臺南跨年煙火、燈節齊登場 順遊龍崎光節《空山祭》

南科贊美酒店跨年煙火（歷史照片）。 圖：南科贊美酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將告別2025、迎接2026！臺南市長黃偉哲誠摯邀請全國遊客來臺南送夕陽、迎新年，聽演唱會、看煙火、賞花燈、消費抽大獎，從山區、街區到市區都精彩。

臺南市政府觀光旅遊局局長林國華也表示，臺南擁有豐富人文底蘊、自然景觀、美食與購物選擇，能滿足不同年齡與喜好的旅客，跨年來臺南絕對不會失望。

全臺最美山林燈節／龍崎光節《空山祭》登場（2025/12/25－2026/03/01）

被譽為「全臺最美山林燈節」的臺南龍崎光節《空山祭》邁入第七屆，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，結合地景藝術、聲光科技、AI 互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林，打造14組期間限定作品，回應堊地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季夜晚的山徑化為一段可被行走、聆聽與感知的藝術旅程。

▲《空山祭》作品－陳普《聲波花》。 圖：台南市政府／提供

星光卡司齊聚／2026臺南好 YOUNG 跨年演唱會（2025/12/31－2026/01/01）

「2026臺南好 YOUNG 跨年演唱會」將於12/31 18:00起，在永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司陣容包含 STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生 MIXER、李竺芯、派偉俊 Patrick、Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie 安吉等實力與人氣兼具的藝人，陪伴民眾熱鬧倒數迎接2026。

草地市集＋電音派對／南科贊美酒店跨年煙火秀（2025/12/31－2026/01/01）

南科贊美酒店跨年煙火今年邁入第三年，12/31 16:00起，酒店戶外園區將舉辦免費跨年草地市集，集結美食小吃、文創品牌與多元舞台表演，不需入住、不需預約即可參加；酒店頂樓同步推出電音派對，邀請百大 DJ 與專業 MC 接力演出，晚間壓軸則是長達402秒的高空大型煙火秀，與親友一同留下難忘的跨年回憶。

在最美鹽田送走2025／井仔腳送夕陽音樂會（12/31 16:30－18:00）

雲嘉南濱海國家風景區管理處將於12/31，在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦「送夕陽音樂會」，邀請方順吉（Gene）、黃文龍、康妮媚等歌手現場演唱，於全臺夕陽最美的鹽田景致中，歡送2025年最後一道夕陽。

燈籠點亮鹽水街區／月之美術館「漫月美行動」（2025/12/20－2026/03/08）

鹽水月之美術館「漫月美行動」今年以「透明的某日」為主題，即日起至2026/03/08於鹽水街區巷弄展出，溫暖的彩繪燈籠作品《點亮．有天》掛滿王爺巷，也為即將登場的月津港燈節提前暖身。

▲月之美術館彩繪燈籠作品《點亮．有天》。 圖：台南市政府／提供

賞花、泡湯、健行一次滿足 冬季限定療癒之旅

梅嶺紅花風鈴木正值花期，甚至部分品種的梅花也陸續綻放，邀請前往賞花、爬山、看雲海，梅峰古道、伍龍步道及福來老梅園皆可漫步賞花，體力充足者還可挑戰一線天獵鷹尖，中午品嚐梅子雞、薑黃雞，午後再到龜丹溫泉放鬆身心。臺南冬季休耕花海也是限定美景，白河馬稠後關帝廳夏季的蓮田，現已種滿繽紛波斯菊，賞花後再前往關子嶺泡湯，享受愜意冬日時光。

消費滿50元就能抽 臺南購物節好禮送到明年

「2025臺南購物節」消費抽獎活動已熱烈開跑，活動將持續至2026/03/01，只要在臺南店家消費滿50元，即可登錄參加抽獎，有機會把百萬名車、3C 家電、露營休閒設備、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。更多臺南旅遊景點與活動資訊，請上「臺南旅遊網」或「臺南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野