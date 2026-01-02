吃。台南市。美食|安南區。「老鄭閣再來魚皮湯」超過40年老字號虱目魚料理，當地居民經常會來造訪的小吃店，充滿筍絲鮮甜的虱目魚粥「老鄭閣再來魚皮湯」。

2026-01-02 樂天小高＠美食之旅


位在海安路上外頭有掛扛棒很顯。


這間「老鄭閣再來魚皮湯」是當地好友推薦給我的美食，超過40年年老字號是在地人心頭好，今天就利用平日前來外帶回家享用，小高發現隔壁是我分享過的福林烤鴨專門店」，店裡頭都是經驗老道的婦人忙碌中，觀察菜單主要分類有湯類、粥類、麵線類、飯類及小菜類等，菜色品項很多整體定價合，小高外帶虱目魚肚粥和虱目魚肉粥回家小用，品嚐完覺得美味值得推薦給您品嚐。

 店面外有放置菜單供客人自取畫選，菜單有分內用或是外帶兩種區別。

店面前有放置料理台是店家的廚房。


料理台上有掛菜單供客人參考。 


料理台裡有2位婦人各司其職忙碌中。

 這是店家室內開放式用餐空間，裡頭有裝置冷氣供客人舒適用餐。


這張護貝菜單供客人直接畫選，菜色主要分類有湯類、粥類、麵線類、飯類及小菜類等。

這2碗是虱目魚肚粥140元和虱目魚肉粥65元。

這碗是虱目魚肉粥65元。

這碗鹹粥很大一碗定價相對親民，

粥裡頭有虱目魚肉、筍絲及空心菜等，這裡鹹粥最獨特是有添加筍絲和空心菜。

 這湯頭充滿筍絲的滋味很爽口好喝。


 這添加空心菜鹹粥別有一番風味好吃。


這碗是虱目魚肚粥140元。

這粥有整片的虱目魚肚和筍絲兩種食材。

 這湯頭充滿筍絲的滋味很爽口好喝。 

這虱目魚肚肚油厚度適中很鮮鮮真好吃。

這米飯吸飽湯頭鮮味很軟Ｑ真好吃。

天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「老鄭閣再來魚皮湯」用餐空間整潔舒服，服務親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。

店家資訊：老鄭閣再來魚皮湯

地址：709臺南市安南區海佃路一段126之10號

營業時間: 06:00–13:00

電話：06-280-4682

#鹹粥 #美食 #分享

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2025-12-28 女子漾 ／編輯周意軒
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖

再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

圖片來源：官網截圖
圖片來源：官網截圖

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。

#機場 #統一 #賞櫻 #保險 #免簽 #第二航廈 #入境韓國 #電子入境卡 #K-ETA

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

2026-01-01 網路溫度計DailyView
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life
翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

說到萊爾富你最喜歡哪些商品？

便利商店在台灣人心中的重要性不言而喻，不只是繳納費用、領取包裹、ATM領錢，就連日常三餐、生活用品都能在這裡解決。為了滿足消費者的口腹之慾，超商推出的人氣美食更是常常成為網友熱烈討論的話題之一。特別是萊爾富近幾年在社群上受到高度關注，無論是清爽系的果C果昔、經典不敗的茶葉蛋，還是份量感十足的三明治、厚便當，每一款都是網友多次點名、回購率超高的人氣品項。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，依據萊爾富提供的熱銷與新品名單，盤點出2025年討論度最高的「萊爾富必買神級商品 TOP 10」，一次帶你回顧哪些品項成功掀起話題、收穫網友好評，成為店裡最不能錯過的存在。

No.1 Hi Café系列

萊爾富提供

萊爾富提供在萊爾富的必買清單裡，「Hi Café系列」幾乎是網友公認的長銷霸主。選用通過CQI（Coffee Quality Institute，咖啡品質鑒定協會）80分以上的精品咖啡豆，打造高海拔精品級咖啡。沖煮後散發出明顯的堅果與可可香氣，聞起來就很有存在感，入口圓潤順口、不易苦澀，尾韻乾淨俐落，「萊爾富咖啡真的香！」「萊爾富的美式很不錯」、「萊爾富咖啡好喝！我很愛特濃拿鐵」。

還有網友分享撿便宜妙招，像是12月24日至明（2026）年1月20日，只要在上午6點至9點，購買三明治／三角御飯糰全品項，搭配中美式咖啡等指定飲料，即享合購價49元優惠，其他時段也有59元優惠。網友直呼「最近早餐三明治+飲料49很讚」、「三明治49元就已經夠便宜了，結果早上6-9點『搭配指定飲品』竟然還是49元！？等於飲料直接送，豆漿、咖啡、檸檬飲任選，比買咖啡還省」。

No.2 果C果昔

萊爾富提供

萊爾富提供不少人走進萊爾富，第一個鎖定的就是果昔機！「果C果昔」一路狂推新口味，至今已累積超過15種選擇，每個月偶爾會上新的2至3款，完全不怕你喝膩。品項命名也有梗，像是「莓完沒了」、「奇怪ㄟ檸」、「傷心難免的」、「若離卻依戀」，光看名字就先加十分，還沒喝就想拍照發限動。

這台果昔機也早就成為社群話題製造機，網友分享，「我願意為了果昔多走兩條馬路到萊爾富消費」、「拿去結帳，店員會給你杯子就可以拿去果昔機打了，超好喝」、「主打新鮮冰凍台灣在地蔬果，現打現喝的果昔飲品，既美味又健康」，就連藝人陶晶瑩也曾在Threads貼文底下留言，「我們家每天買～～有一半是為了玩那個機器～～」。

No.3 茶葉蛋

萊爾富提供

萊爾富提供茶葉蛋是便利商店的靈魂美食，其中萊爾富更是以「9元佛心價」被網友稱讚，不只茶香特別濃厚，就連蛋也特別大，一顆茶葉蛋讓你吃到最高的CP值，「萊爾富的茶葉蛋是所有連鎖超商裡最入味好吃的！」「會進去萊爾富真的就是為了茶葉蛋！」「我香港人，每次去台北都會去萊爾富買茶葉蛋吃，真的好吃～」。

不僅如此，萊爾富最近還貼心推出「茶葉蛋專用提袋」，耐熱、防漏、單手可提，讓你不必再為了外帶茶葉蛋提心吊膽，備受網友稱讚，「整個設計就是為了不燙手、不滴湯，還提的超順，真的超貼心！而且不得不說，萊爾富真的越來越暖了耶」。

No.4 三明治

萊爾富提供

萊爾富提供喜歡吃三明治但始終覺得餡料不夠嗎？不妨來試試份量實在的萊爾富三明治吧！抹茶焙茶苦甜交錯，吃起來更有層次感；芋泥同行甜而不膩，每次上架都超快賣光；巧克力花生濃郁香醇，一咬爆陷超級滿足。

萊爾富三明治也是網友公認的回購品項，「我覺得萊爾富的花生巧克力三明治超好吃的」、「順便買了最愛的口味芋泥起司三明治，餡料滿滿迷人，搭配飲料更划算」、「沒想到會被一個三明治驚豔到，這款抹茶焙茶三明治直接愛上，兩個搭在一起剛剛好，完全是夢幻組合。重點是奶油超輕盈、不膩口，餡料整個爆滿，吃完超級滿足，不是一般果醬能比的！」

No.5 厚便當

萊爾富提供

萊爾富提供萊爾富的厚便當完美體現「有一種餓是阿嬤覺得你餓」！份量實在的厚豬排飯、厚排骨飯等厚切便當，不僅厚度看得見，吃完超級有滿足感，包材還特別使用防燙紙板、便利筷孔設計，讓吃美食的過程更加便利。

網友也補充內容物細節，「厚排骨飯用的是國產里雞豬肉，每一塊都有5mm厚！打開來真的是有夠香」、「厚豬排飯$99，超厚切的豬排，厚度升級很誇張，口感扎實、咖哩醬鹹甜適中，配白飯剛剛好，盛盤之後整體真的有餐廳等級」、「亮點雖然應該是豬排，但我覺這個盒子的設計，醬跟白飯一人一邊，萊這個設計算是不拌派友善，也不容易被剛微波好的醬燙到」。

No.6 玉米濃湯

萊爾富提供

萊爾富提供現在不用再羨慕日本自動販賣機有玉米濃湯了！萊爾富不僅有伊藤園特濃玉米濃湯熱罐飲料，現在還有Hi Café玉米濃湯，口感滑順、奶香濃郁，每一口都能品嚐到飽滿玉米粒的甜味，加上黑胡椒微微香氣，冬天來上一杯簡直是暖胃救星。

萊爾富玉米濃湯上市後，在Threads上也引發網友熱烈討論，「真材實料」、「這玉米量比速食店大杯玉米濃湯還多欸」、「確實不錯，胡椒粉也不錯，價格也很好$45」、「建議可以順便買個麵包一起沾著吃，做成下午茶的點心蠻可以的」。

No.7 麻辣鴨血豆腐煲

翻攝IG／@hilife_cvs

翻攝IG／@hilife_cvs偏好重口味、無辣不歡的人，很難忽略這款「麻辣鴨血豆腐煲」。萊爾富與麻辣品牌椒房殿合作推出，加熱後一開蓋香氣立刻撲鼻而來，鴨血滑嫩、豆腐吸飽湯汁，麻辣湯底香而不嗆，整體吃起來相當過癮，也是不少網友提到的解饞選項。

不少網友推薦，「裡面臭豆腐有5塊，鴨血也差不多5～6塊，鴨血吃起來超級嫩！臭豆腐吃起來有夠臭！如果買回家還可以另外加冬粉下去，味道很夠很搭哦」、「天氣一冷我就開始想吃辣，『麻辣鴨血豆腐煲』湯頭又香又辣，辣得很順不死鹹，鴨血超嫩、豆腐超入味，我還自己加了玉米筍跟王子麵下去微波，整碗變成麻辣小火鍋級別，好吃到停不下來」。

No.8 樂法100%純果汁

萊爾富提供

萊爾富提供你可能不知道，「樂法」其實是萊爾富旗下的自有品牌，現在不用特地跑專賣店，在萊爾富就能隨手買到。樂法主打100%純果汁，採用HPP冷壓工法、非濃縮還原，喝起來清爽自然，口感接近現榨。口味選擇也不少，像是綠拿鐵、西瓜汁、柳丁綜合果汁、蘋果百香果、荔枝綜合果汁等，小巧瓶身方便攜帶，不少人會拿來當日常補充的果汁選項。

網友也大讚，「真的好喝到像現打的一樣，新鮮感滿分！」還有人推薦不同口味，「綠拿鐵：零青味、順口的很誇張；蘋果百香果：酸甜剛剛好、很耐喝」、「西瓜汁：超清爽、水分感爆棚，甜甜喝起來好心情。柳丁綜合果汁：酸甜平衡很剛好，早上喝一杯整個人直接醒來，一口補充維他命C！」

No.9 三重埔滷肉飯

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life新北三重有許多滷肉飯名店，經常讓饕客流連忘返，不過現在不用跑夜市排隊也能吃到同款美味！萊爾富巷內仔系列「三重埔滷肉飯」以肥瘦適中的滷肉為主，鹹香滷汁淋上白飯，讓人一口接著一口停不下來。

有網友特別在IG上分享，「滷肉很香且肥而不膩，搭配經典小菜，吃完整個超滿足」、「而且配菜也超有誠意，筍絲脆甜好吃，搭配魯蛋、油豆腐、香腸，吃完超有飽足感！」「沒想到加熱完打開那瞬間！！那個香氣真的有驚艷到我，滷肉的肥瘦比例剛好，白飯也不會太濕或太硬，整體比想像中好吃很多」。

No.10 麻油雞糯米飯糰

萊爾富與狀元油飯聯名推出的「麻油雞糯米飯糰」，齒頰留香的好滋味成為網友熱烈推薦的項目之一，「萊爾富麻油雞飯糰是便利商店第一個出的」、「第一次吃到麻油雞飯糰是在萊爾富，驚為天人」、「萊爾富的狀元油飯系列產品都很好吃！一般油飯、雞腿油飯、麻油雞飯糰推推」。

麻油雞糯米飯糰除了特別採用Q彈糯米製作，還有比例精準的麻油香與酒香，熱呼呼卻不油膩的口感，即便微波後也非常好吃，成為不少消費者早餐的固定班底。

不只進入前十名的高聲量商品，萊爾富其實還藏了不少被網友默默點名的實力派。像是近期在社群被脆友推爆的「虎留香老罈酸菜魚粉」，就是不少重口味愛好者的私藏名單。整碗配置很有存在感，粉絲之外還附上老罈酸菜、腐竹、藤椒油和醬包，沖泡完成、最後淋上藤椒油的瞬間，香氣直接拉滿。湯頭走酸、麻、鮮路線，酸菜味明顯又開胃，就算沒有真的魚肉，整體風味依然讓人一吃就懂為什麼會被討論。也有網友分享，加點料自己煮，直接升級成一碗超商版酸菜魚，存在感完全不輸名店。

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理
不消費也去爆！網友必逛超商的10大原因　冠軍聲量飆破百萬
藍海饌、萬萬兩、鼎泰豐誰是冠軍？十大網購牛肉麵調理包推薦　在家就能享受星級美味
摩斯紅茶、拿坡里炸雞、IKEA肉丸才是本體？台灣十大「不務正業」耽誤系店家揭曉
台灣人到底多愛迴轉壽司？10大原因帶你了解　好吃、好玩、好入手全都剛剛好

#萊爾富 #三明治 #咖啡豆

2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

2025-12-30 女子漾 ／編輯周意軒
2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝
2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝

春節福袋早就不只是買零食，而是全民參與的「新年開運儀式」。2026 年超商福袋全面開打，7-ELEVEN 率先搶市，豪抽 Tesla、黃金、精品包，還加碼國際棒球賽事門票；全家萊爾富同樣火力全開，從 BMW 純電休旅、iPhone 17 Pro 到股票開運金通通上桌。本篇一次整理 3 大超商福袋亮點，讓妳買得聰明、抽得有感。

7-ELEVEN新春推出逾130款福袋

2026 金馬年首波新春檔期，7-ELEVEN 一口氣推出超過 130 款福袋與歡樂包，線上線下同步開賣，總數量達 32.3 萬個，主打「高價值感＋實用型商品」，鎖定過年必買、必抽的開運商機。今年福袋最大亮點就是抽獎規模再升級，不只可以抽 Tesla 電動車、黃金與精品名牌包，還加碼「2026 國際棒球賽事門票」，而且是一人中獎、兩人同行，直接打中運動迷與情侶族群。

實體門市福袋集結 DINOTAENG、貓貓蟲咖波、HELLO KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等超人氣 IP，搭配多個生活精品品牌，從外觀到內容物都走「送禮不失禮」路線。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

價格帶完整，最高可拿 6 次抽獎機會

福袋價格從 499 元一路到 1,999 元，共 7 種價位可選，而且商品都能挑款不盲抽。購買 1,999 元以上福袋，一次就能獲得 6 次抽獎機會，大獎命中率直接拉高。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年福袋商品全面走實用派，包含拼接托特包、不鏽鋼泡麵碗、微波餐盒、3WAY 包、冰壩杯、頸枕毯等。高單價福袋更加入石墨稀被、氣炸鍋、微波爐、56L 滑輪購物袋、摺疊收納櫃等，完全對準家庭與日常需求。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年首次登場的 1,999 元福袋，直接放進「日本 Bmxmao 冷暖四用霧化扇」，兼具冷暖、加濕與空氣淨化功能；同時再推 28 吋 TRAVLER’S CHOICE 行李箱系列，鎖定旅遊與返鄉族群。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

蠟筆小新、哆啦A夢歡樂包同步推出，哆啦A夢系列可抽黃金墜飾，蠟筆小新歡樂包則直接送出 10 名 2 萬點 OPENPOINT 點數，總值 20 萬元，對點數族來說超有感。

全系列福袋與歡樂包將於 2026 年 1 月 7 日開賣；1 月 7 日至 1 月 12 日期間，使用指定支付工具，全店單筆滿 1,111 元立折 125 元，還可再拿指定好禮，等於折上再折。

全家便利商店：BMW、iPhone、ETF全包的「福袋宇宙」

2026年「全家」直接把福袋規模拉到宇宙等級。首波登場的是 12/25 開賣的「2026 潮流福袋」，全台限量、每袋249元，一口氣集結高回本內容物、抽獎、投資與IP收藏四大元素。

今年最狂的還是頭獎設定，直接豪抽3台BMW iX1純電運動休旅，單台價值199萬元，同時還有30台 iPhone 17 Pro、黃金、全盈購物金等，總獎項價值突破2,000萬元，堪稱近年「中獎率最有感」的超商福袋。

外袋也不只是包裝，而是可以重複使用的潮流單品，包含馬年新春款、hahababy聯名款，以及台味爆棚的懷舊茄芷袋款，背出門就是新年穿搭配件。

開袋秒回本＋投資也能開運：全家4重回饋一次懂

全家2026潮流福袋主打「袋袋有感」，每一袋都包含四層驚喜。

第一層是內容物本身，內含市值超過250元的8款人氣零食飲料，還有機會加碼FamiCollection商品卡，開袋就不虧。

第二層是抽獎券，即開即抽 iPhone 17 Pro、黃金、購物金與多家餐飲品牌優惠，再登錄序號挑戰BMW頭獎。

第三層是今年最大話題，首次結合永豐金證券，隨袋附「股票禮品卡」，最高可拿到2,599元ETF或台股投資金，新戶還有保底回饋，把福袋直接變成新年第一筆理財。

第四層則是隨機加碼小物，包含泡泡瑪特公仔、藍牙音箱、中華職棒應援商品，完全命中收藏與療癒需求。

1/7 接力登場：38款IP與品牌福袋，行李箱、3C控全中

如果說潮流福袋是試手氣，那 1/7 開賣的肖像與品牌福袋就是重度玩家戰場。全家一次集結20大人氣IP，從 Care Bears、三麗鷗、迪士尼，到Rody、小白虎與黑虎蝦，商品橫跨造型毯、收納包、14吋到26吋前開式行李箱，價格帶399元至1,599元。

品牌線同樣話題滿滿，FamiCollection福袋回歸，附日本全家酷碰券，還有限定磁吸招牌小燈箱；全新日系文具與3C筆電收納包首度亮相，加上可口可樂、M&M’S、羅技等品牌福袋，選擇多到像在逛快閃展。

萊爾富：股票型福袋代表，799元走高CP路線

萊爾富今年策略很明確，鎖定「高CP＋股票型獎項」族群。持續熱銷的「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」主打可抽輝達、台積電股票，還有 iPhone 17、Nintendo Switch 2、國際雙人機票，發財卡本身就能在門市兌換多項好禮。

進階版「樂玩多福箱」每箱799元，全台限量5,000箱，內容主打人氣IP周邊一次包，包含冰箱貼、存錢筒、拍拍燈、洗衣袋與製冷扇，還直接附2張馬年發財卡，收藏與中獎期待值一次拉滿。

3C族直接鎖定：萊爾富3C福袋走實用派

不愛盲抽IP的話，萊爾富的3C福袋是很實際的選擇。每袋799元、限量3,000個，內含三件實用3C配件，包含數顯藍牙耳機、PD快充、行動電源、充電線與手機支架，日常與辦公都用得到，同樣附發財卡，屬於「不踩雷型」福袋。

#人氣 #中獎 #全家 #萊爾富 #Pro #台積電

