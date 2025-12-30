2025-12-30 08:45 鍾小殷的幸福玩樂趣
台中北屯美食【兩個椅子】道地廣式牛雜料理，湯頭醇厚，越吃越上癮。除了填飽肚子，還能讓人身心感到安定的靈魂餐廳。
第一次走到「兩個椅子」，很難不被它的名字吸引。
起初還想說是賣椅子的店嗎?
哈哈!結果仔細一看，才發現居然是餐廳。
販賣的餐點很特別，有別於一般常見的料理，
在這裡可以吃到肉夾膜、廣式道地牛雜、台式香滷大腸、串串鍋...
更特別的地方，
在這裡除了填飽你的肚子，也能讓身心靈放鬆喔!
兩個椅子 地理位置
先來介紹兩個椅子的位置，位於台中北屯太原路三段上。
太原路上店家、住宅多，如果開車前往，碰碰運氣找看看有沒有路邊停車位。
或是直接停在周邊的停車場，比如一德洋樓停車場。
步行到兩個椅子約450公尺，不會很遠，可以慢慢散步當運動。
兩個椅子 餐廳由來
為什麼餐廳會取名為兩個椅子呢?
我詢問店家，她說她們一開始是做「本源光系列」課程。
有一天，兩位課程老師在廚房裡聊到，
「如果有一個地方，能讓人一邊吃飯，一邊學習光與愛的課程； 在一個和諧、充滿能量的空間裡，好好享受一頓真正滋養身心的料理， 那會是什麼樣子呢？」
這個提問，便成為了「兩個椅子」誕生的起點。
兩個椅子象徵著對話與傾聽，
他們想要用飲食傳遞愛，用光場域養靈魂。
簡單的說，就是一個能吃飽，又能跟著心靈成長的地方。
兩個椅子 店內環境
一踏進店內，你就會發現跟一般餐廳的感覺不一樣。
店面外觀走的是樸實溫暖的路線，
而店裡面，延續著這個氛圍。
一種自然的、不急著催促人的節奏，
像在家裡面用餐那種自然居家感，
一坐下來，心也跟著慢慢靜了。
牆上還有掛著許多幅畫作，
這是餐廳與藝廊合作，可以邊用餐，邊欣賞名畫。
桌距之間不擁擠，燈光柔和，
進到裡面，真的會不自覺地放慢吃飯的速度耶!
再往後面走，裡面還藏了一間包廂。
可容納15人，團體、或是有多人的需求時，歡迎包場喔!
包廂提供投影布幕、白板、電視等設備，非常適合團體包場。
無論是有授課、慶生需求，
或是公司、朋友、家人聚餐，通通適合喔!
兩個椅子 菜單
它們的餐點很多元，而且都是比較不常見的特色料理。
像是冒菜、肉夾饃(又稱台式漢堡)。
還有必吃的招牌-廣式牛雜料理，以及麻辣串串鍋系列。
菜單選項豐富，又平價，重點很好吃。
你可以感受到，每一道菜都是經過認真的設計與烹煮。
兩個椅子 餐點
我們一共點了廣式牛雜泡麵、牛肉麻辣燙以及一個豬肉肉夾饃。
每一個都很好吃，尤其肉夾饃，美味到讓我想要再加點的那種程度。
豬大王肉夾饃
先來分享讓我很喜歡的肉夾饃，
這也是我第一次吃所謂的台式漢堡，完全不輸給西式漢堡。
外皮微酥，就跟酥皮濃湯上面那層酥皮一樣酥脆，
內餡飽滿，肉香扎實不油膩。
我特別喜歡裡面的配菜，帶點微酸，和豬肉一起吃剛剛好，
層次立刻被拉開，解膩又唰嘴。
廣式牛雜泡麵
來到兩個椅子，要記得點它們的招牌牛雜。
牛雜處理得乾淨無腥味，越嚼越香。
尤其沾上獨家辣椒粉，更有風味。
這個辣椒粉，是用辣椒與香料下去一起打，
香氣不張揚，但很有後勁。
麵條有彈性，配上入味的牛雜，真的很完美。
秘製牛肉麻辣燙
最後的麻辣燙也很厲害，雖然是麻辣燙，
但店家很貼心，也能做不辣的口味喔!
因為帶苳一起吃，我們選不辣。
雖然不辣，但一點都沒有減少該有的美味。
牛肉軟嫩不柴，又完整吸收湯頭精華，
香氣飽滿不厚重，跟湯一起入口特別順口。
講到湯，兩個椅子的湯都很順口耶!
不管是麻辣燙的湯，還是廣式牛雜的附湯，
都走一個溫潤路線，喝得出鮮味。
除了我們當天點的餐，店家附的茶也很好喝。
是的，這裡不只有正餐，還有販售咖啡以及茶。
明明都是很簡單的餐點，卻吃得出用心與料理的獨特性，
這就是兩個椅子的獨特魅力。
兩個椅子 課程體驗
前面有提到，兩個椅子在變成餐廳之前，是以課程為主，
主廚群都來自生活中的家庭主婦，但透過多年本源光的覺察學習，
她們把煮飯這件事，變成了一種療癒的能量。
既然是由「本源光系列」延伸而來的靈魂餐廳，自然不會忘記原本的根。
因此來到兩個椅子，消費滿100元，就能用100元加購課程體驗。
那麼是什麼樣的課程內容呢?
從親子、情人、家庭關係，到金錢、職場、健康等等，
只要是你迫切需要面對的，或者你本身有興趣的，
都可以來這邊，得到不同的觀點與啟發。
兩個椅子 店家資訊
來到兩個椅子，無論是想吃一餐，
或是被接住的感覺，都可以滿足。
兩個椅子（本源光系列）
地址:臺中市北屯區太原路三段131號1樓
電話:04-22060196
營業時間:週一至週六 11：00 - 20：30
FB:https://www.facebook.com/share/1G3fLFy74x/?mibextid=wwXIfr
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數