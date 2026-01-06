桂冠新產品【桂冠晶彩小圓子】今年冬天一定要吃的療癒甜點開箱。經典不敗的花生&芝麻口味， 還有桂冠 X 春水堂 聯名的紅茶拿鐵小圓子。

2026-01-06 08:54 鍾小殷的幸福玩樂趣

今年冬天一定要吃的就是晶彩小圓子，

吸睛又好吃，一口就上癮!

這是桂冠全新推出的新產品，

水煮滾後4分鐘，

外皮變成晶瑩剔透的模樣，就可以上桌啦!

三種口味一次滿足 ，

有經典不敗的花生晶彩小圓子，

香氣濃郁的芝麻晶彩小圓子。

如果你是茶控，還有桂冠 X 春水堂 一起聯名推出的紅茶拿鐵小圓子，

濃香滑順，超人氣必吃!

而且煮這個很療癒，在滾水之中，

默默看著它從白色變成透明，超可愛的。

我個人最喜歡的還是芝麻口味， 雖然傳統但最對味。

外皮滑順有彈性， 咬進嘴裡，香濃內餡直接爆汁。

話說我小時候可以一次吃10顆桂冠芝麻湯圓耶...

是不是很可怕，哈哈!

現在有了小圓子， 我還是可以繼續一次吃10顆，

只是SIZE變小，罪惡感就變少。

不管你是冬天想來碗熱呼呼甜湯， 夏天想吃冰冰涼涼，通通都可以。

像我會拿來加進牛奶、紅豆湯， 晶彩小圓子真的怎麼搭都對！

平時晚上心血來潮想吃碗甜湯，

或是小孩想吃點心，

冰箱的晶彩小圓子拿出來，即開即煮，

5分鐘後便快速上桌。

不管是在冷冷的冬天想喝碗熱甜湯，

還是夏天午後，想來點冰冰涼涼的小確幸，

桂冠晶彩小圓子都能輕鬆搞定。

只要在你家附近的全聯、家樂福都買得到，

我個人認為，家裡冰箱一定要備一包，

就能在家隨時來個甜點時間囉!

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#湯圓 #甜點 #全聯 #好物推薦 #人氣美食

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

2026-01-05 10:50 女子漾／編輯王廷羽
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels
現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看。圖片來源：pexels

台灣人最愛的旅遊國度日本，即將迎來重大變革。從2026年11月1日起，日本將取消「店內即時退稅」制度，全面改為「先付稅、機場退稅」。對習慣邊逛邊退的台灣遊客來說，購物行程將出現全新挑戰。不只退稅，2025～2026 之間日本各地也陸續出現「住宿稅調整、登山管制、街頭禁菸、交通支付規則變動」等新規定。女子漾整理2026日本旅遊懶人包，包刮退稅流程及最新旅遊10大新制，有計畫去日本旅行的朋友快點筆記起來！

編輯推薦

文章目錄

2026 日本旅遊新制1. 赴日前預先填寫 Visit Japan Web

雖然這個不是今年新制度，但編輯還是要提醒大家赴日前必須透過 Visit Japan Web 完成線上登錄，內容包含入境審查資訊、海關申報與免稅購物登記。最晚須在起飛前6小時完成填寫，入境時只要出示系統產生的 QR Code，即可取代傳統紙本表單，節省通關時間，大幅加快入境流程。

Visit Japan Web填寫教學：日本入境必看攻略！Visit Japan Web填寫流程超簡單

旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照
旅客若提前在 Visit Japan Web 登錄資料，抵達後只要掃描 QR Code，就能快速完成入境與海關手續。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制2. 住宿稅擴大上路

自 2025 年起，日本為了因應觀光人潮增加，越來越多熱門旅遊城市開始徵收或調整「住宿稅（宿泊稅）」。這筆費用多半不會直接包含在訂房網站顯示的房價中，而是等到入住或退房時，由旅宿現場另外收取。

住宿稅金額依城市而異，常見是以「每人每晚」計算，也有依房價級距不同而調整的做法。單看金額不一定很高，但若是多人同行、連住數晚，累積起來仍會讓旅費多出一筆。建議出發前先確認目的地是否有住宿稅規定，並預留少量日幣現金，以免臨時需要支付卻措手不及。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

目前已收取住宿稅的城市包含東京、大阪、京都、福岡、長崎市、金澤市、北九州市、常滑市、熱海市、高山市、下呂市，以及北海道新雪谷町（二世谷）、俱知安町等；另有北海道、沖繩、宮城、廣島與仙台市，預計自 2026 年起開始徵收。

2026 日本旅遊新制3. 熱門景點人流管制上路

為了控管人潮與提升安全，富士山自 2024 年起實施登山人數管制，每日上限 4,000 人，並要求事先預約與繳交入山費。其中吉田路線規定，通過五合目關卡需支付 4,000 日圓登山費，未完成手續將無法進入。

不只富士山，京都部分寺院與傳統街道也傳出將跟進人流管制措施，未來前往熱門景點前，勢必得提前安排，不再能臨時起意。由於登山與管制規範會依路線與年度調整，出發前建議直接查閱官方公告或最新路線資訊，避免只參考社群流傳的舊圖卡而誤判規定。

日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
日本富士山。圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制4. 店內退稅將走入歷史！退稅新制一次看

過去台灣旅客只要在掛有「Tax-Free」標誌的商店消費達5,000日圓以上，當場出示護照就能立刻扣掉稅金；化妝品、藥妝等消耗品甚至會封袋包裝，帶回國再拆。

日本將於2026年11月1日全面實施新的免稅制度，現行「店內即時退稅」將正式取消，改為「先付稅、離境時機場退稅」。未來觀光客購物時需先支付含稅金額，並在出境時攜帶商品與收據，由機場稅關查驗後才能完成退稅。

適用對象

限非日本居民、持短期簽證（觀光簽證或停留不超過6個月）的外國旅客適用。

退稅類別與規定

新制上路後，購物類別將不再區分「一般商品」與「消耗品」，不論是家電、藥妝還是食品、服飾，旅客在同一家店內的消費都能合併計算免稅金額。過去針對消耗品必須密封包裝、不得在境內開封使用的限制，也一併取消。除此之外，原本同日同店購物最高50萬日圓的免稅額度將被解除，消費金額不再設上限。不過，旅客仍需在購物後90天內離境，並通過稅關查驗，才能順利完成退稅。

機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照
機場示意圖。圖片來源：聯合報系資料照

2026 日本旅遊新制5. 機場退稅流程教學

購物當下：

付含稅價格，店家提供 QR Code 或收據連結「J-Tax Refund」系統。

線上登錄：

輸入護照資訊、退款方式（信用卡、銀行帳戶或領現）。

出境當天：

提早3–4小時到機場，行李交由稅關檢查。

KIOSK操作：

刷護照確認消費紀錄，完成退稅。

退款方式：

款項將退回信用卡、銀行帳戶，部分機場也提供現金領取。

提醒：購物後必須於 90天內離境，並保留收據與商品原封不動，以便海關查驗。

圖片來源：截自J-Tax Free System網站
圖片來源：截自J-Tax Free System網站

2026 日本旅遊新制6. JR導入人臉識別！

JR 東日本已在上越新幹線的新潟站、長岡站進行「人臉識別驗票閘門」實證實驗，約 500 名持有新幹線定期券的乘客參與測試。乘客需事先註冊臉部資訊並綁定票證，通過閘門時系統會即時比對臉部影像，成功即可放行，全程不必刷卡或拿手機。測試內容涵蓋不同光線、姿勢與配戴口罩等情境，實驗預計持續至 2026 年 3 月 31 日，是否全面導入仍待評估，一般旅客短期內仍以傳統驗票方式為主。

圖片來源：KKday提供
圖片來源：KKday提供

2026 日本旅遊新制7. 熊本縣支付方式取消IC卡

熊本縣共有5家地方運輸業者因負擔不起高昂的系統更新費用，宣布停止支援全國性交通電子卡（如 Suica、PASMO、ICOCA）。未來旅客在當地搭乘公車或電車時，將只能以現金或購買當地專用車票付款。

2026 日本旅遊新制8. Suica 西瓜卡功能不只搭車！

陪伴旅人多年的 Suica 西瓜卡，將在 2026 年迎來結構性升級。配合 QR Code 支付功能導入，儲值上限預計從約 2 萬日圓提高至 30 萬日圓，同時擴充電子轉帳、數位優惠券與區域限定功能，角色定位更接近行動支付工具。此外，使用超過 20 年的企鵝吉祥物也將退役了，象徵 Suica 進入新世代，但基本搭車與感應使用方式仍會保留。

圖片來源：聯合報系資料照 高彬原
圖片來源：聯合報系資料照 高彬原

2026 日本旅遊新制9. 7-Eleven 也能寄放行李

日本 7-Eleven 與行李寄存平台 ecbo cloak 合作，開放部分門市提供行李寄放服務，目前約有 378 家門市參與，多位於車站周邊或熱門景點附近。除行李箱外，嬰兒車也可寄放。使用方式需先在線上預約，到店出示 QR Code 或確認碼即可。費用約為行李箱一天台幣 160 元、包包台幣 100 元，以午夜為一天結算，適合空檔時間想輕裝行動的旅客。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

2026 日本旅遊新制10. Tabelog 推出繁體中文版！找餐廳更方便

日本指標級美食平台 Tabelog 近期推出繁體中文版，讓海外旅客查餐廳、看評價與訂位更加順手。Tabelog 收錄超過 80 萬家餐廳，評分機制嚴謹，在日本被視為「3.5 分以上就值得排隊」。中文版上線後，可直接用中文篩選條件與閱讀評論，對自由行旅客來說，大幅降低語言門檻，也讓選店成功率明顯提升。

圖片來源：Tabelog
圖片來源：Tabelog

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#退稅 #新制 #機場 #懶人包 #日本旅遊 #2026年

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

2026-01-03 15:14 米米瘋 李筱維

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將海港特點結合凱渡強項,推出一系列玩海活動。圖/凱渡廣場酒店提供。

撰文/攝影/影片 李筱維  (YouTube 米米瘋ViViFunTV )  圖文影版權所有，切勿隨意轉貼翻拍！

#凱渡廣場酒店 #THEARCHIPELAGO #宜蘭頭城海景飯店 #宜蘭海景飯店 #烏石港住宿 #宜蘭度假飯店 #宜蘭親子飯店 #一泊二食飯店 #濱海度假飯店 #陸上遊輪飯店 #龜山島日出 #天際海景客房 #旅宿開箱 #體驗型飯店 #米其林星鑰觀點 #米其林指南飯店 #台灣特色飯店

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店執行長 林家漢化身船長，帶領台灣宜蘭頭城陸上遊輪，展現接軌國際的體驗型旅宿。

台灣地標建築頂級飯店在宜蘭 陸上遊輪概念建築 凱渡把海景變成美好人生  

在全球旅宿逐漸走向「為住宿本身而旅行」的時代，飯店不再只是旅途中的配角，而是一種值得被理解的目的地。世界各地備受矚目的特色飯店，往往有一個共通點——建築不只是外觀，而是整個體驗的起點。從沙漠中的前衛結構、海上的珊瑚棲地，到與美術館融為一體的島嶼旅宿，這些飯店用空間本身，定義了旅人的記憶。

如果說杜拜有帆船酒店、日本東京銀座有隈研吾艾迪遜酒店，那台灣宜蘭有陸上遊輪，太平洋第一線的 凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正是在這樣的國際趨勢下，打造獨具代表的濱海度假飯店，以陸上遊輪為概念，透過有記憶點的建築設計、與自然環境連結的空間，大量引入自然光與海景視角，讓旅客無論在大廳、餐廳或客房甚至是溫泉浴室、海水泳池，都能感受到太平洋的開闊，從清晨日出、午後海面光影，到夜晚漁港燈火，海景不再只是背景，而是整趟旅程的一部分， 米其林國際餐飲、親子設施到公共細節的一致性，住在這裡，不只是為了完成景點清單，而是讓海景、光影與空間，成為美好人生的一部分。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將台灣濱海主題特色發揚光大，值得推薦國際旅客到訪。 圖/凱渡廣場酒店提供。

米其林星鑰制度看旅宿評鑑的轉向

米其林指南 將飯店正式納入全球評鑑體系，推出「飯店星鑰（Hotel Key）」制度，被視為飯店界的米其林星。與傳統飯店星級不同，星鑰評鑑不再以規模、價格或硬體堆疊為主要依據，而是聚焦於五大核心： 建築與設計、體驗一致性、服務品質、記憶點，以及是否值得為住宿本身而專程前往。

由2025 台灣入選米其林指南飯店名單發現，體驗型旅宿正在被看見，目前台灣已有 4 間飯店入選米其林指南飯店評鑑，並獲得一星鑰肯定，分別為：台北嘉佩樂酒店、台北金普頓大安酒店、台北文華東方酒店、虹夕諾雅 谷關。從都會型奢華飯店到目的地型溫泉旅宿，這份名單顯示米其林評鑑住宿時，已不再侷限於「城市五星飯店」，而是更重視飯店是否能提供完整且具靈魂的住宿體驗。宜蘭凱渡廣場酒店不只是地方型飯店，而是展現台灣濱海風景為主題，高完整度的溫泉度假村旅宿，它讓旅客有理由為了住一晚，而來到這片海岸；也讓台灣的海景，不再只是路過風景，而是值得停留，值得被世界看。

說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 十分具有飯店星鑰的實力。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳十分受遊客歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳享受下午茶。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠親自定調的 初心牛肉麵。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐主廚Adil 來自烏茲別克，如果早餐幸運遇到，一定要排廚親手做的歐母蛋。

名廚江振誠擔任餐飲創意總監，從百匯到牛肉麵的初心詮釋

餐飲，是凱渡廣場酒店最具辨識度的核心亮點之一，由國際名廚 江振誠 擔任餐飲創意總監，館內餐飲以回到料理初心為概念，結合宜蘭在地食材與國際料理視野，打造兼具廣度與深度的用餐體驗，假日用餐時間幾乎客滿，不只是住客，還有特地為了餐廳而來的美食饕客。

Pelago百滙廚異國料理自助餐，像是海灘市集派對，主廚特色佳餚橫跨海鮮、熱食、冷盤與甜點，多元菜色適合家庭與團體旅客，另外還有親子族群最喜愛的Kid's Kitchen 小小廚房體驗。晚餐時段主打豐富海味與多國料理輪替，早餐則以健康取向與在地元素為主，從現煮料理、熱食、烘焙到飲品，讓美好的度假從早餐開始。 

其中最受關注的，莫過於coco椰林餐廳 江振誠親自定調的 初心牛肉麵，以頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、蜂巢肚搭配大紅袍、 辣牛油及四川香料燉煮，湯頭濃郁好喝，搭配日曬關廟麵，將一道熟悉的台灣日常料理，轉化為旅途中令人記憶深刻的一餐，也成為不少旅客專程前來品嚐的理由。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 竟然把青森海鮮丼帶進Pelago百滙廚異國料理自助餐。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐 喜愛蝦兵蟹將的朋友千萬不要錯過。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐超狂，竟然有現做沙威瑪。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐，每道料理都好好吃，讓人吃飽了還不想離開。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠大廚的初心牛肉麵 值得專程拜訪品嚐。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店龜山島日出，建議在日出前30分鐘準備，架好腳架，泡好咖啡，聽著海浪聲，靜靜享受。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店每個房間的床板都有做圓弧造型，給親子一個安全空間。

天際海景客房｜躺在床上就能欣賞龜山島日出 

凱渡廣場酒店的大房間是標配，每房基本從15坪起跳！不是日本的15平方米喔！大空間對親子客群超級友善，無論是雙大床還是4小床任群選擇，位於高樓層的天際海景客房，坐擁 180 度太平洋與龜山島無遮蔽景觀，透過大面積落地窗，海平線與天空自然延伸進室內空間，清晨時分，躺在席夢思特大床（220×200cm）上即可迎接日出，讓時間在光影變化中慢慢展開，客房設計以舒適與靜謐為核心，配備升級免費飲料迷你吧，宜蘭在地牛舌餅、三星蔥牛軋糖等小零食與Nespresso膠囊咖啡機，在陽台坐在戶外沙發喝咖啡看日出和沖浪的熱血青年，在海風與浪聲中，享受屬於自己的放空時刻。乾濕分離衛浴，DHC沐浴備品，TOTO迎賓瞬熱免治馬桶，獨立式浴缸則將泡澡體驗與遼闊海景結合，就是泡澡也可以看到龜山島海景，附有浴袍及超漂亮的拖鞋，方便泡溫泉及戶外泳池戲水，讓身心在節奏放慢的空間裡徹底放鬆。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店同趣空間中的超巨大迷宮，大人小孩非玩不可，遊客常在其中自己嚇自己！

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店親子遊戲空間真的超有心，投籃機超炫酷。

400 坪親子遊戲空間「同趣」，讓度假真正全齡共享

親子旅遊向來是北台灣旅宿的重要市場，而凱渡廣場酒店在此給出高規格設計，館內規劃 400 坪大型親子遊戲空間「同趣」，以安全、開放與多元動線為設計核心，讓不同年齡層的孩子都能自在探索。超巨大迷宮建議大小朋友一起進去體驗，真的很有趣！瘋狂迷你高爾夫是小朋友也可以玩的，全部關卡玩一輪，會笑到瘋掉，認真玩起來可是消耗很多熱量，還有很多機台及小遊戲，靜態遊戲區，動靜分區明確，不僅孩子能放電，家長也能安心陪伴，這樣的配置，讓家庭旅客不必頻繁外出找行程，待在飯店內就能完成一趟高品質的親子假期。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店溫泉SPA區，瑜珈室有鏡老師教學。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店的景觀大眾溫泉讓你一秒到日本，入住先玩戶外泳池，接著來泡溫泉，晚上睡前泡一下，早上起床再泡一下，神清氣爽。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外天然海水泳池一定要來試試。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店健身房。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外風呂區，住山景房的朋友可以來這裡觀賞日出。

從溫泉到海洋活動，一站式濱海度假生活

凱渡廣場酒店館內設有日式大眾溫泉，喜歡到日本泡溫泉的朋友，你一定會愛上這裡，從入場到浴沐區、景觀（可以看到龜山島）3大浴池＋冷水池＋烤箱，整套日本大眾溫泉文化完美重現， 另外，還有SPA 室、健身房、瑜珈教室，戶外有天然海水泳池、露天風呂、椰林廣場，讓旅客在山海之間徹底放鬆身心；同時結合烏石港地利之便，想要賞鯨、衝浪都很方便，對於想短暫離開城市、又不希望舟車勞頓的旅人而言，全包式度假村最受歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店大廳的機器鯨魚整點就會有表演，是大家必拍打卡點，這裡也是執行長最喜歡的角落。

北台灣度假版圖的新可能

在競爭激烈的旅宿市場中，凱渡廣場酒店並未以單一亮點吸引目光，而是以整體規劃取勝。從建築、餐飲、親子設施到公共細節的高度一致性，形塑出一種成熟且耐看的度假樣貌。它不只是海景飯店，也不只是親子旅宿，更是一座能同時滿足放鬆、陪伴與探索的濱海度假島嶼。在海浪聲與山色之間，凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正逐步成為宜蘭、甚至北台灣度假的新座標。

米米瘋 李筱維

米米瘋 李筱維

李筱維 米米瘋 #跟著米米享受旅遊與生活 #李筱維 #米米瘋 #ViViFunTV 2023日本九州旅遊同業講座講師、10年旅遊採訪、影片創作者、攝影師、三寶媽，熱愛料理美食，環遊世界30國，2個月歐洲10國、2個月大東京親子遊、1個月日本全國親子遊、2023挑戰日本4極點環島、富士5湖自駕車宿、北海道露營車自駕環道東道央。平台傳送門  https://linkgoods.com/vivifuntv

#米其林 #住宿推薦 #打卡景點 #美食探店 #宜蘭旅遊

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

2026-01-01 17:18 網路溫度計DailyView
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

說到萊爾富你最喜歡哪些商品？

便利商店在台灣人心中的重要性不言而喻，不只是繳納費用、領取包裹、ATM領錢，就連日常三餐、生活用品都能在這裡解決。為了滿足消費者的口腹之慾，超商推出的人氣美食更是常常成為網友熱烈討論的話題之一。特別是萊爾富近幾年在社群上受到高度關注，無論是清爽系的果C果昔、經典不敗的茶葉蛋，還是份量感十足的三明治、厚便當，每一款都是網友多次點名、回購率超高的人氣品項。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，依據萊爾富提供的熱銷與新品名單，盤點出2025年討論度最高的「萊爾富必買神級商品 TOP 10」，一次帶你回顧哪些品項成功掀起話題、收穫網友好評，成為店裡最不能錯過的存在。

No.1 Hi Café系列

萊爾富提供

萊爾富提供在萊爾富的必買清單裡，「Hi Café系列」幾乎是網友公認的長銷霸主。選用通過CQI（Coffee Quality Institute，咖啡品質鑒定協會）80分以上的精品咖啡豆，打造高海拔精品級咖啡。沖煮後散發出明顯的堅果與可可香氣，聞起來就很有存在感，入口圓潤順口、不易苦澀，尾韻乾淨俐落，「萊爾富咖啡真的香！」「萊爾富的美式很不錯」、「萊爾富咖啡好喝！我很愛特濃拿鐵」。

還有網友分享撿便宜妙招，像是12月24日至明（2026）年1月20日，只要在上午6點至9點，購買三明治／三角御飯糰全品項，搭配中美式咖啡等指定飲料，即享合購價49元優惠，其他時段也有59元優惠。網友直呼「最近早餐三明治+飲料49很讚」、「三明治49元就已經夠便宜了，結果早上6-9點『搭配指定飲品』竟然還是49元！？等於飲料直接送，豆漿、咖啡、檸檬飲任選，比買咖啡還省」。

No.2 果C果昔

萊爾富提供

萊爾富提供不少人走進萊爾富，第一個鎖定的就是果昔機！「果C果昔」一路狂推新口味，至今已累積超過15種選擇，每個月偶爾會上新的2至3款，完全不怕你喝膩。品項命名也有梗，像是「莓完沒了」、「奇怪ㄟ檸」、「傷心難免的」、「若離卻依戀」，光看名字就先加十分，還沒喝就想拍照發限動。

這台果昔機也早就成為社群話題製造機，網友分享，「我願意為了果昔多走兩條馬路到萊爾富消費」、「拿去結帳，店員會給你杯子就可以拿去果昔機打了，超好喝」、「主打新鮮冰凍台灣在地蔬果，現打現喝的果昔飲品，既美味又健康」，就連藝人陶晶瑩也曾在Threads貼文底下留言，「我們家每天買～～有一半是為了玩那個機器～～」。

No.3 茶葉蛋

萊爾富提供

萊爾富提供茶葉蛋是便利商店的靈魂美食，其中萊爾富更是以「9元佛心價」被網友稱讚，不只茶香特別濃厚，就連蛋也特別大，一顆茶葉蛋讓你吃到最高的CP值，「萊爾富的茶葉蛋是所有連鎖超商裡最入味好吃的！」「會進去萊爾富真的就是為了茶葉蛋！」「我香港人，每次去台北都會去萊爾富買茶葉蛋吃，真的好吃～」。

不僅如此，萊爾富最近還貼心推出「茶葉蛋專用提袋」，耐熱、防漏、單手可提，讓你不必再為了外帶茶葉蛋提心吊膽，備受網友稱讚，「整個設計就是為了不燙手、不滴湯，還提的超順，真的超貼心！而且不得不說，萊爾富真的越來越暖了耶」。

No.4 三明治

萊爾富提供

萊爾富提供喜歡吃三明治但始終覺得餡料不夠嗎？不妨來試試份量實在的萊爾富三明治吧！抹茶焙茶苦甜交錯，吃起來更有層次感；芋泥同行甜而不膩，每次上架都超快賣光；巧克力花生濃郁香醇，一咬爆陷超級滿足。

萊爾富三明治也是網友公認的回購品項，「我覺得萊爾富的花生巧克力三明治超好吃的」、「順便買了最愛的口味芋泥起司三明治，餡料滿滿迷人，搭配飲料更划算」、「沒想到會被一個三明治驚豔到，這款抹茶焙茶三明治直接愛上，兩個搭在一起剛剛好，完全是夢幻組合。重點是奶油超輕盈、不膩口，餡料整個爆滿，吃完超級滿足，不是一般果醬能比的！」

No.5 厚便當

萊爾富提供

萊爾富提供萊爾富的厚便當完美體現「有一種餓是阿嬤覺得你餓」！份量實在的厚豬排飯、厚排骨飯等厚切便當，不僅厚度看得見，吃完超級有滿足感，包材還特別使用防燙紙板、便利筷孔設計，讓吃美食的過程更加便利。

網友也補充內容物細節，「厚排骨飯用的是國產里雞豬肉，每一塊都有5mm厚！打開來真的是有夠香」、「厚豬排飯$99，超厚切的豬排，厚度升級很誇張，口感扎實、咖哩醬鹹甜適中，配白飯剛剛好，盛盤之後整體真的有餐廳等級」、「亮點雖然應該是豬排，但我覺這個盒子的設計，醬跟白飯一人一邊，萊這個設計算是不拌派友善，也不容易被剛微波好的醬燙到」。

No.6 玉米濃湯

萊爾富提供

萊爾富提供現在不用再羨慕日本自動販賣機有玉米濃湯了！萊爾富不僅有伊藤園特濃玉米濃湯熱罐飲料，現在還有Hi Café玉米濃湯，口感滑順、奶香濃郁，每一口都能品嚐到飽滿玉米粒的甜味，加上黑胡椒微微香氣，冬天來上一杯簡直是暖胃救星。

萊爾富玉米濃湯上市後，在Threads上也引發網友熱烈討論，「真材實料」、「這玉米量比速食店大杯玉米濃湯還多欸」、「確實不錯，胡椒粉也不錯，價格也很好$45」、「建議可以順便買個麵包一起沾著吃，做成下午茶的點心蠻可以的」。

No.7 麻辣鴨血豆腐煲

翻攝IG／@hilife_cvs

翻攝IG／@hilife_cvs偏好重口味、無辣不歡的人，很難忽略這款「麻辣鴨血豆腐煲」。萊爾富與麻辣品牌椒房殿合作推出，加熱後一開蓋香氣立刻撲鼻而來，鴨血滑嫩、豆腐吸飽湯汁，麻辣湯底香而不嗆，整體吃起來相當過癮，也是不少網友提到的解饞選項。

不少網友推薦，「裡面臭豆腐有5塊，鴨血也差不多5～6塊，鴨血吃起來超級嫩！臭豆腐吃起來有夠臭！如果買回家還可以另外加冬粉下去，味道很夠很搭哦」、「天氣一冷我就開始想吃辣，『麻辣鴨血豆腐煲』湯頭又香又辣，辣得很順不死鹹，鴨血超嫩、豆腐超入味，我還自己加了玉米筍跟王子麵下去微波，整碗變成麻辣小火鍋級別，好吃到停不下來」。

No.8 樂法100%純果汁

萊爾富提供

萊爾富提供你可能不知道，「樂法」其實是萊爾富旗下的自有品牌，現在不用特地跑專賣店，在萊爾富就能隨手買到。樂法主打100%純果汁，採用HPP冷壓工法、非濃縮還原，喝起來清爽自然，口感接近現榨。口味選擇也不少，像是綠拿鐵、西瓜汁、柳丁綜合果汁、蘋果百香果、荔枝綜合果汁等，小巧瓶身方便攜帶，不少人會拿來當日常補充的果汁選項。

網友也大讚，「真的好喝到像現打的一樣，新鮮感滿分！」還有人推薦不同口味，「綠拿鐵：零青味、順口的很誇張；蘋果百香果：酸甜剛剛好、很耐喝」、「西瓜汁：超清爽、水分感爆棚，甜甜喝起來好心情。柳丁綜合果汁：酸甜平衡很剛好，早上喝一杯整個人直接醒來，一口補充維他命C！」

No.9 三重埔滷肉飯

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life新北三重有許多滷肉飯名店，經常讓饕客流連忘返，不過現在不用跑夜市排隊也能吃到同款美味！萊爾富巷內仔系列「三重埔滷肉飯」以肥瘦適中的滷肉為主，鹹香滷汁淋上白飯，讓人一口接著一口停不下來。

有網友特別在IG上分享，「滷肉很香且肥而不膩，搭配經典小菜，吃完整個超滿足」、「而且配菜也超有誠意，筍絲脆甜好吃，搭配魯蛋、油豆腐、香腸，吃完超有飽足感！」「沒想到加熱完打開那瞬間！！那個香氣真的有驚艷到我，滷肉的肥瘦比例剛好，白飯也不會太濕或太硬，整體比想像中好吃很多」。

No.10 麻油雞糯米飯糰

萊爾富與狀元油飯聯名推出的「麻油雞糯米飯糰」，齒頰留香的好滋味成為網友熱烈推薦的項目之一，「萊爾富麻油雞飯糰是便利商店第一個出的」、「第一次吃到麻油雞飯糰是在萊爾富，驚為天人」、「萊爾富的狀元油飯系列產品都很好吃！一般油飯、雞腿油飯、麻油雞飯糰推推」。

麻油雞糯米飯糰除了特別採用Q彈糯米製作，還有比例精準的麻油香與酒香，熱呼呼卻不油膩的口感，即便微波後也非常好吃，成為不少消費者早餐的固定班底。

不只進入前十名的高聲量商品，萊爾富其實還藏了不少被網友默默點名的實力派。像是近期在社群被脆友推爆的「虎留香老罈酸菜魚粉」，就是不少重口味愛好者的私藏名單。整碗配置很有存在感，粉絲之外還附上老罈酸菜、腐竹、藤椒油和醬包，沖泡完成、最後淋上藤椒油的瞬間，香氣直接拉滿。湯頭走酸、麻、鮮路線，酸菜味明顯又開胃，就算沒有真的魚肉，整體風味依然讓人一吃就懂為什麼會被討論。也有網友分享，加點料自己煮，直接升級成一碗超商版酸菜魚，存在感完全不輸名店。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月19日至2025年12月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理
不消費也去爆！網友必逛超商的10大原因　冠軍聲量飆破百萬
藍海饌、萬萬兩、鼎泰豐誰是冠軍？十大網購牛肉麵調理包推薦　在家就能享受星級美味
摩斯紅茶、拿坡里炸雞、IKEA肉丸才是本體？台灣十大「不務正業」耽誤系店家揭曉
台灣人到底多愛迴轉壽司？10大原因帶你了解　好吃、好玩、好入手全都剛剛好

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#萊爾富 #三明治 #咖啡豆

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20 22:57 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

最新文章

草莓季又來了！COLD STONE 新品登場　草莓巴斯克、可麗露戀曲，買一送一先筆記

草莓季又來了！COLD STONE 新品登場　草莓巴斯克、可麗露戀曲，買一送一先筆記

#冰淇淋蛋糕 #草莓季 #可麗露 #COLD

女子漾 ／編輯周意軒 2026.01.06 19
一人份晚餐食譜8道！自己料理不是孤單 是把生活照顧好的能力

一人份晚餐食譜8道！自己料理不是孤單 是把生活照顧好的能力

#食譜DIY #番茄燉牛肉 #義大利麵 #鮭魚 #牛奶

享民頭條 2026.01.06 12
桂冠新產品【桂冠晶彩小圓子】今年冬天一定要吃的療癒甜點開箱。經典不敗的花生&芝麻口味， 還有桂冠 X 春水堂 聯名的紅茶拿鐵小圓子。

桂冠新產品【桂冠晶彩小圓子】今年冬天一定要吃的療癒甜點開箱。經典不敗的花生&芝麻口味， 還有桂冠 X 春水堂 聯名的紅茶拿鐵小圓子。

#湯圓 #甜點 #全聯 #好物推薦 #人氣美食

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.01.06 36
全家×7-ELEVEN 1月冰品大戰開打！草莓融優格霜淇淋、甘王草莓卡士達，草莓季誰先讓少女心投降？

全家×7-ELEVEN 1月冰品大戰開打！草莓融優格霜淇淋、甘王草莓卡士達，草莓季誰先讓少女心投降？

#草莓季 #7-Eleven #周邊 #造型 #開賣

女子漾／編輯周意軒 2026.01.05 104
台北新開早午餐！美式風格貓下去新品牌「民生早午餐」登場，咖啡無限續喝到爽｜完整菜單一次看

台北新開早午餐！美式風格貓下去新品牌「民生早午餐」登場，咖啡無限續喝到爽｜完整菜單一次看

#台北 #咖啡豆 #餐廳 #蛋餅 #久坐 #民生早午餐 #貓下去

女子漾 ／編輯周意軒 2026.01.05 152
芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

芋頭季正式開打！麥當勞「麥芋球」、Mister Donut千千聯名一次整理

#Mister Donut #新品 #芋泥 #期間限定 #7-Eleven #麥當勞

女子漾／編輯周意軒 2026.01.05 278
吃。台南市。美食|中西區。「多力雞陶鍋台南店」寵物友善餐廳，Google擁有497則評論獲得5.0顆星好成績，獨家火鍋兩吃美味滿滿CP值堆高高「多力雞陶鍋台南店」。

吃。台南市。美食|中西區。「多力雞陶鍋台南店」寵物友善餐廳，Google擁有497則評論獲得5.0顆星好成績，獨家火鍋兩吃美味滿滿CP值堆高高「多力雞陶鍋台南店」。

#餐廳 #美食 #分享

樂天小高＠美食之旅 2026.01.05 64
吃。高雄市。美食|湖內區。「眼鏡香腸大腸」CP值偏高超人氣台式下午茶，遷移營業地點顧客還是絡繹不絕。

吃。高雄市。美食|湖內區。「眼鏡香腸大腸」CP值偏高超人氣台式下午茶，遷移營業地點顧客還是絡繹不絕。

#美食 #高雄 #分享

樂天小高＠美食之旅 2026.01.05 14
吃。台南市。美食|永康區。「逢春大雞腿便當」經常是大排長龍便當店，超佛心大雞腿飯便當只要70元還附上3種配菜「逢春大雞腿便當」。

吃。台南市。美食|永康區。「逢春大雞腿便當」經常是大排長龍便當店，超佛心大雞腿飯便當只要70元還附上3種配菜「逢春大雞腿便當」。

#便當 #美食 #臺南

樂天小高＠美食之旅 2026.01.05 16
吃。台南市。美食|中西區。「脆福脆泡芙」新店報報!!!!!!淺草新天地周遭美食，隱身在西市場（原大菜市）裡甜點店，源自日本大阪超人氣的焦糖泡芙「脆福脆泡芙」。

吃。台南市。美食|中西區。「脆福脆泡芙」新店報報!!!!!!淺草新天地周遭美食，隱身在西市場（原大菜市）裡甜點店，源自日本大阪超人氣的焦糖泡芙「脆福脆泡芙」。

#分享 #開心果 #氛圍

樂天小高＠美食之旅 2026.01.05 14
18+