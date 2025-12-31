歷史建築吃年夜飯 台東「機關車庫Tea House」首度推出除夕圍爐宴，一桌六人份5,888元起



「機關車庫Tea House 1917」中保留了修車溝、水泥柱與工作臺，讓饕客在享用美食之餘，更能認識台東機關車庫的歷史。_雲品國際提供

圍爐除了在家或在華麗的餐廳與家人一起團圓吃年夜飯嗎？現在有一種難得體驗，可在歷史的建築空間品嚐「年的滋味」，位於台東，這座知名歷史建築「機關車庫Tea House 1917」將於2026年農曆除夕，將首度推出「除夕圍爐饗宴」，讓民眾在充滿復古氣息與歷史溫度的車庫空間內用餐，而且菜色還是由資深主廚團隊設計菜單，打造一系列經典粵式與在地風味結合的年菜料理，六人份桌菜僅需5,888元+10%，並提供年菜外帶預訂服務，為台東居民與返鄉遊子提供一個質感與美味兼具的新年新選擇。







台東機關車庫建於1917年至1919年間，是東部鐵道三大機關車庫中唯一保存至今的日式半木造越屋頂建築，過去作為臺東舊站火車頭維修重地，2001年臺東舊站廢站後被登錄為歷史建築，車庫具備挑高一樓空間、RC結構與無門山牆設計，車庫內挖深，再以水泥柱支撐鐵軌，以利工作人員檢修。鐵軌雖已拆除，修車溝、水泥柱與工作臺仍完整保留，空間經過重新活化，成為獨特、富故事感的餐飲空間。而今年首度開放「除夕圍爐饗宴」，非常想來一場與眾不同的年味氛圍，以及鐵道迷！





雲品國際表示，看好台東外食風氣逐漸興盛，「台東機關車庫Tea House 1917」首度辦理除夕圍爐，除夕圍爐宴共分二場次，可在充滿歷史足跡的場域享受除夕圍爐宴。機關車庫位於台東舊站，作為早期鐵路交通的核心節點，承載了無數出發與歸鄉的記憶，今年「機關車庫Tea House 1917」首度開放除夕圍爐，將這份「重逢」的意義轉化為餐桌上的溫馨。現場不僅能感受到鐵道美學與工業風格的獨特魅力，更能在挑高的歷史建築空間中，享受一場別開生面的年夜飯。

「機關車庫Tea House 1917」首次推出的除夕圍爐宴菜色豐富，其程度與星級飯店同規格，共有十道菜色，而且價格親民，開胃菜為「鴻福烏魚子拼盤」，集結了烏魚子春卷、櫻桃烤鴨、玫瑰油雞、叉燒、海蜇與蜜番茄，象徵著六六大順。主菜則有嚴選鮑魚入菜的「鮑魚和風蔬菜盤」、香氣四溢的「避風塘蒜香大蝦」，以及代表年年有餘的「樹子金露鮮時魚」。

此外，主廚更準備了工序繁複的經典功夫菜，包括充滿鮮甜滋味的「蘭陽蟹膏海鮮羹」、象徵步步高升的「椒鹽中卷香米糕」，以及嚴選珍貴花膠燉煮的「雲饗花膠福滿堂」。經典的港式點心則規劃了廣受好評的「招牌鮮蝦腐皮卷」，最後以象徵圓滿甜蜜的「桂圓銀耳蜜芋泥」為除夕饗宴畫下甜美的句點。

為了體貼不同家庭的需求，機關車庫提供極具彈性的預訂方案，「六人圍爐宴」共分二場次，分別為下午5點與晚上7點，每桌售價5,888元+10%，若家庭成員較多，亦可選擇加人加價，每位加購費用為980元+10%。除了精緻的內用圍爐體驗，台東機關車庫同步推出「年菜外帶」預訂服務，對於希望在家中舒適享用高品質年菜的家庭，可於除夕2月16日當天下午2點至4點間直接至餐廳現場取餐，讓主廚代勞繁瑣的料理過程，讓全家人的除夕時光能更加從容與輕鬆團聚。

※.機關車庫Tea House 1917 Engine Shed Tea House 1917



營業時段：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00

地址： 台東縣台東市桂林北路298號

電話：0972 - 256 615





