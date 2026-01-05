穿梭建國玉市的寶石獵人–理事長劉俊庭專訪（上）

請容我再次的自我介紹



大家好，我是林燃，也是一名寶石獵人。



這份工作一開始真的是玩票性質，雖然現在也是😝

這源於我自從出社會以來……一直都擁有眾多兼職使然，也讓我自動及非自動的，認識到許多社會上形形色色的人。



當然，這也要感謝疼愛我的家人，如果不是他們的支持和包容，好讓我肆無忌憚地玩物喪志😝或許我也無法好好去學習和體驗，如此多采多姿不一樣的生活！



好了！廢話不多說~我先來介紹一下我的工作內容。



1.提供代買服務



一開始我的客戶幾乎都是由朋友組成，由他們說出預算、想找什麼、希望的品質（自己戴著玩、或是想要收藏成為傳家寶、亦或是投資）



2.提供導購服務



小時收費，看朋友想要逛什麼、看什麼、了解什麼樣的產品。

不一定要購買，就是按需求帶逛。

這邊先聲明一下，我沒有珠寶鑑定專業證書，但仲介的所有廠商都是有配合鑑定所的！



只要建國玉市有賣的，水晶、古玩、銀飾、吊墜、鏈子、配件、玉石、翡翠、有色寶石（彩寶、紅藍寶、祖母綠）、歐珀、水晶（鈦晶、鈦排、擺件）包含原礦、晶簇……等，全都有！



這次會公開服務是基於



1.從前亂世買黃金、盛世買珠寶的名言已經漸漸改變，平價彩寶其實更有投資價值，尤其在是未來創意當道的世界裡！

珠寶玩的不僅是價格，更是令人驚艷的創意設計、和永不褪色的價值。畢竟藝術品是經得起時間沉澱的考驗！且更多的……是創出獻給自己生命的禮物。



2.許多人對彩寶的價格都望而卻步，但其實彩寶本身並沒有商家炒作出來那樣的昂貴！

我個人是鼓勵大家買裸石的，或是先簡單的做個銀戒來佩戴。戒子戴久了，你就會對寶石有更多想法，到時再來訂做更好的白金戒台，設計出獨一無二屬於自己的戒子。



因目前只做兼職的關係，僅開放熟人服務。任何交易行為開始前，雙方都必須簽訂合約，且需預付訂金，導購服務必須預付一小時的車馬費。



好啦！工作基本介紹就先到此，這邊容我鄭重介紹—建國玉市理事長—劉俊庭先生。



專訪建國玉市理事長–劉俊庭（上）



現任職位：社團法人中華玉器藝術文化交流協會（第十屆）理事長，同時兼任台北市建國假日玉市自治會（第27屆）理事長。

出生嘉義，同時也是嘉義石猴雕刻三大家族之一劉銘燦大師的二公子，從小在父親的薰陶下開始玉石事業。



劉俊庭理事長於 2019 年底，以最高票當選連任成功，目前持續帶領玉市自治會（協會與自治會）至今。



他長期致力於玉石文化的推廣與教育，常在「走讀大安」等文化活動中擔任講師，教導民眾如何辨別和田玉與選購緬甸玉（翡翠）。劉理事長滋學不倦，最近剛研修完管理碩士，由此可見，理事長對玉市的熱情，及其未來願景，抱持著相當深厚的期許！



這次非常榮幸邀約理事長接受訪談，我想我跟理事長對玉石喜愛的心情都是一樣的。所以想將玉市這樣地傑人靈的好地方介紹給大家。另一方面，也是我的私心，從我開始代買工作以來，有好多朋友都告訴我，他們不知道要怎麼逛玉市？剛好熱情的理事長也有意宣導觀光，在聽說我有在寫作後，於是便藉此次合作，讓我揭開「建國玉市」的神秘面紗！



​一、 玉石產業與市場趨勢



​Q1：作為全亞洲最大的玉石批發零售地之一，據您觀察，近幾年建國玉市的消費客群有什麼樣的變化？是否有年輕化的趨勢？觀光客有變多嗎？



​A1.的確有年輕化的趨勢，近幾年更是以水晶、彩寶……等年輕人喜歡的半寶漸漸崛起。

至於觀光客一直是我們玉市強力主打的目標，我們極其歡迎來自各地的觀光客能到玉市鑑賞珍寶。

買賣都是其次，最主要是為了提升觀光，這玉石市場也算是台北市擁有獨特魅力的存在。



​Q2：隨著電商與直播帶貨興起，我想，傳統實體玉市應該面臨不小的挑戰。建國玉市如何因應數位轉型，維持競爭優勢？



​A2：這點也是我們一直致力在想辦法的，要和新世代磨合，這是台灣傳統產業皆需面臨的功課。

早年間我們曾經創辦過專屬網站，但礙於一些傳統攤商太過忙碌，以至於沒有心力聯合更新網站，目前是關閉的。

恰好林燃這次邀請訪問，希望能藉機讓大家深入了解。



​Q3：目前市場上最受國際拍賣場歡迎的品類（如翡翠、和田玉、古玩或設計首飾）趨勢為何？未來的收藏熱點在哪裡？



A3：在 2024 年末至 2025 年的國際拍賣市場中，收藏趨勢正經歷從「盲目追求品牌」轉向「深度挖掘價值」的結構性轉變。

隨著全球經濟環境的波動，藏家表現出更強的甄別力。

雖然玉石類在亞洲市場依然是中流砥柱，但買家卻呈兩極化的現象。



​翡翠已不再是追求 「頂級種水」，其「極致設計」才成為溢價的關鍵。



據 2025 年的拍賣顯示，傳統的滿綠珠鍊、蛋面戒指，若無極佳的透明度（老坑種）和螢光感，成交價皆趨於平穩。



反之，若是結合西式珠寶的設計（如裝飾藝術 ）的翡翠作品，因其「可穿戴性」（實用兼具配戴舒適性）這樣的跨文化美學，是較受到新一代年輕富豪所青睞的。



而​和田玉又分為 「羊脂白」與「清宮御製」，雙線並行。



近年傳統的籽料原石市場趨於理性，但具有清代乾隆時期，皇家背景的白玉擺件或配飾，因其深厚的歷史文化，在國際拍場（如倫敦、香港）仍能創造高價。



很多人說和田玉已經開始跌價，但其溫潤的手感及文人讚頌的歷史底蘊，仍是引來不少藏家喜愛！



有興趣的朋友可以趁假日來逛逛，多看、甚至上手摸摸（徵得攤主同意的狀況下），就能從中得知養玉人的樂趣。

至於未來熱點，潛藏玩家關注的，應該是「紅翡」與「紫羅蘭翡翠」中的高品質孤品。當然其稀缺性，依舊是價值居高不下的原因！



隨著綠翡翠價格登頂，色澤獨特、且稀有的彩色翡翠，正成為資深藏家入手的目標。

不過玩翡翠的雅客都十分低調，市面上能看到的孤品也不會太多。



因篇幅關係，我將訪談拆為上下篇，其他精彩內容，就讓我們星期五同一時間再見~

溫馨小提醒：建議大家在逛玉市的時候，請務必輕拿、輕放，千萬別一不小心就碰壞珍品哦！

這次專欄我會在訪談介紹中穿插基礎水晶、玉石、翡翠的介紹，喜歡的話還請大家多多捧場。



建國玉市營業時間只有假日。（週六、週日、春節期間）

Am12：00-pm18：00。



交通：捷運忠孝新生站 (6號出口步行約10分鐘) 或大安森林公園站 (6號出口左轉步行)，公車（包含信義幹線、仁愛幹線、20、22、38、204、298等。 ）可至建國南路口、延平中學等站下車，也有YouBike及高架橋下停車場可利用。

開車可以從建國高架信義路口下，並利用大安森林公園地下停車場。 或是帝寶地下停車場。

右：理事長 中間：總幹事 左：林燃