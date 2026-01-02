【2026新加坡親子旅遊】日夜都好玩！從叢林到星空的親子行程總攻略

新加坡親子旅遊怎麼玩？本篇整理一日行程懶人包：白天走訪新加坡飛禽公園、亞洲雨林探險園與全新開幕的好奇心之灣，晚上搭新加坡摩天觀景輪看濱海灣夜景。包含路線、亮點、交通與親子建議，輕鬆規劃從叢林到星空的親子冒險。

為什麼選擇來新加坡親子旅遊？

如果要選一個地方「同時滿足自然、生態、城市夜景、親子友善」四個條件，新加坡真的很合適。城市不大，景點之間交通方便，室內外景點搭配得好，即使帶小小孩也能安排得不緊不急。

我這次把親子旅行的主軸放在「自然生態 × 都會夜色」，讓孩子白天在動物與森林裡跑跳，晚上再用輕鬆的節奏欣賞濱海灣夜景。整天的步調不會疲累，卻累積很多我們之間的小記憶。

對大人來說，新加坡安全、乾淨、飲水與廁所都方便；對小孩來說，景點之間不必舟車勞頓，很容易進入狀況。尤其是萬態野生動物世界這一區，把多個自然園區放在一起，園區內也有很多小朋友的遊戲區，路線步道的設計也非常好走。

✅景點集中好走，親子旅行不需舟車勞頓，很容易進入狀況。

✅自然與城市兼具，從雨林到夜景，一天能體驗多種風景。

✅整體安全乾淨，廁所飲水便利，帶小小孩也能安心旅遊。

新加坡親子旅遊行程

自然探索 × 都會夜色的完美一日路線

如果你正在找一條「大人小孩都能同步享受」的親子一日遊行程，新加坡真的很適合。白天能帶孩子在動物與雨林之間跑跳；晚上又能到濱海灣欣賞夜景、最後搭上摩天觀景輪。這篇整理的是我覺得最流暢、最不累、又能讓孩子收穫滿滿的一日玩法，白天走進雨林、鳥園與全新自然遊樂場，晚上搭上摩天觀景輪，看濱海灣慢慢亮起：

新加坡親子一日遊：從叢林到星空

上午：新加坡飛禽公園 → 午餐

下午：亞洲雨林探險園 → 好奇心之灣

晚上：摩天觀景輪與濱海灣夜景

行程表

新加坡親子景點亮點一覽表

新加坡親子景點1. 好奇心之灣

如果你問我「有沒有必玩的新加坡親子景點」？我會說新開幕的好奇心之灣（Curiosity Cove）非常適合親子家庭，尤其在新加坡偶爾會遇到午後陣雨，有一個大面積、舒服又不吵的室內自然館真的很好用。

這趟來新加坡，小朋友最期待的就是全新開幕的「好奇心之灣（Curiosity Cove）」，它位在萬態野生動物世界（Mandai Wildlife Reserve）東區，緊鄰新加坡動物園，是一個專為12 歲以下的小朋友設計的室內自然主題樂園。

整體規模比我想像的大，佔地約 4,600 平方公尺，分成濕地、森林、草原、旱地四大主題區，每個區域都結合了光影互動與自然生態的設計。

尤其在草原、森林區的非常受小孩喜歡，我家小朋友玩得滿頭大汗，若是親子旅遊行程安排一天只有一個大景點，我會很推薦把這裡當主行程。

新加坡親子景點2. 新加坡飛禽公園

輸入影像說明

這次帶家人到新加坡，新加坡飛禽公園（Bird Paradise） 真心讓我大開眼界。整個園區比我想像中更大、更精緻，也能感覺出園方對動物照顧得很用心，鳥兒們都活力滿滿，園內花草也整理得漂亮，散步起來心情很好。

輸入影像說明

入口一進去，就能直接走到企鵝灣。這裡是冷氣最舒服的地方，也是最容易讓孩子停下腳步的展區。企鵝游來游去，水族箱的藍色光線讓人不自覺安靜下來。

輸入影像說明

緋紅濕地這區很適合拍照，粉色的羽毛在陽光下反光，孩子盯著看了好一陣子。火烈鳥站得很穩，看似安靜，但偶爾會一起伸展翅膀，那畫面非常壯觀。

輸入影像說明

午餐選擇在新加坡飛禽公園Crimson餐廳，整間餐廳是以紅鶴為主題，外面就是緋紅濕地的景色。邊吃飯邊看金剛鸚鵡、琵鷺、美洲紅鶴自在走動。

輸入影像說明

Crimson餐廳是我在新加坡飛禽公園最喜歡的休息點之一。坐在大片落地窗前邊吃飯邊看濕地裡的鳥類活動，很放鬆，對孩子來說也很有記憶點。

輸入影像說明

第一次在新加坡飛禽公園用餐，我原本沒有抱太大期待，結果Crimson餐廳竟然意外好喜歡，重點是餐點很好吃，從前菜、主菜到甜品，都非常值得一試，可以事前在KKday上訂購午餐套餐，並保留訂位。

新加坡親子景點3. 亞洲雨林探險園

輸入影像說明

從新加坡飛禽公園走到亞洲雨林探險園（Rainforest Wild ASIA）只需要幾分鐘，中途會經過不少樹蔭，很順路。亞洲雨林探險園的環境真的用心到讓人一走進去就有感。整體設計很有特色，細節都處理得很到位。雖然園區裡有圍籬保護動物和遊客安全，但視線不會被阻隔，反而更容易觀察到動物的日常動作，距離感很自然。

輸入影像說明

走在步道上，四周都是樹木、溪流、岩壁，整個氛圍跟真實雨林很接近，不會覺得是刻意營造的場景。那種「被自然包住」的感覺滿舒服的，也不會覺得累。

輸入影像說明

那天運氣不錯，看到老虎在竹林後晃過去，每次發現動物都會有一種「啊！找到了！」的小驚喜。這種尋寶式的玩法，真的滿好玩的。

輸入影像說明

再深入一點會來到最神秘的岩洞區，這裡涼爽陰暗，燈光投射在鐘乳石與岩壁上，氣氛很特別；這裡也是 BLACKPINK Jisoo 拍 《Your Love》MV 的取景地。

新加坡親子景點4. 新加坡摩天觀景輪（推薦夜晚）

輸入影像說明

結束一整天的「森林與動物」行程後，我們就往新加坡摩天觀景輪移動。新加坡摩天輪（Singapore Flyer）曾是世界上最大的摩天輪之一，視野真的很寬。車廂升到高處時，可以把整個濱海灣看得很清楚，像金沙酒店、魚尾獅公園、濱海灣花園都會慢慢出現在眼前

輸入影像說明

摩天輪每個車廂都有冷氣、有座位，空間也很大。最讓孩子安心的是車廂穩定，不會晃來晃去。越升越高，視野會慢慢展開。

輸入影像說明

右邊能看到金沙酒店、藝術科學博物館、濱海灣花園；整個過程大約 30 分鐘，不會太長，也不會無聊。剛好是結束一天行程的完美節奏。

新加坡親子旅遊心得總結

輸入影像說明

這趟帶孩子來新加坡，我最深的感受其實不是「去過幾個景點」，而是步調剛剛好這件事。白天在動物、森林、雨林裡走動，孩子自然會專注、會好奇，下午進到室內自然遊樂場，大家都能喘口氣，又不會中斷探索的節奏；晚上搭摩天輪看城市亮起，情緒會慢慢安靜下來，是很舒服的收心方式。

我發現新加坡很適合第一次帶孩子出國、或是想要「輕鬆玩一天」的親子家庭。景點之間的距離不遠，動線也友善，天氣熱還能穿插室內點，帶小小孩也不會覺得辛苦。比起把行程塞滿，我更喜歡這次這種從叢林到星空的安排：早上充滿驚喜，下午留點彈性，晚上一起看夜景。大人不累，小朋友也很投入。

