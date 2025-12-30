一次備齊長輩最愛　文華東方雅閣推佛跳牆、年糕燕窩雙主打

2025-12-30 19:40 舌尖上的旅人 Eric Hsu

新春送禮送到心坎裡，台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳迎接新年，推出限量款「極品佛跳牆」，每份13888元，加送「噶瑪蘭山川首席波特風味桶 單一麥芽威士忌禮盒」乙組。另款「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」售價2880元，一次入手兩款現打9折價。 

雅閣「極品佛跳牆」每一口都令人回味無窮。台北文華東方酒店提供
雅閣「極品佛跳牆」每一口都令人回味無窮。台北文華東方酒店提供

雅閣年節限定「極品佛跳牆」由阮明燊主廚一手打造，精選老母雞、金華火腿、豬肉慢煮8小時，加入瑤柱、烤過金華火腿提升風味，油炸蹄筋鎖住甜味，搭配發好花膠小火燉煮，品嚐前別忘了放入極品官燕，讓奢華再升級。即日起入手「極品佛跳牆」就送「噶瑪蘭山川首席波特風味桶 單一麥芽威士忌禮盒」乙組，內含噶瑪蘭山川首席波特風味桶 單一麥芽威士忌700ml、噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌50ml。

年節限定「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」自用送禮都適合。台北文華東方酒店提供
年節限定「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」自用送禮都適合。台北文華東方酒店提供

「手工年糕與燕窩及X.O.醬禮盒」其中「鮑魚臘味蘿蔔糕」以傳統港式臘腸、白蘿蔔、蝦米與糯米，搭配鮑魚古法手工製作，是懂吃老饕的最愛。另款「金箔桂花黑糖年糕」能嚐到濃厚黑糖香氣與桂花清香，香甜不膩口。美容聖品「冰糖燉燕窩」精選燕窩盞以冰糖燉煮，口感滑順細緻。

 

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#新年 #禮盒 #佛跳牆 #台北文華東方酒店

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20 22:57 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

2025-12-20 22:17 Rhsuan

高雄市區的觀光非常活躍也非常多元，活動一個接著一個，前鎮、亞洲新灣區，甚至旗津的各景點已經是前往高雄輪流必去的地方，最近預約了算是比較新的景點高雄時空之城，堪稱是亞洲最大3D立體彩繪，很適合安排於小空檔或吹冷氣殺時間，重點是還有免費點心跟飲品。


高雄時空之城 鄰近夢時代購物中心 位於台糖物流園區 免費停車

時空之城位於前鎮區的台糖物流園區內，離好市多、夢時代、台鋁、IKEA都非常近，開到台糖物流園區門口千萬別懷疑，沒錯！就直接開進去向警衛表明來意，他就會指導你怎麼停車(有一區專屬停車區，而預約方式在文末)


停好車到一樓報到，服務人員就會帶領你坐電梯往上，迎接你的是個非常可愛的畫面~


贈送每人一瓶護手消毒噴霧劑以及一包益生菌小軟糖(小朋友也有哦)



詩舒曼蠶絲文化園區 提供蠶絲被套相關產品製程知識

入門後看到蠶寶寶介紹及滿滿的床單被套大概了解這裡在做什麼啦(其實當初真的是為了3D彩繪牆來的~)


各個星座的代表花色



短短幾分鐘的步行時間，走得很迂迴，但卻可以了解產品的製程知識


高雄時空之城 免費吃甜點、咖啡 無限供應

經過了一排教室後來到我們目的地，如同Google評論，服務人員很熱情的招呼我們享用甜點及茶點(當天是蛋塔跟咖啡)，一旁就是類藍晒圖的彩繪空間


這裡不僅提供桌椅，還可以充電，重點是茶點都是無限量供應，當你手嘴空空時，服務人員還會熱情招呼，著實非常不好意思(笑。


高雄時空之城 超大3D立體彩繪牆 彷彿置身奇幻世界

享用完小點後，往目的地前進啦，打造得很科技感，服務人員簡單解說後就可以自行前往拍照啦~


整個戶外空間都是3D彩繪，也有最佳拍攝位置的提示。


聽說屋頂及大螢幕3D螢幕都是後來增加的，我們非常幸運免於曬太陽




 




高雄時空之城｜亞洲最大3D立體彩繪 預約方式及預約網址

線上預約網址： https://yoyaku.toreta.in/boyaliving/#/





Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#高雄 #景點 #咖啡

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2025-12-28 14:19 女子漾 ／編輯周意軒
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖

再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

圖片來源：官網截圖
圖片來源：官網截圖

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #統一 #賞櫻 #保險 #免簽 #第二航廈 #入境韓國 #電子入境卡 #K-ETA

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
[台中北區]士官長酸菜白肉鍋。湖南臘肉/蔥油餅/豬肉餡餅/韭菜盒/私房滷味/重慶酸菜白肉鍋物 #通通吃到飽

[台中北區]士官長酸菜白肉鍋。湖南臘肉/蔥油餅/豬肉餡餅/韭菜盒/私房滷味/重慶酸菜白肉鍋物 #通通吃到飽

2025-12-23 13:56 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

10月中去找捲餅 #孤獨的潤餅獵人

也順道去友人介紹的湖南菜、酸菜白肉鍋吃到飽的老店「士官長」野地餐廳

我夾滷味動不動就超過三、四百的，所以連滷味都能吃到飽正是最吸引我的原因

雖然吃後感想是重口味我果然無法吃多，且用餐方式不習慣，但也是個特別體驗囉



商家名稱：士官長酸菜白肉鍋(台中市北區天津路一段203號)

相關連結：FB粉絲專頁  

營業資訊：0988104380 週二三四16:30-20:00；週五六日16:30-21:00；週一休

餐點介紹：內用吃到飽/飲料單點

用餐日期：2025.10

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

門口處、騎樓下有一個固定的攤車，也是料理烹飪區和外帶點餐的地方

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 用餐環境

內用空間不大、桌間距離近，但因為人客只需要乖乖待在座位上，像嗷嗷待哺的小鳥等待作為鳥爸媽的服務人員主動拿餐點到桌邊。客人不用頻繁離桌，而且看起來是每個時段只接一批人客，所以不會因為空間略狹隘而感覺不便，就只是會聽到隔壁客人正常聲量的談話而已


士官長酸菜白肉鍋 菜單(拍攝日期：2025.10)  

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲用餐方式就是無菜單、免點餐，等服務人員依序上菜，送來什麼就吃什麼。當然可以選擇拒絕不想吃的，或直接向服務人員續點想吃的

這種用餐模式可增加店員和客人互動，當然更重要的是控管份量，避免多拿浪費。但這種過於高頻率跟服務人員社交，又不能自行(不用其他人)決定吃甚麼、份量如何，對我這只想安靜投入用餐跟好好把嘴巴用在咀嚼的人，會覺得很累跟將很不自由(吃飯還要跟店員social也太累了吧！)


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

滷味系列

剛入座就先送上的綜合滷味盤，是事先裝好封膜、直接從冰箱拿出上桌。有海帶、豆干、豬肉(應該是豬腱)和豬耳朵。肉類入味但醬味偏甜且濃重，儘管我超愛吃豬腱跟海帶，這一盤卻吃完就膩、不想再吃

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲後來由店員陸續送來的滷味則是熱的，由店員夾接夾進冷滷味的盤子內。雖然本意是為了環保節省，但調味就會混到，而且感覺若盤中還有剩，店員也就給得比較少，也比較不那麼頻繁來補。

當天的熱滷味有大腸(含大腸頭)、豬皮、筍乾。這三道都滷得很透，大腸柔軟好嚼，沒有過重腥味；豬皮的皮下油層完全剔除，只有膠質談嫩口感，而且又不會太Q、略黏而不沾牙；筍乾也滷得軟中帶脆，滷香滿溢。這三樣我都很喜歡跟回味，儘管覺得熱量不低也還是貪嘴、續了一次


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​涼菜系列

本日有豆干絲、蘿蔔絲

豆干絲似蒟蒻的Q脆；白蘿蔔則是被刨成半透明薄條狀，漬汁酸甜適中，是這餐所有餐點中唯一可解膩的，所以每次店員有賴我都會主動加點



202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

酸菜白肉鍋系列

鍋料有大白菜酸菜鍋底、豬肉片、獅子頭、高麗菜、胡蘿蔔、木耳、杏鮑菇、(未在照片中)板豆腐、豬血、豬血糕

湯頭酸度合宜，濃而爽口開胃，多喝也不鹹膩；肉片非常見三層肉，而是瘦多肥少的梅花肉片；「獅子頭」約十圓硬幣大，豬肉比例高，也沒有甚麼肥肉顆粒，吃得到荸薺的酥脆和芹菜香氣


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

煎炒系列

有蔥油餅、豬肉餡餅、韭菜盒這三種餅類和香腸、臘肉和臘肉炒飯，全是無限量可續點

「臘肉」和「香腸」切片會配甜椒和洋蔥一起料理，臘肉和香腸煎得表面乾但不至硬韌，剛咀嚼時覺得稍鹹不適，但後來越嚼越有燻肉香；「蔥油餅(二切片/ 人)」外薄微脆、內韌，蔥多而香氣明顯

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲「炒飯」無過重油感、飯粒分明，臘肉、酸豇豆(酸豆角)、洋蔥、青蔥花和蛋等佐料都切得粒徑和米粒接近，因此整體口感均一、適口

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲「豬肉餡餅(一顆/ 人)」肉餡會爆汁肉末偏糊但摻入其中的蔥花仍有脆度，餅皮則外脆但沾附油而油味油感重，餅皮的內層則可能因為多汁的肉餡而變得軟軟糊糊的

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲ 「韭菜盒(半顆/ 人)」跟餡餅一樣沒有吸油所以外層油味油感重餅皮也沒有特別脆；內餡不只有韭菜跟常見的冬粉蛋肉末，甚至還有加高麗菜和洋蔥，導致韭菜味被稀釋


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

老闆特色菜 👍

本日是青龍炒蹄膀肉，是限量、無法加點(但若還有剩，店員還是會讓人客續點)；蹄膀肉多且十分柔嫩，和青龍椒拌炒，不會太油膩又十分好吃


總結來說，

鍋物美味、滷味調味偏重、煎炒物(餅類)偏油

服務很好、非常好、極度熱情，但不適合我，反而感覺受限又用餐中一直被打擾

總之，就是一種體驗囉



以上。

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人

#孤獨的潤餅獵人󠀠
夢想是收集全台 春捲、潤餅、苜蓿芽捲！
󠀠
喜歡跑傳統市場、喜歡統整圖鑑
能邊吃捲邊認識各地民情文化與捲餅同好
是我致力吃遍全台春捲潤餅的原因啦
󠀠󠀠󠀠
🐱圖文彩蛋 #J哥和Na哥客串演出中

#鍋物 #吃到飽 #美食探店 #打卡景點 #台中美食

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

最新文章

【台南美食】吉米THAI | 永康平價泰料，大推泰式檸檬魚，打卡送一壺傳統紅茶

【台南美食】吉米THAI | 永康平價泰料，大推泰式檸檬魚，打卡送一壺傳統紅茶

#台南美食 #泰式料理 #泰國美食 #美食探店 #臺南

線線💫 |美食x生活x旅遊| 2025.12.30 14
一次備齊長輩最愛　文華東方雅閣推佛跳牆、年糕燕窩雙主打

一次備齊長輩最愛　文華東方雅閣推佛跳牆、年糕燕窩雙主打

#台北文華東方酒店 #新年 #禮盒 #佛跳牆

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.30 13
漢堡王新年開運超省！88款優惠最低5折　49元起自由配

漢堡王新年開運超省！88款優惠最低5折　49元起自由配

#漢堡王 #2026年 #機場 #撇步

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.30 17
沖繩必訪打卡景點｜Okinawa Kingyo Museum 金魚與光影的夢幻饗宴

沖繩必訪打卡景點｜Okinawa Kingyo Museum 金魚與光影的夢幻饗宴

#打卡景點 #沖繩 #日本 #展覽 #日本景點

萍姐愛分享 2025.12.30 11
臺北創新結合國際IP 點亮大型活動 觀光表現穩居六都之首

臺北創新結合國際IP 點亮大型活動 觀光表現穩居六都之首

#觀傳局 #景點 #魅力

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.30 14
2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

2026 超商春節福袋開戰！7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商福袋一次看

#萊爾富 #人氣 #Pro #中獎 #台積電 #全家

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.30 1714
社團瘋傳「爆米花脆片」掀熱潮！非油炸、低負擔千人爭相試吃

社團瘋傳「爆米花脆片」掀熱潮！非油炸、低負擔千人爭相試吃

#餅乾 #消費 #上班族 #分享

享民頭條 2025.12.30 16
農曆春節入住阿里山賓館「Win -Win森林密馬」福袋大放送 櫻花主題房優惠中

農曆春節入住阿里山賓館「Win -Win森林密馬」福袋大放送 櫻花主題房優惠中

#阿里山賓館 #咖啡館 #浪漫

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.30 15
台灣虎航攜手「阿勇師」跨海赴日「辦桌」展現台灣飲食文化

台灣虎航攜手「阿勇師」跨海赴日「辦桌」展現台灣飲食文化

#台灣虎航 #美食 #手搖飲

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.30 16
這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

#美食探店 #打卡景點 #台南美食 #老店 #拍照打卡

冠婷生活趣 2025.12.30 46
18+