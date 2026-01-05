2026-01-05 15:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
馬來西亞「NHA吉隆坡十大中東餐廳」出爐 致敬美好飲食體驗、風味與價值
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著馬來西亞迎接「2026 馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia Year 2026）來臨，多元且豐富的美食文化持續成為其最具代表性的文化資產之一。從高端餐飲到街頭風味料理，吉隆坡已發展成為匯聚正宗國際美食的區域樞紐，中東料理亦不例外。
順應這股美食風潮，《News Hub Asia》（NHA）隆重發布「吉隆坡十大中東餐廳」榜單，表彰在餐飲品質、整體用餐體驗及性價比方面表現卓越的餐廳。值得一提的是，榜單中所有餐廳皆由 NHA 編輯團隊親自到訪與評鑑，確保評選過程的公信力、透明度與一致性。
本次榜單同時標誌著《News Hub Asia》的一項重要里程碑－首屆「NHA Top 10 Awards」正式啟動，旨在表揚亞洲各國在多個類別中，為感官體驗與味蕾帶來卓越表現的優秀品牌與服務。
《News Hub Asia》共同創辦人 Somaya Ong 表示：「我們對馬來西亞目前所呈現的中東料理水準感到由衷欣喜與鼓舞。無論是食材品質、風味的正宗性，還是我們所體驗到的款待精神，都令人印象深刻。這正反映了馬來西亞在邁向2026年旅遊年之際，已準備好迎接全球旅客與美食愛好者。」
馬來西亞政府在「2026馬來西亞旅遊年」計畫下訂立了宏偉目標，預計於2026年吸引約4,700萬名國際旅客。
【NHA 吉隆坡十大中東餐廳】
01. Turkish Cafe Istanbul，Glo Damansara
深受喜愛的土耳其家常料理餐廳，提供份量十足的烤肉、土耳其披薩（pide）、前菜拼盤與甜點，環境輕鬆且適合家庭聚餐。餐點風味濃郁卻平衡，價格親民，是吉隆坡享用正宗土耳其料理、兼具品質與高性價比的首選之一。
02. YaHala Restaurant
以氣派裝潢與豐富菜單聞名，非常適合團體聚餐與慶祝活動。餐廳在傳統中東燒烤、米飯料理與前菜拼盤方面表現出色，份量充足、口味穩定，是吉隆坡團體用餐的熱門選擇。
03. Turks KL，Bukit Tunku
位於寧靜的 Kenny Hills 區，提供更為私密精緻的土耳其用餐體驗。無論是料理細節還是服務水準皆令人印象深刻，烤肉與甜點表現尤其出色。在優雅氛圍下仍保持良好性價比。
04. Aldar Lounge，Cyberjaya
深受當地居民與上班族喜愛，融合休閒氛圍與正宗中東風味。NHA 評鑑認為，無論是食材品質、親切服務或合理定價，皆使其成為吉隆坡市中心以外極具價值的中東餐廳之一。
05. AvoKebab Turkish Street Food
以街頭美食為概念，主打快速、新鮮又美味的土耳其料理。價格實惠卻不失正宗風味，非常適合快速用餐。NHA 認為這是榜單中最具性價比的選擇之一。
06. Madfoon Palace，Bukit Bintang
專注於葉門料理，以慢燉肉類與香料米飯聞名。用餐環境樸實，份量十足、風味濃厚，是市中心體驗正宗葉門料理的理想去處，特別適合旅客。
07. Royal Bedouin，Sri Hartamas
結合時尚空間與經典阿拉伯食譜，適合家庭、商務與特別場合。料理品質穩定，成功平衡舒適感與精緻感，是值得信賴的中東餐廳之一。
08. Al Halabi Gourmet Restaurant
吉隆坡中東餐飲界的代表之一，以敘利亞與黎巴嫩料理聞名。前菜選擇豐富、燒烤肉類品質出色，服務水準專業，深受本地居民與遊客喜愛。
09. Al-Amar，Pavilion Kuala Lumpur
位於吉隆坡高端購物中心 Pavilion，提供精緻的黎巴嫩餐飲體驗。食材嚴選、料理忠於傳統，雖價格略高，但整體品質與用餐環境物有所值。
10. Sahara Tent Restaurant
吉隆坡歷史悠久的中東餐廳之一，以經典裝潢與熟悉的阿拉伯風味營造懷舊氛圍。適合大型團體與希望享用傳統中東家常料理的旅客，價格合理。
本榜單為首屆 NHA Top 10 Awards 的一部分，該獎項由《News Hub Asia》發起，旨在表揚亞洲各地於餐飲、旅遊、健康與養生、運動、藝術與設計、文化與娛樂，以及生活風格活動等多元領域中表現傑出的服務提供者。
「NHA Top 10 Awards」的 最大特色在於「以實際體驗為核心」的評選方式，所有得獎者皆經由編輯團隊親身到訪評鑑，並結合線上評論與消費者回饋進行綜合分析。
《News Hub Asia》總編輯 Ruzanna Muhammad 表示：「NHA Top 10 Awards是我們向那些持續為顧客帶來難忘體驗的優秀服務提供者致敬的方式。我們結合實地評測與大眾回饋，確保評選過程公平且全面。」
隨著馬來西亞邁向2026 年旅遊年，「NHA Top 10 Awards」 與此類精選榜單，將持續發揮關鍵作用，向國際展現馬來西亞世界級的體驗、卓越的待客之道與令人難忘的美食魅力。
