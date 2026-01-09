建國玉市理事長—劉俊庭專訪（下）

承前次的特約專訪，我心裡悄悄下了一些心得。

玉市，說到底就是玉石的市場。

華人文化中，逛市場一直都是老少咸宜的家庭活動，而位於東南亞最大玉石市場之一—建國玉市，想必定是文人雅客最愛淘玩、賞寶的聚集地之一了。

這次，讓我們先把價格放一邊，一起深入了解台灣珠寶產業、傳統文化轉型、以及收藏市場動向解析吧！

專訪建國玉市理事長–劉俊庭（下）—Q4-Q10

​二、 文化傳承與鑑定

​Q4：建國玉市歷史悠久，在您眼中，它對台灣「玉文化」的推廣裡扮演了什麼樣的角色？

​A4：建國玉市其實隸屬於台北市政府，這點鮮少人知道吧？

燃之音~😳我還真不知道！

作為全亞洲最大的玉石批發零售地之一，我認為這是台北市很好發展觀光的一個焦點！

像我們玉市為了發展觀光，還和全台的遊覽車業者發佈過通知，只要他們車停在建國玉市，無論遊客是否購買，通通都有獎勵金可以領。

我希望遊客們來到玉市，不僅僅是欣賞奇珍異寶，更能在這裡買到一些平價的紀念品，回去他的國家收藏或贈友，進而形成台北的一個觀光特色。

且自古以來玉石就有祝福及辟邪擋災之意，禮輕情意重，也願外國友人能感受到台灣「養玉人」的特有人情味！





​Q5：對於新手買家，理事長會建議如何辨別真偽？玉市官方在監督商品品質（防止贗品）方面有哪些具體作為？

A5：正如前題所說，玉市既然是受到台北市政府監管，那麼就絕不容許贗品存在的問題！

有疑慮的民眾可以直接詢問攤商，如果攤商存在欺騙問題，請在第一時間記下攤位號碼，並直接到服務臺說明情況。

總幹事會請第三方鑑定或報警處理！

我們每年都會過濾攤商，攤位都是抽籤方式決定的，固定攤位有，但那都是30幾年深耕玉市的老攤商。

若是顧客事後在短租攤位，發現買到的是贗品，也請記住攤商號碼，除了可以跟消保官申訴外，服務台也可協助溝通退費。

好幾十年前就有過案例，攤商是全額退費還給顧客，我們玉市絕不姑息。

這裡，我建議顧客就跟逛菜市場一樣，貨比三家不吃虧。

有些攤商如果臨近批貨時間，的確是有可能便宜出清特賣的！多逛逛、多看看，不急著下手買！眼緣也很重要，如果遇到真心喜歡的，也可以跟攤主要個聯繫方式，以免之後找不到心儀的珍品。

​Q6：許多年輕一代對玉石有著「老氣」的刻板印象。理事長認為該如何推廣，讓玉石融入現代時尚美學？

​A6：可以從配件開始，例如輕巧平價的，可以做手機、包包掛飾，討個吉祥如意好運的兆頭。

或是從自己的生肖來找項鍊吊墜，鏈子可以挑有設計感的，現在玉市年輕人也多，很多都很有創意。

或是平安扣之類的，有個人創業的年輕老闆們，也可以拿去財神爺那裡過香爐。

這些都是容易入門把玩的玉石，更進一步就可以挑自己喜歡的玉種，結合水晶或古玩珠串做設計，讓自己擁有獨一無二的飾品佩戴。甚至送人也是極其有心意的禮物！





​三、 經營管理與挑戰





​Q7：管理數百攤位的理事長，您認為維持玉市和諧運作，最困難的地方在哪裡？

​A7：這是一場世代消費文化的交替大業！

許多攤商在玉市深耕多年，想法已經是根深蒂固了，基本上都有固定客源（含批發），所以不太願意配合改動！

這就使得新加入的攤商，和一些零賣業者的曝光降低，所以有些攤位流動率較高。

之前也試過開網站、FB社團或透過直播來介紹跟曝光，但參與的攤商寥寥可數！其原因有不願接受採訪、或直覺這樣做沒有什麼用，因為單憑個人力量，的確是需要長久經營，不是快速能看見成效的，這也是我所面臨的困難。

還有就是自由行的外國遊客，攤主在提醒小心佩戴及溝通價格時，容易因為語言隔閡造成糾紛。

雖然我們玉市也有精通英語的攤主，但往往事情發生當下，精品的損壞已經造成！

對我來說這是身為管理者相當不樂見的事，也深深感到可惜。

燃之音：是啊！但市場就是集中人間煙火氣的地方，吵吵鬧鬧難免，總是無傷大雅的！🥰

​Q8：過去幾年受到疫情衝擊，建國玉市如何帶領攤商度過難關？目前恢復的情況是否符合預期？

​A8：疫情期間，我們也是透過許多曝光管道來爭取顧客消費，但成效的確不彰！

因為玉石這樣的東西，不是顧客眼睛看看就能輕易決定入手買的；再加上拍攝難免有色差、現場燈光……等影響，未免增加消費糾紛，我們最終仍是放棄開直播賣貨的管道。

現在很多平台都有在賣玉石、水晶、古玩、彩寶……等，雖然價格透明，但別忘了！尤其是對精品來說，一分錢，絕對是一分貨！

雖然顧客來玉市未必能拿到批發價，但能真實上手接觸，體會其中價值，這是買回去絕對不會後悔的！





​四、 未來展望





​Q9：放眼未來五到十年，您對建國假日玉市有什麼樣的願景？是否會有跨界合作或大型改造計畫？

A9：我們將來，希望能結合數位化與年輕化的宣傳，來為玉市爭取更多的曝光。

近年來，傳統市集面臨電商與直播的強大衝擊。臺北市政府與相關協會（如中華玉器藝術文化交流協會）已開始推動電子支付與線上推廣，希望吸引習慣數位消費的年輕人。

我們有提供發票，建國玉市部分攤商也有支援台灣Pay（行動銀行App或台灣行動支付App）的QR Code掃碼支付，並且常有現金回饋活動，例如目前（2025/11/8 - 2026/4/5）有指定攤商消費享20%回饋，除此之外，Apple Pay、Google Pay等行動支付也有部分店家支援，建議在買單前可直接詢問攤商或留意現場活動資訊，部分攤位也可能僅接受傳統現金支付或信用卡。

或是顧客要直接現金轉帳也是可能的，不過通常轉帳有限額。

至於​環境，近年來在我們的努力升級下，讓本位於高架橋下的建國玉市，不再長期面臨「夏季悶熱」與「照明設備高溫」的問題。在夏季開放涼涼的冷氣及風扇，卻又不失通風。

未來也希望與消費者建立「鑑定」方面的基礎信任。

另外就是​觀光轉型方面，隨著 2025 年觀光產業產強調「數位創新」與「文化深度」，玉市的願景可能會與「國際觀光導覽」及「手作體驗」結合。

我們曾​考慮過推動『官方認證』，或是與鄰近的建國花市、忠孝新生商圈進行跨界觀光套裝行程。

​Q10：最後，如果您要向一位從未逛過玉市的外國遊客或年輕人介紹這裡，您會如何定義「建國玉市」？

A10：我期望大家能將玉市當成一座「開放式的博物館」。

旅遊平台（如臺北旅遊網）常將建國玉市定義為「全亞洲最具規模的玉石市場之一」，且像是一座可以親手觸摸物件的「開放式博物館」。

更期望這座​移動式的博物館，能成為與各國遊客的文化橋樑。對外國客來說，這裡是更開放、更自由的「東方文化切入點」；對年輕人來說，這裡是「尋寶」與「美學探索」與「設計自我價值」的聖地。

​從光華商場時代遷移至今，它承載了台灣近 40 年的收藏歷史與民間生活美學。

這樣一所特別的移動博物館，我誠切邀請大家都來走走看看。

燃之音：這次的訪談先告一段落，接下來就是大家最好奇的，玉市裡有什麼精品及入門款，攤商們又有些什麼充滿人情味的故事呢？

之後我會特別開專欄，除了介紹基本水晶、玉石、寶石的小知識外，還會特別介紹建國玉市裡的固定攤商，第一站！理事長的原礦水晶攤，敬請期待！



後記：其實訪談期間，理事長對我說了一句，真的讓我非常感動的話！

他讓我放心寫、隨意發揮，整個玉市攤商都是我的靠山。

我聽了之後差點眼淚都要掉出來，原來……有人相挺的感覺真的很好！超有安全感的🥲

所以在之後的介紹文章中，我會適時整理如何辨別真偽的小技巧。



下一期，p3七大基礎水晶介紹。下星期一，我們同一時間再見！

