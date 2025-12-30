桃園「拉拉山」怎麼玩？來去賞櫻、吃水蜜桃！

在桃園復興鄉的拉拉山，又名達觀山，擁有全台面積最大的紅檜林、壯闊的拉拉山巨木群，夏季時盛產全台最好吃的水蜜桃，每年春季時，拉拉山上盛開櫻花，一片粉紅色的夢幻大地，總是吸引大批遊客前來！還有不少遊客在寒流來臨時，幸運地欣賞到銀白世界呢～

恩愛農場。圖／IG, alstonphoto

拉拉山交通

大眾運輸

搭臺鐵至「桃園站」或「中壢站」下車，轉搭桃園客運（往林班口）至「巴陵站」

自行開車

► 國道1號

平鎮系統交流道-省道臺66線-大溪端交流道下-市道112甲線-省道臺3線-省道臺4線-桃59-1線-省道臺7線-桃116線

► 國道3號

大溪交流道下-市道112甲線-省道臺3線-省道臺4線-桃59-1線-省道臺7線-桃116線

拉拉山各季特色

拉拉山各季特色。

春季－櫻花季賞櫻＆賞雪

拉拉山櫻花。圖／KKday

每年2-3月是拉拉山櫻花盛開的季節，特別是在恩愛農場裡綻放的千島櫻、富士櫻，淡粉色以及桃紅色花海，宛如置身日本的美景之中；農場的絕佳地理位置讓視野更遼闊，眺望遠方的壯麗山景，讓人心曠神怡；設有小木屋、露營營地、水蜜桃、烏龍茶、有機蔬菜等區域，農場內也有無菜單料理可以用餐，是闔家大小出遊的絕佳景點！

小編偷偷說：若天氣允許，恩愛農場也有機會賞到雪唷，被粉紅色點綴的雪白世界，是非常獨特的景致呢！

夏季－水蜜桃季

水蜜桃。圖／IG, yoyozaha

拉拉山的水蜜桃美味至極，圓潤飽滿的果形、鮮甜多汁又柔嫩的果肉，是許多人心中的首選。每年6-8月是拉拉山水蜜桃盛產季，大批遊客慕名而來，此時的拉拉山不僅滿山的水蜜桃，人潮也是水塞不通呀！旅遊踏青的同時，要記得順道來園區內品嚐新鮮的水蜜桃，錯過甜美的水蜜桃實在太可惜了！

小編提醒：

3個規則教你挑選美味的水蜜桃！

1. 拉拉山水蜜桃底部渾圓，柄部有道溝，不像一般水蜜桃尾部呈尖凹狀。

2. 復興鄉農會出的拉拉山水蜜桃盒有「泰雅黥面人」標誌，每盒桃子均有流水號控管。

3. 拉拉山水蜜桃是淡粉紅，表皮有細緻絨毛，進口桃色呈豔紅，表皮光滑。

秋季－甜柿季

拉拉山甜柿。圖／KKday

每年11-12月，為拉拉山盛產甜柿的季節，主要種植的是日本富友及次郎兩品種，渾圓飽滿的外型、金黃色的色澤、直接入口可以感受甜脆多汁的口感，也可以選擇入菜成特色料理，爽口又開胃，讓人食指大動！亦有採柿子可以體驗唷～

拉拉山景點推薦

拉拉山國家森林遊樂區

拉拉山國家森林遊樂區。圖／Klook

拉拉山國家森林遊樂區位於桃園市復興區北橫上巴陵一帶，而拉拉之意涵源為泰雅族語中「美麗的」、「令人讚嘆的」、「眺望或守望」。該地區具有豐富的檜木以及多元的生態環境，其中又以具有千年樹齡的紅檜以及扁柏木群為特色，園內設有巨木群步道，是北台灣探訪神木的最佳景點。

地址：桃園市復興區華陵里13鄰巴崚205號

開放時間：06:00-17:00

小編提醒：山區狀況不定，出發前可至園區官網查看營業公告

拉拉山恩愛農場

恩愛農場。圖／IG, alstonphoto

恩愛農場絕對是拉拉山必訪景點之一，寒流來襲時這裡有著濃濃雪意，是追雪聖地的選擇之一。春季時有著絕美的櫻花景致，超浪漫的粉紅海帶來滿滿的人潮，許多遊客甚至提早來卡位在盛開的櫻花樹下野餐～而且位於居高臨下的位置，還可以瞭望白雲繚繞的山頭；農場外有小市集販賣小吃美食；農場內則有露營營地、住宿，與風味餐廳。

地址：桃園市復興區華陵里上巴陵中心路143號

開放時間：09:00-20:00

巴陵古道生態園區

巴陵古道生態園區。圖／KKday

巴陵古道以前為泰雅族人的部落通道，雖然年代久遠而荒廢，此處卻依然保有豐富的動植物生態環境。桃園市政府將此處重新打造成「巴陵古道生態園區」，結合蝴蝶館、甲蟲館、闊葉林館、地質館並與當地原住民文化做結合，讓每位來訪的旅客得以體驗一段自然生態與歷史人文結合的深度之旅。步道全長1.28公里，有座懸掛於樹林之間的「生態探索吊繩橋」，一邊欣賞幽靜的自然景觀，一邊感受著腳下臨空的刺激感受！

地址：桃園市復興區華陵里7鄰29號

開放時間：08:00-17:00

