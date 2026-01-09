[高雄左營火鍋餐廳]銅花精緻涮涮鍋，火鍋界的LV！整隻龍蝦與A5和牛的奢華約會，專人桌邊服務，左營約會餐廳推薦，附最新菜單

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋─左營約會餐廳推薦，火鍋界的LV！整隻龍蝦與A5和牛的奢華約會，慶生約會首選5980元銅花雙人海陸套餐，海陸頂級食材一次梭哈、專人桌邊服務，澳洲天鵝龍蝦、A5和牛與黃金稀飯的極致饗宴，附銅花精緻涮涮鍋最新菜單，左營慶生餐廳推薦、高雄生態園區捷運站附近美食餐廳、高雄親子友善餐廳推薦、高雄寵物友善餐廳推薦

關於銅花精緻涮涮鍋

「高雄左營火鍋餐廳推薦、左營約會餐廳推薦」

「左營慶生餐廳推薦、高雄生態園區捷運站附近美食餐廳、高雄親子友善餐廳推薦、高雄寵物友善餐廳推薦」

銅花精緻涮涮鍋在哪裡

銅花精緻涮涮鍋位於高雄市左營區文奇路217號，座落在熱鬧的自由黃昏市場與崇德路商圈旁，但卻巧妙地隱身於文奇路這條相對靜謐的住宅街道上。

銅花精緻涮涮鍋環境與餐點特色

低調奢華的質感用餐空間

以深色木質調與石材為主，搭配與呼應店名的銅金屬元素作為點綴，營造出靜謐且貴氣的用餐氛圍。

隱密性高的半包廂設計

與隔壁桌有隔間設計的用餐座位，非常適合情侶約會、商務洽談或家庭聚餐。

全程專人桌邊服務

外場服務人員會在用餐時提供精準涮煮、貼心剝殼的桌邊服務，只需要專注於眼前的美味。

產地直送的震撼：生猛海鮮水族缸

在進入座位區之前，目光絕對會先被那一整排宛如小型水族館的活體海鮮缸給吸引。

銅花精緻涮涮鍋不像一般火鍋店只用冷凍食材，直接把新鮮度擺在眼前，現點現撈的堅持，收服無數老饕味蕾。

透過潔淨的玻璃缸，可以清楚看見碩大的帝王充滿活力地移動，還有我們今天的主角─澳洲天鵝龍蝦，每一隻都活動力十足，展現著生猛的姿態。

看著這些頂級食材在水裡悠游的模樣，心裡不禁讚嘆：「等等上桌的絕對是第一手的新鮮美味！」

銅花精緻涮涮鍋交通與停車資訊

大眾運輸：搭乘高雄捷運，在生態園區捷運站下車後，從1號出口出來後，沿著孟子路步行，轉入文奇路，大約5分鐘 輕鬆散步即可抵達。

機車：文奇路路邊機車停車格。

汽車：文奇路、孟子路路邊汽車停車格；自由黃昏市場停車場，走路1分鐘。

銅花精緻涮涮鍋交通指引

在最便利的地段，提供最隱私、安靜的用餐時光。

生態園區捷運站附近、座落在自由黃昏市場與崇德路商圈旁，選址於的銅花精緻涮涮鍋，可搭乘高雄捷運到生態園區捷運站輕鬆散步五分鐘抵達、周邊道路有劃設機車停車格，搭乘捷運、騎車、開車前往都十分便利。

銅花精緻涮涮鍋環境開箱

工作再忙，也要懂得犒賞自己。

放假日的晚餐時間體驗被譽為火鍋界精品LV的銅花精緻涮涮鍋，直上銅花雙人海陸套餐，傳說中的澳洲天鵝龍蝦與日本A5和牛同台登場，光看菜單就讓人期待值爆表。

銅花精緻涮涮鍋營業時間：

12：00~15：00；17：30~23：30。

高雄親子友善餐廳、高雄寵物友善餐廳

爸媽久違地優雅用餐，好好享受一頓不需要狼吞虎嚥的頂級海陸大餐！

雖然銅花精緻涮涮鍋走的是低調奢華路線，但對待小小貴賓也非常熱情，貼心備有穩固的兒童安全座椅與專屬兒童餐具，讓寶寶能坐得安穩舒適；只要遵守寵物不落地原則，將毛小孩放在寵物推車內，就可以一起進店用餐。

貼心註記：建議大家在訂位時務必先告知店家會幼兒、寵物同行，方便服務人員提前安排最舒適的位置。

銅花精緻涮涮鍋接待區

推開沉穩的大門，外場服務人員隨即送上親切的問候，確認訂位大名後，便引領我們前往今天用餐的座位。

在銅花精緻涮涮鍋用餐，用餐完後到接待區使用現金、LinePay、信用卡付款結帳。

美酒佐佳餚，是頂級饗宴中不可或缺的靈魂。

銅花精緻涮涮鍋收藏了不少好貨，從適合搭配海鮮、口感清爽甘冽的日本清酒，到可以引出和牛油脂香氣的紅酒，甚至是大口暢飲最過癮的冰涼生啤酒，應有盡有。

溫馨提醒： 「喝酒不開車，開車不喝酒」。

銅花精緻涮涮鍋鄰近生態園區捷運站，強烈建議搭乘大眾運輸或計程車前往，才可以盡情暢飲喔。

銅花精緻涮涮鍋用餐區

「這邊請，小心腳步。」

服務人員的引導相當專業且有禮，不會給人壓迫感，我們被帶到一個寬敞的半包廂座位區，這裡的座位設計非常注重隱私，高聳的椅背與隔柵巧妙地擋住了鄰桌的視線，讓人一坐下來就能卸下整天的疲憊，準備專心享受接下來的饗宴。

那鍋傳說中手工打造的黃金銅鍋已經靜靜地等候著，在聚光燈的照射下閃耀著貴氣的光芒，搭配整齊羅列的日式餐具，還沒開動儀式感就已經拉滿！

看似簡單，卻能決定整餐口感的重要細節！

入座後，會送上經典的日式沾醬四重奏：日式醬油、新鮮蔥花、蒜泥、生辣椒，可以依照個人喜好調配。

油脂豐富的日本A5和牛，推薦醬油多一點、搭配大量蔥花與少許生辣椒，藉由醬油的甘醇引出和牛的甜味，辛香料的刺激感剛好能中和豐富的油脂，讓每一片肉吃起來都清爽不膩口。

銅花精緻涮涮鍋5980元銅花雙人海陸套餐分享

海陸頂級食材一次梭哈，一次擁有整隻活龍蝦與、日本A5 和牛。

銅花精緻涮涮鍋的湯底走的是減法美學，看似簡單，其實是為了最後那碗黃金雜炊而存在的伏筆。

最自豪且經典的就是這鍋金黃澄澈的日本昆布柴魚湯，剛上桌時湯頭呈現淡雅的琥珀色，喝起來是單純的昆布甘甜與柴魚香氣，非常清爽。

隨著蔬菜、海鮮、和牛陸續下鍋，食材的精華一點一滴釋放到湯裡，湯頭會變得越來越醇厚、有層次。

開胃前菜

時令蔬菜盤

[高雄左營火鍋餐廳]銅花精緻涮涮鍋，火鍋界的LV！整隻龍蝦與A5和牛的奢華約會，專人桌邊服務，左營約會餐廳推薦，附最新菜單

選用新鮮、乾淨且品質較高的當季蔬果組成時令蔬菜盤，讓湯頭越煮越清甜，不會被加工品的油脂或調味破壞。

銅花精緻涮涮鍋的菜盤堅持不使用加工火鍋料，整盤都是新鮮的原型蔬果，煮到最後的湯底依然清澈鮮甜，不會有一層混濁的浮油，用來煮最後的黃金稀飯剛剛好！

大大推薦：

1. 甜度非常高，吃起來像水果一樣多汁的水果玉米。

2. 口感綿密鬆軟，帶有自然香甜的南瓜、栗子。

3. 清爽脆口的玉米筍、青花菜。

4. 個頭比較大且飽滿的滑嫩精靈菇。

5. 爽脆清甜，是湯頭甜味來源的高麗菜。

就連蔬菜也有專人服務！服務人員會將蔬菜下鍋，並將較大的香菇或玉米分切成好入口的大小，擺盤在鍋中也整整齊齊，賞心悅目。

主餐

日本A5北海道前腿芯和牛拼盤、西班牙伊比利豬拼盤(梅花/扇子肉)，二選一。

日本A5北海道前腿芯和牛拼盤

肉食控的重頭戲！

大理石般油花分佈的A5和牛簡直像藝術品。

只要在銅鍋中輕涮幾秒，粉嫩色澤即可入口。

軟嫩入口、油脂香氣在嘴裡瞬間炸開，搭配清爽日式沾醬完全不油膩，只有滿滿的幸福感。

豪華海鮮船

海鮮船一上桌，視覺效果滿分！

澳洲天鵝龍蝦

整隻澳洲天鵝龍蝦霸氣登場，肉質緊實彈牙。

北海道干貝

存在感很高的大尺寸北海道干貝，一口一顆享受在嘴裡久久不散的自然鮮甜。

野生文蛤

個頭飽滿的野生文蛤，為湯頭增添自然鮮味。

日本特大生蠔

尺寸驚人的日本特大生蠔，充滿海洋牛奶的香氣。

炙燒胭脂蝦

胭脂蝦經過炙燒後香氣更上一層樓。

龍蝦、鮮蝦煮好後，桌邊服務人員俐落地去掉外殼。

將完整的蝦肉、干貝、蛤蜊、生蠔放在盤中，約會時可以優雅地享用，完全不用擔心弄髒手。

主食

越光米飯、蕎麥麵、讚岐烏龍麵，任選二。

手打蕎麥麵

讚崎烏龍麵

黃金雜炊

千萬別以為吃完火鍋就結束了！

銅花精緻涮涮鍋的靈魂是最後這碗黃金稀飯，利用煮過蔬菜、龍蝦、多樣海鮮、涮過日本和牛的精華高湯，加入龍蝦膏、米飯慢火熬煮、淋蛋液。

最後擺上蝦腳肉、灑上蔥花、海苔絲點綴，享受吸飽海陸精華、濃郁鮮香的每一粒米，這一碗粥讓整頓飯的滿足感衝到頂點！

甜點

杏仁豆腐、桂花燕燕、奶香紫米粥、冰淇淋，任選二。

杏仁豆腐

桂花燕燕

最後再來份杏仁豆腐、桂花燕燕甜蜜收尾，完美！

高牧鮮奶茶 +80元

飲料升級可折抵80元

消費資訊

用餐日期：2025/12/09(二)

用餐酌收10%服務費

用餐時間90分鐘

付款方式：現金、LinePay、信用卡

銅花精緻涮涮鍋常見問題

銅花涮涮鍋需要事先訂位嗎？

強烈建議一定要事先訂位！

銅花精緻涮涮鍋主打精緻服務與私密用餐空間，座位數不像一般火鍋店那麼擁擠，尤其遇到週末、節日或晚餐時段，經常一位難求。

適合慶生或約會嗎？

非常適合！

銅花精緻涮涮鍋的燈光美、氣氛佳，加上專人桌邊服務，可以專心享受二人世界或與親友歡聚。

帶長輩或小孩來用餐方便嗎？

全程桌邊服務，服務人員會幫忙將海鮮去殼、將肉片涮到最完美的熟度，長輩和小孩只需要輕鬆動口，加上有包廂或半包廂設計，隱私性高，不用擔心小孩吵鬧影響他人或被鄰桌打擾。

請問可以帶寵物嗎？

可以的！

銅花精緻涮涮鍋是寵物友善餐廳，只要將毛寶貝放在寵物推車，就可以一起入內用餐，記得訂位時先說明，方便安排空間較大的用餐座位喔。

銅花精緻涮涮鍋最新菜單

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，攝於2025/12/09

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，來源：銅花精緻涮涮鍋線上訂位，2025/12

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，來源：銅花精緻涮涮鍋線上訂位，2025/12

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，來源：銅花精緻涮涮鍋線上訂位，2025/12

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，來源：銅花精緻涮涮鍋線上訂位，2025/12

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，來源：銅花精緻涮涮鍋線上訂位，2025/12

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，來源：銅花精緻涮涮鍋線上訂位，2025/12

高雄左營火鍋餐廳推薦_銅花精緻涮涮鍋左營店最新菜單，來源：銅花精緻涮涮鍋線上訂位，2025/12

高雄左營火鍋餐廳推薦相關資訊

銅花精緻涮涮鍋左營店

熱門搜尋：高雄左營火鍋餐廳推薦、左營約會餐廳推薦、左營慶生餐廳推薦、高雄生態園區捷運站附近美食餐廳、高雄親子友善餐廳推薦、高雄寵物友善餐廳推薦

設施：洗手間

⏰ 營業時間

12：00~15：00；17：30~23：30

📍 地址：高雄市左營區文奇路217號

電話： 07 348 3888

銅花精緻涮涮鍋LINE：@tfshabu





品牌資訊

銅花精緻涮涮鍋線上訂位

銅花精緻涮涮鍋FB粉絲頁

銅花精緻涮涮鍋IG

分店資訊

銅花精緻涮涮鍋美術店

⏰ 營業時間

12：00~15：00；17：30~23：30

📍 地址：高雄市鼓山區美明路53號

電話：07 553 2988

