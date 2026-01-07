🤤 飯包界的強強聯手！悟饕「雞滷飯」開箱試吃！滷肉+雞絲=史上最強便當？！🍱

每次經過那個帶著橘色和深棕色調的招牌，看到那句「悟饕池上飯包」，就會想起小時候搭火車時，那份木盒便當帶來的簡單幸福。 誰說吃便當只能是將就？

對我來說，這是一個美好的儀式感，特別是當你看到那份紮實的木片飯盒，裡面裝滿了台灣道地的滋味時，你就會知道：「啊，這就是生活！」

你們是不是也一樣，看到木盒包裝就覺得米飯特別香、菜色特別新鮮呢？

但這次，老朋友「悟饕」居然推出了個大驚喜！是「雞滷飯」新品耶！🐔🍚

一聽到這名字，我就像個好奇寶寶一樣，眼睛整個亮起來，心想：這兩種台灣國民美食的霸主，要怎麼在一個便當裡和平共處？

這簡直像是把我們最愛的兩部電影剪輯在一起，既期待又怕受傷害呀！🤔













💡 破解美味的秘密：

雞滷飯

的黃金比例哲學！📐

傳統的滷肉飯和清爽的雞肉絲，它們之間的化學反應會是怎麼樣的呢？光是想像就讓人流口水了，你們說是不是？

大家有沒有覺得，美食的境界，就像是我們在設計一個完美的家？

每一樣元素都要擺在對的位置，才能達到和諧與舒適。

而這份「雞滷飯」新品，簡直就是便當界的「極簡風豪宅」！





🥩 滷肉的靈魂樂章：濃郁與膠質的完美協奏曲

首先，讓我們聚焦在那片深色的、閃著誘人光澤的滷肉燥上。

專業術語什麼的先放一邊，用最日常的比喻來說，這塊滷肉燥就像是交響樂團裡的低音提琴，提供沉穩又溫暖的基調。

他們選用的是豬五花部位 ，這可是滷肉的黃金選擇啊！ 經過黃金比例的祕製香料爆炒，再用滷醬長時間滷製，最後還用上了「舒肥」這招！

你們知道舒肥嗎？把它想像成給肉燥做了一個超級SPA！









讓肉質達到一種難以言喻的軟嫩，充滿了濃郁的膠質，吃進嘴裡，簡直是

那種肉燥的香氣，不是那種會讓你膩口的油膩，而是溫柔地包覆著米飯，讓你忍不住想再扒一口飯！





🍗 雞絲的清爽詠歎調：口感與健康的完美搭配

接著，目光轉向旁邊那堆淺色、像絲綢一樣堆疊起來的土雞肉絲！

如果說滷肉燥是低音提琴，那麼這個雞肉絲，就是高音小提琴了！

它清爽、紮實，帶著一點點咀嚼的韌性，像是夏天裡一陣微風，把滷肉的濃郁完美地平衡開來。









你可能會想，兩樣主菜會不會互相搶戲啊？

這就是它厲害的地方了！ 它們就像一對個性互補的最佳搭檔：深色的黑金肉燥和淺色的肉絲，形成了感官上的多重豐富享受。

這種黃金份量比例的結合，讓味道不會互相競爭，反而是彼此加分！

一口飯扒下去，先是感受那軟滑的肉燥香，接著是清爽又帶著嚼勁的雞絲，這種「不搶味且互補」的設計，真的讓人愛不釋手！

就像是看了一場精彩的雙人舞，每一個動作都恰到好處，真的太高明了！

米飯上面，一邊是閃著油光的深色肉燥，一邊是堆得像小山一樣的淺色雞肉絲，中間還有青菜、豆干跟半顆滷蛋，光是看著就覺得超級豐盛、物超所值！









我先夾了一塊滷肉燥搭配飯，

那個滷汁的香氣瞬間在嘴裡炸開，是那種傳統古早味的溫暖，但又多了點精緻的層次感。

接著我夾了雞肉絲和飯，清爽！

雞絲的口感很有彈性，和軟嫩的米飯形成了有趣的對比。

最後，我決定來個終極合體！把肉燥、雞絲、飯和一點點配菜一起送入口中！





這感覺... 就像是同時吃到，既滿足了味蕾對「罪惡感」的渴望，又讓人感覺吃得健康、沒有負擔！這種「









真的不是隨便說說的，它讓我們在享受傳統美味的同時，也能感受到食材本身的單純與美好。

而且，他們連配菜都處理得很到位，像是滷到入味的豆干和那顆黃澄澄的滷蛋，每個小細節都看得出用心。

你們知道嗎？這款新品是從115年01月07日才全台上市的！

我那天在店裡看到，人潮真的絡繹不絕，大家都是衝著這個新口味來的！

價格上，不同地區會有一點點差異：中、南、宜、花東區是105元

，而北、桃、竹區、池上和離島是110元

，綠島則是$120。

雖然比一般的便當稍貴一點點，但以這個份量、品質和創意的組合來說，我真的覺得非常值得！

偶爾給自己一個小小的味覺探險，不是很棒嗎？

🎁 吃便當還能抽大獎！🎉

對了！這麼好吃的便當，當然要有好康活動來加持一下呀！

悟饕總部正在進行一個超有趣的社群活動！

這簡直是老天爺要我們一邊享受美食，一邊賺好運的節奏嘛！

活動很簡單，從114年1月7日到1月20日，只要加入「悟饕FB粉絲團」，然後在活動貼文下面留言回答其中一句話

「悟饕雞滷飯，滷汁靈魂才是主角」 「悟饕雞滷飯，雞肉才是主角」

記得要順便標記@兩位好友喔！

這樣做就有機會抽中價值1,000元的全家商品禮券！ 而且有兩名幸運兒喔！

禮券耶！$1,000$元可以買超多零食和飲料的！

公布中獎名單的時間是在1月26日，大家要記得隨時關注官方FB/IG的訊息，並在2月2日前主動私訊回覆小編 ，別讓獎品從你手中溜走囉！

我已經留言參加了，你們還等什麼？快去試試手氣吧！🥳

給味蕾一次「雞滷」的洗禮！

「悟饕池上飯包-雞滷飯」新品，完美地展現了傳統與創新的碰撞！它不是簡單地把兩種食物放在一起，而是用精準的烹飪手法和創意的黃金比例，創造出一個令人驚豔的全新風味。

就像是在說：老店也能玩出新花樣，經典永遠值得被重新詮釋！這份便當，絕對是午餐或晚餐時，給你自己一個小確幸的最佳選擇。

你還在猶豫午餐要吃什麼嗎？別想了！

這時候，就勇敢地踏出你的舒適圈，去附近的「悟饕池上飯包」門市，點一份「雞滷飯」吧！

給你的味蕾一個驚喜，讓它在濃郁的滷香和清爽的雞絲間來回跳舞！相信我，你絕對不會後悔的！

記得吃完之後，再去他們的FB參加活動，讓你的好運跟美味一起爆棚！