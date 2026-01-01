【蘆洲美食】110坪超大居酒屋旗艦店！士林串燒空降蘆洲，獨家羅勒酸辣火鍋酸爽解膩必點！🔥 豬五花捲番茄爆汁口感、培根麻糬拉絲超邪惡，菲力牛鮮嫩多汁！自助吧冰淇淋、飲料、海苔飯無限暢飲！寵物友善空間超寬敞，OL下班後的靈魂急救站，聚餐首選不吃會後悔！🍢✨

下班後拖著重重的步伐走出辦公室，腦子裡想的不是還沒回完的郵件，而是那種在炭火上滋滋作響、散發著濃郁焦香味的肉串 ༼ಢ_ಢ༽

走出捷運站的那一刻，我感覺自己像是快要沒電的行動電源，迫切需要一場美食祭典來拯救乾枯的靈魂，畢竟生活不該只有 Excel 和開不完的會議

串燒絕對是最好的靈魂救贖

以前在士林走跳時就超愛那家傳說中的士林串燒，沒想到最近發現它竟然在蘆洲開了旗艦店，而且規模大到讓人以為走錯地方，簡直是把居酒屋當成百貨公司在經營，爽度直接爆表啦！(๑•̀ㅂ•́)و✧

這種心靈與胃袋的雙重渴望，就像是電腦系統卡頓時需要重新開機一樣，而這頓串燒就是最完美的重開機指令

這家店就在蘆洲光華路上，對於我們這種下班後只想立刻找到美食的人來說，地點便利性簡直是滿分。





彷彿走進日式祭典的 110 坪寬敞空間 🏮

走進蘆洲光華路，遠遠就能看到那種充滿日式慶典感的燈籠牆，讓人心情不自覺地輕盈起來 (✿◡‿◡)

踏進店內的第一印象就是「大」，這對於我們這種在都市叢林裡擠慣了的上班族來說，簡直是奢侈的享受。

比起一般擠到連轉身都會撞到隔壁桌客人的居酒屋，這裡整整 110 坪的空間大到讓我想在裡面轉圈圈

天花板掛滿了紅白相間的日式燈籠，暖黃色的光線打下來，每個人看起來都自帶柔光濾鏡，拍起照來很有質感

這種裝潢風格就像是把東京的街頭直接搬過來，讓人在無法出國的日子裡，也能透過環境獲得短暫的逃離與慰藉

挑選食材就像挑選珠寶般的選妃體驗 🍱

這裡的點餐方式非常有趣，就像是在參加一場食物界的選美比賽，充滿參與感與掌控感。

走進門口就會看到一排閃閃發光的透明展示櫃，裡面整齊劃一地擺滿了各式各樣、穿著竹籤外衣的串燒。

挑選食材就像我們 OL 在逛專櫃挑口紅一樣，看中哪個就夾哪個，完全掌握人生自主權 (•̀ᴗ•́)و

這對於平時在職場上被主管指揮來指揮去、充滿選擇困難症的人來說，其實是一種療癒的儀式感。

看著那些被細心捲好的豬五花、翠綠的青椒、還有厚實的牛肉塊，每一串都像是在對我嬌聲呼喚

讓味蕾尖叫的串燒交響樂 🍖

等到串燒上桌，那香氣簡直是直接往靈魂深處鑽，聞到味道肚子就開始打鼓 (๑´ڡ`๑)

首先要大推的是豬五花捲番茄，這組合簡直是邪惡的藝術品，好吃到想流淚。

當你一口咬下去，豬五花的油脂香氣先鋪陳，接著番茄在嘴裡「砰」的一聲炸裂開來，酸甜的果汁瞬間中和了膩感

這層次感豐富到像是在舌尖上放煙火，讓我不自覺地閉上眼睛細細品味，不想錯過任何一秒的滋味

還有那個培根麻糬，它就像是那種讓人又愛又恨的前任，明明知道熱量高得驚人卻又無法自拔

外層鹹香焦脆、內裡軟糯拉絲的極致口感，真的讓人完全無法拒絕這種澱粉與脂肪的雙重誘惑 (´﹃｀)

羅勒酸辣火鍋的異國邂逅 🍲

如果說串燒是這場晚宴的主角，那羅勒酸辣火鍋絕對是那位令人驚艷、回頭率超高的神秘嘉賓。

這湯頭真的跟外面那種用化學粉末調出來的火鍋完全不一樣，等級差太多了。

聽說是店家用天然辣椒、新鮮檸檬汁加上大量的羅勒去熬煮的，別的地方真的完全吃不到這種味道。

喝第一口湯的時候，那種酸爽感會先讓你眼睛一亮，接著是羅勒獨有的清香在鼻腔慢動作擴散。

這湯頭就像是在炎熱夏天裡吹來的一陣清涼微風，又像是在泰國海邊吃著義大利菜的奇妙融合感，超級解膩！

這種創新的結合，就像是程式碼中加入了一個完美的模組，讓整體運作流暢度提升了好幾個層次，口感平衡得不可思議

實現肉肉自由與自助吧的無限寬容 🍚

最讓上班族感動的莫過於那應有盡有的自助區了，這簡直是佛心來的，老闆一定是體恤大家的辛勞。

海苔飯隨你吃，這對於我們這種「飯桶型」選手來說簡直是福音，完全不用擔心吃不飽。

把串燒的特製醬汁淋一點在海苔飯上，再配上一口店家的特製開胃小菜，光是這樣我就能先掃掉兩碗。

飲料和冰淇淋也是無限供應，這就像是在忙碌的一周後給自己的小小補償，心情也跟著變好了。

這種自助吧的概念，就像是買了不用續約的會員終身制，只要走進來就能享受全方位的照顧。

看著碗裡五顏六色的冰淇淋球，心情也跟著變得繽紛起來，彷彿回到了小時候那樣單純快樂的時光。

讓肉食動物瘋狂的串燒戰隊 🍖

接著來說說其他的串燒戰隊，菲力牛的表現真的出乎意料地穩，肉質紮實卻一點都不乾柴。

咬下去還能感受到肉汁的甜味在嘴裡擴散，這才是真正的牛肉該有的尊嚴呀！

青椒和櫛瓜則是這場派對裡的清流擔當，烤得恰到好處，保留了蔬菜原有的脆甜與水分。吃完幾串重口味的肉類後，來一串蔬菜簡直是完美的救贖，讓我罪惡感稍微減輕了一點點。

還有那超大魷魚，Q 彈有勁的口感配上店家獨門的刷醬，每一口都像是在海邊吹著微風

這份量真的大到很有誠意，完全不用擔心吃不飽，只會擔心胃的空間不夠裝，恨不得多生出一個胃來裝這些美味。

貓奴與聚會控的寵物友善夢幻基地 🐾

作為一名資深貓奴，看到「寵物友善」這四個字，心裡總是會暖暖的，非常有親切感。

雖然家裡點點這隻賓士貓平時傲嬌得要命，帶出門可能會變成大型災難現場，但知道有這樣一個空間歡迎毛孩就很加分。

這裡的氛圍非常放鬆，不管是跟同事來抱怨老闆，還是跟閨蜜來聊八卦，甚至是帶著家裡的毛小孩來享受氛圍都很適合。

110 坪的空間感真的讓空氣都流通了起來，完全不會有那種吃完後滿身烤肉味的狼狽感。

在蘆洲能找到這麼有質感又寬敞的寵物友善餐廳，真的是我們毛爸毛媽的一大福音耶 ₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑

這種包容性就像是開放原始碼的軟體，歡迎各種不同的族群與毛孩加入，共享這份歡樂的夜晚。

蘆洲深夜最溫暖的一道光 📍

如果你問我，這家店適合什麼時候來？

我會說，只要你想逃離生活瑣事、想大口吃肉的時候，這裡就是最好的避風港。

從點餐的樂趣到食物入口的感動，每一個細節都能感受到店家的用心與誠意。

這裡不只是一家串燒店，更像是一個專屬於我們上班族的能量補給站。

當你吃飽喝足，走出大門，看著蘆洲的街景，你會發現剛才那些煩人的工作瑣事好像也沒那麼嚴重了

連羅勒跟酸辣火鍋都能完美結合了，人生還有什麼難題是跨不過去的呢？

大家一定要找機會去試試看這家蘆洲新地標，保證讓你驚艷到不行！

不過人多的話真的要記得先打電話預約，不然在門口排隊的感覺，可是比星期一早上要開會還要心酸的呀 (っ´ω`c)

這趟味蕾的冒險，讓我重新找回了生活的熱情，也讓疲憊的身體注入了滿滿的動力

下次我一定還要再來，說不定還能研發出更多串燒與海苔飯的隱藏版吃法呢！