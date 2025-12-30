2025-12-30 14:42 冠婷生活趣
這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，台南新營聚餐好停車推薦，附最新菜單
台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳─台南新營聚餐好停車推薦，這鍋四人份才350元！80年老店變身歐式花園餐廳，超人氣芋頭小卷米粉湯配上藥膳醉鴨、鴨肉飯，重新定義台南鴨肉料理，人均三百多就可以享受美景佐餐，還是親子友善、寵物友善餐廳，附設超大免費停車場，附華味香景觀宴會餐廳最新菜單，台南新營親子友善餐廳推薦、台南新營寵物友善餐廳推薦
文章目錄
- 關於華味香景觀宴會餐廳
- 華味香景觀宴會餐廳在哪裡
- 華味香景觀宴會餐廳環境與餐點特色
- 歐式庭園景觀
- 宴會廳規格用餐空間
- 與創意結合的全鴨料理
- 華味香景觀宴會餐廳交通與停車資訊
- 華味香景觀宴會餐廳交通指引
- 華味香景觀宴會餐廳環境開箱
- 華味香景觀宴會餐廳親子寵物友善戶外草坪遊樂區
- 華味香景觀宴會餐廳用餐空間
- 華味香景觀宴會餐廳伴手禮選購區
- 華味香景觀宴會餐廳超人氣餐點分享
- 芋頭小卷米粉湯 四人份 350元
- 鴨滷飯 65元
- 腐乳空心菜 150元
- 藥膳醉鴨 200元
- 五味冰卷 200元
- 六奉茶莊鐵觀音茶 100元
- 消費資訊
- 華味香景觀宴會餐廳評價
- 華味香景觀宴會餐廳常見問題懶人包
- 華味香景觀宴會餐廳好停車嗎？
- 可以帶寵物嗎？
- 需要訂位嗎？
- 華味香景觀宴會餐廳最新菜單
- 台南新營景觀餐廳推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於華味香景觀宴會餐廳
「台南新營景觀餐廳推薦、台南新營聚餐好停車推薦」
「台南新營親子友善餐廳推薦、台南新營寵物友善餐廳推薦」
華味香景觀宴會餐廳在哪裡
華味香景觀宴會餐廳位於台南市新營區長榮路二段1020號，近國道一號新營交流道，開車前往十分方便。
華味香景觀宴會餐廳環境與餐點特色
歐式庭園景觀
擁有大片綠地與造景花園的華味香景觀宴會餐廳，戶外有落羽松、草皮與景觀步道，非常適合用餐前後散步拍照。
宴會廳規格用餐空間
挑高寬敞、大面落地窗採光良好，桌型主要以圓桌為主，非常適合家庭聚餐、壽宴、婚宴或商務宴客。
與創意結合的全鴨料理
僅保留了老店的古早味，還開發了許多適合大桌分享的宴席鴨肉大菜。
除了全鴨料理，也有一般熱炒、海鮮與精緻港點，滿足不同年齡層的口味。
華味香景觀宴會餐廳交通與停車資訊
大眾運輸：台南市公車，到營新醫院站下車，走路8分鐘可抵達。
機車：華味香景觀宴會餐廳附設免費停車場。
汽車：華味香景觀宴會餐廳附設免費停車場。
華味香景觀宴會餐廳交通指引
華味香景觀宴會餐廳距離國道一號新營交流道約3~5分鐘車程，交通非常便利。
第一停車場位於華味香景觀宴會餐廳正門口前方，位置最顯眼，但停車位有限，如果是平日前往，通常停這裡即可。
如果第一停車場滿了，請不用擔心！ 直接跟著指引方向開，即可抵達腹地更廣大的第二停車場。
華味香景觀宴會餐廳環境開箱
華味香景觀宴會餐廳親子寵物友善戶外草坪遊樂區
千坪歐式花園大草皮！
餐廳外圍繞著大片的草地與落羽松步道，視野非常開闊且維護得很好，非常適合讓小朋友盡情奔跑，或者家長可以自備泡泡機、小皮球在草地上玩耍，安全又不怕吵到別人。
園區內有許多裝置藝術和落羽松森林，非常適合拍照打卡留念。
華味香景觀宴會餐廳用餐空間
餐廳內部挑高氣派，整面的落地窗將戶外綠意引入室內，不管是帶長輩來過壽，還是週末一家四口來用餐，氛圍都十分愜意舒適。
適合多人聚餐的圓桌。
適合情侶、朋友、小家庭用餐的四人桌。
華味香景觀宴會餐廳伴手禮選購區
吃完那碗令人難忘的鴨香飯，很想在家也做給家人吃嗎？
別忘了到櫃檯旁的伴手禮區逛逛，特別推薦帶一罐黃金鴨油蔥酥，只要一匙，家裡的燙青菜也能有餐廳級美味。
在家也能復刻名店風味！
靈魂醬料系列的黃金鴨油蔥酥
鴨香飯的靈魂，精選紅蔥頭與新鮮鴨油提煉，香氣逼人。
拌飯、拌麵、燙青菜淋上去瞬間升級，是媽媽們的廚房神器。
華味香景觀宴會餐廳超人氣餐點分享
芋頭小卷米粉湯 四人份 350元
這道絕對是今日的CP值王者！
一大鍋端上來只要350元，四個大人分食剛剛好。
湯頭融入了芋頭熬煮後的甜味，搭配新鮮彈牙的小卷，海味與田園風味完美結合。
米粉吸飽了鮮甜的湯汁，每一口都滑順入味，在舒適的冷氣房裡喝上一碗熱騰騰的米粉湯，真的太幸福了。
鴨滷飯 65元
這碗不是普通的滷肉飯，是加上了店家招牌鴨肉絲的鴨滷飯！
滷汁鹹香適中，帶有自然的鴨油香氣，鴨肉絲不乾柴，與肥瘦相間的肉燥拌在一起，讓人忍不住一口接一口，瞬間扒完整碗飯。
腐乳空心菜 150元
大火快炒的空心菜，保留了翠綠與清脆的口感，豆腐乳獨特的發酵香氣，讓平凡的青菜瞬間升級，鹹香下飯。
藥膳醉鴨 200元
這道是展現老店功夫的冷盤料理。
鴨肉浸泡在特製的藥膳酒湯中，酒香氣濃郁卻不嗆鼻，完全襯托出鴨肉的鮮甜。
肉質緊實有嚼勁、皮Q肉嫩，咀嚼後淡淡的中藥香在口中散開，非常適合作為開胃菜，或是搭配茶飲享用。
五味冰卷 200元
除了鴨肉，這裡的海鮮處理得也很棒。
冰卷川燙後冰鎮，保留了最原始的脆甜口感。
沾上台式經典的酸、甜、辣、鹹、香五味醬，清爽解膩，跟剛剛的鴨滷飯形成很好的平衡。
六奉茶莊鐵觀音茶 100元
茶湯琥珀透亮，炭焙香氣濃厚。
消費資訊
用餐日期：2025/12
付款方式：現金、信用卡。
華味香景觀宴會餐廳評價
總結來說，華味香景觀宴會餐廳是一間面子與裡子兼具的好店。
它有著宴會廳等級的環境，卻供應著親切的在地老滋味，今天這樣一桌吃下來，不僅吃得飽，更吃得巧。
特別推薦給想在新營找地方聚餐，又希望好停車、環境好、餐點無雷的朋友們。
華味香景觀宴會餐廳常見問題懶人包
華味香景觀宴會餐廳好停車嗎？
餐廳附設專屬平面停車場，可停遊覽車與數十台轎車，完全不需要擔心停車問題。
可以帶寵物嗎？
可以，是親子友善餐廳。
戶外牽繩散步、室內用餐需裝寵物籠或寵物推車，寵物不落地且不可影響他人，建議訂位時務必先告知有寵物。
需要訂位嗎？
假日、節日： 強烈建議訂位，特別是母親節、春節或連續假期，這間店是新營熱門的家族聚餐餐廳，很容易客滿。
華味香景觀宴會餐廳最新菜單
台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12
台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12
台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12
台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12
台南新營景觀餐廳推薦_華味香景觀宴會餐廳最新菜單，來源：華味香景觀宴會餐廳FB粉絲頁，2025/12
台南新營景觀餐廳推薦相關資訊
華味香景觀宴會餐廳
熱門搜尋：台南新營景觀餐廳推薦、台南新營聚餐好停車推薦、台南新營親子友善餐廳推薦、台南新營寵物友善餐廳推薦
設施：停車場、兒童座椅、洗手間
⏰ 營業時間
11：00~20：00
📍 地址：台南市新營區長榮路二段1020號
電話： 06 656 9292
品牌資訊
_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，獲得更多即時美食旅遊資訊
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數