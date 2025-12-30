台中北屯美食【兩個椅子】道地廣式牛雜料理，湯頭醇厚，越吃越上癮。除了填飽肚子，還能讓人身心感到安定的靈魂餐廳。

2025-12-30 08:45 鍾小殷的幸福玩樂趣

第一次走到「兩個椅子」，很難不被它的名字吸引。

起初還想說是賣椅子的店嗎?

哈哈!結果仔細一看，才發現居然是餐廳。

販賣的餐點很特別，有別於一般常見的料理，

在這裡可以吃到肉夾膜、廣式道地牛雜、台式香滷大腸、串串鍋...

更特別的地方，

在這裡除了填飽你的肚子，也能讓身心靈放鬆喔!

兩個椅子 地理位置

先來介紹兩個椅子的位置，位於台中北屯太原路三段上。

太原路上店家、住宅多，如果開車前往，碰碰運氣找看看有沒有路邊停車位。

或是直接停在周邊的停車場，比如一德洋樓停車場。

步行到兩個椅子約450公尺，不會很遠，可以慢慢散步當運動。

兩個椅子 餐廳由來

為什麼餐廳會取名為兩個椅子呢?

我詢問店家，她說她們一開始是做「本源光系列」課程。

有一天，兩位課程老師在廚房裡聊到，

「如果有一個地方，能讓人一邊吃飯，一邊學習光與愛的課程； 在一個和諧、充滿能量的空間裡，好好享受一頓真正滋養身心的料理， 那會是什麼樣子呢？」

這個提問，便成為了「兩個椅子」誕生的起點。

兩個椅子象徵著對話與傾聽，

他們想要用飲食傳遞愛，用光場域養靈魂。

簡單的說，就是一個能吃飽，又能跟著心靈成長的地方。

兩個椅子 店內環境

一踏進店內，你就會發現跟一般餐廳的感覺不一樣。

店面外觀走的是樸實溫暖的路線，

而店裡面，延續著這個氛圍。

一種自然的、不急著催促人的節奏，

像在家裡面用餐那種自然居家感，

一坐下來，心也跟著慢慢靜了。

牆上還有掛著許多幅畫作，

這是餐廳與藝廊合作，可以邊用餐，邊欣賞名畫。

桌距之間不擁擠，燈光柔和，

進到裡面，真的會不自覺地放慢吃飯的速度耶!

再往後面走，裡面還藏了一間包廂。

可容納15人，團體、或是有多人的需求時，歡迎包場喔!

包廂提供投影布幕、白板、電視等設備，非常適合團體包場。

無論是有授課、慶生需求，

或是公司、朋友、家人聚餐，通通適合喔!

兩個椅子 菜單

它們的餐點很多元，而且都是比較不常見的特色料理。

像是冒菜、肉夾饃(又稱台式漢堡)。

還有必吃的招牌-廣式牛雜料理，以及麻辣串串鍋系列。

菜單選項豐富，又平價，重點很好吃。

你可以感受到，每一道菜都是經過認真的設計與烹煮。

兩個椅子 餐點

我們一共點了廣式牛雜泡麵、牛肉麻辣燙以及一個豬肉肉夾饃。

每一個都很好吃，尤其肉夾饃，美味到讓我想要再加點的那種程度。

豬大王肉夾饃

先來分享讓我很喜歡的肉夾饃，

這也是我第一次吃所謂的台式漢堡，完全不輸給西式漢堡。

外皮微酥，就跟酥皮濃湯上面那層酥皮一樣酥脆，

內餡飽滿，肉香扎實不油膩。

我特別喜歡裡面的配菜，帶點微酸，和豬肉一起吃剛剛好，

層次立刻被拉開，解膩又唰嘴。

廣式牛雜泡麵

來到兩個椅子，要記得點它們的招牌牛雜。

牛雜處理得乾淨無腥味，越嚼越香。

尤其沾上獨家辣椒粉，更有風味。

這個辣椒粉，是用辣椒與香料下去一起打，

香氣不張揚，但很有後勁。

麵條有彈性，配上入味的牛雜，真的很完美。

秘製牛肉麻辣燙

最後的麻辣燙也很厲害，雖然是麻辣燙，

但店家很貼心，也能做不辣的口味喔!

因為帶苳一起吃，我們選不辣。

雖然不辣，但一點都沒有減少該有的美味。

牛肉軟嫩不柴，又完整吸收湯頭精華，

香氣飽滿不厚重，跟湯一起入口特別順口。

講到湯，兩個椅子的湯都很順口耶!

不管是麻辣燙的湯，還是廣式牛雜的附湯，

都走一個溫潤路線，喝得出鮮味。

除了我們當天點的餐，店家附的茶也很好喝。

是的，這裡不只有正餐，還有販售咖啡以及茶。

明明都是很簡單的餐點，卻吃得出用心與料理的獨特性，

這就是兩個椅子的獨特魅力。

兩個椅子 課程體驗

前面有提到，兩個椅子在變成餐廳之前，是以課程為主，

主廚群都來自生活中的家庭主婦，但透過多年本源光的覺察學習，

她們把煮飯這件事，變成了一種療癒的能量。

既然是由「本源光系列」延伸而來的靈魂餐廳，自然不會忘記原本的根。

因此來到兩個椅子，消費滿100元，就能用100元加購課程體驗。

那麼是什麼樣的課程內容呢?

從親子、情人、家庭關係，到金錢、職場、健康等等，

只要是你迫切需要面對的，或者你本身有興趣的，

都可以來這邊，得到不同的觀點與啟發。

兩個椅子 店家資訊

來到兩個椅子，無論是想吃一餐，

或是被接住的感覺，都可以滿足。

兩個椅子（本源光系列）

地址:臺中市北屯區太原路三段131號1樓

電話:04-22060196

營業時間:週一至週六 11：00 - 20：30

FB:https://www.facebook.com/share/1G3fLFy74x/?mibextid=wwXIfr

LINE:https://page.line.me/047rxlvl

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班,一家三口,帶著小孩在現實裡,努力樂活。

#美食探店 #台中美食 #主題餐廳 #身心靈療癒

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20 22:57 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

2025-12-20 22:17 Rhsuan

高雄市區的觀光非常活躍也非常多元，活動一個接著一個，前鎮、亞洲新灣區，甚至旗津的各景點已經是前往高雄輪流必去的地方，最近預約了算是比較新的景點高雄時空之城，堪稱是亞洲最大3D立體彩繪，很適合安排於小空檔或吹冷氣殺時間，重點是還有免費點心跟飲品。


高雄時空之城 鄰近夢時代購物中心 位於台糖物流園區 免費停車

時空之城位於前鎮區的台糖物流園區內，離好市多、夢時代、台鋁、IKEA都非常近，開到台糖物流園區門口千萬別懷疑，沒錯！就直接開進去向警衛表明來意，他就會指導你怎麼停車(有一區專屬停車區，而預約方式在文末)


停好車到一樓報到，服務人員就會帶領你坐電梯往上，迎接你的是個非常可愛的畫面~


贈送每人一瓶護手消毒噴霧劑以及一包益生菌小軟糖(小朋友也有哦)



詩舒曼蠶絲文化園區 提供蠶絲被套相關產品製程知識

入門後看到蠶寶寶介紹及滿滿的床單被套大概了解這裡在做什麼啦(其實當初真的是為了3D彩繪牆來的~)


各個星座的代表花色



短短幾分鐘的步行時間，走得很迂迴，但卻可以了解產品的製程知識


高雄時空之城 免費吃甜點、咖啡 無限供應

經過了一排教室後來到我們目的地，如同Google評論，服務人員很熱情的招呼我們享用甜點及茶點(當天是蛋塔跟咖啡)，一旁就是類藍晒圖的彩繪空間


這裡不僅提供桌椅，還可以充電，重點是茶點都是無限量供應，當你手嘴空空時，服務人員還會熱情招呼，著實非常不好意思(笑。


高雄時空之城 超大3D立體彩繪牆 彷彿置身奇幻世界

享用完小點後，往目的地前進啦，打造得很科技感，服務人員簡單解說後就可以自行前往拍照啦~


整個戶外空間都是3D彩繪，也有最佳拍攝位置的提示。


聽說屋頂及大螢幕3D螢幕都是後來增加的，我們非常幸運免於曬太陽




 




高雄時空之城｜亞洲最大3D立體彩繪 預約方式及預約網址

線上預約網址： https://yoyaku.toreta.in/boyaliving/#/





Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#高雄 #景點 #咖啡

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包

2025-12-28 14:19 女子漾 ／編輯周意軒
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖
2026 去韓國前一定要看！入境新制「全面改成電子卡」懶人包 圖片來源：AI製圖

再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

圖片來源：官網截圖
圖片來源：官網截圖

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

圖片來源：AI製圖
圖片來源：AI製圖

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #統一 #賞櫻 #保險 #免簽 #第二航廈 #入境韓國 #電子入境卡 #K-ETA

[台中北區]士官長酸菜白肉鍋。湖南臘肉/蔥油餅/豬肉餡餅/韭菜盒/私房滷味/重慶酸菜白肉鍋物 #通通吃到飽

[台中北區]士官長酸菜白肉鍋。湖南臘肉/蔥油餅/豬肉餡餅/韭菜盒/私房滷味/重慶酸菜白肉鍋物 #通通吃到飽

2025-12-23 13:56 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

10月中去找捲餅 #孤獨的潤餅獵人

也順道去友人介紹的湖南菜、酸菜白肉鍋吃到飽的老店「士官長」野地餐廳

我夾滷味動不動就超過三、四百的，所以連滷味都能吃到飽正是最吸引我的原因

雖然吃後感想是重口味我果然無法吃多，且用餐方式不習慣，但也是個特別體驗囉



商家名稱：士官長酸菜白肉鍋(台中市北區天津路一段203號)

相關連結：FB粉絲專頁  

營業資訊：0988104380 週二三四16:30-20:00；週五六日16:30-21:00；週一休

餐點介紹：內用吃到飽/飲料單點

用餐日期：2025.10

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

門口處、騎樓下有一個固定的攤車，也是料理烹飪區和外帶點餐的地方

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 用餐環境

內用空間不大、桌間距離近，但因為人客只需要乖乖待在座位上，像嗷嗷待哺的小鳥等待作為鳥爸媽的服務人員主動拿餐點到桌邊。客人不用頻繁離桌，而且看起來是每個時段只接一批人客，所以不會因為空間略狹隘而感覺不便，就只是會聽到隔壁客人正常聲量的談話而已


士官長酸菜白肉鍋 菜單(拍攝日期：2025.10)  

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲用餐方式就是無菜單、免點餐，等服務人員依序上菜，送來什麼就吃什麼。當然可以選擇拒絕不想吃的，或直接向服務人員續點想吃的

這種用餐模式可增加店員和客人互動，當然更重要的是控管份量，避免多拿浪費。但這種過於高頻率跟服務人員社交，又不能自行(不用其他人)決定吃甚麼、份量如何，對我這只想安靜投入用餐跟好好把嘴巴用在咀嚼的人，會覺得很累跟將很不自由(吃飯還要跟店員social也太累了吧！)


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

滷味系列

剛入座就先送上的綜合滷味盤，是事先裝好封膜、直接從冰箱拿出上桌。有海帶、豆干、豬肉(應該是豬腱)和豬耳朵。肉類入味但醬味偏甜且濃重，儘管我超愛吃豬腱跟海帶，這一盤卻吃完就膩、不想再吃

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲後來由店員陸續送來的滷味則是熱的，由店員夾接夾進冷滷味的盤子內。雖然本意是為了環保節省，但調味就會混到，而且感覺若盤中還有剩，店員也就給得比較少，也比較不那麼頻繁來補。

當天的熱滷味有大腸(含大腸頭)、豬皮、筍乾。這三道都滷得很透，大腸柔軟好嚼，沒有過重腥味；豬皮的皮下油層完全剔除，只有膠質談嫩口感，而且又不會太Q、略黏而不沾牙；筍乾也滷得軟中帶脆，滷香滿溢。這三樣我都很喜歡跟回味，儘管覺得熱量不低也還是貪嘴、續了一次


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​涼菜系列

本日有豆干絲、蘿蔔絲

豆干絲似蒟蒻的Q脆；白蘿蔔則是被刨成半透明薄條狀，漬汁酸甜適中，是這餐所有餐點中唯一可解膩的，所以每次店員有賴我都會主動加點



202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

酸菜白肉鍋系列

鍋料有大白菜酸菜鍋底、豬肉片、獅子頭、高麗菜、胡蘿蔔、木耳、杏鮑菇、(未在照片中)板豆腐、豬血、豬血糕

湯頭酸度合宜，濃而爽口開胃，多喝也不鹹膩；肉片非常見三層肉，而是瘦多肥少的梅花肉片；「獅子頭」約十圓硬幣大，豬肉比例高，也沒有甚麼肥肉顆粒，吃得到荸薺的酥脆和芹菜香氣


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

煎炒系列

有蔥油餅、豬肉餡餅、韭菜盒這三種餅類和香腸、臘肉和臘肉炒飯，全是無限量可續點

「臘肉」和「香腸」切片會配甜椒和洋蔥一起料理，臘肉和香腸煎得表面乾但不至硬韌，剛咀嚼時覺得稍鹹不適，但後來越嚼越有燻肉香；「蔥油餅(二切片/ 人)」外薄微脆、內韌，蔥多而香氣明顯

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲「炒飯」無過重油感、飯粒分明，臘肉、酸豇豆(酸豆角)、洋蔥、青蔥花和蛋等佐料都切得粒徑和米粒接近，因此整體口感均一、適口

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲「豬肉餡餅(一顆/ 人)」肉餡會爆汁肉末偏糊但摻入其中的蔥花仍有脆度，餅皮則外脆但沾附油而油味油感重，餅皮的內層則可能因為多汁的肉餡而變得軟軟糊糊的

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲ 「韭菜盒(半顆/ 人)」跟餡餅一樣沒有吸油所以外層油味油感重餅皮也沒有特別脆；內餡不只有韭菜跟常見的冬粉蛋肉末，甚至還有加高麗菜和洋蔥，導致韭菜味被稀釋


202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋
202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

老闆特色菜 👍

本日是青龍炒蹄膀肉，是限量、無法加點(但若還有剩，店員還是會讓人客續點)；蹄膀肉多且十分柔嫩，和青龍椒拌炒，不會太油膩又十分好吃


總結來說，

鍋物美味、滷味調味偏重、煎炒物(餅類)偏油

服務很好、非常好、極度熱情，但不適合我，反而感覺受限又用餐中一直被打擾

總之，就是一種體驗囉



以上。

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人

#孤獨的潤餅獵人󠀠
夢想是收集全台 春捲、潤餅、苜蓿芽捲！
󠀠
喜歡跑傳統市場、喜歡統整圖鑑
能邊吃捲邊認識各地民情文化與捲餅同好
是我致力吃遍全台春捲潤餅的原因啦
󠀠󠀠󠀠
🐱圖文彩蛋 #J哥和Na哥客串演出中

#鍋物 #吃到飽 #美食探店 #打卡景點 #台中美食

