圍爐也能很有儀式感　台東歷史車庫端出年夜盛宴

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖

再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

圖片來源：AI製圖

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA、免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

圖片來源：官網截圖

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

圖片來源：canva

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

圖片來源：canva

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

圖片來源：canva

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

圖片來源：AI製圖

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。