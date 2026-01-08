【台南美食】 嘶狗伊·吐司 | 夜深人靜晚間限定，把早餐變成最溫暖的消夜

2026-01-08 21:22 線線💫 |美食x生活x旅遊|
【嘶狗伊·吐司】🏃地址：704臺南市北區開元路485巷38號
店面/自行拍攝
店面/自行拍攝

台灣人真的是離不開諧音梗，這間店名就是一個–嘶狗伊，可能也是對自己店的期許吧，希望可以店如其名一樣蒸蒸日上。

不過諧音歸諧音，他們家的主視覺還是以狗為主，還是很切合店名的。

店內環境/自行拍攝
店內環境/自行拍攝

因為時間開得比較晚，傍晚後才開始營業，算是這時段整條街裡微亮的一盞燈吧，店面不大，小巧的幾桌，但感覺來的人都有點疲累感，剛下班的上班族、或是等會要上夜班的精神小伙，在這裡他們共同獲得了暖餵飽腹。

菜單/自行拍攝
菜單/自行拍攝

主要販賣的東西以早餐店的品項為主，可說是晚上才開的早餐店，一般對早餐店的印象，多半是清晨開門、賣到中午打烊。

菜單/自行拍攝
菜單/自行拍攝

而這家卻選擇在夜晚營業，彷彿是為了填補深夜與宵夜之間的空檔。

原味鍋燒意麵 NT75
原味鍋燒意麵 NT75

上桌時熱氣十足，湯頭呈現清澈偏金黃的顏色，喝起來中規中矩，不會過鹹。意麵本身吸附湯汁後口感偏軟，少了點彈性，配料有雞蛋、青菜、火鍋料與肉片，雖然不算特別豐富，但以早餐店或宵夜店的定位來說尚可接受。

奶油蛤蜊培根鐵板麵 NT85
奶油蛤蜊培根鐵板麵 NT85

上桌時香氣十足，白醬看起來很濃稠，但整體不太愛，麵條的部分吃起來有點像油麵，不像印象中的鐵板麵，拌上白醬依舊麵是麵醬是醬，仍然難以完全融合，吃起來略顯厚重，口感也偏軟爛。

整體而言，或許這間可能還是主打其他品項，如果哪天不太餓可能會再訪這家，認認真真吃看看在晚餐消夜時段供應的早餐料理~~

#食#台南美食#跟著阿線吃南部#線寶食記ㄔㄔㄔ#來臺南就是要鑽巷子#阿線大口吃台南#台南#台南美食地圖#臺南#臺南美食#台南美食#台南探店#台南美食 #台南宵夜 #北區 #北區美食

線線💫 |美食x生活x旅遊|

線線💫 |美食x生活x旅遊|

我是線線💫線線是我，記錄生活寫下當下 發食記/遊記只是為了幫助金魚腦的自己 主營南部地區美食，偶爾穿插外縣市 透過超主觀意識紀錄，沒有厲害的設備📷，只用手機隨意拍拍

#早餐 #台南美食 #美食探店 #誰來晚餐 #深度安靜

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

2026-01-03 15:14 米米瘋 李筱維

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將海港特點結合凱渡強項,推出一系列玩海活動。圖/凱渡廣場酒店提供。

撰文/攝影/影片 李筱維  (YouTube 米米瘋ViViFunTV )  圖文影版權所有，切勿隨意轉貼翻拍！

#凱渡廣場酒店 #THEARCHIPELAGO #宜蘭頭城海景飯店 #宜蘭海景飯店 #烏石港住宿 #宜蘭度假飯店 #宜蘭親子飯店 #一泊二食飯店 #濱海度假飯店 #陸上遊輪飯店 #龜山島日出 #天際海景客房 #旅宿開箱 #體驗型飯店 #米其林星鑰觀點 #米其林指南飯店 #台灣特色飯店

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店執行長 林家漢化身船長，帶領台灣宜蘭頭城陸上遊輪，展現接軌國際的體驗型旅宿。

台灣地標建築頂級飯店在宜蘭 陸上遊輪概念建築 凱渡把海景變成美好人生  

在全球旅宿逐漸走向「為住宿本身而旅行」的時代，飯店不再只是旅途中的配角，而是一種值得被理解的目的地。世界各地備受矚目的特色飯店，往往有一個共通點——建築不只是外觀，而是整個體驗的起點。從沙漠中的前衛結構、海上的珊瑚棲地，到與美術館融為一體的島嶼旅宿，這些飯店用空間本身，定義了旅人的記憶。

如果說杜拜有帆船酒店、日本東京銀座有隈研吾艾迪遜酒店，那台灣宜蘭有陸上遊輪，太平洋第一線的 凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正是在這樣的國際趨勢下，打造獨具代表的濱海度假飯店，以陸上遊輪為概念，透過有記憶點的建築設計、與自然環境連結的空間，大量引入自然光與海景視角，讓旅客無論在大廳、餐廳或客房甚至是溫泉浴室、海水泳池，都能感受到太平洋的開闊，從清晨日出、午後海面光影，到夜晚漁港燈火，海景不再只是背景，而是整趟旅程的一部分， 米其林國際餐飲、親子設施到公共細節的一致性，住在這裡，不只是為了完成景點清單，而是讓海景、光影與空間，成為美好人生的一部分。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將台灣濱海主題特色發揚光大，值得推薦國際旅客到訪。 圖/凱渡廣場酒店提供。

米其林星鑰制度看旅宿評鑑的轉向

米其林指南 將飯店正式納入全球評鑑體系，推出「飯店星鑰（Hotel Key）」制度，被視為飯店界的米其林星。與傳統飯店星級不同，星鑰評鑑不再以規模、價格或硬體堆疊為主要依據，而是聚焦於五大核心： 建築與設計、體驗一致性、服務品質、記憶點，以及是否值得為住宿本身而專程前往。

由2025 台灣入選米其林指南飯店名單發現，體驗型旅宿正在被看見，目前台灣已有 4 間飯店入選米其林指南飯店評鑑，並獲得一星鑰肯定，分別為：台北嘉佩樂酒店、台北金普頓大安酒店、台北文華東方酒店、虹夕諾雅 谷關。從都會型奢華飯店到目的地型溫泉旅宿，這份名單顯示米其林評鑑住宿時，已不再侷限於「城市五星飯店」，而是更重視飯店是否能提供完整且具靈魂的住宿體驗。宜蘭凱渡廣場酒店不只是地方型飯店，而是展現台灣濱海風景為主題，高完整度的溫泉度假村旅宿，它讓旅客有理由為了住一晚，而來到這片海岸；也讓台灣的海景，不再只是路過風景，而是值得停留，值得被世界看。

說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 十分具有飯店星鑰的實力。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳十分受遊客歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳享受下午茶。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠親自定調的 初心牛肉麵。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐主廚Adil 來自烏茲別克，如果早餐幸運遇到，一定要排廚親手做的歐母蛋。

名廚江振誠擔任餐飲創意總監，從百匯到牛肉麵的初心詮釋

餐飲，是凱渡廣場酒店最具辨識度的核心亮點之一，由國際名廚 江振誠 擔任餐飲創意總監，館內餐飲以回到料理初心為概念，結合宜蘭在地食材與國際料理視野，打造兼具廣度與深度的用餐體驗，假日用餐時間幾乎客滿，不只是住客，還有特地為了餐廳而來的美食饕客。

Pelago百滙廚異國料理自助餐，像是海灘市集派對，主廚特色佳餚橫跨海鮮、熱食、冷盤與甜點，多元菜色適合家庭與團體旅客，另外還有親子族群最喜愛的Kid's Kitchen 小小廚房體驗。晚餐時段主打豐富海味與多國料理輪替，早餐則以健康取向與在地元素為主，從現煮料理、熱食、烘焙到飲品，讓美好的度假從早餐開始。 

其中最受關注的，莫過於coco椰林餐廳 江振誠親自定調的 初心牛肉麵，以頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、蜂巢肚搭配大紅袍、 辣牛油及四川香料燉煮，湯頭濃郁好喝，搭配日曬關廟麵，將一道熟悉的台灣日常料理，轉化為旅途中令人記憶深刻的一餐，也成為不少旅客專程前來品嚐的理由。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 竟然把青森海鮮丼帶進Pelago百滙廚異國料理自助餐。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐 喜愛蝦兵蟹將的朋友千萬不要錯過。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐超狂，竟然有現做沙威瑪。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐，每道料理都好好吃，讓人吃飽了還不想離開。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠大廚的初心牛肉麵 值得專程拜訪品嚐。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店龜山島日出，建議在日出前30分鐘準備，架好腳架，泡好咖啡，聽著海浪聲，靜靜享受。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店每個房間的床板都有做圓弧造型，給親子一個安全空間。

天際海景客房｜躺在床上就能欣賞龜山島日出 

凱渡廣場酒店的大房間是標配，每房基本從15坪起跳！不是日本的15平方米喔！大空間對親子客群超級友善，無論是雙大床還是4小床任群選擇，位於高樓層的天際海景客房，坐擁 180 度太平洋與龜山島無遮蔽景觀，透過大面積落地窗，海平線與天空自然延伸進室內空間，清晨時分，躺在席夢思特大床（220×200cm）上即可迎接日出，讓時間在光影變化中慢慢展開，客房設計以舒適與靜謐為核心，配備升級免費飲料迷你吧，宜蘭在地牛舌餅、三星蔥牛軋糖等小零食與Nespresso膠囊咖啡機，在陽台坐在戶外沙發喝咖啡看日出和沖浪的熱血青年，在海風與浪聲中，享受屬於自己的放空時刻。乾濕分離衛浴，DHC沐浴備品，TOTO迎賓瞬熱免治馬桶，獨立式浴缸則將泡澡體驗與遼闊海景結合，就是泡澡也可以看到龜山島海景，附有浴袍及超漂亮的拖鞋，方便泡溫泉及戶外泳池戲水，讓身心在節奏放慢的空間裡徹底放鬆。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店同趣空間中的超巨大迷宮，大人小孩非玩不可，遊客常在其中自己嚇自己！

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店親子遊戲空間真的超有心，投籃機超炫酷。

400 坪親子遊戲空間「同趣」，讓度假真正全齡共享

親子旅遊向來是北台灣旅宿的重要市場，而凱渡廣場酒店在此給出高規格設計，館內規劃 400 坪大型親子遊戲空間「同趣」，以安全、開放與多元動線為設計核心，讓不同年齡層的孩子都能自在探索。超巨大迷宮建議大小朋友一起進去體驗，真的很有趣！瘋狂迷你高爾夫是小朋友也可以玩的，全部關卡玩一輪，會笑到瘋掉，認真玩起來可是消耗很多熱量，還有很多機台及小遊戲，靜態遊戲區，動靜分區明確，不僅孩子能放電，家長也能安心陪伴，這樣的配置，讓家庭旅客不必頻繁外出找行程，待在飯店內就能完成一趟高品質的親子假期。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店溫泉SPA區，瑜珈室有鏡老師教學。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店的景觀大眾溫泉讓你一秒到日本，入住先玩戶外泳池，接著來泡溫泉，晚上睡前泡一下，早上起床再泡一下，神清氣爽。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外天然海水泳池一定要來試試。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店健身房。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外風呂區，住山景房的朋友可以來這裡觀賞日出。

從溫泉到海洋活動，一站式濱海度假生活

凱渡廣場酒店館內設有日式大眾溫泉，喜歡到日本泡溫泉的朋友，你一定會愛上這裡，從入場到浴沐區、景觀（可以看到龜山島）3大浴池＋冷水池＋烤箱，整套日本大眾溫泉文化完美重現， 另外，還有SPA 室、健身房、瑜珈教室，戶外有天然海水泳池、露天風呂、椰林廣場，讓旅客在山海之間徹底放鬆身心；同時結合烏石港地利之便，想要賞鯨、衝浪都很方便，對於想短暫離開城市、又不希望舟車勞頓的旅人而言，全包式度假村最受歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店大廳的機器鯨魚整點就會有表演，是大家必拍打卡點，這裡也是執行長最喜歡的角落。

北台灣度假版圖的新可能

在競爭激烈的旅宿市場中，凱渡廣場酒店並未以單一亮點吸引目光，而是以整體規劃取勝。從建築、餐飲、親子設施到公共細節的高度一致性，形塑出一種成熟且耐看的度假樣貌。它不只是海景飯店，也不只是親子旅宿，更是一座能同時滿足放鬆、陪伴與探索的濱海度假島嶼。在海浪聲與山色之間，凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正逐步成為宜蘭、甚至北台灣度假的新座標。

米米瘋 李筱維

米米瘋 李筱維

李筱維 米米瘋 #跟著米米享受旅遊與生活 #李筱維 #米米瘋 #ViViFunTV 2023日本九州旅遊同業講座講師、10年旅遊採訪、影片創作者、攝影師、三寶媽，熱愛料理美食，環遊世界30國，2個月歐洲10國、2個月大東京親子遊、1個月日本全國親子遊、2023挑戰日本4極點環島、富士5湖自駕車宿、北海道露營車自駕環道東道央。平台傳送門  https://linkgoods.com/vivifuntv

#米其林 #住宿推薦 #打卡景點 #美食探店 #宜蘭旅遊

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

❤日本❤大阪景點【阿倍野景觀台】~☆360度無死角★絕美視野

2026-01-01 20:16 Belinda的玩美甜蜜窩

#一覽大阪的美

#阿倍野景觀台❤

手機夜景模式越來越不行

這波照片能用的真沒幾張

竟要靠蘇先生的照片頂著

#阿倍野HARUKAS((あべのハルカス))❤

是座60層高、地下5樓的巨型摩天大樓

B2~14樓為百貨公司阿倍野近鐵總店

16樓為阿倍野美術館

17~57樓為辦公室、大阪萬豪都酒店

58~60樓為展望台HARUKAS 300

#阿倍野展望台❤

高300公尺，曾是日本第一高樓

目前已被東京麻布台之丘超越

觀景台從58～60樓

從16樓展望台接待處購票

再轉乘高速電梯直達60樓

展望台設計成「回」字形

四周均採大片落地透明玻璃

中間鏤空俯瞰58樓景觀餐廳

還能穿透看到任何一邊的人群

打造360度無死角的遼闊視野

其中一段還是玻璃地面

踩上去就像浮在空中~相當特別!!

地下層可直達近鐵電車阿部野橋站

且與大阪地鐵Osaka Metro御堂筋線

谷町線、JR大阪環狀線天王寺站

步行僅約1分鐘的距離~相當便利囉!!

#日本景點#大阪景點#阿倍野景觀台

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#餐廳 #打卡景點 #日本景點 #百貨公司

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

2026-01-01 17:18 網路溫度計DailyView
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

說到萊爾富你最喜歡哪些商品？

便利商店在台灣人心中的重要性不言而喻，不只是繳納費用、領取包裹、ATM領錢，就連日常三餐、生活用品都能在這裡解決。為了滿足消費者的口腹之慾，超商推出的人氣美食更是常常成為網友熱烈討論的話題之一。特別是萊爾富近幾年在社群上受到高度關注，無論是清爽系的果C果昔、經典不敗的茶葉蛋，還是份量感十足的三明治、厚便當，每一款都是網友多次點名、回購率超高的人氣品項。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，依據萊爾富提供的熱銷與新品名單，盤點出2025年討論度最高的「萊爾富必買神級商品 TOP 10」，一次帶你回顧哪些品項成功掀起話題、收穫網友好評，成為店裡最不能錯過的存在。

No.1 Hi Café系列

萊爾富提供

萊爾富提供在萊爾富的必買清單裡，「Hi Café系列」幾乎是網友公認的長銷霸主。選用通過CQI（Coffee Quality Institute，咖啡品質鑒定協會）80分以上的精品咖啡豆，打造高海拔精品級咖啡。沖煮後散發出明顯的堅果與可可香氣，聞起來就很有存在感，入口圓潤順口、不易苦澀，尾韻乾淨俐落，「萊爾富咖啡真的香！」「萊爾富的美式很不錯」、「萊爾富咖啡好喝！我很愛特濃拿鐵」。

還有網友分享撿便宜妙招，像是12月24日至明（2026）年1月20日，只要在上午6點至9點，購買三明治／三角御飯糰全品項，搭配中美式咖啡等指定飲料，即享合購價49元優惠，其他時段也有59元優惠。網友直呼「最近早餐三明治+飲料49很讚」、「三明治49元就已經夠便宜了，結果早上6-9點『搭配指定飲品』竟然還是49元！？等於飲料直接送，豆漿、咖啡、檸檬飲任選，比買咖啡還省」。

No.2 果C果昔

萊爾富提供

萊爾富提供不少人走進萊爾富，第一個鎖定的就是果昔機！「果C果昔」一路狂推新口味，至今已累積超過15種選擇，每個月偶爾會上新的2至3款，完全不怕你喝膩。品項命名也有梗，像是「莓完沒了」、「奇怪ㄟ檸」、「傷心難免的」、「若離卻依戀」，光看名字就先加十分，還沒喝就想拍照發限動。

這台果昔機也早就成為社群話題製造機，網友分享，「我願意為了果昔多走兩條馬路到萊爾富消費」、「拿去結帳，店員會給你杯子就可以拿去果昔機打了，超好喝」、「主打新鮮冰凍台灣在地蔬果，現打現喝的果昔飲品，既美味又健康」，就連藝人陶晶瑩也曾在Threads貼文底下留言，「我們家每天買～～有一半是為了玩那個機器～～」。

No.3 茶葉蛋

萊爾富提供

萊爾富提供茶葉蛋是便利商店的靈魂美食，其中萊爾富更是以「9元佛心價」被網友稱讚，不只茶香特別濃厚，就連蛋也特別大，一顆茶葉蛋讓你吃到最高的CP值，「萊爾富的茶葉蛋是所有連鎖超商裡最入味好吃的！」「會進去萊爾富真的就是為了茶葉蛋！」「我香港人，每次去台北都會去萊爾富買茶葉蛋吃，真的好吃～」。

不僅如此，萊爾富最近還貼心推出「茶葉蛋專用提袋」，耐熱、防漏、單手可提，讓你不必再為了外帶茶葉蛋提心吊膽，備受網友稱讚，「整個設計就是為了不燙手、不滴湯，還提的超順，真的超貼心！而且不得不說，萊爾富真的越來越暖了耶」。

No.4 三明治

萊爾富提供

萊爾富提供喜歡吃三明治但始終覺得餡料不夠嗎？不妨來試試份量實在的萊爾富三明治吧！抹茶焙茶苦甜交錯，吃起來更有層次感；芋泥同行甜而不膩，每次上架都超快賣光；巧克力花生濃郁香醇，一咬爆陷超級滿足。

萊爾富三明治也是網友公認的回購品項，「我覺得萊爾富的花生巧克力三明治超好吃的」、「順便買了最愛的口味芋泥起司三明治，餡料滿滿迷人，搭配飲料更划算」、「沒想到會被一個三明治驚豔到，這款抹茶焙茶三明治直接愛上，兩個搭在一起剛剛好，完全是夢幻組合。重點是奶油超輕盈、不膩口，餡料整個爆滿，吃完超級滿足，不是一般果醬能比的！」

No.5 厚便當

萊爾富提供

萊爾富提供萊爾富的厚便當完美體現「有一種餓是阿嬤覺得你餓」！份量實在的厚豬排飯、厚排骨飯等厚切便當，不僅厚度看得見，吃完超級有滿足感，包材還特別使用防燙紙板、便利筷孔設計，讓吃美食的過程更加便利。

網友也補充內容物細節，「厚排骨飯用的是國產里雞豬肉，每一塊都有5mm厚！打開來真的是有夠香」、「厚豬排飯$99，超厚切的豬排，厚度升級很誇張，口感扎實、咖哩醬鹹甜適中，配白飯剛剛好，盛盤之後整體真的有餐廳等級」、「亮點雖然應該是豬排，但我覺這個盒子的設計，醬跟白飯一人一邊，萊這個設計算是不拌派友善，也不容易被剛微波好的醬燙到」。

No.6 玉米濃湯

萊爾富提供

萊爾富提供現在不用再羨慕日本自動販賣機有玉米濃湯了！萊爾富不僅有伊藤園特濃玉米濃湯熱罐飲料，現在還有Hi Café玉米濃湯，口感滑順、奶香濃郁，每一口都能品嚐到飽滿玉米粒的甜味，加上黑胡椒微微香氣，冬天來上一杯簡直是暖胃救星。

萊爾富玉米濃湯上市後，在Threads上也引發網友熱烈討論，「真材實料」、「這玉米量比速食店大杯玉米濃湯還多欸」、「確實不錯，胡椒粉也不錯，價格也很好$45」、「建議可以順便買個麵包一起沾著吃，做成下午茶的點心蠻可以的」。

No.7 麻辣鴨血豆腐煲

翻攝IG／@hilife_cvs

翻攝IG／@hilife_cvs偏好重口味、無辣不歡的人，很難忽略這款「麻辣鴨血豆腐煲」。萊爾富與麻辣品牌椒房殿合作推出，加熱後一開蓋香氣立刻撲鼻而來，鴨血滑嫩、豆腐吸飽湯汁，麻辣湯底香而不嗆，整體吃起來相當過癮，也是不少網友提到的解饞選項。

不少網友推薦，「裡面臭豆腐有5塊，鴨血也差不多5～6塊，鴨血吃起來超級嫩！臭豆腐吃起來有夠臭！如果買回家還可以另外加冬粉下去，味道很夠很搭哦」、「天氣一冷我就開始想吃辣，『麻辣鴨血豆腐煲』湯頭又香又辣，辣得很順不死鹹，鴨血超嫩、豆腐超入味，我還自己加了玉米筍跟王子麵下去微波，整碗變成麻辣小火鍋級別，好吃到停不下來」。

No.8 樂法100%純果汁

萊爾富提供

萊爾富提供你可能不知道，「樂法」其實是萊爾富旗下的自有品牌，現在不用特地跑專賣店，在萊爾富就能隨手買到。樂法主打100%純果汁，採用HPP冷壓工法、非濃縮還原，喝起來清爽自然，口感接近現榨。口味選擇也不少，像是綠拿鐵、西瓜汁、柳丁綜合果汁、蘋果百香果、荔枝綜合果汁等，小巧瓶身方便攜帶，不少人會拿來當日常補充的果汁選項。

網友也大讚，「真的好喝到像現打的一樣，新鮮感滿分！」還有人推薦不同口味，「綠拿鐵：零青味、順口的很誇張；蘋果百香果：酸甜剛剛好、很耐喝」、「西瓜汁：超清爽、水分感爆棚，甜甜喝起來好心情。柳丁綜合果汁：酸甜平衡很剛好，早上喝一杯整個人直接醒來，一口補充維他命C！」

No.9 三重埔滷肉飯

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life新北三重有許多滷肉飯名店，經常讓饕客流連忘返，不過現在不用跑夜市排隊也能吃到同款美味！萊爾富巷內仔系列「三重埔滷肉飯」以肥瘦適中的滷肉為主，鹹香滷汁淋上白飯，讓人一口接著一口停不下來。

有網友特別在IG上分享，「滷肉很香且肥而不膩，搭配經典小菜，吃完整個超滿足」、「而且配菜也超有誠意，筍絲脆甜好吃，搭配魯蛋、油豆腐、香腸，吃完超有飽足感！」「沒想到加熱完打開那瞬間！！那個香氣真的有驚艷到我，滷肉的肥瘦比例剛好，白飯也不會太濕或太硬，整體比想像中好吃很多」。

No.10 麻油雞糯米飯糰

萊爾富與狀元油飯聯名推出的「麻油雞糯米飯糰」，齒頰留香的好滋味成為網友熱烈推薦的項目之一，「萊爾富麻油雞飯糰是便利商店第一個出的」、「第一次吃到麻油雞飯糰是在萊爾富，驚為天人」、「萊爾富的狀元油飯系列產品都很好吃！一般油飯、雞腿油飯、麻油雞飯糰推推」。

麻油雞糯米飯糰除了特別採用Q彈糯米製作，還有比例精準的麻油香與酒香，熱呼呼卻不油膩的口感，即便微波後也非常好吃，成為不少消費者早餐的固定班底。

不只進入前十名的高聲量商品，萊爾富其實還藏了不少被網友默默點名的實力派。像是近期在社群被脆友推爆的「虎留香老罈酸菜魚粉」，就是不少重口味愛好者的私藏名單。整碗配置很有存在感，粉絲之外還附上老罈酸菜、腐竹、藤椒油和醬包，沖泡完成、最後淋上藤椒油的瞬間，香氣直接拉滿。湯頭走酸、麻、鮮路線，酸菜味明顯又開胃，就算沒有真的魚肉，整體風味依然讓人一吃就懂為什麼會被討論。也有網友分享，加點料自己煮，直接升級成一碗超商版酸菜魚，存在感完全不輸名店。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月19日至2025年12月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#萊爾富 #三明治 #咖啡豆

