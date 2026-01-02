【2026新加坡親子旅遊】日夜都好玩！從叢林到星空的親子行程總攻略

2026-01-02 10:35 V妞的旅行

新加坡親子旅遊怎麼玩？本篇整理一日行程懶人包：白天走訪新加坡飛禽公園、亞洲雨林探險園與全新開幕的好奇心之灣，晚上搭新加坡摩天觀景輪看濱海灣夜景。包含路線、亮點、交通與親子建議，輕鬆規劃從叢林到星空的親子冒險。


為什麼選擇來新加坡親子旅遊？

如果要選一個地方「同時滿足自然、生態、城市夜景、親子友善」四個條件，新加坡真的很合適。城市不大，景點之間交通方便，室內外景點搭配得好，即使帶小小孩也能安排得不緊不急。

我這次把親子旅行的主軸放在「自然生態 × 都會夜色」，讓孩子白天在動物與森林裡跑跳，晚上再用輕鬆的節奏欣賞濱海灣夜景。整天的步調不會疲累，卻累積很多我們之間的小記憶。

對大人來說，新加坡安全、乾淨、飲水與廁所都方便；對小孩來說，景點之間不必舟車勞頓，很容易進入狀況。尤其是萬態野生動物世界這一區，把多個自然園區放在一起，園區內也有很多小朋友的遊戲區，路線步道的設計也非常好走。

景點集中好走，親子旅行不需舟車勞頓，很容易進入狀況。

自然與城市兼具，從雨林到夜景，一天能體驗多種風景。

整體安全乾淨，廁所飲水便利，帶小小孩也能安心旅遊。


新加坡親子旅遊行程

自然探索 × 都會夜色的完美一日路線

如果你正在找一條「大人小孩都能同步享受」的親子一日遊行程，新加坡真的很適合。白天能帶孩子在動物與雨林之間跑跳；晚上又能到濱海灣欣賞夜景、最後搭上摩天觀景輪。這篇整理的是我覺得最流暢、最不累、又能讓孩子收穫滿滿的一日玩法，白天走進雨林、鳥園與全新自然遊樂場，晚上搭上摩天觀景輪，看濱海灣慢慢亮起：

新加坡親子一日遊：從叢林到星空

上午：新加坡飛禽公園 → 午餐

下午：亞洲雨林探險園 → 好奇心之灣

晚上：摩天觀景輪與濱海灣夜景

行程表

  • 09:00–12:30 新加坡飛禽公園：近距離看企鵝、鸚鵡飛行、自然濕地
  • 13:00–14:00 新加坡飛禽公園深紅餐廳（Crimson餐廳）：親子友善、餐點好吃、可看紅金剛鸚鵡
  • 14:00–16:00 亞洲雨林探險園：石灰岩區、地底洞穴
  • 16:00–18:00 好奇心之灣 Curiosity Cove ：室內自然遊樂場
  • 18:00–20:00 晚餐 / 前往濱海灣：可依孩子狀況調整節奏
  • 20:00–20:30 新加坡摩天觀景輪 360°夜景、車廂穩定、空調舒適

 

新加坡親子景點亮點一覽表

  • 新加坡飛禽公園：企鵝館、鳥類生態、飛行表演、可以推嬰兒車（步道友善）
  • 亞洲雨林探險園 ：雨林地面、洞穴地層、林冠層、可以推嬰兒車（步道友善）
  • 好奇心之灣：室內自然遊樂場、攀爬探索、海洋/濕地/森林主題、有空調、嬰兒車需停放外側
  • 新加坡摩天觀景輪：冷氣車廂、穩定不晃、濱海灣夜景、車廂屬室內有空調、嬰兒車需停放外側


新加坡親子景點1. 好奇心之灣

如果你問我「有沒有必玩的新加坡親子景點」？我會說新開幕的好奇心之灣（Curiosity Cove）非常適合親子家庭，尤其在新加坡偶爾會遇到午後陣雨，有一個大面積、舒服又不吵的室內自然館真的很好用。

這趟來新加坡，小朋友最期待的就是全新開幕的「好奇心之灣（Curiosity Cove」，它位在萬態野生動物世界（Mandai Wildlife Reserve）東區，緊鄰新加坡動物園，是一個專為12 歲以下的小朋友設計的室內自然主題樂園。

整體規模比我想像的大，佔地約 4,600 平方公尺，分成濕地、森林、草原、旱地四大主題區，每個區域都結合了光影互動與自然生態的設計。

尤其在草原、森林區的非常受小孩喜歡，我家小朋友玩得滿頭大汗，若是親子旅遊行程安排一天只有一個大景點，我會很推薦把這裡當主行程。


新加坡親子景點2. 新加坡飛禽公園

這次帶家人到新加坡，新加坡飛禽公園（Bird Paradise） 真心讓我大開眼界。整個園區比我想像中更大、更精緻，也能感覺出園方對動物照顧得很用心，鳥兒們都活力滿滿，園內花草也整理得漂亮，散步起來心情很好。

入口一進去，就能直接走到企鵝灣。這裡是冷氣最舒服的地方，也是最容易讓孩子停下腳步的展區。企鵝游來游去，水族箱的藍色光線讓人不自覺安靜下來。

緋紅濕地這區很適合拍照，粉色的羽毛在陽光下反光，孩子盯著看了好一陣子。火烈鳥站得很穩，看似安靜，但偶爾會一起伸展翅膀，那畫面非常壯觀。

午餐選擇在新加坡飛禽公園Crimson餐廳，整間餐廳是以紅鶴為主題，外面就是緋紅濕地的景色。邊吃飯邊看金剛鸚鵡、琵鷺、美洲紅鶴自在走動。

Crimson餐廳是我在新加坡飛禽公園最喜歡的休息點之一。坐在大片落地窗前邊吃飯邊看濕地裡的鳥類活動，很放鬆，對孩子來說也很有記憶點。

第一次在新加坡飛禽公園用餐，我原本沒有抱太大期待，結果Crimson餐廳竟然意外好喜歡，重點是餐點很好吃，從前菜、主菜到甜品，都非常值得一試，可以事前在KKday上訂購午餐套餐，並保留訂位。

 

新加坡親子景點3. 亞洲雨林探險園

從新加坡飛禽公園走到亞洲雨林探險園（Rainforest Wild ASIA）只需要幾分鐘，中途會經過不少樹蔭，很順路。亞洲雨林探險園的環境真的用心到讓人一走進去就有感。整體設計很有特色，細節都處理得很到位。雖然園區裡有圍籬保護動物和遊客安全，但視線不會被阻隔，反而更容易觀察到動物的日常動作，距離感很自然。

走在步道上，四周都是樹木、溪流、岩壁，整個氛圍跟真實雨林很接近，不會覺得是刻意營造的場景。那種「被自然包住」的感覺滿舒服的，也不會覺得累。

那天運氣不錯，看到老虎在竹林後晃過去，每次發現動物都會有一種「啊！找到了！」的小驚喜。這種尋寶式的玩法，真的滿好玩的。

再深入一點會來到最神秘的岩洞區，這裡涼爽陰暗，燈光投射在鐘乳石與岩壁上，氣氛很特別；這裡也是 BLACKPINK Jisoo 拍 《Your Love》MV 的取景地。


新加坡親子景點4. 新加坡摩天觀景輪（推薦夜晚）

結束一整天的「森林與動物」行程後，我們就往新加坡摩天觀景輪移動。新加坡摩天輪（Singapore Flyer）曾是世界上最大的摩天輪之一，視野真的很寬。車廂升到高處時，可以把整個濱海灣看得很清楚，像金沙酒店、魚尾獅公園、濱海灣花園都會慢慢出現在眼前

 

摩天輪每個車廂都有冷氣、有座位，空間也很大。最讓孩子安心的是車廂穩定，不會晃來晃去。越升越高，視野會慢慢展開。

右邊能看到金沙酒店、藝術科學博物館、濱海灣花園；整個過程大約 30 分鐘，不會太長，也不會無聊。剛好是結束一天行程的完美節奏。

 

新加坡親子旅遊心得總結

這趟帶孩子來新加坡，我最深的感受其實不是「去過幾個景點」，而是步調剛剛好這件事。白天在動物、森林、雨林裡走動，孩子自然會專注、會好奇，下午進到室內自然遊樂場，大家都能喘口氣，又不會中斷探索的節奏；晚上搭摩天輪看城市亮起，情緒會慢慢安靜下來，是很舒服的收心方式。

我發現新加坡很適合第一次帶孩子出國、或是想要「輕鬆玩一天」的親子家庭。景點之間的距離不遠，動線也友善，天氣熱還能穿插室內點，帶小小孩也不會覺得辛苦。比起把行程塞滿，我更喜歡這次這種從叢林到星空的安排：早上充滿驚喜，下午留點彈性，晚上一起看夜景。大人不累，小朋友也很投入。

延伸閱讀：新加坡住宿新加坡景點

V妞的旅行

V妞的旅行

V妞的旅行提供國內旅遊、國外旅遊、飯店住宿攻略資訊攻略，從景點、住宿、交通、購物，跟著旅遊攻略，帶你輕鬆玩遍世界！

#新加坡 #親子景點

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20 22:57 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2025-12-28 14:19 女子漾 ／編輯周意軒
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖

再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。

#機場 #統一 #賞櫻 #保險 #免簽 #第二航廈 #入境韓國 #電子入境卡 #K-ETA

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

果C果昔、茶葉蛋、厚便當都上榜！萊爾富「必買神級商品」TOP 10大公開

2026-01-01 17:18 網路溫度計DailyView
說到萊爾富你最喜歡哪些商品？

便利商店在台灣人心中的重要性不言而喻，不只是繳納費用、領取包裹、ATM領錢，就連日常三餐、生活用品都能在這裡解決。為了滿足消費者的口腹之慾，超商推出的人氣美食更是常常成為網友熱烈討論的話題之一。特別是萊爾富近幾年在社群上受到高度關注，無論是清爽系的果C果昔、經典不敗的茶葉蛋，還是份量感十足的三明治、厚便當，每一款都是網友多次點名、回購率超高的人氣品項。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，依據萊爾富提供的熱銷與新品名單，盤點出2025年討論度最高的「萊爾富必買神級商品 TOP 10」，一次帶你回顧哪些品項成功掀起話題、收穫網友好評，成為店裡最不能錯過的存在。

No.1 Hi Café系列

萊爾富提供在萊爾富的必買清單裡，「Hi Café系列」幾乎是網友公認的長銷霸主。選用通過CQI（Coffee Quality Institute，咖啡品質鑒定協會）80分以上的精品咖啡豆，打造高海拔精品級咖啡。沖煮後散發出明顯的堅果與可可香氣，聞起來就很有存在感，入口圓潤順口、不易苦澀，尾韻乾淨俐落，「萊爾富咖啡真的香！」「萊爾富的美式很不錯」、「萊爾富咖啡好喝！我很愛特濃拿鐵」。

還有網友分享撿便宜妙招，像是12月24日至明（2026）年1月20日，只要在上午6點至9點，購買三明治／三角御飯糰全品項，搭配中美式咖啡等指定飲料，即享合購價49元優惠，其他時段也有59元優惠。網友直呼「最近早餐三明治+飲料49很讚」、「三明治49元就已經夠便宜了，結果早上6-9點『搭配指定飲品』竟然還是49元！？等於飲料直接送，豆漿、咖啡、檸檬飲任選，比買咖啡還省」。

No.2 果C果昔

萊爾富提供不少人走進萊爾富，第一個鎖定的就是果昔機！「果C果昔」一路狂推新口味，至今已累積超過15種選擇，每個月偶爾會上新的2至3款，完全不怕你喝膩。品項命名也有梗，像是「莓完沒了」、「奇怪ㄟ檸」、「傷心難免的」、「若離卻依戀」，光看名字就先加十分，還沒喝就想拍照發限動。

這台果昔機也早就成為社群話題製造機，網友分享，「我願意為了果昔多走兩條馬路到萊爾富消費」、「拿去結帳，店員會給你杯子就可以拿去果昔機打了，超好喝」、「主打新鮮冰凍台灣在地蔬果，現打現喝的果昔飲品，既美味又健康」，就連藝人陶晶瑩也曾在Threads貼文底下留言，「我們家每天買～～有一半是為了玩那個機器～～」。

No.3 茶葉蛋

萊爾富提供茶葉蛋是便利商店的靈魂美食，其中萊爾富更是以「9元佛心價」被網友稱讚，不只茶香特別濃厚，就連蛋也特別大，一顆茶葉蛋讓你吃到最高的CP值，「萊爾富的茶葉蛋是所有連鎖超商裡最入味好吃的！」「會進去萊爾富真的就是為了茶葉蛋！」「我香港人，每次去台北都會去萊爾富買茶葉蛋吃，真的好吃～」。

不僅如此，萊爾富最近還貼心推出「茶葉蛋專用提袋」，耐熱、防漏、單手可提，讓你不必再為了外帶茶葉蛋提心吊膽，備受網友稱讚，「整個設計就是為了不燙手、不滴湯，還提的超順，真的超貼心！而且不得不說，萊爾富真的越來越暖了耶」。

No.4 三明治

萊爾富提供喜歡吃三明治但始終覺得餡料不夠嗎？不妨來試試份量實在的萊爾富三明治吧！抹茶焙茶苦甜交錯，吃起來更有層次感；芋泥同行甜而不膩，每次上架都超快賣光；巧克力花生濃郁香醇，一咬爆陷超級滿足。

萊爾富三明治也是網友公認的回購品項，「我覺得萊爾富的花生巧克力三明治超好吃的」、「順便買了最愛的口味芋泥起司三明治，餡料滿滿迷人，搭配飲料更划算」、「沒想到會被一個三明治驚豔到，這款抹茶焙茶三明治直接愛上，兩個搭在一起剛剛好，完全是夢幻組合。重點是奶油超輕盈、不膩口，餡料整個爆滿，吃完超級滿足，不是一般果醬能比的！」

No.5 厚便當

萊爾富提供萊爾富的厚便當完美體現「有一種餓是阿嬤覺得你餓」！份量實在的厚豬排飯、厚排骨飯等厚切便當，不僅厚度看得見，吃完超級有滿足感，包材還特別使用防燙紙板、便利筷孔設計，讓吃美食的過程更加便利。

網友也補充內容物細節，「厚排骨飯用的是國產里雞豬肉，每一塊都有5mm厚！打開來真的是有夠香」、「厚豬排飯$99，超厚切的豬排，厚度升級很誇張，口感扎實、咖哩醬鹹甜適中，配白飯剛剛好，盛盤之後整體真的有餐廳等級」、「亮點雖然應該是豬排，但我覺這個盒子的設計，醬跟白飯一人一邊，萊這個設計算是不拌派友善，也不容易被剛微波好的醬燙到」。

No.6 玉米濃湯

萊爾富提供現在不用再羨慕日本自動販賣機有玉米濃湯了！萊爾富不僅有伊藤園特濃玉米濃湯熱罐飲料，現在還有Hi Café玉米濃湯，口感滑順、奶香濃郁，每一口都能品嚐到飽滿玉米粒的甜味，加上黑胡椒微微香氣，冬天來上一杯簡直是暖胃救星。

萊爾富玉米濃湯上市後，在Threads上也引發網友熱烈討論，「真材實料」、「這玉米量比速食店大杯玉米濃湯還多欸」、「確實不錯，胡椒粉也不錯，價格也很好$45」、「建議可以順便買個麵包一起沾著吃，做成下午茶的點心蠻可以的」。

No.7 麻辣鴨血豆腐煲

翻攝IG／@hilife_cvs偏好重口味、無辣不歡的人，很難忽略這款「麻辣鴨血豆腐煲」。萊爾富與麻辣品牌椒房殿合作推出，加熱後一開蓋香氣立刻撲鼻而來，鴨血滑嫩、豆腐吸飽湯汁，麻辣湯底香而不嗆，整體吃起來相當過癮，也是不少網友提到的解饞選項。

不少網友推薦，「裡面臭豆腐有5塊，鴨血也差不多5～6塊，鴨血吃起來超級嫩！臭豆腐吃起來有夠臭！如果買回家還可以另外加冬粉下去，味道很夠很搭哦」、「天氣一冷我就開始想吃辣，『麻辣鴨血豆腐煲』湯頭又香又辣，辣得很順不死鹹，鴨血超嫩、豆腐超入味，我還自己加了玉米筍跟王子麵下去微波，整碗變成麻辣小火鍋級別，好吃到停不下來」。

No.8 樂法100%純果汁

萊爾富提供你可能不知道，「樂法」其實是萊爾富旗下的自有品牌，現在不用特地跑專賣店，在萊爾富就能隨手買到。樂法主打100%純果汁，採用HPP冷壓工法、非濃縮還原，喝起來清爽自然，口感接近現榨。口味選擇也不少，像是綠拿鐵、西瓜汁、柳丁綜合果汁、蘋果百香果、荔枝綜合果汁等，小巧瓶身方便攜帶，不少人會拿來當日常補充的果汁選項。

網友也大讚，「真的好喝到像現打的一樣，新鮮感滿分！」還有人推薦不同口味，「綠拿鐵：零青味、順口的很誇張；蘋果百香果：酸甜剛剛好、很耐喝」、「西瓜汁：超清爽、水分感爆棚，甜甜喝起來好心情。柳丁綜合果汁：酸甜平衡很剛好，早上喝一杯整個人直接醒來，一口補充維他命C！」

No.9 三重埔滷肉飯

翻攝FB／萊爾富超商Hi-Life新北三重有許多滷肉飯名店，經常讓饕客流連忘返，不過現在不用跑夜市排隊也能吃到同款美味！萊爾富巷內仔系列「三重埔滷肉飯」以肥瘦適中的滷肉為主，鹹香滷汁淋上白飯，讓人一口接著一口停不下來。

有網友特別在IG上分享，「滷肉很香且肥而不膩，搭配經典小菜，吃完整個超滿足」、「而且配菜也超有誠意，筍絲脆甜好吃，搭配魯蛋、油豆腐、香腸，吃完超有飽足感！」「沒想到加熱完打開那瞬間！！那個香氣真的有驚艷到我，滷肉的肥瘦比例剛好，白飯也不會太濕或太硬，整體比想像中好吃很多」。

No.10 麻油雞糯米飯糰

萊爾富與狀元油飯聯名推出的「麻油雞糯米飯糰」，齒頰留香的好滋味成為網友熱烈推薦的項目之一，「萊爾富麻油雞飯糰是便利商店第一個出的」、「第一次吃到麻油雞飯糰是在萊爾富，驚為天人」、「萊爾富的狀元油飯系列產品都很好吃！一般油飯、雞腿油飯、麻油雞飯糰推推」。

麻油雞糯米飯糰除了特別採用Q彈糯米製作，還有比例精準的麻油香與酒香，熱呼呼卻不油膩的口感，即便微波後也非常好吃，成為不少消費者早餐的固定班底。

不只進入前十名的高聲量商品，萊爾富其實還藏了不少被網友默默點名的實力派。像是近期在社群被脆友推爆的「虎留香老罈酸菜魚粉」，就是不少重口味愛好者的私藏名單。整碗配置很有存在感，粉絲之外還附上老罈酸菜、腐竹、藤椒油和醬包，沖泡完成、最後淋上藤椒油的瞬間，香氣直接拉滿。湯頭走酸、麻、鮮路線，酸菜味明顯又開胃，就算沒有真的魚肉，整體風味依然讓人一吃就懂為什麼會被討論。也有網友分享，加點料自己煮，直接升級成一碗超商版酸菜魚，存在感完全不輸名店。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月19日至2025年12月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理
不消費也去爆！網友必逛超商的10大原因　冠軍聲量飆破百萬
藍海饌、萬萬兩、鼎泰豐誰是冠軍？十大網購牛肉麵調理包推薦　在家就能享受星級美味
摩斯紅茶、拿坡里炸雞、IKEA肉丸才是本體？台灣十大「不務正業」耽誤系店家揭曉
台灣人到底多愛迴轉壽司？10大原因帶你了解　好吃、好玩、好入手全都剛剛好

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#萊爾富 #三明治 #咖啡豆

2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

2025-12-30 16:57 女子漾 ／編輯周意軒
2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝
2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝

春節福袋早就不只是買零食，而是全民參與的「新年開運儀式」。2026 年超商福袋全面開打，7-ELEVEN 率先搶市，豪抽 Tesla、黃金、精品包，還加碼國際棒球賽事門票；全家萊爾富同樣火力全開，從 BMW 純電休旅、iPhone 17 Pro 到股票開運金通通上桌。本篇一次整理 3 大超商福袋亮點，讓妳買得聰明、抽得有感。

7-ELEVEN新春推出逾130款福袋

2026 金馬年首波新春檔期，7-ELEVEN 一口氣推出超過 130 款福袋與歡樂包，線上線下同步開賣，總數量達 32.3 萬個，主打「高價值感＋實用型商品」，鎖定過年必買、必抽的開運商機。今年福袋最大亮點就是抽獎規模再升級，不只可以抽 Tesla 電動車、黃金與精品名牌包，還加碼「2026 國際棒球賽事門票」，而且是一人中獎、兩人同行，直接打中運動迷與情侶族群。

實體門市福袋集結 DINOTAENG、貓貓蟲咖波、HELLO KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等超人氣 IP，搭配多個生活精品品牌，從外觀到內容物都走「送禮不失禮」路線。

價格帶完整，最高可拿 6 次抽獎機會

福袋價格從 499 元一路到 1,999 元，共 7 種價位可選，而且商品都能挑款不盲抽。購買 1,999 元以上福袋，一次就能獲得 6 次抽獎機會，大獎命中率直接拉高。

今年福袋商品全面走實用派，包含拼接托特包、不鏽鋼泡麵碗、微波餐盒、3WAY 包、冰壩杯、頸枕毯等。高單價福袋更加入石墨稀被、氣炸鍋、微波爐、56L 滑輪購物袋、摺疊收納櫃等，完全對準家庭與日常需求。

今年首次登場的 1,999 元福袋，直接放進「日本 Bmxmao 冷暖四用霧化扇」，兼具冷暖、加濕與空氣淨化功能；同時再推 28 吋 TRAVLER’S CHOICE 行李箱系列，鎖定旅遊與返鄉族群。

蠟筆小新、哆啦A夢歡樂包同步推出，哆啦A夢系列可抽黃金墜飾，蠟筆小新歡樂包則直接送出 10 名 2 萬點 OPENPOINT 點數，總值 20 萬元，對點數族來說超有感。

全系列福袋與歡樂包將於 2026 年 1 月 7 日開賣；1 月 7 日至 1 月 12 日期間，使用指定支付工具，全店單筆滿 1,111 元立折 125 元，還可再拿指定好禮，等於折上再折。

全家便利商店：BMW、iPhone、ETF全包的「福袋宇宙」

2026年「全家」直接把福袋規模拉到宇宙等級。首波登場的是 12/25 開賣的「2026 潮流福袋」，全台限量、每袋249元，一口氣集結高回本內容物、抽獎、投資與IP收藏四大元素。

今年最狂的還是頭獎設定，直接豪抽3台BMW iX1純電運動休旅，單台價值199萬元，同時還有30台 iPhone 17 Pro、黃金、全盈購物金等，總獎項價值突破2,000萬元，堪稱近年「中獎率最有感」的超商福袋。

外袋也不只是包裝，而是可以重複使用的潮流單品，包含馬年新春款、hahababy聯名款，以及台味爆棚的懷舊茄芷袋款，背出門就是新年穿搭配件。

開袋秒回本＋投資也能開運：全家4重回饋一次懂

全家2026潮流福袋主打「袋袋有感」，每一袋都包含四層驚喜。

第一層是內容物本身，內含市值超過250元的8款人氣零食飲料，還有機會加碼FamiCollection商品卡，開袋就不虧。

第二層是抽獎券，即開即抽 iPhone 17 Pro、黃金、購物金與多家餐飲品牌優惠，再登錄序號挑戰BMW頭獎。

第三層是今年最大話題，首次結合永豐金證券，隨袋附「股票禮品卡」，最高可拿到2,599元ETF或台股投資金，新戶還有保底回饋，把福袋直接變成新年第一筆理財。

第四層則是隨機加碼小物，包含泡泡瑪特公仔、藍牙音箱、中華職棒應援商品，完全命中收藏與療癒需求。

1/7 接力登場：38款IP與品牌福袋，行李箱、3C控全中

如果說潮流福袋是試手氣，那 1/7 開賣的肖像與品牌福袋就是重度玩家戰場。全家一次集結20大人氣IP，從 Care Bears、三麗鷗、迪士尼，到Rody、小白虎與黑虎蝦，商品橫跨造型毯、收納包、14吋到26吋前開式行李箱，價格帶399元至1,599元。

品牌線同樣話題滿滿，FamiCollection福袋回歸，附日本全家酷碰券，還有限定磁吸招牌小燈箱；全新日系文具與3C筆電收納包首度亮相，加上可口可樂、M&M’S、羅技等品牌福袋，選擇多到像在逛快閃展。

萊爾富：股票型福袋代表，799元走高CP路線

萊爾富今年策略很明確，鎖定「高CP＋股票型獎項」族群。持續熱銷的「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」主打可抽輝達、台積電股票，還有 iPhone 17、Nintendo Switch 2、國際雙人機票，發財卡本身就能在門市兌換多項好禮。

進階版「樂玩多福箱」每箱799元，全台限量5,000箱，內容主打人氣IP周邊一次包，包含冰箱貼、存錢筒、拍拍燈、洗衣袋與製冷扇，還直接附2張馬年發財卡，收藏與中獎期待值一次拉滿。

3C族直接鎖定：萊爾富3C福袋走實用派

不愛盲抽IP的話，萊爾富的3C福袋是很實際的選擇。每袋799元、限量3,000個，內含三件實用3C配件，包含數顯藍牙耳機、PD快充、行動電源、充電線與手機支架，日常與辦公都用得到，同樣附發財卡，屬於「不踩雷型」福袋。

#人氣 #中獎 #全家 #萊爾富 #Pro #台積電

