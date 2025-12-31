台北超道地的馬鈴薯燉排骨湯！（內有菜單）

▶泡菜馬鈴薯排骨湯$1000元（中）◀

這個是大約兩人份的，但如果有點其他餐點的話，三人一起吃也非常足夠，上面是紫蘇籽粉，是非常特別的一種香料，裡面有超級多料！有很Ｑ軟的年糕、超入味的冬粉、湯底的排骨很濃郁而且被燉到超軟嫩，馬鈴薯非常很綿密，吃到一半可以加老泡菜，會讓湯底變的更濃郁，帶點微酸！

▶辣炒年糕$220元+起司$20元◀

他們家的年糕很特別，是比較細長形的，但因為不像在馬鈴薯排骨湯裡一直煮，所以口感更Q，他的醬汁是偏辣，不會過甜的～搭配起司很讚！！！

▶釜山海鮮煎餅$350元◀

跟台灣平常吃到的很不一樣耶，比較薄一些，但是上面還是脆脆的，而且海鮮的料很多，有蝦仁又有花枝！餅皮很薄，但可以吃到一點ＱＱ的口感。

▶韓式蒸蛋$220元◀

澎澎的蒸蛋超級可愛，但是放久會消風xdd蛋很嫩，有濃郁的芝麻油香氣！

▶海太葡萄汁$60元◀

▶海太水梨汁$60元◀

小菜都可以續加～

📍臺北市松山區·K-POT HOUSE 馬鈴薯排骨湯

⏰11:30-14:30、17:30-21:30（週一公休）

🏡臺北市松山區市民大道四段57號

☎️02 2773 6434

💰現金、刷卡

✨低消$350元/人、平日中午$250元/人

✨用餐時間90分鐘

✨無服務費

