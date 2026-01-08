【美甲】吉友集體發瘋！玉希指藝「吉伊卡哇」全紀錄✨ 2026 最新價目表＋一月暖足活動分享

如果你問我這一年來最值得的投資是什麼？我會毫不猶豫地說：「把我的指尖交給玉希指藝 UC.Art Nail Studio。」

不知不覺在玉希指藝 UC.Art Nail Studio做美甲已經滿一年了！

身為資深吉友，這裡簡直是我的夢想實踐基地！今天不只要分享我最近最愛的「人生美甲」，還要帶大家回顧這一年來，美甲師如何把我的手變成吉伊卡哇的小天堂。

💖 人生最愛！「魔法少女吉伊卡哇」全員大集合

先來放毒！這款真的是我做到現在最、最、最喜歡的一款。吉友們快看，這不是發瘋是什麼？

這次的主題是「魔法少女系列」，一次把 烏薩奇、小桃、古本、吉伊 全部通通做在指甲上！

📅 一週年回顧：那些住在指尖的吉友們

回首這一年，UC.Art 真的幫我實現了好多吉伊卡哇的夢想~

這款真的太仙了啦！底色是那種超級夢幻的紫粉色暈染，就像把銀河星空直接搬到指甲上，還有細細閃閃的亮片在發光，簡直是仙女下凡！ 最過分的是那個立體小桃寶寶，軟萌軟萌地趴在指尖上，配上隔壁指頭那顆閃瞎眼的方型大鑽石，這就是所謂的「低調奢華可愛風」吧！ 每次低頭看到小八在星空下陪我，心情都直接放煙火了！✨

這款走的是那種精緻貴氣的名媛風！粉嫩嫩的小香風毛呢質感，配上超級浮誇又可愛的立體大蝴蝶結，這誰受得了呀～ 蝴蝶結下面還垂著一顆溫潤的小珍珠，加上細緻的金屬鍊條跟碎鑽點綴，指尖瞬間變得很貴氣！

拇指上還藏著戴蝴蝶結的寶寶跟愛心，這種又優雅又軟萌的風格，真的會讓人忍不住一直看自己的手手耶！💕

除了寶寶們的美甲，我也做了一些氣質款~

滿滿的紅色小愛心點綴在裸粉底色上，看起來既熱情又夢幻。 亮點絕對是那個戴著紅紅大蝴蝶結的小八寶寶，圓滾滾的臉蛋配上亮閃閃的鑽飾，可愛到想尖叫！ 旁邊還有精緻的法式紅邊設計，簡直就是為了充滿愛心的日常量身打造的，指尖隨時都在發射愛心光波！💌

這款真的華麗到沒朋友！中指那顆被珍珠包圍的大型愛心水鑽真的太搶眼了，完全就是小公主的配置呀！還有滿滿的亮鑽跟珍珠裝飾，每一根手指都在大聲說「我最閃亮」！ 這種充滿細節又華麗的設計，不管是聚會還是約會，一伸出手絕對是全場焦點，幸福感直接加到爆表！🌈💎

這款美甲走的是一種「高級感少女風」！裸透的底色讓指甲看起來超級乾淨、修長，指尖點綴了閃閃發光的銀色法式邊緣，簡直跟穿上玻璃鞋一樣夢幻！最讓人心動的絕對是無名指上的那對立體閃鑽蝴蝶結！ 蝴蝶結像是被銀色星塵鋪滿了一樣，閃耀度直接破表，不管在哪個角度看都閃瞎眾人～ 蝴蝶結點綴在優雅的法式美甲上，剛好平衡了成熟感，多了一份俏皮活潑的甜美氣息，真的是可愛到想尖叫！

在這裡做了一年，最放心的就是美甲師的手繪功力與審美觀，完全不用擔心崩壞，只有更可愛！

💰 2026 全新價目表：更專業的服務分級

隨著新的一年到來，UC.Art 也公佈了 2026 最新價目表。我覺得分級變得很清楚，大家可以根據想做的精緻度來選：

基礎美甲： 單色/跳色 $1000、貓眼/鏡面 $1300。

造型 系列： * A 造型： $1500 - $1700B 造型 (立體/多層次/手繪)： $1800 - $2200C 造型 (特殊/訂製創作)： $2500（像我這次的魔法少女全員集合，就非常推薦選 C 造型，細節滿分！）

✨ VIP 儲值優惠推薦： 如果你打算長期回訪，強烈建議辦會員。像 VIP 3 儲值 20000，除了生日禮金，還有續作免卸甲費不限次，每次還能現折 $100，對我們這種每個月都要換甲的人來說超級划算！

🦶 一月暖心驚喜：給雙腳的「暖足體驗券」

除了指甲要漂亮，腳底的保養也不能忘！一月份工作室推出了超級暖心的活動，要感謝大家這一年來的陪伴。

【一月限定】足踝保養體驗折價 $300

活動時間： 2026/01/01 – 2026/01/31

保養包含： 足部修整、足底去繭、足膜保濕、熱敷滋養。

使用說明： 需提前預約並告知使用此券，每人限用一次喔！

原價 $1680 的足部高級保養，扣掉 $300 只要 $1380。在冷冷的冬天讓雙腳暖呼呼、嫩滋滋的，真的太療癒了～

這一年來在 UC.Art 的體驗，讓我明白美甲不只是變美，更是一種對生活的熱愛。如果你也想把最愛的寶寶帶在指尖，或者想找個地方好好放鬆保養，這裡絕對是首選！

玉希指藝

🏠地址：台北市內湖區江南街𝟔𝟓巷𝟏𝟒號2樓（直接進利亞髮廊內上二樓）

🚇港墘捷運站2號出口步行8分鐘

🚌公車站：湖光教會

⏰營業時間：全預約制 open:10:00-23：00

☎️電話：0986-788-867 （路邊停車格多，附近有付費停車場）

預約點這裡>>https://lin.ee/L1CpDWb

💬 預約請洽官方 LINE（記得提早預約，熱門時段很快就滿了！）

📍 趕快趁一月有折價券，去體驗超舒服的足部保養吧！

