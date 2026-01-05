馬祖軍事遺址新亮點 南竿四維生態園區落成 漫步柃間小徑看海、賞花、觀落日

2026-01-05 16:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
四維生態園區柃間小徑。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
四維生態園區柃間小徑。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖過往以神秘肅殺的軍事重地著稱，如今已華麗轉型為戰地文化的旅遊熱點。隨著戰地政務解除，曾隱藏於煙硝與岩層中的防禦工事，正以戰地美學的嶄新姿態重現於世人眼前。交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）持續透過軍事據點遺構的活化再利用，推動馬祖觀光發展。

▲四維生態園區-油菊與軍事遺址。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區-油菊與軍事遺址。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

持續推動景點開發，辦理「114年南竿鄉四維生態園區景觀營造工程」，歷經140天精心修整，正式落成開放。這座園區不僅是馬祖第一座被步道環繞的軍事文化遺址，更結合了自然植生與絕美海景，期望成為馬祖旅遊新地標。

「四維生態園區」的前身為重要軍事據點，隨處可見碉堡、砲陣地、通氣孔等昔日守衛防線的小型軍事空間。本次工程特別強調「遺址保存與景觀共融」，讓遊客穿梭在步道時，能近距離感受戰地文化的歷史厚度。

▲四維生態園區－平臺眺景。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區－平臺眺景。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

園區步道規劃為大小兩條環線，滿足不同需求的遊客：

・大環線（壯闊景觀）： 適合喜愛登高望遠的遊客，站在頂端可將北竿島、高登島及馬祖列島的壯麗海景盡收眼底；至高點處木平臺周邊種植了2,000株馬祖縣花「紅花石蒜」，盛開時紅花點綴山頭，對映著藍天大海，別有一番風味。

・小環線（生態秘境）： 步道穿越成片的馬祖原生種植物，如濱柃木（凹葉柃木）與馬祖海桐。密集的植生形成宛如動畫般的「龍貓隧道」，當陽光從樹梢灑落，光影透照於錯落的步道上，夢幻景色預計將成為熱門打卡點。

▲四維生態園區－北側入口。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區－北側入口。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

▲四維生態園區－西尾夕照。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲四維生態園區－西尾夕照。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

馬管處洪志光處長表示，園區的四季流轉同樣引人入勝。繼九月驚豔綻放的紅花石蒜花海後，現正迎來油菊盛開的時節，點點金黃簇擁於步道兩旁，編織成一片燦爛奪目的黃金花毯。此外，園區內亦規劃有迷人的櫻花步道，待時節更迭，粉嫩櫻紅將接棒登場，為剛毅的戰地景觀增添幾抹溫柔色彩，令傍晚落日時分更是美不勝收，「西尾夕照」更不要錯過。誠摯邀請前來南竿四維，體驗這場結合自然、歷史與美學的深度之旅。

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

宜蘭頭城海景飯店｜凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 陸上遊輪概念，從米其林星鑰視角看體驗型度假飯店

2026-01-03 15:14 米米瘋 李筱維

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將海港特點結合凱渡強項,推出一系列玩海活動。圖/凱渡廣場酒店提供。

撰文/攝影/影片 李筱維  (YouTube 米米瘋ViViFunTV )

#凱渡廣場酒店 #THEARCHIPELAGO #宜蘭頭城海景飯店 #宜蘭海景飯店 #烏石港住宿 #宜蘭度假飯店 #宜蘭親子飯店 #一泊二食飯店 #濱海度假飯店 #陸上遊輪飯店 #龜山島日出 #天際海景客房 #旅宿開箱 #體驗型飯店 #米其林星鑰觀點 #米其林指南飯店 #台灣特色飯店

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店執行長 林家漢化身船長，帶領台灣宜蘭頭城陸上遊輪，展現接軌國際的體驗型旅宿。

台灣地標建築頂級飯店在宜蘭 陸上遊輪概念建築 凱渡把海景變成美好人生  

在全球旅宿逐漸走向「為住宿本身而旅行」的時代，飯店不再只是旅途中的配角，而是一種值得被理解的目的地。世界各地備受矚目的特色飯店，往往有一個共通點——建築不只是外觀，而是整個體驗的起點。從沙漠中的前衛結構、海上的珊瑚棲地，到與美術館融為一體的島嶼旅宿，這些飯店用空間本身，定義了旅人的記憶。

如果說杜拜有帆船酒店、日本東京銀座有隈研吾艾迪遜酒店，那台灣宜蘭有陸上遊輪，太平洋第一線的 凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正是在這樣的國際趨勢下，打造獨具代表的濱海度假飯店，以陸上遊輪為概念，透過有記憶點的建築設計、與自然環境連結的空間，大量引入自然光與海景視角，讓旅客無論在大廳、餐廳或客房甚至是溫泉浴室、海水泳池，都能感受到太平洋的開闊，從清晨日出、午後海面光影，到夜晚漁港燈火，海景不再只是背景，而是整趟旅程的一部分， 米其林國際餐飲、親子設施到公共細節的一致性，住在這裡，不只是為了完成景點清單，而是讓海景、光影與空間，成為美好人生的一部分。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店將台灣濱海主題特色發揚光大，值得推薦國際旅客到訪。 圖/凱渡廣場酒店提供。

米其林星鑰制度看旅宿評鑑的轉向

米其林指南 將飯店正式納入全球評鑑體系，推出「飯店星鑰（Hotel Key）」制度，被視為飯店界的米其林星。與傳統飯店星級不同，星鑰評鑑不再以規模、價格或硬體堆疊為主要依據，而是聚焦於五大核心： 建築與設計、體驗一致性、服務品質、記憶點，以及是否值得為住宿本身而專程前往。

由2025 台灣入選米其林指南飯店名單發現，體驗型旅宿正在被看見，目前台灣已有 4 間飯店入選米其林指南飯店評鑑，並獲得一星鑰肯定，分別為：台北嘉佩樂酒店、台北金普頓大安酒店、台北文華東方酒店、虹夕諾雅 谷關。從都會型奢華飯店到目的地型溫泉旅宿，這份名單顯示米其林評鑑住宿時，已不再侷限於「城市五星飯店」，而是更重視飯店是否能提供完整且具靈魂的住宿體驗。宜蘭凱渡廣場酒店不只是地方型飯店，而是展現台灣濱海風景為主題，高完整度的溫泉度假村旅宿，它讓旅客有理由為了住一晚，而來到這片海岸；也讓台灣的海景，不再只是路過風景，而是值得停留，值得被世界看。

說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 十分具有飯店星鑰的實力。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳十分受遊客歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 coco椰林餐廳享受下午茶。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠親自定調的 初心牛肉麵。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐主廚Adil 來自烏茲別克，如果早餐幸運遇到，一定要排廚親手做的歐母蛋。

名廚江振誠擔任餐飲創意總監，從百匯到牛肉麵的初心詮釋

餐飲，是凱渡廣場酒店最具辨識度的核心亮點之一，由國際名廚 江振誠 擔任餐飲創意總監，館內餐飲以回到料理初心為概念，結合宜蘭在地食材與國際料理視野，打造兼具廣度與深度的用餐體驗，假日用餐時間幾乎客滿，不只是住客，還有特地為了餐廳而來的美食饕客。

Pelago百滙廚異國料理自助餐，像是海灘市集派對，主廚特色佳餚橫跨海鮮、熱食、冷盤與甜點，多元菜色適合家庭與團體旅客，另外還有親子族群最喜愛的Kid's Kitchen 小小廚房體驗。晚餐時段主打豐富海味與多國料理輪替，早餐則以健康取向與在地元素為主，從現煮料理、熱食、烘焙到飲品，讓美好的度假從早餐開始。 

其中最受關注的，莫過於coco椰林餐廳 江振誠親自定調的 初心牛肉麵，以頂級牛舌、炭燒腱子心、牛筋、蜂巢肚搭配大紅袍、 辣牛油及四川香料燉煮，湯頭濃郁好喝，搭配日曬關廟麵，將一道熟悉的台灣日常料理，轉化為旅途中令人記憶深刻的一餐，也成為不少旅客專程前來品嚐的理由。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 竟然把青森海鮮丼帶進Pelago百滙廚異國料理自助餐。 

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐 喜愛蝦兵蟹將的朋友千萬不要錯過。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐超狂，竟然有現做沙威瑪。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店Pelago百滙廚異國料理自助餐，每道料理都好好吃，讓人吃飽了還不想離開。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店 江振誠大廚的初心牛肉麵 值得專程拜訪品嚐。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店龜山島日出，建議在日出前30分鐘準備，架好腳架，泡好咖啡，聽著海浪聲，靜靜享受。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店每個房間的床板都有做圓弧造型，給親子一個安全空間。

天際海景客房｜躺在床上就能欣賞龜山島日出 

凱渡廣場酒店的大房間是標配，每房基本從15坪起跳！不是日本的15平方米喔！大空間對親子客群超級友善，無論是雙大床還是4小床任群選擇，位於高樓層的天際海景客房，坐擁 180 度太平洋與龜山島無遮蔽景觀，透過大面積落地窗，海平線與天空自然延伸進室內空間，清晨時分，躺在席夢思特大床（220×200cm）上即可迎接日出，讓時間在光影變化中慢慢展開，客房設計以舒適與靜謐為核心，配備升級免費飲料迷你吧，宜蘭在地牛舌餅、三星蔥牛軋糖等小零食與Nespresso膠囊咖啡機，在陽台坐在戶外沙發喝咖啡看日出和沖浪的熱血青年，在海風與浪聲中，享受屬於自己的放空時刻。乾濕分離衛浴，DHC沐浴備品，TOTO迎賓瞬熱免治馬桶，獨立式浴缸則將泡澡體驗與遼闊海景結合，就是泡澡也可以看到龜山島海景，附有浴袍及超漂亮的拖鞋，方便泡溫泉及戶外泳池戲水，讓身心在節奏放慢的空間裡徹底放鬆。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店同趣空間中的超巨大迷宮，大人小孩非玩不可，遊客常在其中自己嚇自己！

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店親子遊戲空間真的超有心，投籃機超炫酷。

400 坪親子遊戲空間「同趣」，讓度假真正全齡共享

親子旅遊向來是北台灣旅宿的重要市場，而凱渡廣場酒店在此給出高規格設計，館內規劃 400 坪大型親子遊戲空間「同趣」，以安全、開放與多元動線為設計核心，讓不同年齡層的孩子都能自在探索。超巨大迷宮建議大小朋友一起進去體驗，真的很有趣！瘋狂迷你高爾夫是小朋友也可以玩的，全部關卡玩一輪，會笑到瘋掉，認真玩起來可是消耗很多熱量，還有很多機台及小遊戲，靜態遊戲區，動靜分區明確，不僅孩子能放電，家長也能安心陪伴，這樣的配置，讓家庭旅客不必頻繁外出找行程，待在飯店內就能完成一趟高品質的親子假期。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店溫泉SPA區，瑜珈室有鏡老師教學。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店的景觀大眾溫泉讓你一秒到日本，入住先玩戶外泳池，接著來泡溫泉，晚上睡前泡一下，早上起床再泡一下，神清氣爽。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外天然海水泳池一定要來試試。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店健身房。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店戶外風呂區，住山景房的朋友可以來這裡觀賞日出。

從溫泉到海洋活動，一站式濱海度假生活

凱渡廣場酒店館內設有日式大眾溫泉，喜歡到日本泡溫泉的朋友，你一定會愛上這裡，從入場到浴沐區、景觀（可以看到龜山島）3大浴池＋冷水池＋烤箱，整套日本大眾溫泉文化完美重現， 另外，還有SPA 室、健身房、瑜珈教室，戶外有天然海水泳池、露天風呂、椰林廣場，讓旅客在山海之間徹底放鬆身心；同時結合烏石港地利之便，想要賞鯨、衝浪都很方便，對於想短暫離開城市、又不希望舟車勞頓的旅人而言，全包式度假村最受歡迎。

圖說：THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店大廳的機器鯨魚整點就會有表演，是大家必拍打卡點，這裡也是執行長最喜歡的角落。

北台灣度假版圖的新可能

在競爭激烈的旅宿市場中，凱渡廣場酒店並未以單一亮點吸引目光，而是以整體規劃取勝。從建築、餐飲、親子設施到公共細節的高度一致性，形塑出一種成熟且耐看的度假樣貌。它不只是海景飯店，也不只是親子旅宿，更是一座能同時滿足放鬆、陪伴與探索的濱海度假島嶼。在海浪聲與山色之間，凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO，正逐步成為宜蘭、甚至北台灣度假的新座標。

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20 22:57 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2025-12-28 14:19 女子漾 ／編輯周意軒
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖

再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

圖片來源：官網截圖
圖片來源：官網截圖

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

2026-01-01 17:18 網路溫度計DailyView
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

說到萊爾富你最喜歡哪些商品？

便利商店在台灣人心中的重要性不言而喻，不只是繳納費用、領取包裹、ATM領錢，就連日常三餐、生活用品都能在這裡解決。為了滿足消費者的口腹之慾，超商推出的人氣美食更是常常成為網友熱烈討論的話題之一。特別是萊爾富近幾年在社群上受到高度關注，無論是清爽系的果C果昔、經典不敗的茶葉蛋，還是份量感十足的三明治、厚便當，每一款都是網友多次點名、回購率超高的人氣品項。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，依據萊爾富提供的熱銷與新品名單，盤點出2025年討論度最高的「萊爾富必買神級商品 TOP 10」，一次帶你回顧哪些品項成功掀起話題、收穫網友好評，成為店裡最不能錯過的存在。

No.1 Hi Café系列

萊爾富提供

萊爾富提供在萊爾富的必買清單裡，「Hi Café系列」幾乎是網友公認的長銷霸主。選用通過CQI（Coffee Quality Institute，咖啡品質鑒定協會）80分以上的精品咖啡豆，打造高海拔精品級咖啡。沖煮後散發出明顯的堅果與可可香氣，聞起來就很有存在感，入口圓潤順口、不易苦澀，尾韻乾淨俐落，「萊爾富咖啡真的香！」「萊爾富的美式很不錯」、「萊爾富咖啡好喝！我很愛特濃拿鐵」。

還有網友分享撿便宜妙招，像是12月24日至明（2026）年1月20日，只要在上午6點至9點，購買三明治／三角御飯糰全品項，搭配中美式咖啡等指定飲料，即享合購價49元優惠，其他時段也有59元優惠。網友直呼「最近早餐三明治+飲料49很讚」、「三明治49元就已經夠便宜了，結果早上6-9點『搭配指定飲品』竟然還是49元！？等於飲料直接送，豆漿、咖啡、檸檬飲任選，比買咖啡還省」。

No.2 果C果昔

萊爾富提供

萊爾富提供不少人走進萊爾富，第一個鎖定的就是果昔機！「果C果昔」一路狂推新口味，至今已累積超過15種選擇，每個月偶爾會上新的2至3款，完全不怕你喝膩。品項命名也有梗，像是「莓完沒了」、「奇怪ㄟ檸」、「傷心難免的」、「若離卻依戀」，光看名字就先加十分，還沒喝就想拍照發限動。

這台果昔機也早就成為社群話題製造機，網友分享，「我願意為了果昔多走兩條馬路到萊爾富消費」、「拿去結帳，店員會給你杯子就可以拿去果昔機打了，超好喝」、「主打新鮮冰凍台灣在地蔬果，現打現喝的果昔飲品，既美味又健康」，就連藝人陶晶瑩也曾在Threads貼文底下留言，「我們家每天買～～有一半是為了玩那個機器～～」。

No.3 茶葉蛋

萊爾富提供

萊爾富提供茶葉蛋是便利商店的靈魂美食，其中萊爾富更是以「9元佛心價」被網友稱讚，不只茶香特別濃厚，就連蛋也特別大，一顆茶葉蛋讓你吃到最高的CP值，「萊爾富的茶葉蛋是所有連鎖超商裡最入味好吃的！」「會進去萊爾富真的就是為了茶葉蛋！」「我香港人，每次去台北都會去萊爾富買茶葉蛋吃，真的好吃～」。

不僅如此，萊爾富最近還貼心推出「茶葉蛋專用提袋」，耐熱、防漏、單手可提，讓你不必再為了外帶茶葉蛋提心吊膽，備受網友稱讚，「整個設計就是為了不燙手、不滴湯，還提的超順，真的超貼心！而且不得不說，萊爾富真的越來越暖了耶」。

No.4 三明治

萊爾富提供

萊爾富提供喜歡吃三明治但始終覺得餡料不夠嗎？不妨來試試份量實在的萊爾富三明治吧！抹茶焙茶苦甜交錯，吃起來更有層次感；芋泥同行甜而不膩，每次上架都超快賣光；巧克力花生濃郁香醇，一咬爆陷超級滿足。

萊爾富三明治也是網友公認的回購品項，「我覺得萊爾富的花生巧克力三明治超好吃的」、「順便買了最愛的口味芋泥起司三明治，餡料滿滿迷人，搭配飲料更划算」、「沒想到會被一個三明治驚豔到，這款抹茶焙茶三明治直接愛上，兩個搭在一起剛剛好，完全是夢幻組合。重點是奶油超輕盈、不膩口，餡料整個爆滿，吃完超級滿足，不是一般果醬能比的！」

No.5 厚便當

萊爾富提供

萊爾富提供萊爾富的厚便當完美體現「有一種餓是阿嬤覺得你餓」！份量實在的厚豬排飯、厚排骨飯等厚切便當，不僅厚度看得見，吃完超級有滿足感，包材還特別使用防燙紙板、便利筷孔設計，讓吃美食的過程更加便利。

網友也補充內容物細節，「厚排骨飯用的是國產里雞豬肉，每一塊都有5mm厚！打開來真的是有夠香」、「厚豬排飯$99，超厚切的豬排，厚度升級很誇張，口感扎實、咖哩醬鹹甜適中，配白飯剛剛好，盛盤之後整體真的有餐廳等級」、「亮點雖然應該是豬排，但我覺這個盒子的設計，醬跟白飯一人一邊，萊這個設計算是不拌派友善，也不容易被剛微波好的醬燙到」。

No.6 玉米濃湯

萊爾富提供

萊爾富提供現在不用再羨慕日本自動販賣機有玉米濃湯了！萊爾富不僅有伊藤園特濃玉米濃湯熱罐飲料，現在還有Hi Café玉米濃湯，口感滑順、奶香濃郁，每一口都能品嚐到飽滿玉米粒的甜味，加上黑胡椒微微香氣，冬天來上一杯簡直是暖胃救星。

萊爾富玉米濃湯上市後，在Threads上也引發網友熱烈討論，「真材實料」、「這玉米量比速食店大杯玉米濃湯還多欸」、「確實不錯，胡椒粉也不錯，價格也很好$45」、「建議可以順便買個麵包一起沾著吃，做成下午茶的點心蠻可以的」。

No.7 麻辣鴨血豆腐煲

翻攝IG／@hilife_cvs

翻攝IG／@hilife_cvs偏好重口味、無辣不歡的人，很難忽略這款「麻辣鴨血豆腐煲」。萊爾富與麻辣品牌椒房殿合作推出，加熱後一開蓋香氣立刻撲鼻而來，鴨血滑嫩、豆腐吸飽湯汁，麻辣湯底香而不嗆，整體吃起來相當過癮，也是不少網友提到的解饞選項。

不少網友推薦，「裡面臭豆腐有5塊，鴨血也差不多5～6塊，鴨血吃起來超級嫩！臭豆腐吃起來有夠臭！如果買回家還可以另外加冬粉下去，味道很夠很搭哦」、「天氣一冷我就開始想吃辣，『麻辣鴨血豆腐煲』湯頭又香又辣，辣得很順不死鹹，鴨血超嫩、豆腐超入味，我還自己加了玉米筍跟王子麵下去微波，整碗變成麻辣小火鍋級別，好吃到停不下來」。

No.8 樂法100%純果汁

萊爾富提供

萊爾富提供你可能不知道，「樂法」其實是萊爾富旗下的自有品牌，現在不用特地跑專賣店，在萊爾富就能隨手買到。樂法主打100%純果汁，採用HPP冷壓工法、非濃縮還原，喝起來清爽自然，口感接近現榨。口味選擇也不少，像是綠拿鐵、西瓜汁、柳丁綜合果汁、蘋果百香果、荔枝綜合果汁等，小巧瓶身方便攜帶，不少人會拿來當日常補充的果汁選項。

網友也大讚，「真的好喝到像現打的一樣，新鮮感滿分！」還有人推薦不同口味，「綠拿鐵：零青味、順口的很誇張；蘋果百香果：酸甜剛剛好、很耐喝」、「西瓜汁：超清爽、水分感爆棚，甜甜喝起來好心情。柳丁綜合果汁：酸甜平衡很剛好，早上喝一杯整個人直接醒來，一口補充維他命C！」

No.9 三重埔滷肉飯

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life新北三重有許多滷肉飯名店，經常讓饕客流連忘返，不過現在不用跑夜市排隊也能吃到同款美味！萊爾富巷內仔系列「三重埔滷肉飯」以肥瘦適中的滷肉為主，鹹香滷汁淋上白飯，讓人一口接著一口停不下來。

有網友特別在IG上分享，「滷肉很香且肥而不膩，搭配經典小菜，吃完整個超滿足」、「而且配菜也超有誠意，筍絲脆甜好吃，搭配魯蛋、油豆腐、香腸，吃完超有飽足感！」「沒想到加熱完打開那瞬間！！那個香氣真的有驚艷到我，滷肉的肥瘦比例剛好，白飯也不會太濕或太硬，整體比想像中好吃很多」。

No.10 麻油雞糯米飯糰

萊爾富與狀元油飯聯名推出的「麻油雞糯米飯糰」，齒頰留香的好滋味成為網友熱烈推薦的項目之一，「萊爾富麻油雞飯糰是便利商店第一個出的」、「第一次吃到麻油雞飯糰是在萊爾富，驚為天人」、「萊爾富的狀元油飯系列產品都很好吃！一般油飯、雞腿油飯、麻油雞飯糰推推」。

麻油雞糯米飯糰除了特別採用Q彈糯米製作，還有比例精準的麻油香與酒香，熱呼呼卻不油膩的口感，即便微波後也非常好吃，成為不少消費者早餐的固定班底。

不只進入前十名的高聲量商品，萊爾富其實還藏了不少被網友默默點名的實力派。像是近期在社群被脆友推爆的「虎留香老罈酸菜魚粉」，就是不少重口味愛好者的私藏名單。整碗配置很有存在感，粉絲之外還附上老罈酸菜、腐竹、藤椒油和醬包，沖泡完成、最後淋上藤椒油的瞬間，香氣直接拉滿。湯頭走酸、麻、鮮路線，酸菜味明顯又開胃，就算沒有真的魚肉，整體風味依然讓人一吃就懂為什麼會被討論。也有網友分享，加點料自己煮，直接升級成一碗超商版酸菜魚，存在感完全不輸名店。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月19日至2025年12月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理
不消費也去爆！網友必逛超商的10大原因　冠軍聲量飆破百萬
藍海饌、萬萬兩、鼎泰豐誰是冠軍？十大網購牛肉麵調理包推薦　在家就能享受星級美味
摩斯紅茶、拿坡里炸雞、IKEA肉丸才是本體？台灣十大「不務正業」耽誤系店家揭曉
台灣人到底多愛迴轉壽司？10大原因帶你了解　好吃、好玩、好入手全都剛剛好

