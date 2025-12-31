吃。高雄市｜美濃區。「楊粿妃就是楊粿妃」傳統客家美食，隱身於農田邊小路的客家小點心，與知名的「美濃傅家客家美食」PK看看！「楊粿妃就是楊粿妃」。

2025-12-31 樂天小高＠美食之旅

位在美濃區鄉間單線道狹窄小路上，把愛車停放在店家旁邊古厝的前院，再走幾步就會看到店家透天厝店面。

今天偕同家人來到客家庄美濃旅遊，當地客家相關美食當然不會放過，麻糬是台灣很傳統的平民小點心，這次要分享是採用柴燒來製作麻糬，分別是「美濃傅家客家美食」和「楊粿妃就是楊粿妃」這兩間，小高直接分享這兩間品嚐後心得，兩間都是超過40年的麻糬店，兩間都是採用柴燒來製作，兩間麻糬售價基本上相同，商品品項就「楊粿妃就是楊粿妃」比較多，至於口味兩間都有不同特色的好吃，但是小高會比較喜歡「美濃傅家客家美食」的麻糬。

打開大門裡頭是開放式營業空間，在籃子和蒸台上有放置商品供挑選。

靠牆處是店家幫麻糬裹上粉所在。

籃子裡有放置一袋袋麻糬供挑選，麻糬有分包餡和無包餡供客人自取，每袋麻糬總共有5顆定價是70元。

這是紅豆紅龜仔每個定價是30元。

店裡還有手寫菜單供客人參考，原本想要買的草粿還未出爐才作罷。

小高就購買麻糬70元（5顆）、紅龜粿及發糕等。

這紅龜仔和發糕都很古早味真好吃。

這是有包餡的5顆麻糬70元，小高就選擇芝麻麻糬回家享用。

這麻糬充滿再來米的滋味，麻糬很軟Ｑ有彈性真好吃。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「妃就是楊粿妃」銷售空間很復古真舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

檢視較大的地圖

店家資訊：妃就是楊粿妃

地址：843高雄市美濃區202號

營業時間：11:00–12:30, 15:00–19:00

電話：07-681-4572

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊


樂天小高＠美食之旅

樂天小高＠美食之旅

想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: s6967391@gmail.com

#麻糬 #美食 #分享

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20 22:57 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2025-12-28 14:19 女子漾 ／編輯周意軒
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖

再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

圖片來源：官網截圖
圖片來源：官網截圖

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #統一 #賞櫻 #保險 #免簽 #第二航廈 #入境韓國 #電子入境卡 #K-ETA

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

2025-12-20 22:17 Rhsuan

高雄市區的觀光非常活躍也非常多元，活動一個接著一個，前鎮、亞洲新灣區，甚至旗津的各景點已經是前往高雄輪流必去的地方，最近預約了算是比較新的景點高雄時空之城，堪稱是亞洲最大3D立體彩繪，很適合安排於小空檔或吹冷氣殺時間，重點是還有免費點心跟飲品。


高雄時空之城 鄰近夢時代購物中心 位於台糖物流園區 免費停車

時空之城位於前鎮區的台糖物流園區內，離好市多、夢時代、台鋁、IKEA都非常近，開到台糖物流園區門口千萬別懷疑，沒錯！就直接開進去向警衛表明來意，他就會指導你怎麼停車(有一區專屬停車區，而預約方式在文末)


停好車到一樓報到，服務人員就會帶領你坐電梯往上，迎接你的是個非常可愛的畫面~


贈送每人一瓶護手消毒噴霧劑以及一包益生菌小軟糖(小朋友也有哦)



詩舒曼蠶絲文化園區 提供蠶絲被套相關產品製程知識

入門後看到蠶寶寶介紹及滿滿的床單被套大概了解這裡在做什麼啦(其實當初真的是為了3D彩繪牆來的~)


各個星座的代表花色



短短幾分鐘的步行時間，走得很迂迴，但卻可以了解產品的製程知識


高雄時空之城 免費吃甜點、咖啡 無限供應

經過了一排教室後來到我們目的地，如同Google評論，服務人員很熱情的招呼我們享用甜點及茶點(當天是蛋塔跟咖啡)，一旁就是類藍晒圖的彩繪空間


這裡不僅提供桌椅，還可以充電，重點是茶點都是無限量供應，當你手嘴空空時，服務人員還會熱情招呼，著實非常不好意思(笑。


高雄時空之城 超大3D立體彩繪牆 彷彿置身奇幻世界

享用完小點後，往目的地前進啦，打造得很科技感，服務人員簡單解說後就可以自行前往拍照啦~


整個戶外空間都是3D彩繪，也有最佳拍攝位置的提示。


聽說屋頂及大螢幕3D螢幕都是後來增加的，我們非常幸運免於曬太陽




 




高雄時空之城｜亞洲最大3D立體彩繪 預約方式及預約網址

線上預約網址： https://yoyaku.toreta.in/boyaliving/#/





Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#高雄 #景點 #咖啡

2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

2025-12-30 16:57 女子漾 ／編輯周意軒
2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝
2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝

春節福袋早就不只是買零食，而是全民參與的「新年開運儀式」。2026 年超商福袋全面開打，7-ELEVEN 率先搶市，豪抽 Tesla、黃金、精品包，還加碼國際棒球賽事門票；全家萊爾富同樣火力全開，從 BMW 純電休旅、iPhone 17 Pro 到股票開運金通通上桌。本篇一次整理 3 大超商福袋亮點，讓妳買得聰明、抽得有感。

7-ELEVEN新春推出逾130款福袋

2026 金馬年首波新春檔期，7-ELEVEN 一口氣推出超過 130 款福袋與歡樂包，線上線下同步開賣，總數量達 32.3 萬個，主打「高價值感＋實用型商品」，鎖定過年必買、必抽的開運商機。今年福袋最大亮點就是抽獎規模再升級，不只可以抽 Tesla 電動車、黃金與精品名牌包，還加碼「2026 國際棒球賽事門票」，而且是一人中獎、兩人同行，直接打中運動迷與情侶族群。

實體門市福袋集結 DINOTAENG、貓貓蟲咖波、HELLO KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等超人氣 IP，搭配多個生活精品品牌，從外觀到內容物都走「送禮不失禮」路線。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

價格帶完整，最高可拿 6 次抽獎機會

福袋價格從 499 元一路到 1,999 元，共 7 種價位可選，而且商品都能挑款不盲抽。購買 1,999 元以上福袋，一次就能獲得 6 次抽獎機會，大獎命中率直接拉高。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年福袋商品全面走實用派，包含拼接托特包、不鏽鋼泡麵碗、微波餐盒、3WAY 包、冰壩杯、頸枕毯等。高單價福袋更加入石墨稀被、氣炸鍋、微波爐、56L 滑輪購物袋、摺疊收納櫃等，完全對準家庭與日常需求。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年首次登場的 1,999 元福袋，直接放進「日本 Bmxmao 冷暖四用霧化扇」，兼具冷暖、加濕與空氣淨化功能；同時再推 28 吋 TRAVLER’S CHOICE 行李箱系列，鎖定旅遊與返鄉族群。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

蠟筆小新、哆啦A夢歡樂包同步推出，哆啦A夢系列可抽黃金墜飾，蠟筆小新歡樂包則直接送出 10 名 2 萬點 OPENPOINT 點數，總值 20 萬元，對點數族來說超有感。

全系列福袋與歡樂包將於 2026 年 1 月 7 日開賣；1 月 7 日至 1 月 12 日期間，使用指定支付工具，全店單筆滿 1,111 元立折 125 元，還可再拿指定好禮，等於折上再折。

全家便利商店：BMW、iPhone、ETF全包的「福袋宇宙」

2026年「全家」直接把福袋規模拉到宇宙等級。首波登場的是 12/25 開賣的「2026 潮流福袋」，全台限量、每袋249元，一口氣集結高回本內容物、抽獎、投資與IP收藏四大元素。

今年最狂的還是頭獎設定，直接豪抽3台BMW iX1純電運動休旅，單台價值199萬元，同時還有30台 iPhone 17 Pro、黃金、全盈購物金等，總獎項價值突破2,000萬元，堪稱近年「中獎率最有感」的超商福袋。

外袋也不只是包裝，而是可以重複使用的潮流單品，包含馬年新春款、hahababy聯名款，以及台味爆棚的懷舊茄芷袋款，背出門就是新年穿搭配件。

開袋秒回本＋投資也能開運：全家4重回饋一次懂

全家2026潮流福袋主打「袋袋有感」，每一袋都包含四層驚喜。

第一層是內容物本身，內含市值超過250元的8款人氣零食飲料，還有機會加碼FamiCollection商品卡，開袋就不虧。

第二層是抽獎券，即開即抽 iPhone 17 Pro、黃金、購物金與多家餐飲品牌優惠，再登錄序號挑戰BMW頭獎。

第三層是今年最大話題，首次結合永豐金證券，隨袋附「股票禮品卡」，最高可拿到2,599元ETF或台股投資金，新戶還有保底回饋，把福袋直接變成新年第一筆理財。

第四層則是隨機加碼小物，包含泡泡瑪特公仔、藍牙音箱、中華職棒應援商品，完全命中收藏與療癒需求。

1/7 接力登場：38款IP與品牌福袋，行李箱、3C控全中

如果說潮流福袋是試手氣，那 1/7 開賣的肖像與品牌福袋就是重度玩家戰場。全家一次集結20大人氣IP，從 Care Bears、三麗鷗、迪士尼，到Rody、小白虎與黑虎蝦，商品橫跨造型毯、收納包、14吋到26吋前開式行李箱，價格帶399元至1,599元。

品牌線同樣話題滿滿，FamiCollection福袋回歸，附日本全家酷碰券，還有限定磁吸招牌小燈箱；全新日系文具與3C筆電收納包首度亮相，加上可口可樂、M&M’S、羅技等品牌福袋，選擇多到像在逛快閃展。

萊爾富：股票型福袋代表，799元走高CP路線

萊爾富今年策略很明確，鎖定「高CP＋股票型獎項」族群。持續熱銷的「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」主打可抽輝達、台積電股票，還有 iPhone 17、Nintendo Switch 2、國際雙人機票，發財卡本身就能在門市兌換多項好禮。

進階版「樂玩多福箱」每箱799元，全台限量5,000箱，內容主打人氣IP周邊一次包，包含冰箱貼、存錢筒、拍拍燈、洗衣袋與製冷扇，還直接附2張馬年發財卡，收藏與中獎期待值一次拉滿。

3C族直接鎖定：萊爾富3C福袋走實用派

不愛盲抽IP的話，萊爾富的3C福袋是很實際的選擇。每袋799元、限量3,000個，內含三件實用3C配件，包含數顯藍牙耳機、PD快充、行動電源、充電線與手機支架，日常與辦公都用得到，同樣附發財卡，屬於「不踩雷型」福袋。

#人氣 #中獎 #全家 #萊爾富 #Pro #台積電

