[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳─台南新營聚餐好停車推薦，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，超人氣芋頭小卷米粉湯配上藥膳醉鴨、鴨肉飯，重新定義台南鴨肉料理，人均三百多就可以享受美景佐餐，還是親子友善、寵物友善餐廳，附設超大免費停車場，附華味香景觀宴會餐廳最新菜單，台南新營親子友善餐廳推薦、台南新營寵物友善餐廳推薦

關於華味香景觀宴會餐廳

「台南新營景觀餐廳推薦、台南新營聚餐好停車推薦」

「台南新營親子友善餐廳推薦、台南新營寵物友善餐廳推薦」

華味香景觀宴會餐廳在哪裡

華味香景觀宴會餐廳位於台南市新營區長榮路二段1020號，近國道一號新營交流道，開車前往十分方便。

華味香景觀宴會餐廳環境與餐點特色

歐式庭園景觀

擁有大片綠地與造景花園的華味香景觀宴會餐廳，戶外有落羽松、草皮與景觀步道，非常適合用餐前後散步拍照。

宴會廳規格用餐空間

挑高寬敞、大面落地窗採光良好，桌型主要以圓桌為主，非常適合家庭聚餐、壽宴、婚宴或商務宴客。

與創意結合的全鴨料理

僅保留了老店的古早味，還開發了許多適合大桌分享的宴席鴨肉大菜。

除了全鴨料理，也有一般熱炒、海鮮與精緻港點，滿足不同年齡層的口味。

華味香景觀宴會餐廳交通與停車資訊

大眾運輸：台南市公車，到營新醫院站下車，走路8分鐘可抵達。

機車：華味香景觀宴會餐廳附設免費停車場。

汽車：華味香景觀宴會餐廳附設免費停車場。

華味香景觀宴會餐廳交通指引

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

華味香景觀宴會餐廳距離國道一號新營交流道約3~5分鐘車程，交通非常便利。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

第一停車場位於華味香景觀宴會餐廳正門口前方，位置最顯眼，但停車位有限，如果是平日前往，通常停這裡即可。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

如果第一停車場滿了，請不用擔心！ 直接跟著指引方向開，即可抵達腹地更廣大的第二停車場。

華味香景觀宴會餐廳環境開箱

華味香景觀宴會餐廳親子寵物友善戶外草坪遊樂區

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

千坪歐式花園大草皮！

餐廳外圍繞著大片的草地與落羽松步道，視野非常開闊且維護得很好，非常適合讓小朋友盡情奔跑，或者家長可以自備泡泡機、小皮球在草地上玩耍，安全又不怕吵到別人。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

園區內有許多裝置藝術和落羽松森林，非常適合拍照打卡留念。

華味香景觀宴會餐廳用餐空間

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

餐廳內部挑高氣派，整面的落地窗將戶外綠意引入室內，不管是帶長輩來過壽，還是週末一家四口來用餐，氛圍都十分愜意舒適。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

適合多人聚餐的圓桌。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

適合情侶、朋友、小家庭用餐的四人桌。

華味香景觀宴會餐廳伴手禮選購區

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

吃完那碗令人難忘的鴨香飯，很想在家也做給家人吃嗎？

別忘了到櫃檯旁的伴手禮區逛逛，特別推薦帶一罐黃金鴨油蔥酥，只要一匙，家裡的燙青菜也能有餐廳級美味。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

在家也能復刻名店風味！

靈魂醬料系列的黃金鴨油蔥酥

鴨香飯的靈魂，精選紅蔥頭與新鮮鴨油提煉，香氣逼人。

拌飯、拌麵、燙青菜淋上去瞬間升級，是媽媽們的廚房神器。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

華味香景觀宴會餐廳超人氣餐點分享

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

芋頭小卷米粉湯 四人份 350元

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

這道絕對是今日的CP值王者！

一大鍋端上來只要350元，四個大人分食剛剛好。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

湯頭融入了芋頭熬煮後的甜味，搭配新鮮彈牙的小卷，海味與田園風味完美結合。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

米粉吸飽了鮮甜的湯汁，每一口都滑順入味，在舒適的冷氣房裡喝上一碗熱騰騰的米粉湯，真的太幸福了。

鴨滷飯 65元

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

這碗不是普通的滷肉飯，是加上了店家招牌鴨肉絲的鴨滷飯！

滷汁鹹香適中，帶有自然的鴨油香氣，鴨肉絲不乾柴，與肥瘦相間的肉燥拌在一起，讓人忍不住一口接一口，瞬間扒完整碗飯。

腐乳空心菜 150元

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

大火快炒的空心菜，保留了翠綠與清脆的口感，豆腐乳獨特的發酵香氣，讓平凡的青菜瞬間升級，鹹香下飯。

藥膳醉鴨 200元

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

這道是展現老店功夫的冷盤料理。

鴨肉浸泡在特製的藥膳酒湯中，酒香氣濃郁卻不嗆鼻，完全襯托出鴨肉的鮮甜。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

肉質緊實有嚼勁、皮Q肉嫩，咀嚼後淡淡的中藥香在口中散開，非常適合作為開胃菜，或是搭配茶飲享用。

五味冰卷 200元

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

除了鴨肉，這裡的海鮮處理得也很棒。

冰卷川燙後冰鎮，保留了最原始的脆甜口感。

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

沾上台式經典的酸、甜、辣、鹹、香五味醬，清爽解膩，跟剛剛的鴨滷飯形成很好的平衡。

六奉茶莊鐵觀音茶 100元

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

茶湯琥珀透亮，炭焙香氣濃厚。

消費資訊

用餐日期：2025/12

付款方式：現金、信用卡。

華味香景觀宴會餐廳評價

總結來說，華味香景觀宴會餐廳是一間面子與裡子兼具的好店。

它有著宴會廳等級的環境，卻供應著親切的在地老滋味，今天這樣一桌吃下來，不僅吃得飽，更吃得巧。

特別推薦給想在新營找地方聚餐，又希望好停車、環境好、餐點無雷的朋友們。

華味香景觀宴會餐廳常見問題懶人包

華味香景觀宴會餐廳好停車嗎？

餐廳附設專屬平面停車場，可停遊覽車與數十台轎車，完全不需要擔心停車問題。

可以帶寵物嗎？

可以，是親子友善餐廳。

戶外牽繩散步、室內用餐需裝寵物籠或寵物推車，寵物不落地且不可影響他人，建議訂位時務必先告知有寵物。

需要訂位嗎？

假日、節日： 強烈建議訂位，特別是母親節、春節或連續假期，這間店是新營熱門的家族聚餐餐廳，很容易客滿。

華味香景觀宴會餐廳最新菜單

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12

[台南新營景觀餐廳]華味香景觀宴會餐廳，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單

台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12

台南新營景觀餐廳推薦相關資訊

華味香景觀宴會餐廳

熱門搜尋：台南新營景觀餐廳推薦、台南新營聚餐好停車推薦、台南新營親子友善餐廳推薦、台南新營寵物友善餐廳推薦

設施：停車場、兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

11：00~20：00

📍 地址：台南市新營區長榮路二段1020號

電話： 06 656 9292

品牌資訊

華味香景觀宴會餐廳官網

華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁

華味香景觀宴會餐廳IG

華味香景觀宴會餐廳LINE@

