鳳山美食｜蠔爽黃埔總店｜老眷村+炭火+干貝、海螺、蛤仔、蚵仔的海鮮對決

晚上的黃埔新村，像是被悄悄調高了飽和度的老照片，街燈一盞一盞亮起來，映在磚牆與老眷村矮屋上，空氣裡有潮濕的土味，也有炭火剛燃起的輕微煙氣。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

酪梨挽著我，慢慢走進那家名字很直白，卻有點帥氣的店「蠔爽」；門口飄散著炭火與海洋交織的氣息，是一種讓人安心的、屬於南方港都的味道。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❤️烤鮮蚵

炭火的氣息還在貝殼邊緣徘徊，輕輕掀開，乳白色的蚵肉飽滿得像飽含月光的露珠，一口咬下，鮮甜的海水在舌尖炸開，那是太平洋最私密的耳語，帶著潮汐與礁岩的記憶。每一顆蚵仔都像剛從海裡甦醒，保留著最初的野性與純粹，鮮美到讓人忘記呼吸。

💘雖然冬天蚵仔比較不得時，但仍新鮮飽滿，肉質細嫩彈牙，帶著炭烤後特有的焦香，卻不失海鮮本身的清甜。

raw-image





raw-image

raw-image

raw-image

❤️烤蛤仔

那是一種更靠近陸地的海味，每一顆蛤仔都像將話藏得很深的老人，外殼合得緊緊的，直到遇見熱火 ，慢慢打開心，吐出透明的湯汁。

那些貝肉被烤得恰到好處，邊緣微收，中間仍舊柔軟，每吃下一顆，便像在喝一小口被濃縮過的海湯，鹹裡帶甜，甜裡又帶著一絲若有似無的礦石氣息，舌頭在那一瞬間變成岸，正在聽潮水退去的聲音。

💘蛤蜊在冬季就相對得時，顆顆肥美，鮮味層層堆疊，從舌尖蔓延到喉間，久久不散。

raw-image

undefined

❤️烤海螺

端上來的時候，整個桌面像是忽然多了一片礁岩海岸，海螺殼紋路深邃，被炭火烤得溫熱。

輕輕一勾，那一長段螺肉就從殼中慢慢滑出 帶著一點韌度，又不至於費力咀嚼，每咬一次 便有一圈又一圈的甜味往外擴散；像在口中拉出一條很長的記憶，一直延伸到童年，臨海夜市的攤位。

💘螺肉緊實而富有嚼勁，每一次咀嚼都能感受到深海的力量與韌性，鹹香與鮮甜在口中纏綿，像一首低沉的海洋詩篇。

❤️烤干貝

像是今晚最安靜，卻最自信的主角。

圓潤的身形被火候仔細雕琢，表面微微焦黃，像畫家偶然多按的一筆光。

每顆干貝中間仍維持著濕潤，纖維像年輪一圈圈展開，入口時，那種柔軟幾乎要把牙齒寵壞；甜度不是張揚的果香，而是被時間拉長的海之蜜，聞起來乾淨、吃起來溫厚，舌尖一碰 就明白這是一種不需要任何調味的奢侈。

💘干貝是酪梨的最愛，留著一顆捨不得太快吃完。

raw-image

raw-image

❤️海鮮叻沙麵

湯色是迷人的金橘與乳白交界，像把一整座東南亞城市藏進碗裡。

湯匙一攪，香茅、椰奶、辛香料與海鮮熬出的鮮味便一起被喚醒，麵條吸飽了湯汁，每一口都熱烈得像跨年煙火，卻又不失秩序。

那些鮑魚、蝦、蚵仔以及散落其間的蛤蜊，輕輕一咬，就把叻沙特有的辛香推上高處，每一滴湯都像在提醒，人在黃埔新村，卻暫時擁有了離開台灣的味蕾簽證。

💘蠔爽的叻沙很有後韻、很飽和，卻也很溫柔。

raw-image

raw-image

raw-image

❤️海鮮飯湯（冬季限定）

是另一種溫柔的版本，若剛剛的叻沙是烈酒，這一碗便是深夜放在床頭的熱牛奶。

白飯在湯裡舒展成一朵朵微小的花，海鮮的鮮甜在其中四處漫開，每一口都是帶溫度的安撫。

一入口，胃在那瞬間成為被妥善照顧的小動物，慢慢地暖起來，讓人忍不住放慢筷子的速度，想把這份安穩延長得再久一點。

💘這飯湯真的很推薦，湯頭鮮美到極點。

raw-image

raw-image

❤️舒肥雞飯（定食）

肉片色澤介於粉與白之間，恰好停在最溫柔的那個區段，肉質像被雲朵摸過，柔軟卻仍保有彈性。

每一片都鎖著恰到好處的肉汁，沒有負擔的油膩，只有淡淡的香草與雞肉本味，相互陪襯。讓人想起那些不驚天動地，卻撐過無數難熬日子的平凡日常。

​

raw-image

❤️打拋舒肉飯（定食）

則是完全不同的調性，盤面上紅綠交錯，香氣一上桌就先聲奪人。

每一口舀起來，都是辛香料與肉汁的密語，肉末被炒得剛剛好，粒粒分明，卻又因為醬汁黏連在一起。

拌上熱騰騰的米飯，那種微辣的刺激不會停在舌尖，而是往下一路滑進心裡，把人白天累積的郁悶與迷惘都逼出汗來。

💘酪梨吃了一口就欲罷不能，泰式的經典靈魂在「蠔爽」的詮釋下，多了一份臺灣人熟悉的溫度。

raw-image

raw-image

❤️在眷村夜色中品嚐海洋

坐在黃埔新村的夜裡，周圍是老眷村的靜謐，眼前是滿桌的海洋盛宴。

這種反差感格外浪漫，歷史在身後，海洋在眼前，時光與空間在這一刻交疊。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

酪梨的笑容在昏黃燈光中顯得特別柔軟，我們用筷子夾起一顆又一顆的鮮蚵、蛤仔，分享著彼此的驚嘆與滿足。

「蠔爽」的厲害，不只是食材的新鮮，更在於那份對海味的尊重與理解。不過度烹調，不過度調味，讓每一種海鮮都以最本真的姿態呈現。那種鮮，是會說話的鮮，是讓人想起大海的鮮。

夜深了，我們吃得心滿意足。黃埔新村的燈火漸次暗去，但那股海洋的味道，還久久縈繞在唇齒之間。

raw-image

raw-image

raw-image

🏮蠔爽（黃埔總店）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷9號

⏰時間：

中午時段（定食）：11:00-14:30（週一～週五）

11:00-14:00（週六、週日）

晚餐時段（燒烤）：18:00-22:30（週一、四、五）

17:00-22:30（週六、週日）

📝喃喃：

1️⃣、蠔爽除了蚵仔寮以外，本來有在青年夜市設攤，相信鳳山的朋友應該有聽過或看過；後來又在中華市場、第二市場（公園仔）快閃，後來才在現址黃埔新村內營業。

2️⃣、氛圍感非常好，在靜謐的老眷村內遇上澎湃海味；在日本工作時我也會找類似這樣氛圍的居酒屋坐上一晚。

3️⃣、食材都非常新鮮，新鮮到你吃進第一口就會讚嘆的那種，完全不用強烈的調味就能享受多巴胺充足的快樂。

4️⃣、同一條街上就有停車場，真的超級方便。

5️⃣、現在中午是經營定食系列，晚上則是燒烤。

6️⃣、平日有提供包場服務！平日有提供包場！

7️⃣、拜託各位，除了燒烤海鮮之外，那碗飯湯一定要點起來。

raw-image





raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

