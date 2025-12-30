台北寵物友善咖啡廳｜松菸誠品必吃！成真咖啡 台北誠品松菸店 帶狗狗也能安心用餐！不限時咖啡廳推薦

如果你跟我一樣，只要出門吃飯就會先在心裡默默問一句：「這間可以帶狗狗嗎？」那你一定會懂，找到一間空間舒服、餐點好吃、又真正友善寵物的咖啡廳，有多值得被收藏起來！今天來分享我的寵物友善愛店「成真咖啡 Come True Coffee」台北誠品松菸店，這裡不只是吃甜點的地方，更是一個可以慢下來、放心坐很久、和毛孩一起共享生活感的空間！

成真咖啡 Come True CAFE 台北誠品松菸店

地址：​台北市信義區菸廠路88號 B1F

電話：​02-6604-1680

營業時間：​週一至週日 10:00–22:00（最後點餐 21:00）

交通方式：​捷運市政府站或國父紀念館站步行約 10 分鐘

寵物友善：​可攜帶寵物入內（建議使用推車或提籃）

台北誠品松菸店的位置也選得很好，結合文化園區的氛圍，讓喝咖啡這件事多了一層「日常卻不普通」的感覺。無論是逛完展覽、散步結束，或只是單純想找個地方坐著，成真咖啡都很適合被放進行程裡~

成真咖啡松菸店的空間給人第一個感覺就是「舒服」。整體設計走明亮路線，大面積採光加上木質調桌椅，視覺上很放鬆，不會有壓迫感。座位間距也安排得剛剛好，就算客人不少，聊天也不會覺得吵雜！

我特別喜歡靠窗的位置，一邊喝咖啡、一邊看著外頭的綠意與人流，有一種被城市溫柔包住的感覺。帶狗狗來也不會感到緊張，環境本身就很友善，整個用餐過程很自在，是那種會讓人默默坐很久的地方~

從咖啡豆的選擇、甜點的呈現，到每一家分店的空間設計，都能感受到他們對「體驗感」的重視。尤其松菸店，結合誠品生活園區的藝文氣息，不論是約朋友聊天、帶筆電工作，還是像我一樣帶著狗狗來放風，都非常適合！成真的菜單結構也很完整，不只有甜點。鹹食、炸物、薄餅、飲品、咖啡、甜點一應俱全，對於「想吃正餐又想吃甜點」的人來說非常友善，完全不用再換下一站~

香酥椒麻雞

上桌香氣就很犯規，炸得金黃酥脆的雞肉，外皮爽脆但不油膩，外酥內嫩的炸雞，搭配檸檬與椒麻的雙重刺激，超級開胃！

第一口我先單吃炸雞本身，外皮薄而酥，咬下去會有清脆的聲音，裡面的雞肉卻意外地多汁，完全不乾柴。接著沾上檸檬醬，酸香立刻把炸物的油感拉走，整個口味變得清爽許多！

而真正讓這道料理升級的，是那一旁的椒麻醬。不是死辣，而是帶著花椒香氣的麻感，慢慢在口腔裡擴散。那種酸、香、麻交錯的層次，真的會讓人忍不住一口接一口~

醬燒牛肉薄餅

想吃點小鹹食時的完美選擇，酥脆與醬香的平衡剛剛好，很適合「只想吃一點鹹食」的選擇。薄餅本身烤得酥脆，邊邊帶點焦香，搭配醬燒牛肉的鹹甜滋味，口感不厚重，卻很有滿足感。當作主餐前的小點或是輕食，都非常剛好。

牛肉使用的是醬燒調味，鹹中帶甜，香氣很足但不會過重。每一口都能吃到牛肉的存在感，不是那種只有醬沒有料的薄餅。搭配酥脆的餅皮一起入口，咬感層次非常明確。我特別喜歡它的「不膩感」。即使吃到後面，也不會覺得油或重口，反而會想再多吃一片。很適合兩三個人一起分食，也很適合當作下午時段的小點。

青檸熔岩舒芙蕾

說到成真咖啡，舒芙蕾真的不用多介紹，但這次點的青檸熔岩舒芙蕾，還是讓我印象非常深刻。上桌時舒芙蕾蓬鬆得像雲一樣，輕輕晃動盤子還會微微顫動，看了就讓人心情很好。

上桌就自帶主角光環，鬆軟蓬鬆的舒芙蕾切開後，內餡緩緩流出，青檸的酸香讓整體甜度變得很清爽，不會膩口。一旁搭配的新鮮水果，讓口感更加豐富，是那種吃完會覺得「今天選這個真的對了」的甜點~

入口後，舒芙蕾本體非常輕盈，幾乎不用咀嚼就會在嘴裡化開，搭配青檸的酸甜，完全不膩口~旁邊搭配的新鮮水果也很加分，讓整份甜點吃起來更清爽、有層次。這道真的很適合在吃完鹹食後當作完美收尾。

Come true 水果茶

如果不喝咖啡，Come true 水果茶就是安全又好喝的選擇，水果香氣自然，酸甜平衡得很好，喝起來非常清爽~

阿法奇朵

讓人印象很深刻的一杯。香草冰淇淋上撒了開心果碎，先倒入雪莉酒，再加入義式濃縮咖啡，苦甜之間多了一點成熟感，層次很有趣，適合慢慢喝、慢慢感受。

入口的瞬間，先是冰淇淋的甜，接著是咖啡的苦，最後酒香慢慢浮現，整體非常有層次。不是那種一喝就懂的飲品，而是會讓人慢慢品味的組合。

成真咖啡台北誠品松菸店，對我來說不只是「吃得好」，而是「待得住」。能帶著狗狗一起來，安心地坐著、慢慢吃、慢慢聊天，本身就是一件很幸福的事。如果你也在找一間寵物友善、餐點有水準、空間舒服的咖啡廳，這裡真的很值得放進口袋名單！