

島語桃園台茂店開幕推薦10大必吃，加碼搶訂秘訣分享！圖為「鮮」島檯照(圖：漢來美食提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】





甫榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名的「島語」再現新島！「島語」是漢來美食於2023年10月7日，在台北漢來開立首間店的自助用餐的新品牌，憑藉創新餐檯設計與高端用餐體驗，迅速躍升為許多人心目中最想到訪的自助餐廳，坊間還有「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」的稱號，而2店為今(2025)年8月22日，在高雄漢神百貨開出全台第二座「島語」自助餐廳，短短經過4個個月後，第三座島語於昨(29)日在桃園台茂購物中心「浮出水面」。為讀者開箱，也為讀者推薦桃園台茂店10大必吃！







第三座島語於昨(29)日在桃園台茂購物中心「浮出水面」(攝影：洪書瑱)





服務人員服務，呈現一場島嶼的風采，展現如棕櫚樹及椰子樹的綠陰！(攝影：洪書瑱)





※. 島語3店──「桃園台茂店」五大特色：



一、為原本漢來海港台茂店改裝升級，並更換品牌，從原本海港的300個座位數，減少成為270個，讓客人擁有更舒適、寬敞的用餐區域。





二、台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，提供島語作為候位區使用。候位區相當舒適美觀，還有免費茶水供應，讓消費者在未進店等候時，就能提前感受「島語」的「食尚」與「優雅」！







候位區相當舒適美觀(攝影：洪書瑱)

三、島語餐廳共有9座島檯，分別為：沁「飲料區」、鮮「海鮮區」、盛「日料區」、爍「烤物區」、極「炸物」、煲「砂鍋湯品區」、膳「中式料理」、炙「西餐」、繽「甜點區」等9座。







「鮮」島檯(攝影：洪書瑱)





沁島檯(攝影：洪書瑱)





沁島檯(攝影：洪書瑱)





四、島語桃園台茂店的坪數雖然相較於高雄漢神店坪數略減一些，但所有的設施卻一樣不少，加上獨特挑高的天花板，讓整個空間更顯大器。透過空間設計師將洞穴意象置入迎賓入口，開啟山海環繞的沉浸式體驗。座席區的規畫上，特意區分為前後二大區塊，前區的座位置於中央，周圍各島環抱，並透過裝置藝術手法在天花板上刻畫出海流意象線條，利用光源明暗波動的變化，創造出山海流動的情境。後區座席則讓人彷彿進入另一個洞穴，以科技投影的手法，將四季山林青翠的豐饒色彩投射在巨大的透光燈罩，打造猶如小劇場般的環境。



島語 桃園台茂店廳景照(圖：漢來美食提供)





島語 桃園台茂店廳景照(圖：漢來美食提供)，

五、除了一般座位區，還有特別座，與島語高雄店一樣，設置4個板前座位，供應現炸天婦羅的「極區」，坐在此專區，可以欣賞到專業廚師現場演釋，以細膩手法與食材鮮度，提供客人美食製作的互動式體驗，讓消費者有一種如同在日式料理用餐的儀式感，但座位數不多，僅有四五位幸運賓客可入席(可預定，但不保證有位)。







板前座位(攝影：洪書瑱)





※.除了選擇自己所愛的美食外，同時推薦饕客10大必吃、必喝：







推薦饕客10大必吃、必喝(攝影：洪書瑱)





一、引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」，採傳統生酛釀造工法，延長發酵時間使口感呈現清爽辛口、輕盈易飲的風味，極俱日本文化與匠人精神。酒體入口柔順清香，非常好喝，而且還可以免費喝到飽！







日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」(攝影：洪書瑱)





二、亞洲50大最佳酒吧Bar TCRC聯名調酒－桃園店限定款特調「好桃氣」，以伏特加為基底，搭配本土老字號黑面蔡楊桃汁、水蜜桃調和，交融著綠茶清香，佐餐小酌十分清香解膩。另也推薦「蜂蜜拿鐵」使用高雄60年蜂蜜品牌－文誠蜂蜜調製，純天然無添加且通過藥物檢驗合格，風味自然香醇。







「好桃氣」與「蜂蜜拿鐵」(攝影：洪書瑱)





三、漢來因旗下有名人坊，其「烤鴨」讓人趨之若鶩，而島語也獲得「真傳」，故不能錯過！







烤鴨(攝影：洪書瑱)





四、現烤生蠔，與坊間不同，島語的生蠔噴上琴酒，不僅增香，也增其風味！







現烤生蠔(攝影：洪書瑱)



五、將年節經典菜色──「極品佛跳牆」，用料豪氣澎湃，讓饕客不用等節慶犒賞，平日用餐也能感受豐盛年味！







極品佛跳牆(攝影：洪書瑱)



六、頂級冰鎮鱈場蟹腳、法國海螺、來自南極深海、數量珍稀的「雪蟹腳」，以及供應肉質紮實飽滿的「野生沙公」，絕對是海鮮控的最受！





頂級冰鎮鱈場蟹腳(攝影：洪書瑱)



七、使用淨安牧場漢來島語雞 (專為島語獨家育種)的「甕仔雞」！



八、「法式田螺」竟然也成為自助餐一員，在自助餐界實屬罕見！







法式田螺(攝影：洪書瑱)





九、現煎「魚子醬蒜香帆立貝」，貝柱的鮮嫩、裙邊的彈牙，雙重口感搭配進口頂級魚子醬，提供更具水準的西式料理。







魚子醬蒜香帆立貝(攝影：洪書瑱)





十、「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」 ，湯中不僅現煮，還使用松葉蟹腳，入口因胡椒略帶辣味，冬冷時，既美味又保暖！







花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯(攝影：洪書瑱)





除了十大美食必吃推薦，若還有胃容量，不妨酌情參考：肉控族，不要錯過「炙區」所提供西式直火現烤──「牛排、戰斧豬排、迷迭香料羊排」搭配精緻畫盤及附菜，營造置身高級西餐廳的精緻體驗；「盛區」供應日式料理，包含現點現做「炙燒握壽司、手捲」，及每日自台東成功漁港直送的「現流生魚片」，新鮮高品質深受顧客喜愛；「極區」主廚特別研發「古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條」等炸物點心，以職人精神呈現復古台式風貌；「鮮區」綜合生菜採用三欣園藝培植之無毒鮮蔬，農場新鮮直送，保留葉菜清脆口感，以節能溫室精準培育作物，減少環境負擔；「炙區」西式開胃湯品「法式松露野菇濃湯」嚴選世界麵包冠軍得主－王鵬傑師傅特製的小可頌搭配；「繽區」除了供應島語引以為傲的高品質自製甜品外，迎接桃園店開幕還新增了數款日式和菓子「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」等，其口味獨特、造型小巧可愛。







現烤香魚(攝影：洪書瑱)





酥皮濃湯(攝影：洪書瑱)





盛區供應日式料理，圖為「盛合生魚片」(圖：漢來美食提供)





甜點(攝影：洪書瑱)





「島語」素有「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」的稱號，如桃園台茂店在12／11開放訂位首日，甫開放12/29晚餐~2/28(春節除外)的官網線上訂位，2分鐘全數訂滿。之後若想預訂「島語」非春節假期的預訂，許多人只知線上預訂，但有時因頻寬、網速及操作速度問題，而搶不到訂席，有一個秘招分享，許多人並不知道預訂有三種方式，於每月1號上午11點開放訂位，可預訂2個月場次，除了線上，還可通過「現場」、「電話」，因分配名額相當，故目前「現場」、「電話」較易「搶訂成功」。另外，春節期間「島語」，台北漢來店、高雄漢神店的春節訂位已於11/17開放訂位，目前已訂滿了，但桃園台茂店將於2026/1/6(二)開放農曆春節 (除夕2/16~初五2/21)訂位，但提醒除夕2/16，以及初二2/18僅開放現場訂位、電話訂位，並無開放線上預訂，請想搶訂的民眾多加留意！

島語桃園台茂店1月份訂席，甫開放2分鐘內，即被訂額滿，有達人分享，不妨於每月一日開放訂位時，不用等，於現場排隊(幾點現場接受預訂)預訂，因為名額較多，更有機會可以預訂到大家想要的位席！





