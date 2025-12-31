板橋凱撒過年撒「紅包」 邀您來「捲來好運」！



板橋凱撒2026年「捲來好運」新年住房專案，每晚 NT＄4,699 起，入住享豐盛早餐，並贈實心蛋捲禮盒、馬年限定紅包與心願卡。圖／板橋凱撒大飯店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】



2026年春節的到來，將是「好久不見」的連續假期，從2月14日開始至2月22日共有9天春節連假，由於2月14日是西洋情人節(六)，是除夕的前二天，今年的情人節不妨好好規劃，加上情人節、春節共有9天連假，是否安排好要到那玩呢？位於新北──「板橋凱撒」，為邀請您來北台灣過新年及春節假期，於1月1日起至2月28日推出「捲來好運」新年住房專案，入住指定房型每晚4,699元起，享用自助式早餐、實心蛋捲「瑞駿茶韻禮盒」，以及馬年限定紅包袋。另外還提供「寫給未來自己的心願卡」體驗活動，以圓滿與富足寓意傳遞新春祝福，提供房客精緻且具分享性的入住體驗。拿到心願卡即可寫下對新年的自己期許話語，投入飯店設置的「未來郵箱」，年底再由飯店協助寄出，當旅客收到過去寫給自己的心願卡的當下心情，如同時間魔法、充滿驚喜與回味，讓自己與「過去」隔空對話，感受旅程重逢的奇妙體驗。







「捲來好運」住房專案隨房贈送實心蛋捲「瑞駿茶韻禮盒」、板橋凱撒馬年限定紅包與心願卡，將新年祝福化為可帶回家的迎賓禮。圖／板橋凱撒大飯店提供





寫給未來自己的心願卡，房客可寫下新年期許並投入飯店設置的「未來郵箱」，由飯店於年底協助寄出。圖／板橋凱撒大飯店提供





飯店特別推出「捲來好運」住房專案，選用知名伴手禮品牌「實心蛋捲」的「瑞駿茶韻禮盒」作為新年迎賓贈禮。禮盒內選用品牌經典「粹蛋捲」，口感清甜不膩，搭配台灣小農紅玉紅茶，風味溫潤平衡，整體包裝設計簡約雅緻，適合新年走春或拜訪親友時攜帶分享。實心蛋捲以「真心實意」為核心精神，強調送禮時的心意傳遞與祝福寓意，與板橋凱撒於春節期間所希望營造的迎新氛圍相互呼應。







迎接農曆新年，板橋凱撒大飯店於春節期間於飯店前安排舞龍舞獅等民俗活動，營造熱鬧年節氛圍。圖／板橋凱撒大飯店提供（歷年活動畫面）



過年當然要年味，因此，板橋凱撒於大廳在農曆春節期間規劃一系列民俗體驗活動，邀請餐飲住宿賓客感受濃厚年節氣氛。初一安排象徵開運納福的舞獅表演揭開序幕，並推出「迎春彩繪」活動，邀請香港專業彩繪藝術家洪辛欣，供賓客臉部或手部進行精緻彩繪，為新年增添喜氣與祝福；初二推出「春聯斗方」體驗，由知名書法師 Jimmy 現場揮毫，為新的一年寫下好運開場，也為旅途留下專屬的新年祝福；初三接續登場的「巧手年藝」活動，由捏麵畫糖技藝師詹明達帶領，透過畫糖與捏麵人的傳統技藝，於互動體驗中感受民俗文化的溫度與年節趣味。



