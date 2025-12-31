玩九族這樣住！精選九族文化村周邊住宿推薦

觀日品月渡假旅店。圖／agoda

九族文化村是大家常聽的「369」的9，是以原住民文化為特色的遊樂園，在九族建立時，就以當時被政府認定的九個原住民族命名為「九族」。九族園區內除了有許多豐富的遊樂設施，每年的九族櫻花祭更是吸引滿滿人潮；今天小編精選了幾間九族文化村住宿，趕快計畫一趟兩天一夜的九族之旅吧！

九族住宿｜快速導覽＋分類

規劃九族文化村行程時，依旅遊族群與動線選擇合適住宿，能讓行程更順、更輕鬆。

➢九族親子友善住宿：房型寬敞、設施齊全，適合家庭與親子旅客

➢ 九族質感設計民宿：風格設計感強，適合情侶與慢旅族

➢ 日月潭纜車周邊住宿：串聯九族與日月潭，交通便利

➢ 水社碼頭周邊住宿：鄰近商圈與船班，適合日月潭深度旅遊

九族親子友善住宿

家庭旅遊決定規劃前往九族文化村的話，推薦入住九族周邊的親子友善住宿。這類住宿多提供寬敞房型、嬰幼兒備品或遊戲空間，讓帶小孩與家長都能輕鬆入住。

Look路殼

Look路殼坐落在日月潭周邊，到達九族也只要五分鐘！Look路殼的房型相當豐富，有三人、四人、六人甚至是八人房型，且每一間房間採光都明亮又乾淨，最厲害的是入住三人房及六人房一抬頭就有透明天窗，白天能夠在陽光沐浴下欣賞藍天白雲，晚上入住可以看星空，浪漫又愜意。

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉大林村永川巷22-6號

到九族文化村行車時間：8分鐘

悠森境渡假村

南投悠森境渡假村距離九族開車只要三分鐘，房型分為歐式景觀房及獨棟閣樓小木屋房型，歐式景觀房備有小陽台可以觀景，小木屋房型為獨棟閣樓，裡面包含了兩間臥室、一個小客廳，相當溫馨！另外也有大別墅，很適合人多一起入住。南投悠森境渡假村還有千坪的超大草原、幾棵樹葡萄可以體驗採果樂，是讓小朋友放電的好地方。若是四五月前往還有賞螢行程可以參加喔！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉金天巷42號

到九族文化村行車時間：4分鐘

九族質感設計民宿

若你偏好有風格、有故事的住宿體驗，九族周邊的質感設計民宿值得一住。民宿多以自然元素和簡約設計為主軸，營造放鬆氛圍，非常適合情侶或想遠離人潮、享受慢旅的旅客。

3JD.HOME民宿

3JD.HOME民宿是三姊弟一起打造的民宿，3JD就是三姊弟的意思！是不是很可愛～而這裡是一間充滿溫度的民宿，一進門管家就會泡老闆爸媽自己種的紅茶及小點招待，真的讓住客像是回到家一樣放鬆。3JD.HOME民宿提供雙人房及四人房型，整棟民宿的設計簡約，是小編喜歡的風格！而且交通相當方便，距離九族跟日月潭都只要十分鐘哦！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉新店巷26-1號

到九族文化村行車時間：10分鐘

愛黏在一起民宿

愛黏在一起民宿位於金龍山腳下，既能夠享受寧靜，交通也十分方便，距離九族文化村及日月潭都只要約十分鐘的路程！而愛黏在一起民宿整棟都由身為室內設計師的老闆自行操刀，主體以清水模為設計，並結合老物，相當有特色！提供各式雙人房、四人房，每一個房型採光都超棒～部分房型還備有浴缸喔！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉修正巷3之12號

到九族文化村行車時間：15分鐘

九族住宿｜日月潭纜車周邊

選擇日月潭纜車周邊住宿，可一次串聯九族文化村與日月潭湖畔景點。白天搭纜車往返九族，不僅可以俯瞰日月潭美景，還能暢玩九族文化村，晚上再回到湖景或山景房休息，是相當受歡迎的安排。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店位於伊達邵碼頭走路5分鐘的地方，前往日月潭纜車站也只需要開車3分鐘！這間日月潭飯店是一間較高級的住宿選擇，從房型來看，多數房型皆能賞日月潭湖景，並且房內還設有溫泉雙湯池。另外如果是親子入住的話，也可以選擇親子客房，房內不僅有積木牆，還有提供兒童帳篷，飯店設施的部分也有提供兒童池和超大的室內親子樂園。爸媽的休閒娛樂當然也不能少，有溫泉三溫暖以及獨立湯屋可使用喔！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉中正路312號

到九族文化村行車時間：28分鐘

到日月潭纜車行車時間：3分鐘

水漾民宿

水漾民宿是一間超美的日月潭湖景民宿，這裡幾乎所有的房型都能欣賞日月潭湖景，如果想要免出房門就能欣賞到的話，這間一定不能錯過！水漾民宿最貼心的是有附設電梯，對於帶行李箱出門的旅客非常方便，而且他們還有提供免費停車場以及免費早餐，真的超貼心的啦～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉豐年街56號

到九族文化村行車時間：29分鐘

到日月潭纜車行車時間：4分鐘

延伸閱讀｜水社碼頭周邊住宿

若行程以日月潭為主，水社碼頭周邊住宿同樣值得納入考量。這裡交通便利，鄰近船班、自行車道與商圈，無論早晨散步或夜晚覓食都很方便。

桂月村

桂月村位於水社碼頭旁，一走出門就是整片的日月潭映入眼簾，光想像都覺得太夢幻了！桂月村設有的房型有雙人及四人房型，整棟民宿的設計都非常有質感，處處能發現老闆的用心。而桂月村還有一個最大賣點～就是清晨的腳踏車導覽，老闆總能將日月潭介紹的十分詳盡，讓大家了解日月潭的美與文化，滿載而歸。

小編偷偷說：入住一定要參加老闆帶領的腳踏車晨騎導覽，超用心又好玩！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉名勝街28號

到九族文化村行車時間：18分鐘

日月潭兒茶宿

日月潭兒茶宿位於水社碼頭旁，走幾步就能抵達日月潭。而這家日月潭兒茶宿是由一對夫妻一起經營，是相當特別的民宿；一進門就便夠聞到淡淡的茶香，能夠在這裡喝到日月潭好茶，沐浴備品也是有機茶籽系列，在這裡住上一晚真的十分舒適又清幽。日月潭兒茶宿提供雙人房及四人房，而且房價非常佛心喔！

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉中山路134號

到九族文化村行車時間：17分鐘

