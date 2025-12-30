差旅獨行》站錯月台側的那一刻，錯過的不只是一班列車

單手拿著豐富的早餐，拖著難以置信的沈重步伐，微微顫抖著到台鐵窗口換好下一班次車票，然後找個角落惶惶坐下，默默吞著沙拉蛋三明治，那本該是在騰龍座艙單人位優雅吃的，現在反而食不知味軀著身體，腦袋瓜裡不斷想像這是怎麼一回事！

早上錯過了前往台東的最速火車，原先的想像畫面很美好，在高檔的列車座艙，坐擁太平洋畔迤邐風光的窗景，雖然是一趟東行的差旅，但我的心情如同小學生郊遊充滿期待和喜悅。

一大早按下鬧鐘，按照既定安排的行程，沐浴更衣、焚香祭祖、背起行囊，搭上公車轉乘捷運暢行無阻，抵達板橋站先買早餐再進站候車，一切正常順利只待自強3000載我到遠方。

劇本在未拍攝完成前，永遠都會有篇幅變動的機會，就像人生的大小事，不可能按照計劃如期進行，也許這些種種突發的不確定，才是所謂的正常現象吧。

明明到了車站月台，我就看準稍後列車要停靠的那ㄧ側，相準位置站好，只欠東風來臨；這時習慣性拿起手機開始手指運動，耳朵聽到隔壁側列車停妥，我的車應該也快來了。

咦，時間到了怎麼車子誤點，

欸，難道我看錯了月台位置，

啊，身後的自強號關上了門，

厚，我的車距離我又近又遠，

幹，這居然是我犯下的蠢事。

「德不孤，必有鄰」，這時候一位中年婦女氣喘噓噓拖著行李跑來，與我一起望車興嘆，眼前潔淨白色的自強號車體，像是一堵婉拒熱情奔放的我們的高牆，低語悠悠的說：「再見，不要送」！