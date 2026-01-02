【桃園中壢餐酒館推薦】不醒人室 × SLAP!｜咀嚼系調酒＋KTV台菜料理，不會喝酒的人也能享受的夜晚選擇

在搜尋桃園中壢餐酒館時，我其實很少把「酒吧」列入首選，一來酒量不好，二來也不太擅長那種需要跟上節奏、一定要喝的場合，但 2025 年新開幕、位在中壢車站前的 不醒人室 × SLAP!，卻讓我完全改觀，這裡不是一個逼人喝酒的地方，而是一個可以用自己步調，慢慢待著的夜晚空間

一樓的不醒人室，是一個半開放式的酒吧從騎樓經過就能看到裡面，不需要推門的心理準備，也不會有距離感，空間配置很簡單，門口是高腳小圓桌，裡面有四人座位，整體是很自由、不拘束的狀態

最讓我印象深刻的是，這裡沒有低消、沒有服務費，也沒有時間限制，有位子就坐，想待多久就多久，比起酒吧，我反而會把它歸類成「大人系手搖飲店」，只是杯子裡裝的是調酒

當天前往時剛好遇上特別活動，桌上擺滿了禮物箱，只要現場完成社群打卡就能獲得，充滿驚喜與樂趣。

不醒人室主打的是萃取式調酒，而且很多酒款都加入了可以「咀嚼」的元素

綠豆椪啤啤是以無酒精啤酒為基底，加入芭樂與芒果汁，上層奶蓋拌入綠豆糕粉。入口時先是溫潤的豆香與果香交織，奶蓋質地細緻、不膩口，下層的無酒精啤酒因為果汁調和，風味變得圓潤許多。整體喝起來輕鬆順口，是我這次喝到最喜歡的一杯，也很適合想坐著慢慢喝、不想有酒精負擔的人。

假裝醉果茶以無酒精啤酒為基底，加入巨峰葡萄與茉莉香片，喝起來是柔和的果甜與淡雅花香，整體清爽、不厚重，就像一杯完成度很高的果茶，沒有酒精負擔，卻能自然融入酒吧的夜晚氛圍。

紅柚兮滋味則是用葡萄柚汁搭配血橙酒，裡面加了愛玉，而愛玉中還藏著龍舌蘭酒。咀嚼愛玉的同時，嘴裡會同時感受到液態與固態酒感交錯，真的像是在嘴裡即時完成一杯調酒。對於平常就愛喝葡萄柚果茶的人來說，這杯是熟悉又帶點挑戰性的存在。

青色少年仔是我覺得最適合「不太會喝酒的人」的一杯。金萱茶的清香，加上麝香葡萄與青蘋果的果香，整體清爽不厚重，酒感很輕。裡面加了蘆薈丁，邊喝邊咀嚼的過程，幾乎會讓人忘記自己在喝調酒，只是身體會慢慢感覺到微微的溫熱。

一樓的餐點以炸物為主，份量不大，但很適合配飲料慢慢吃。

酸辣三節雞翅外層裹著濃郁醬汁，酸中帶辣，辣度不刺激，麵衣還保有脆度，肉質軟嫩，讓人允指回味樂無窮！

台式鹹酥雞切成易入口的小塊，麵衣乾爽不油，調味清淡，搭配酥脆的九層塔，每一口都香氣十足，讓人忍不住一口接著一口。

日式章魚燒外皮香脆，內餡能吃到有嚼勁的章魚，刷上醬汁、撒上柴魚片、海苔粉，再搭配美乃滋，味道層次豐富，口感紮實，完全不輸章魚燒專賣店，是我挺喜歡的一道小點。

不醒人室，用台灣手搖飲料玩轉成調酒、搭配親民台式小食，帶來熟悉卻新鮮的味覺驚喜～

沿著樓梯上到二樓，氣氛立刻切換，SLAP! 是一個封閉式的長條空間，前方設有舞台，兩側規劃為座位區，後方則是吧台與音控區，並貼心設置獨立吸菸區。整體以多元文化餐酒館氛圍結合互動式 KTV，無論是派對或慶生，都能在這裡盡情釋放歡樂。

引進桃園目前唯一互動式KTV，只要下載 V SING APP，就能用手機點歌、聊天、玩遊戲。

人來都來了，當然要挑一首喜歡的歌上台過過癮；一邊唱、一邊獲得打賞，感覺超特別，累積的打賞金額還能兌換獎勵唷！

現場真的很嗨！不只 E 人玩得開心，就連 I 人也能在沒有壓力的情況下，被氣氛慢慢帶著走，自然參與互動。

店內的 SHOT 口味多達 30 種以上，選擇非常豐富，主要以套餐方式呈現，能一次嘗到多種不同風味，從經典款到創意組合都有，光是看酒單就會有點選擇障礙。單杯換算下來約落在 35～85 元之間，以餐酒館的價位來說相當親切，實際對比台北的消費水準，真的會讓人有在桃園喝更划算的感覺。

招牌威士忌火烤雙肉串上桌後，店員會現場淋上威士忌點火，帶來吸睛的火焰秀。酒香化成醬汁流淌至下方蔬菜，香菇與甜椒吸滿威士忌醬汁，風味濃郁。烤串包含豬三層、牛五花與洋蔥——三層肉肥嫩多汁，牛五花香氣明顯，洋蔥保有脆度，清爽解膩，非常適合下酒。

酥炸金沙中卷份量十足，中卷大塊又 Q 彈，外層金沙麵衣鹹香濃郁，吃起來涮嘴，是讓人忍不住一口接一口的下酒好菜。

蒜苗炒鹹豬肉豬肉肥瘦比例恰到好處，不油不膩，肉質彈嫩不柴，鹹度掌握得宜。蒜苗脆口卻不嗆，帶有微微辣感，整體調味與油量都很平衡，是一道單吃或配酒都合適的經典台菜。

紅燒番茄牛肉麵湯頭濃郁厚實，冷天喝來暖心又暖胃。牛肉選用肋條部位，油花均勻、口感柔嫩；麵條軟硬適中，吸附湯汁後展現多層次口感。

杜仲養身雞湯，湯頭溫潤順口。漢方藥材的淡雅香氣與雞肉的鮮甜相互融合，喝起來既滋補又輕盈。雞腿帶皮帶骨，肉質滑嫩，喝完整個人都暖了起來，特別舒服。

不醒人室 × SLAP!

地址：桃園市中壢區中正路111號

1F 不醒人室@bxrs.bar_room

18:00~01:00 日~四

18:00~02:00 五~六

無酒飲品/萃取式調酒/鹹酥雞

Mocktail/Draft Cocktail/TW Fried Chicken

菜單：https://reurl.cc/EQqdZv

*沒有低消&不收服務費

*不提供訂位服務

——————————————-

2F SLAP! @slap.taiwan

調酒/台菜料理/多元文化

Cocktail/Taiwanese Cuisine/LGBTQ+

19:00~03:00 日~四

20:00~04:00 五~六

訂位+菜單：https://reurl.cc/k8dLYL

*低消一人500元

*用餐時間為120分

