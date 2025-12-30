2025-12-30 10:18 冠婷生活趣
壽星送海鮮拼盤！喝一口就上癮的老菜脯炒雞鍋，台南壽星優惠推薦，附最新菜單
台南北區火鍋推薦_敝姓鍋台南海安店─台南壽星優惠推薦，當月壽星送海鮮拼盤！喝一口就上癮的老菜脯炒雞鍋、剝皮辣椒炒雞鍋，飯後必吃DIY霜淇淋加Q彈珍珠、多款飲料暢飲，內建兒童閱讀遊戲區，爸媽終於可以好好吃飯，附敝姓鍋台南海安店最新菜單，海安路聚餐推薦、台南親子友善餐廳推薦、台南北區美食餐廳推薦
文章目錄
- 關於敝姓鍋台南海安店
- 敝姓鍋台南海安店在哪裡
- 敝姓鍋台南海安店環境與餐點特色
- 寬敞舒適用餐空間
- 兒童閱讀遊戲區
- 誠意滿滿的當月壽星禮
- 敝姓鍋台南海安店交通與停車資訊
- 敝姓鍋台南海安店交通指引
- 敝姓鍋台南海安店環境開箱
- 敝姓鍋台南海安店接待區
- 敝姓鍋台南海安店兒童閱讀遊戲區
- 敝姓鍋台南海安店自助區
- 敝姓鍋台南海安店用餐區
- 敝姓鍋台南海安店餐點分享
- 招牌炒雞鍋物
- 老菜脯炒雞鍋 368元
- 剝皮辣椒炒雞鍋 298元
- 火鍋附餐
- 雞蛋
- 手打烏龍麵 +20元
- 來點小食
- 滷麻辣鴨血豆腐 48元
- 消費資訊
- 敝姓鍋台南海安店最新優惠活動資訊
- 壽星送海鮮拼盤
- 敝姓鍋台南海安店常見問題懶人包
- 敝姓鍋海安店在哪裡？好停車嗎？
- 需要預約嗎？如何訂位？
- 自助吧有哪些東西是吃到飽的？
- 第一次吃推薦點什麼湯底？
- 當月壽星有什麼優惠？
- 適合帶小孩去嗎？有兒童椅嗎？
- 敝姓鍋台南海安店最新菜單
- 台南北區火鍋推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於敝姓鍋台南海安店
「台南北區火鍋推薦、台南壽星優惠推薦」
「海安路聚餐推薦、台南親子友善餐廳推薦、台南北區美食餐廳推薦」
敝姓鍋台南海安店在哪裡敝姓鍋台南海安店位於台南市北區海安路三段930號，近台南花園夜市，周邊好停車。
敝姓鍋台南海安店環境與餐點特色寬敞舒適用餐空間
挑高的空間設計搭配明亮的採光，座位寬敞不擁擠，用餐體驗非常舒適，完全沒有傳統火鍋店的油膩感。
兒童閱讀遊戲區
店家貼心規劃了一區專屬兒童空間，提供兒童讀物與玩具。
誠意滿滿的當月壽星禮
到敝姓鍋台南海安店慶生CP值超高，只要出示證件，當月壽星即贈送一份澎湃的海鮮拼盤。
敝姓鍋台南海安店交通與停車資訊大眾運輸：台南市公車70右路，在文元里站下車，下車後走路2分鐘。
機車：海安路三段兩側皆劃有公有機車收費停車格。
汽車：文元國小地下停車場，走路10分鐘。
敝姓鍋台南海安店交通指引
開車、騎車或搭公車都非常方便！
騎車可停放於海安路三段兩側的公有機車收費停車格；開車可停放於文元國小地下停車場，搭公車到距離最近的「文元里」站下車後，走路2分鐘即可抵達敝姓鍋台南海安店。
敝姓鍋台南海安店環境開箱
敝姓鍋台南海安店前方有退縮空間，可供機車臨停。
敝姓鍋台南海安店接待區
報上訂位資訊後，隨著服務人員穿越挑高的用餐區，寬敞的走道與明亮的採光讓人感到無比放鬆。
敝姓鍋台南海安店兒童閱讀遊戲區
保留了一塊完整區域作為兒童區，而不是隨便塞在角落。
設計上採半開放式，家長坐在附近的座位區就可以看到小孩的動態，安心地享用火鍋。
鋪設了安全地墊，架上有豐富的童書繪本與積木玩具。
敝姓鍋台南海安店自助區
自助吧台維持得非常整潔，醬料區、飲料區井然有序。
珍珠、現擠霜淇淋機、奶茶、日式煎茶、冬瓜檸檬。
現磨咖啡機。
最受歡迎的霜淇淋，可以搭配旁邊的黑糖珍珠享用。
敝姓鍋台南海安店用餐區
走到敝姓鍋台南海安店的用餐區，最吸睛的就是敝姓鍋經典的百家姓牆。
挑高的天花板設計完全沒有壓迫感，搭配溫暖的木質桌椅，呈現一種簡約文青的質感，規劃適合一人用餐、兩人用餐、四人用餐、六人用餐的座位。
六人桌。
兩人桌。
一人用餐區。
敝姓鍋台南海安店餐點分享
火鍋附綜合菜盤、附餐、主餐、飲料自助吧。
大量的新鮮時蔬，對於帶小孩的家長或是正在飲控、注重健康的族群來說，這份火鍋菜盤讓人吃得非常安心。
如果是無肉不歡的朋友，敝姓鍋台南海安店提供超佛心的菜盤換肉盤服務，可更換成牛肉、豬肉、雞肉三擇一。
招牌炒雞鍋物老菜脯炒雞鍋 368元
嗅覺系濃厚湯底！
嚴選食材堆疊有層次的香氣，帶有獨特的陳年韻味，老菜脯特有的酵素會讓湯頭越煮越甘甜。
搭配經過酥炸一番的雞腿肉，外皮微焦香、肉質軟嫩多汁，是冬天進補或喜歡重口味的首選。
剝皮辣椒炒雞鍋 298元
湯底色澤金黃清澈，入口先是微微的辣度刺激味蕾，緊接著是剝皮辣椒特有的甘甜味，這款湯頭非常耐喝，煮到後面結合了蔬菜與肉片的精華，鮮甜度會更上一層樓，開胃又解膩。
火鍋附餐雞蛋
手打烏龍麵 +20元
火鍋免費附餐有：白飯、冬粉、雞蛋可選擇。
+5元升級科學麵
+15元升級滷肉飯
+20元升級手打烏龍麵
+25元升級韓國拉麵
來點小食滷麻辣鴨血豆腐 48元
火鍋還沒滾，先來這盤止餓！
滷到入味的鴨血豆腐，一上桌就聞到濃濃的花椒香，麻而不燥的口感，瞬間喚醒了味蕾，絕對是等待火鍋時的最佳伴侶。
消費資訊
用餐日期：2025/12/11(四)
低消：120公分以上共鍋費180元(可抵單點食材)。
用餐酌收10%清潔服務費。
用餐時間90分鐘。
付款方式：現金。
敝姓鍋台南海安店最新優惠活動資訊壽星送海鮮拼盤
當月壽星用餐，出示實體證件即免費招待一份海鮮拼盤，內容有：鮮甜白蝦6隻、蛤蜊6顆、魚卵花枝漿一份、鯛魚片兩塊。
敝姓鍋台南海安店常見問題懶人包敝姓鍋海安店在哪裡？好停車嗎？
位置：台南市北區海安路三段930號。
汽車： 直接停在文元國小地下停車場，車位多且就在餐廳附近。
機車： 海安路三段兩側皆有大量機車停車格。
需要預約嗎？如何訂位？
建議預約：尤其假日、晚餐時段人潮較多，建議提前訂位以免久候。
訂位方式：可透過電話預約。
自助吧有哪些東西是吃到飽的？
飲品無限喝：包含各類冷飲以及現磨咖啡機。
甜點無限吃：提供現擠霜淇淋機，最棒的是旁邊有Q彈珍珠任你加，想吃多少珍珠奶茶聖代都可以自己 DIY。
第一次吃推薦點什麼湯底？
回甘醇厚：必點老菜脯炒雞鍋，嚴選食材堆疊有層次的香氣，帶有獨特的陳年韻味，老菜脯特有的酵素會讓湯頭越煮越甘甜。
喜歡微辣甘甜：推薦剝皮辣椒炒雞鍋，湯頭清甜回甘，越煮越好喝。
當月壽星有什麼優惠？
壽星禮：只要是當月壽星，出示實體證件即免費招待一份海鮮拼盤。
拼盤內容：蛤蜊、鮮蝦、鯛魚片、魚卵花枝漿，誠意十足！
適合帶小孩去嗎？有兒童椅嗎？
超級適合！店內設有專屬兒童閱讀遊戲區，提供兒童讀物與玩具，讓小朋友吃飽後有地方放風，大人可以安心吃飯，現場亦備有兒童座椅與兒童餐具。
敝姓鍋台南海安店最新菜單
台南北區火鍋推薦_敝姓鍋台南海安店最新菜單，來源：敝姓鍋FB粉絲頁，2025/12。
台南北區火鍋推薦相關資訊
敝姓鍋台南海安店
熱門搜尋：台南北區火鍋推薦、台南壽星優惠推薦、海安路聚餐推薦、台南親子友善餐廳推薦、台南北區美食餐廳推薦
設施：洗手間、兒童遊戲區、兒童座椅
⏰ 營業時間
一~四 17：00~21：30
五~日 11：00~14：30；17：00~22：00
📍 地址：台南市北區海安路三段930號
電話： 06 251 1283
品牌資訊敝姓鍋官網
_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，獲得更多即時美食旅遊資訊
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數