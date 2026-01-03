日本北陸在地人帶路(2) 水與舞的互動【郡上八幡】

我很喜歡日本古樸簡約的歷史建築，2025年我參加輝達旅遊的「經典北陸‧名古屋５日」，行程中帶我遊覽最古老的國寶城樓-犬山城及本篇記錄的郡上八幡城，有別於觀光熱鬧的犬山城，郡上八幡城更顯得寧靜而有城鎮生活感，不同氛圍的古城樓讓行程多樣化，讓我深刻感受日本古蹟的魅力，詳細旅遊行程請參閱：https://pse.is/8h8abf。

【建築巡禮】日本最美山城之一-郡上八幡城

郡上八幡城於1559年建立在小山丘上，可俯瞰整個城下町，1933年重建「天守」(城池中最高的建築)，是日本最古老的木造重建天守。郡上八幡城是地方城郭因而規模不大，它不是歷史舞台的主角，而是地方治理的重要角色。

郡上八幡城四季景觀差異很大，春天櫻花在山坡間綻放，天守被粉色櫻花包圍，有一種靜靜綻放，清幽不張揚的美。

夏天天守藏身在綠色樹海中，綠意能驅走幾分暑氣，帶來些許涼意。當夜幕降臨時，城下町傳來節慶「郡上舞」的喧鬧聲，與夜晚寂靜的天守形成強烈的對比。

秋天紅橙黃三色的葉子圍繞著天守，層層堆疊的色彩讓視覺很有立體感，此時的天守不是旅客為了拍照而存在的景點，而是一個適合停留細賞的風景畫。

冬天的郡上八幡城被白雪覆蓋，雲霧易繚繞山腰，天守宛如浮在空中的城堡，因此有「天空之城」的稱號。此時大地靜默無聲，只有雪落與風聲，最適合想要寧靜賞雪的旅客。

城內有一對夫妻雕像，相傳妻子用結婚時的私房錢買下一匹駿馬，幫助丈夫在閱兵式上獲得賞識，進而提升地位，最終成為一國之主。妻子是郡上八幡城城主的女兒，設立雕像是紀念這位與當地有深厚淵源的傳奇女子，這段賢內助的歷史故事。

天守內部為木質結構，樓梯陡峭保留戰國時代城樓原有的風貌，比起博物館，在此參觀地方歷史與城主故事的展示品，彷彿走進歷史的時光隧道，很有臨場感。

天守為「三層四階」，即從外觀看到的是三層樓結構，實際內部使用四樓層（有一層較低），最頂層是觀景樓層，可從東南西北四個方向的窗戶，欣賞城下絕美景色。

從天守頂層窗戶望出去，遠方山巒起伏，城下町房屋密布，河川蜿蜒流過，讓我感受到天守並非是孤傲的建築，而是為了守護人民而存在。

【體驗活動】城下町特別安排-祭典舞蹈+邊走邊吃

郡上八幡城下町不是為了觀光而產生的街區，因此沒有過度的商業氣息，而是一個居民仍保持日常生活的空間。輝達旅遊在此特別安排「美食尋寶」，讓旅客拿著地圖探索老街，兌換在地小吃，增加逛街的趣味與互動。夏季時還安排旅客參加祭典舞蹈，融入當地文化，活動豐富有趣，讓我終身難忘啊！

街區有小型咖啡館與雜貨店，特別的是有「食品模型店」，此處是日本食品模型發源與重鎮之一，店家櫥窗常見有拉麵、天婦羅、甜點等食品模型，逼真到讓人想吃上一口，有些店會看到職人一筆一刀製作，這不是觀光噱頭而是真正的產業聚落。

郡上八幡位於群山環繞之中，雨量充沛使得地下水豐富，形成大量天然湧泉，此處的「宗祇水」還被列為「日本名水百選」。在這裡可見四通八達的小水道，幾乎每轉一個彎，都能聽見流水聲呢！

每年夏季「郡上舞」會在此舉行，其中以「通宵舞」最有名，音樂節奏溫和，舞步簡單重複，旅客很容易參與，能自由加入與舞者一起跳，瞧！穿上傳統服裝跳舞好有趣，大家都好嗨，現場氣氛熱鬧歡樂。

來到郡上八幡，讓人不自覺放慢腳步，欣賞四季不同面貌的郡上八幡城，感受城下町寧靜的街道與潺潺的流水，櫥窗裡栩栩如生的食品模型讓人讚嘆，夏季夜晚與大夥通宵跳舞讓人開懷，我被山城的一切深深打動，你也想來感受它的魅力嗎？

更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

#日本旅遊 #日本北陸 #輝達旅遊 #吉堡旅行社 #郡上八幡 #郡上八幡城下町 #日本盆舞 #郡上舞