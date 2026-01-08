2026 台北寵物友善餐廳推薦｜成真咖啡 SOGO 復興店 不只冠軍咖啡，還有讓草莓控尖叫的舒芙蕾！

最近的生活步調是不是快得讓你喘不過氣？你有多久沒有靜下心來，看著陽光靜靜地照在餐盤上，感受那份純粹的悸動呢？很多時候，我們努力工作是為了更好的生活，但我覺得，最好的生活其實就藏在眼前的這份平凡與美好裡。今天，我要帶大家去一個我心目中的「靈魂避風港」，那是一個可以讓你從白天賴到黑夜，甚至連家裡的毛小孩都能一起享受慵懶時光的超正點空間！

成真咖啡 ComeTrue CAFE 台北復興SOGO店

🏠 地址： 台北市大安區忠孝東路三段300號9樓

☎️ 電話： 02-8772-3722

🌐 官網： https://www.cometrue-coffee.com/

⏳ 營業時間： 配合 SOGO 百貨營業時間

成真咖啡一直是我在北部的愛店名單前三名，尤其是這間位於 SOGO 復興店 9 樓的分店，簡直是城市裡的綠洲！這裡最讓我心動的，除了那份高品質的冠軍咖啡，就是它對毛小孩極度友善的態度。

成真咖啡復興店位在 SOGO 百貨內，卻完全沒有百貨餐廳常見的喧鬧感。空間規劃寬敞，桌距不會太擁擠，坐起來很舒服，不會有被隔壁桌聊天聲包圍的壓迫感。這裡的環境設計走的是明亮舒適的現代風，大片採光讓白天的咖啡廳顯得生機蓬勃；但當夕陽西下，室內光影轉向微醺的慵懶氣息，那種氛圍的轉換真的會讓人想一直坐下去。

白天來的時候，採光很好，自然光灑進來，桌面與餐點都顯得特別好看；傍晚以後，燈光轉為暖色調，整個氛圍瞬間柔軟下來，讓人忍不住想多坐一會兒。

對我來說最加分的，還是寵物友善。帶著比比一起來，不用擔心空間太擠或環境太吵，牠可以安靜地窩在我身邊，而我也能安心用餐。那種「我在吃飯、牠在身邊」的日常感，其實比什麼都珍貴。

每次翻開成真的菜單，我都會陷入嚴重的「選擇障礙」，因為從彩虹飯、早午餐到舒芙蕾，每一樣看起來都太犯規了！這次我們先來點重口味的開胃與主食

韓式洋釀炸雞早午餐

如果你追求的是極致的飽足感，點 韓式洋釀炸雞早午餐 準沒錯！這是一份一上桌就讓人忍不住拍照的早午餐盤~炸雞的色澤紅亮誘人，份量毫不客氣，旁邊搭配現烤麵包、培根洋芋泥、清爽沙拉、藍莓優格與酪梨醬，整盤看起來就像一場「鹹甜交錯」的小型饗宴。

炸雞外層酥脆，咬下去卻是柔嫩多汁的雞腿肉，完全不乾柴。韓式洋釀醬是微甜帶辣的風味，甜度不會過頭，辣感也只是輕輕在舌尖停留，讓你忍不住一塊接一塊。最讓我驚喜的是，它並不是那種吃到後面會覺得膩的炸雞，反而越吃越順口~

早午餐盤裡還附上了兩片現烤麵包、培根洋芋泥以及滿滿的沙拉。特別要提一下它的藍莓優格，上面撒了核桃碎，口感加分到不行！還有那清爽的酪梨醬也是必吃重點，搭配炸雞一起入口，層次感直接拉滿。唯一的遺憾可能就是麵包太好吃了，總覺得吃不夠啊！

爐烤時蔬溫沙拉

如果你想吃得清爽一點，卻又不想只是「吃草」，那這道爐烤時蔬溫沙拉真的很可以。上桌時就能聞到淡淡的烤蔬香氣，花椰菜、杏鮑菇、櫛瓜等時蔬經過爐烤後，外層微微焦香，內裡依然保有水分與口感，一口咬下去，蔬菜本身的自然甜味被完整帶出，完全不是清燙蔬菜的寡淡路線！

黑松露嫩菇義大利麵

這道一上桌，空氣裡立刻多了一層「高級感」。黑松露的香氣不是張揚的，而是那種低調卻持久的存在感，慢慢包覆整盤義大利麵。寬版麵條均勻裹上松露奶油醬，入口的第一秒是濃郁的奶香，接著才是黑松露特有的土壤氣息與深沉香氣，在口中層層展開。

最厲害的是上面的現烤杏鮑菇，帶著迷人的炙燒香氣，配上鮮嫩多汁的雞腿肉，口感層次豐富卻不會讓人覺得膩口。櫛瓜與玉米筍的加入更是神來之筆，為濃郁的奶醬增添了清爽的甜脆感，這道「溫柔的饗宴」連比比看著都快流口水了！

西班牙蒜辣蝦西班牙蒜辣蝦佐酸種麵包

愛辣一族絕對不能錯過的 西班牙蒜辣蝦。這道經典的 TAPAS 料理真的有嗆辣感，不敢吃辣的朋友要小心！主廚用橄欖油慢火煸出風乾辣椒與蒜頭的辛香，去殼後的鮮蝦吸飽了油香與辣度，肉質飽滿Q彈。

最正點的吃法，就是拿起附贈的手工香草麵包，用力地抹上盤底那充滿精華的蒜香橄欖油，那種鹹香適中的滋味，真的會讓人一口接一口停不下來。如果這時候能配上一杯 Cocktail，那簡直就是人生最高享受！

雪戀草莓舒芙蕾

點這道之前請務必衡量自己的胃，因為份量真的太巨了！建議 3-4 個人分享最剛好。成真的舒芙蕾都是現點現做，上桌時那種「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」的搖晃感超級療癒。

淋上滿滿特製草莓醬，配上新鮮的 Juicy 草莓果肉，口感軟綿到像是雲朵，還帶著濃郁的蛋香。甜而不膩的粉紅滋味，讓我的幸福感直線飆到天花板，絕對是世界上最邪惡也最美好的存在！

偉特糖那堤

吃完大餐，怎麼能少了靈魂飲品？我點的這杯 偉特糖那堤 真的很有趣，喝起來竟然有一種黑糖奶茶的既視感！它是義式濃縮咖啡與溫潤牛奶的結合，融合了偉特糖特有的細緻甜香。雖然甜度稍高，但因為保留了咖啡的微苦與層次感，入口非常滑順，完全不會膩。這是一杯會讓你「不小心就喝完」的神奇那堤，特別適合在工作累的時候來一杯，瞬間補滿電力。

創意咖啡-花漾瑰蜜

最後，是來到成真必點的儀式感神作——花漾瑰蜜。這杯咖啡簡直美得不可方物，一上桌就能聽到隔壁桌的驚呼聲！底層杯子使用冷燻法帶出濃郁的玫瑰煙燻香氣，上層則是由玫瑰花茶、荔枝、義式濃縮與玫瑰奶霜交織而成，頂端還點綴著埔里有機食用玫瑰花。喝的時候，玫瑰的清香與咖啡的醇厚在口中交融，每一口都像是在逛玫瑰花園。這不只是一杯咖啡，更像是一件藝術品，為我們的午後時光畫下最完美的句點。

這裡不只是餐點無雷、份量十足，更重要的是那種「寵物友善」的溫馨感，讓我能放心地帶著比比，一起在這個可以從白天待到夜晚的空間裡放鬆。如果你也想找一個環境明亮、服務親切、又能吃得超飽的咖啡廳，成真咖啡絕對要放進你的清單！