【新莊隱藏版】別再吃超商微波了！吉日盒食的咖哩與烤雞腿，根本是厭世上班族的救贖 🍛✨

今天我要掏出口袋名單了

這家位在新莊中和街巷弄裡的「吉日盒食」，真的是我近期的心頭好。

它不是那種隨便把炸物丟在飯上的便當店，而是一種會讓你覺得「天啊，有人在乎我吃進去什麼」的溫暖存在。





📍 為何這裡的咖哩有點不一樣？

說到咖哩，這就像是戀愛一樣，每個人喜歡的型都不太一樣

有的喜歡甜一點的日式，有的喜歡嗆辣的印度風

吉日盒食的咖哩，我覺得它找到了一個很棒的平衡點

他們自稱是「研製咖哩」，這兩個字聽起來就很像在實驗室裡搞什麼神秘配方，但吃起來完全是那種熬煮很久、把蔬菜甜味都逼出來的厚實感

你知道嗎？有些店的咖哩稀得像水，吃完只會覺得空虛寂寞冷

但這裡的醬汁濃稠度剛好，扒在飯粒上，就像冬天裡的一條厚棉被，蓋得嚴嚴實實。每一口都是一種紮實的擁抱









🍗 秘製香料烤雞腿——這不是普通的雞腿，這是做過SPA的雞腿

我們先來聊聊那個讓我驚豔的「秘製香料烤雞腿餐盒」

以前我對烤雞腿的印象就是：皮雖然香，但肉很容易柴，吃到最後都要狂喝水。

但吉日盒食的主廚用了點「小心機」

他們用的是蒸烤箱

這概念有點像是在做臉部保濕，一邊烤一邊給雞肉補水

咬下去的第一口，你不會先感覺到油膩，而是香料的層次感直接在嘴裡炸開。那個皮是薄薄的、帶著一點焦香，裡面的肉汁真的是鎖得死死的

這真的很扯，怎麼可以這麼嫩？

就像是你以為會遇到一個脾氣暴躁的主管，結果發現他其實超溫柔還會請你喝飲料那種反差萌

這道菜完全展現了他們「西餐工序」的靈魂

不是隨便抹點醬油烤一烤，而是吃得出香料醃漬入味的心思

🐟 蔥鹽醬爐烤爐魚——清爽派的必點神作

如果你跟我一樣，偶爾覺得罪惡感深重，想要來點「好像很健康」的選擇，那這個「蔥鹽醬爐烤鱸魚」絕對是首選。

我看了一下菜單，這是新品

魚肉用的是鱸魚菲力，這部位最怕的就是腥味和乾柴

但老闆一樣用了蒸烤大法，把魚肉弄得外酥內嫩

最犯規的是上面的「特製蔥鹽醬」

這蔥鹽醬不是那種死鹹的，它帶有一種鮮味，剛好把魚肉的甜度提上來

搭配一口白飯，那種鹹香交織的感覺，真的會讓人忍不住一口接一口，完全忘記要減肥這件事。

對了，旁邊那顆溏心蛋也是亮點，蛋黃那種半熟不熟的濃郁感，跟蔥鹽意外地搭！

🐷 厚切豬排咖哩——就是想大口吃肉的慾望

有時候壓力大，就是想吃炸的。別裝了，我們都需要熱量的慰藉

他們的「厚切豬排」選用的是巴拉圭豬肉

這豬排的厚度很有誠意，不是那種粉裹得比肉還厚的詐騙集團

外皮炸得金黃酥脆，咬下去會有「卡滋」一聲（ASMR愛好者會瘋掉）

沾著那個靈魂咖哩醬吃，鹹甜適中，豬肉的油脂香氣跟咖哩辛香料混合在一起，瞬間覺得人生好像也沒那麼難了

🧀 配角也很搶戲——黃金泡菜與起司可樂餅

如果不點小菜，這頓飯就不完整了。

黃金泡菜

這顏色美得像夕陽一樣。

吃起來酸酸甜甜，帶一點點蒜香，非常解膩。

尤其是在吃完炸豬排後，來一口泡菜，就像是幫味蕾重新開機。

起司可樂餅

這個真的是邪惡。剛炸好熱騰騰的時候，一定要小心燙口～

咬開那個酥脆的外殼，裡面的馬鈴薯泥綿密到不行，中間的起司流出來......喔天啊，這畫面太美我不敢看

這完全是小朋友（和心智年齡像小朋友的我們）的最愛。

我們每天為了生活奔波，午餐或晚餐常常只是為了「止餓」

但吉日盒食給我的感覺是，他們想把這件小事做好

從那個費工的蒸烤雞腿，到堅持手作的蔥鹽醬，都讓人感覺到滿滿的誠意。

雖然它藏在新莊的巷子裡，雖然它只收現金，雖然它可能要等一下下。

但當你打開餐盒，看到那個擺盤，吃到第一口熱騰騰的飯菜時，你會覺得——

「啊，今天好像也過得還不錯嘛！」

下次經過新莊中和街，別再猶豫了，給自己的胃一個擁抱吧。🙌





吉日盒食

地址｜242新北市新莊區中和街186巷25號

電話｜02 2990 1235

營業模式｜外帶為主，只收現金 💰

特色｜寵物友善 🐶、研製咖哩、日式西做

線上點餐｜點這裡預訂才聰明

官方Line｜@661jgcte