大甲鐵砧山風景區全新串起海線風光 適合全齡健行漫遊輕旅行　

雕塑公園－蜂巢遮陽棚。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續提升海線觀光遊憩品質，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）推動「大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫工程－再造新地景」，總經費3,000萬元，工程自113年底開工，已於114年10月順利完工。明確定位空間主題與景觀風貌，提供更安全、舒適且具特色的休憩環境。

觀旅局指出，此次工程以全區整體規劃為核心，重新活化鐵砧山遊憩環境，透過「彩色項鍊」的設計概念，將景區內各具特色的旅遊節點串聯起來，整合遊憩資源，形塑嶄新的海線景觀風貌，並打造兼具休憩、漫遊與停留功能的全齡友善旅遊空間，讓鐵砧山成為適合各年齡層放慢腳步、親近自然的山海景點。

觀旅局長陳美秀表示，計畫動線自成功路沿線的劍井作為起點，依序串聯雕塑公園、永信運動公園，並以山頂節點遠眺西海岸線與夕陽美景作為終點，採重點式改建並強化點狀景點間的串聯關係。工程過程中沿道路新增部分人行步道，重新規劃友善的人行與車行動線，不僅提升人車通行安全，也同步優化視覺景觀，進一步強化開放空間的可及性與連續性，帶動整體觀光人潮。

▲雕塑公園－枕木石板。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局說明工程亮點包含多項景觀與設施更新，其中雕塑公園新設蜂巢造型遮陽棚，造型呼應既有鐵砧山標誌系統，不僅提供休憩遮陽功能，也成為園區新的拍照打卡亮點；成功路沿線擋土牆進行景觀美化，運用石板、卵石骨材及岩面磚等多樣建材混合拼貼，呈現頭嵙山地層特色與土壤色況，並融入灰面鵟鷹、五色鳥與狗花椒等在地生態意象，讓道路景觀更具故事性與地方辨識度；山頂新設觀景台，提供遊客駐足欣賞大甲地區市景、西海岸線、平原風光與晚霞景致；此外，成功路部分路段同步新增人行系統，優化人車動線，提升行走安全性，並強化整體景觀視覺效果。

觀旅局表示，透過彩色項鍊串連計畫，不僅完成成功路山頂段的節點串接，也同步進行周邊老舊設施的整修與活化，重新喚醒鐵砧山公園周邊景觀風貌，讓海線旅遊版圖再添新亮點。地方民眾也回饋指出，成功路新增人行系統後，步行環境更安全舒適，吸引更多遊客願意停留，細細體驗鐵砧山的新風貌。

台中市風景區管理所提醒，前往大甲鐵砧山旅遊，遊客可搭乘813副線公車，或自行開車至劍井、雕塑公園及忠靈祠等附屬停車場。位於大甲鐵砧山旅客服務中心的「踏親 Touching 露營區、寵物親子餐廳」，除提供鐵砧山旅遊諮詢外，每週日亦有志工導覽鐵砧山風情，寵物餐廳內還有親人的貓咪陪伴互動，不僅適合親子踏青、郊遊與野營，也很適合來一趟說走就走的輕旅行。 更多旅遊資訊，請至「台中市政府觀光旅遊局」官方網站查詢。

