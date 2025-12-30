【台南美食】吉米THAI | 永康平價泰料，大推泰式檸檬魚，打卡送一壺傳統紅茶

店面/自行拍攝

【吉米 THAI】🏃地址：710台灣臺南市永康區勝學路212號

剛開不久的時候很多住在附近的朋朋都來打卡，害我看著看著也很好奇，後來臨時起意想跟家人一起來，結果現場大爆滿只好放棄，再來就學乖了都會先預約。

菜單很多樣，滿適合二到四個人一起用餐點各種組合一起分享吃，價位也很平價，雖然人很多，但是上菜算滿快的。

店內環境布置及服務人員的制服都很泰式，十分用心的店家！

蟹肉炒飯 NT100

米飯粒粒分明香氣十足，火候掌握得宜，不油不膩，蟹肉肉質細緻鮮甜，偶爾咬到蟹肉的纖維感，與蛋香、蔥香完美融合，口感層次豐富，調味不重卻很到位。因為我不太吃辣，所以炒不辣的，相信如果調點味道可能會更下飯。

綠咖哩雞飯 NT120

泰國香米配上半熟蛋粒粒分明，綠咖哩香料味很濃郁，但家父初體驗吃不愛習慣，配菜有三片生黃瓜、炒高麗菜，很清爽。

泰式炸豆腐 NT80

外酥內嫩，口感對比鮮明，金黃酥脆的外皮一咬即碎，裡頭豆腐滑嫩多汁，帶著淡淡豆香，搭配的醬料很特別，不過我不沾醬就沒試，家人說吃起來有種花生鹹香，非常特別，熱熱的吃清爽不油膩，作為配菜或小點都很合適，簡單且耐吃。

泰式檸檬鱸魚 NT260

這道泰式檸檬鱸魚一上桌就香氣撲鼻，魚肉質細嫩鮮甜，入口即化恰到好處。檸檬片搭配蒜末、辣椒，酸辣清新層次分明不嗆口，可惜最後一道才上桌，不然真的是超級開胃。

還好我吃的慢，湯汁拌飯特別加分，清爽不油膩，連家父不太愛吃酸的都頻頻回味。

打卡送一壺紅茶，味道是很傳統的口味，家人很喜歡，咻咻就把一壺快喝完。

