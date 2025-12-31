京都必訪熱門郊區地點！「嵐山一日遊」景點、美食推薦

野宮神社。圖／IG, sasprifinity2

到京都必玩景點，嵐山也是大家推薦的熱門選擇，如果日本京都市區都玩完了，就去郊區的嵐山走走吧！嵐山是京都一直很受歡迎的郊區景點，自平安時代就是貴族們放鬆享樂的地方，尤其是這裡的櫻花和秋季景色讓人深深著迷，這次FunTime小編整理了嵐山景點和交通攻略，準備要去嵐山一日遊的人一起來看看吧！如果需要更多關於京都旅遊的資訊，我們的京都旅遊全攻略一定能滿足你！

看詳細全文連結：【京都嵐山懶人包】嵐山景點、交通都在這

京都景點全攻略：京都吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

京都嵐山攻略地圖

嵐山交通

從京都到嵐山主要分別有JR、嵐電、阪急電鐵三種交通工具，三者之間都有其不同的旅遊路線，大家可以依據自己的出發位置、乘車券或是行程規劃決定～

JR（JR嵯峨嵐山站）

從京都車站出發前往嵐山最快的方式就是搭乘JR，車程約17分鐘就能抵達JR嵯峨嵐山站，有規劃搭乘嵐山小火車的朋友，一旁就是小火車嵯峨站，可以從這裡直接搭小火車上山再慢慢逛下來也是不錯的路線呦！

阪急電鐵（嵐山站）

從電鐵「河原町站」或「烏丸站」出發，就需先搭乘電鐵到「桂站」再轉乘「阪急嵐山線」到「阪急嵐山站」，總車程約20分鐘，也因為阪急嵐山站比較靠近渡月橋，因此也有許多遊客會先到渡月橋這邊走走，再慢慢前往嵐山景點～

嵐電（嵐山站）

如果要搭乘嵐電上山，建議可以直接從首站「四條大宮站」上車，因為嵐電車廂數較少，常常遇到車滿的狀況，車程約25分鐘，若是有規劃順道前往金閣寺、東映太秦映畫村等景點也可以在中間的「帷子ノ辻站」轉乘前往。

嵐山景點

渡月橋

渡月橋。圖／adobe stock

嵐山的代表地標「渡月橋」絕對是必拍打卡點！春天櫻花盛開、秋天紅葉滿布，站在橋上就能一次賞櫻、賞楓，甚至還能捕捉到嵐山的夢幻日落美景，絕對超上鏡。很多遊客會從阪急嵐山站下車，沿著橋慢慢散步走進嵐山，邊逛邊拍完全停不下來～如果不想走路，橋旁也有傳統人力車可以搭，邊欣賞景色還能拍出超有日本風的打卡照，IG照片包準亮眼！

交通：搭阪急嵐山線至「嵐山站」，步行約5分鐘即可抵達

竹林之道

竹林之道。圖／adobe stock

來嵐山絕對不能錯過「竹林之道」！沿路綠意盎然的竹子筆直聳立，微風吹過竹葉沙沙作響，整個人瞬間放鬆療癒，走在其中就像走進禪意森林～這裡也是知名電影《藝伎回憶錄》的取景地！想拍到夢幻又空曠的照片，建議早上8點前就出發，避開人潮才能輕鬆捕捉那份靜謐美感。

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約5分鐘即可抵達

營業時間：全天開放

野宮神社

野宮神社。圖／IG, sasprifinity2

藏身在竹林之道旁的「野宮神社」，小巧又充滿靈氣，是祈求學業進步與良緣的好地方！神社裡有一塊傳說能實現願望的神石，只要輕輕觸摸就能許願～更有趣的是，還能把心願寫在紙上放入神社的水盆裡，如果紙浮起來，願望就更有可能實現！這個小巧又充滿魔法感的祈願體驗，真的很適合放進嵐山散步行程裡！

交通：搭搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約7分鐘即可抵達

營業時間：09:00-17:00

天龍寺

天龍寺。圖／adobe stock

作為世界文化遺產的「天龍寺」，不僅是京都五山之首，更是來嵐山必訪的打卡景點！寺內庭園設計典雅，有典型的嵐山山水造景，春天櫻花盛開、秋天楓葉滿園，每一個角落都超上鏡，隨便拍都像明信片。走在庭園裡，不只是賞景，還能感受到濃厚的禪意氛圍，超適合在這享受靜謐又夢幻的時刻！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約2分鐘抵達

開放時間：08:30-17:00

門票：

【庭園（草原池．百花園）】高中生以上500日圓／中小學生300日圓／學齡前兒童免費

【諸堂（大方丈・書院・多宝殿）】庭園費用以外再收取300日圓

【法堂雲龍畫特別門票】500日圓（與庭園、諸堂分開收費）

龜山公園

龜山公園。圖／IG, tatssaito

嵐山公園的龜山地區，在夏天是一大片綠油油的景色，秋天則佈滿楓紅，想要賞楓來這裡準沒錯！不用錢就可以欣賞到絕世美景，還有龜山公園展望台，可以遠眺整個嵐山地區與保津峽，美得令人讚嘆！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」，步行約15分鐘抵達

友禪的光林（和服森林）

友禪的光林（和服森林）。圖／IG,twnmike

當你走進嵐電「嵐山站」，第一眼就會被數百根繽紛的柱子吸引，這就是超人氣的「和服森林」！裡頭展示了以京都傳統染織「京友禪」製作的布料，每根柱子都像是穿著和服的少女般，白天夢幻、晚上點燈後更是浪漫，根本必拍打卡點。最近IG上超多人來這裡拍照，五顏六色的光柱背景怎麼拍怎麼美，絕對是嵐山最火紅的打卡地之一。偷偷說～森林裡還有一座小小的「龍之愛宕池」，記得投幣祈願，據說能帶來好運呦！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」下車即達

營業時間：全天開放（夜間點燈至晚間 21:00 左右）

嵐山美食

平價和牛牛排 おおつか

平價和牛牛排 おおつか。圖／IG, joo_ioi_77

喜歡吃牛肉的朋友看過來！嵐山有這家專門的牛肉店STEAK OTSUKA，基本套餐只要2,200日元起就可以吃到烤牛肉！店內使用和牛等級的肉品，經過精準火候煎烤，肉質鮮嫩多汁，每一口都充滿香氣。想要更厲害的，小編推薦點「村澤牛肉」，保證你吃完絕對會為了它再來一次嵐山！餐廳空間明亮簡約，木質桌椅和大片落地窗超有日式氛圍！

交通：搭JR至「嵯峨嵐山站」，步行約3分鐘抵達

營業時間：11:00-14:30（週四、日公休）

嵯峨豆腐三忠

嵯峨豆腐三忠。圖／IG, candyours

來嵐山一定要試試傳統京都豆腐！「嵯峨豆腐 三忠」店裡使用嵐山在地新鮮黃豆，手作豆腐滑嫩又充滿豆香，無論是冷豆腐、炸豆腐還是豆腐鍋，每一道都能吃到純粹的美味。特別推薦他們的豆腐套餐，擺盤精緻又健康，邊吃邊欣賞店內和風裝潢，拍照起來超有日式生活感～

交通：搭JR至「嵯峨嵐山站」，步行約7分鐘抵達

營業時間：08:00-18:00

中村屋 可樂餅

中村屋 可樂餅。圖／IG, hanchinn

原本是肉店的「中村屋」，沒想到他們的可樂餅意外爆紅！遠遠就能聞到酥炸香氣，讓人忍不住駐足。可樂餅使用新鮮食材製作，香甜的馬鈴薯內餡超綿密，外皮酥脆，每一口都滿足味蕾～而且價格超親民，剛好當作嵐山散步的小點心，邊走邊吃超療癒，超有生活感又美味！

交通：搭嵐電嵐山本線至「嵐山站」下車後步行約4分鐘抵達

營業時間：09:00-17:00（週三公休）

京都交通懶人包：京都地鐵、電車、公車、小火車一次看懂

京都抹茶甜點：網友大推必吃抹茶甜品店9選

清水寺一日遊：清水寺交通、美食、景點攻略