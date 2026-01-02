2026-01-02 09:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
《喀什米爾・拉達克 人間仙境》獲金旅獎殊榮！百合深度旅遊再創新標竿
【旅奇傳媒/編輯部報導】深耕旅遊市場逾二十載，百合旅行社以穩健專業的實力，專注於土耳其、埃及、中亞等特殊路線，秉持「以客為尊」的精神投入超長天數、深度客製化旅遊，從行程設計到實際操作皆精益求精，累積無數口碑與業界高度肯定！2025年更再創高峰，以「喀什米爾・拉達克 人間仙境13天」榮獲【國際金旅獎】殊榮；同時「蒙古、貝加爾湖 夏季慢旅13天－那達慕節慶」以及「埃及時空之旅13天：黑白沙漠－阿聯酋航空」亦雙雙獲選【品保優旅選】，不僅再次印證百合旅行社對品質的極致要求，更奠定其於深度長天數旅遊市場的領導地位。
【國際金旅獎】喀什米爾・拉達克 人間仙境13天
走入喜馬拉雅深處、結合自然奇景與千年文明的深度旅程「喀什米爾・拉達克 人間仙境13天」，從印度德里出發，踏上被譽為「香格里拉」的喀什米爾，展開一段宛如夢境般的探索。
旅程從喀什米爾「王冠上的寶石」達爾湖船屋體驗揭開序幕，漫步蒙兀兒王朝遺留的花園，感受帝王時代的浪漫風華。接著前往「印度小瑞士」貢馬，搭乘纜車俯瞰高山草甸與奇岩雪嶺，再深入索納馬格與塔吉瓦士冰川，騎馬穿越冰川谷地，貼近壯闊自然。沿著斯利那加—列城景觀公路前行，翻越高原隘口，進入神秘的拉達克地區。
旅程更安排前往秘境奴布拉河谷，行使世界最高公路、穿越世界級高海拔隘口，騎雙峰駱駝漫步白色沙丘；隨後抵達電影《三個傻瓜》取景地－班公錯，高原湖泊在陽光下變幻藍綠色澤，宛如不真實的人間仙境。
這趟與山同行的旅程，走過伊斯蘭教、印度教與佛教的文化，體驗人間世外桃源的簡樸與單純，沿途探訪拉德克崇高壯麗的「黑美寺」、「雪依寺」、小布達拉宮「錫克西寺」、世界和平祈願塔「香緹佛塔」，在五顏六色的祈禱旗幟中，帶來溫暖、平靜的能量。列城小鎮則以緩慢節奏迎接旅人，白色佛塔、舊皇宮與傳統市集，交織出高原生活的純粹樣貌。
百合旅行社在住宿安排上同樣展現對品質的極致堅持，嚴選當地最具代表性或評價最佳的特色飯店。例如於班公錯特別安排小木屋，讓旅客貼近湖光山色而非入住一般廉價帳篷；在喀什米爾則入住達爾湖船屋，親身感受承襲英式殖民風格的貴族生活美學。透過一連串細膩且別出心裁的安排，百合旅行社成功打造出有別於市場的獨到旅程，走進雪山、信仰與心靈深處的壯闊體驗，為人生留下難以忘懷的高原記憶。
【品保優旅選】埃及時空之旅13天
「埃及時空之旅13天」以阿聯酋航空銜接國際航段，完整串聯埃及文明、尼羅河風華與撒哈拉奇景，打造市場少見的深度經典行程。走訪沙卡拉階梯金字塔、達舒紅色金字塔，溯源金字塔發展軌跡；南下亞斯文，參觀費拉島愛西斯神殿，並深入阿布辛貝神殿，夜間特別安排聲光秀，震撼再現拉美西斯二世的輝煌年代。
▲深入埃及黑白沙漠，見證大自然的鬼斧神工。「埃及時空之旅13天」，獲【品保優旅選】肯定。 圖：百合旅行社／提供
行程亮點眾多，包括搭乘五星尼羅河河輪，悠遊孔翁波雙神殿、艾德芙荷魯斯神殿、帝王谷與哈姬蘇女王神殿，並特別安排進入被譽為最美陵墓的賽提一世之墓，深度感受古埃及宗教與藝術巔峰。隨後前往紅海渡假勝地虎加達，入住五星全包式度假村，享受玻璃底船與碧海藍天的悠閒時光。
行程後段深入撒哈拉沙漠，展開黑白沙漠與水晶山四驅探險，夜宿綠洲貝度因式土堡飯店；返回開羅後，完整參觀吉薩金字塔群、古夫金字塔內部、人面獅身像、大埃及博物館與百年文學餐廳。13天行程動靜兼具，結合文明、自然與文化體驗，堪稱埃及深度旅遊的典範之作。
【品保優旅選】蒙古、貝加爾湖 夏季慢旅13天
「蒙古、貝加爾湖 夏季慢旅13天」精心串聯蒙古草原文化與俄羅斯貝加爾湖世界自然遺產，以舒適節奏與深度體驗打造市場罕見的雙國慢旅行程，榮獲【品保優旅選】肯定。從蒙古首都烏蘭巴托展開的壯遊，走訪成吉思汗博物館、甘丹寺、博格多汗冬宮，並深入游牧聚落，親炙牧民生活與傳統民俗表演。
隨後飛往伊爾庫茲克，展開貝加爾湖精華探索，造訪地方誌博物館、十二月黨人故居，並聆賞音樂會，後續前往湖畔小鎮利斯特維揚卡，搭乘登山纜車俯瞰湖景、參觀貝加爾湖博物館。行程特別安排英雄母親農家樂，深入西伯利亞家庭生活，並搭乘雙遊船暢遊環湖鐵道與奧爾洪島日落湖景。
途中更規劃搭乘俄式吉普車，探訪北線峭壁、布爾汗海灣薩滿聖地，感受最原始壯闊的貝加爾湖風貌。回程搭乘西伯利亞鐵路跨境返回蒙古，銜接一年一度的那達慕節慶開幕式，並入住特勒吉國家公園衛浴蒙古包，體驗騎馬、石頭悶羊肉與草原星空。全程多次連泊、節奏從容，是囊括廣袤自然與異國節慶的夏季慢旅代表作。
百合旅行社市場少見、可量化出團的長天數行程，在高品質與高難度之間取得完美平衡，連年鍍金、屢獲肯定，除了2025年榮獲「國際金旅獎」、「品保優旅選」的3支行程，包括2024年度「國際金旅獎」獲獎行程「璀璨古文明 美索不達米亞 土耳其東部22天」、「歐洲後花園－突尼西亞15天」、「穿越西域，追尋古絲路風華中亞5國深度體驗18天」、「經典印加秘魯亞馬遜、納茲卡線、彩虹山與綠洲探秘17天」、「台灣風情9日巡禮：從城市繁華到自然靜謐的文化之旅」，都可搜尋《獲獎專區（https://www.sholiday.com.tw/）》，成就您旅途中的驚喜時刻，為每一趟旅行帶來歷久彌新的珍貴回憶。
