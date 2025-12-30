沖繩必訪打卡景點｜Okinawa Kingyo Museum 金魚與光影的夢幻饗宴

這次到沖繩旅遊，在 ASHIBINAA Outlet 旁意外發現了我一直超想去的展覽——Okinawa Kingyo Museum（金魚博物館），展覽期間為 2025 年 12 月 10 日～2026 年 2 月 1 日，還好趕在結束前把它排進行程裡。整個展覽將金魚結合藝術、日本傳統文化、沖繩特色與現代娛樂元素，打造出一個彷彿走進異世界的夢幻空間。展館內共展出約 2,000 尾、55 種金魚，其中包含世界最大型的「巨型荷蘭獅頭」，以及與沖繩有深厚淵源的「琉金」，透過光影、鏡面與大型藝術裝置的巧妙運用，讓整個空間層次豐富、每一區都非常好拍。除了靜態展示，現場還設有祭典風格的撈金魚體驗、科技互動撈金魚區，以及與藝術家聯手打造的「金魚迪斯可」主題空間，從視覺、聽覺到互動體驗，真正做到了五感沉浸。相信我，這個展覽真的超值得來，不只是好拍，而是那種會讓人忍不住一直「哇～好美」的程度，是沖繩行程裡讓人非常驚喜的一站!

Okinawa Kingyo Museum 展覽資訊

地點：沖繩ASHIBINAA Outlet mall

地址：Okinawa Kingyo Museum, 沖縄アウトレットモールあしびなー内 1-188 Toyosaki, Tomigusuku, Okinawa 901-0225日本

開放時間：11:00~19:00，最晚入場時間是18:30

日期: 2025年12月10日 (週三) - 2026年2月1日 (週日)

門票: 成人 1,500日圓，中小學生 800日圓

可以現場購票，而且門票很值得收藏，超美！（詳細介紹可以參照官網）

交通如何到達

沖繩金魚博物館（位於iias沖繩豐崎購物中心內）交通很方便，可從那霸機場搭乘TK02巴士或計程車（約15-20分鐘），自駕則從機場開車約15分鐘即可抵達，outlet也有免費停車場喔！

搭巴士：可搭乘98、55、56號巴士從那霸市區前往

祭典區

模擬日本傳統夜市的撈金魚體驗，購買完門票後，一轉身就會看得到，如果想體驗，可能需要詢問店員（圖片來源：官網）

水鏡 - MIZUKAGAMI

透過光線折射而改變視覺效果的鏡面空間，由藝術家 生田目禮一 共同創作，結合玻璃藝術金魚進行演出，視覺上真的很衝擊，拍照超好看！

華見 - HANAMI

以花藝呈現南國沖繩的意象，被繽紛花朵包圍的優雅金魚在眼前悠游，雖然只有短短一條，但是真的好美～

電金區

運用現代科技打造的 互動式體驗 × 撈金魚 × 御神籤（圖片來源：官網）

當你在手掌在投影區上撈起金魚時，會出現一張專屬的御神籤，看看今天的運勢，需要求籤，需要到後方投香油錢喔！

侍 -SAMURAI

由 GAKYO MIYAZAWA 以侘寂美學演繹，呈現日本「美」的豪邁與細膩，以及作為活體藝術的金魚之「美」，這是一件能讓人感受到生命脈動的作品

正後方還有座位區可以拍照，超有日式風情

雅 -MIYABI

以多彩色彩打造的空間，呈現公主的金魚房間意象，這邊也是我最喜歡的場景，怎麼拍怎麼好看，超推薦穿琉球服來拍照，這個區域也很貼心，有準備自拍架、簡易的琉球服裝可以拍照

金魚迪斯可 - KINGYO DISCO

與藝術團體 「Mirrorballers」 合作打造的主題藝術裝置，僅在沖繩金魚博物館才能體驗，刺激五感，這裡宛如一個專屬沖繩的 金魚異空間迪斯可，我進來時剛好有放煙霧，有種迷濛感

在這邊也超好拍，也很有氛圍，我很喜歡待在這慢慢欣賞金魚，非常療癒，在一個角落時不時還有雪花飄落，有來時可以多留意一下，如果沒看到，也有可能是聖誕節特別撒的

大型的金魚觀賞區，拍起來就跟在拍電影一樣

上見回廊-UWAMI KAIROU

以江戶金魚祭為靈感，一抬頭有超多可愛的金魚燈籠在空中悠游，左右兩邊都有盆栽＋金魚的造景

遊客可以從上方俯瞰金魚，體驗日本傳統的「上見」觀賞方式，形成一個可以自由穿梭的金魚迴游空間，拍起來超有feel

我跟朋友是12/20(六）早上11:00前往，當時我們算是第二組客人，所以拍照根本算是包場拍照，我強烈推薦穿琉球服來拍，因為真的超美，這間剛好在outlet旁邊，逛完展覽直接到旁邊買起來，展期只到2026年2月1日，有計劃來沖繩的你，可以規劃到行程裡去喔！

一起來看看影片吧！

