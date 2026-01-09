大阪雄霸2025年台灣旅客海外旅遊目的地冠軍 日本二三線城市馬年繼續夯

2025年最熱門海外旅遊目的地冠軍寶座由大阪拿下。 圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊電商平台 KKday 日前發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」，2025年最熱門海外旅遊目的地冠軍寶座由大阪拿下，釜山位居亞軍，沖繩勇奪季軍，第四名至第十名依序為東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門、曼谷，竄升最快的新興旅遊城市前五名則為清邁、新加坡、濟州島、峴港、富國島，前五大熱銷商品類別則為：樂園景區票券、各國網卡、交通接駁＆城市通行證、各類一日半日遊、日韓＆東南亞機票。看好馬年海外旅遊續夯，KKday 也推出新春優惠大放送，包括全站95折優惠、APP 新客限定89折、海外熱門旅遊體驗5折起，以及人氣海外機票優惠！

▲釜山是2025年最熱門海外旅遊目的地第二名。 圖：KKday／提供

KKday 表示，自2022年10月跨境旅遊解封至今已超過三年，若進一步探究2025全年銷售數據，台灣民眾赴海外旅遊的喜好也出現三大變化：

第一，短天數快閃遊vs.長天數深度遊都要！從 KKday 全站網卡銷售數據來看，超過35%台灣旅客曾於2025年分別進行至少一次的3天海外快閃遊、超過7天的海外深度遊，更有超過20%的旅客全年出國4次以上，凸顯民眾對於海外高頻率旅遊的渴求。短天數的網卡銷售由釜山拿下目的地冠軍，長天數則由日本一線城市大阪、東京位列前兩名，由於日本一線城市交通便利，便於前往郊區、遠程景點或鄰近縣市，特別適合作為長天數旅遊的起點、中繼站或終點。

第二，日本二三線城市大旺，2025年全年業績成長超過30%，由於疫情前台灣民眾的旅遊足跡已深入日本各地，KKday 也於疫情間積極部署日本旅遊、為疫後反彈蓄積動能，KKday分享，2025年日本人氣二線城市前五名分別為：福岡、熊本、宮崎、長野、岐阜，另青森、岡山、廣島也是熱門目的地，目前全站已有超過1萬種日本旅遊體驗、累計10萬種各類日本組合商品。

第三，各類深度旅遊體驗穩健成長，具備在地文化特性、個性遊的商品最受青睞，比如深受亞洲各地年輕客群喜愛的 K-POP 系列體驗，包括：首爾舞蹈教室、韓風證件照、韓式妝髮＆色彩鑑定、各類韓星行程等，KKday 目前已累積提供全球超過3萬種旅遊體驗，合計35萬種組合商品，全球合作供應商則超過21,000家，未來將持續拓展各類旅遊商品、滿足不同客群旺盛的旅遊需求。

看好2026年海外旅遊續夯，即日起至01/28推出「KKday 不等了，出走吧」全站新春優惠大放送，包括全站95折優惠、週五下單點數三倍送、APP 新客限定89折、指定銀行最高回饋25%等，針對海外熱門旅遊體驗，更推出週週5折起限定優惠，包括：曼谷美功鐵路＆丹嫩莎朵水上市場一日遊（新台幣每人1,047元起）、越南下龍灣 Cozy Bay 高級一日遊船（每人1,165元起）、印尼峇里島寺廟+叢林+河畔健行體驗（每人761元起）等。

至於人氣海外機票，針對日韓旅遊推出大阪夏季早鳥5至6日機票10,888元起，樂桃航空沖繩4日早去晚回機票，最低8,888元起，樂桃沖繩5日午去午回機票9,388元起，釜山航空釜山5日9,500元起，同時力推酷航新加坡4日機票，贈送網卡、星耀樟宜景點門票，超值價5,999元起，以及酷航新加坡5日機票6,888元起；另加碼下單限定禮遇，包括滿4,000元折250元、滿10,000折800元，號召旅客馬年精省海外遊！

