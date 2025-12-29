2025-12-29 23:00 軟西，遊記
港式火鍋推薦「如嫦 卜卜蜆·港式雞煲」麻辣雞煲+鮮度爆表蛤蜊鍋
位於中山國中站附近，新開幕的如嫦 卜卜蜆·港式雞煲，是之前知名雞湯火鍋如嬌 花膠雞．鍋物的姊妹店，更是「如嬌餐飲集團」的全新品牌。揉合老闆先前待過香港工作的經驗，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲推出經典特色港式火鍋，一個是海味爆棚的卜卜蜆，另一款是香麻辣的港式雞煲。再搭配各種活體海鮮、溫體牛等，還有港式小點、燒臘飯等，保證讓客人吃得飽足又滿意，維持如嬌集團一貫的真材實料和霸氣用料。難怪如嫦 卜卜蜆·港式雞煲才剛開幕沒多久，就已經座無虛席，一位難求呀，非常建議大家要先線上訂位以免向隅。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲沉穩時尚裝潢，搭配港鐵站名小巧思裝飾，讓人客彷彿一秒踏入香港火鍋店，整間店撲鼻而來蒜香鮮味，還有瀰漫在空氣中的麻辣香氣讓人食慾大開，台北港式火鍋推薦給軟絲們。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣收錄在軟西的台北火鍋、台北包廂餐廳推薦中。
港式火鍋推薦 如嫦 卜卜蜆·港式雞煲用餐環境
搶眼橘色港鐵站裝飾搭配沉穩墨綠色沙發椅，質感時尚裝潢中帶點復古港式風情，用餐時刻一到，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲可是座無虛席人聲鼎沸，放著90年代流行樂，看著會心一笑的標語，人客邊吃飯邊回憶著去過香港的各種旅遊趣事，搭著各種經典港式火鍋，別有一番韻味，也難怪如嫦 卜卜蜆·港式雞煲才剛開幕沒多久，就已經是老饕們口耳相傳的必訪名店了。
如嫦 卜卜蜆·港式雞煲除了4-6人座外，還有一個可以容納8-10人的包廂，低消NT8000，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣收錄在軟西的台北包廂餐廳推薦中。
強烈建議大家先如嫦 卜卜蜆·港式雞煲線上訂位，會有小驚喜手寫卡片超有溫度的。
港式火鍋推薦 如嫦 卜卜蜆·港式雞煲美食介紹
嫦嫦正宗招牌卜卜蜆(NT980)
看到上面鋪滿金蒜銀蒜，就知道如嫦 卜卜蜆·港式雞煲絕對是用料實在，有著金黃酥香的油炸香氣，也有生蒜獨特的嗆辣感，混合出豐富香氣，霸氣又大手筆，跟如嫣一樣，保證讓客人吃得滿足又飽足。另外還有超爆量肥美文蛤，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲非常搞工的讓蛤蜊吐沙3次，確保不會有殘留沙子影響口感跟鮮甜，顆顆吃起來飽滿鮮香。
開鍋的那瞬間真的滿滿蒜香隨煙霧一股腦兒地衝出來，湯底鮮到彷彿住在海邊，滿滿海味甘甜，又有濃烈蒜香，但喝起來卻是意外清甜很是順口，不愧是用老母雞、唐排、豬肉和蔬菜熬煮的湯頭阿。
嫦嫦招牌港式麻辣雞煲(小辣)(NT1280)
加炸豬皮(+NT88)
這就是如嫦 卜卜蜆·港式雞煲招牌麻辣雞煲，悶煮後把香氣牢牢鎖住，再加入香菜拌炒，濃郁香麻醬汁巴在雞肉上，開鍋後陣陣撲鼻勁辣香氣，有著洋蔥的嗆度也有香菜的清新爽口，把港式火鍋特色發揮得更淋漓盡致，很像台灣的宮保雞丁，但更加辣香過癮。
除了飽滿肥嫩雞肉外，還有鮑魚跟另外加的炸豬皮，滑潤軟彈口感很像海參，只不過吸滿辣度，直接入喉會被嗆得口鼻紅通通，馬上飆淚，嗜辣者絕對會愛的重口味雞煲!
待吃了一些雞肉後，服務生會再來加入變成蛤蜊湯底，從雞煲瞬間化身麻辣雞肉火鍋，一鍋兩吃，濃濃港式火鍋湯底風味，冷冷冬天吃一碗保證從腳底暖到手心。
黃金兩面米粉煎(NT128)
單吃絲絲條條金黃酥脆，沾著如嫦 卜卜蜆·港式雞煲招牌麻辣雞煲醬汁，瞬間吸飽辣度，更顯米香，外層濕潤內裡爽脆，相當特別的煎餅感。
特選限量溫體牛肉(NT780)
沒想到在如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣能吃到溫體牛，切得薄嫩，涮入滿溢鮮香的蛤蜊鍋中，帶有海鮮鮮美跟肉本身的甜口，雙重爆擊鮮度爽度都破表。
還有另一種更台南道地吃法，直接把牛肉鋪在碗中，沖入鮮甜蛤蜊湯飄散出蒜香氣，這吃法太誘人啦。
炸魚皮(NT88)
這個炸魚皮可以單吃或是泡入卜卜蜆鍋裡，魚皮本身薄酥脆，吸滿湯汁精華更鮮潤。
太陽蛋椒麻出前一丁(NT138)
店員上菜時表示他的賣點就是那個表情，真的直接噴笑出來，這戲謔的臉很無奈要被吃掉的感覺。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲加了藤椒油拌入，麵體吃起來有點麻香辣度，替出前一丁增添了點香氣趣味。
鹹蛋臭豆腐肉餅飯(NT188)
結合臭豆腐做成的肉餅，隨著肉餅跟飯拌勻，濃厚發酵味道衝鼻而來，外國朋友聞到鐵定要嚇破膽，雖然邊拌邊覺得味道真的超級重，但這正是台灣人從小聞到大的臭豆腐味，入口滿滿衝擊肉鹹香很是下飯，肉香混著米Q，只能形容這道香臭兼具，推薦來如嫦 卜卜蜆·港式雞煲必點!
港式臘味飯(NT188)
經典港式臘腸飯，鹹香入味的臘腸帶點淡雅酒香，吃的時候再倒入醬油，拌著飯吃滿溢肉香。搭配如嫦 卜卜蜆·港式雞煲自製菜脯，在嘴裡咖咖作響辣度溫潤，又忍不住扒了兩口飯。
酸辣土豆絲(NT158)
作為各種重口味菜餚間的轉換，酸爽清香開胃，只不過尾韻是從喉嚨燒回來的微微香辣，豐富層次感超級涮嘴。
港式辣味咖哩雙蛋(NT168)
港式餐廳必點的咖哩魚蛋，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲做成雙蛋組合更驚豔，咖哩辣口辛香，有魚蛋的Q彈又有鳥蛋的滑嫩，兩種口味一次滿足。
蒸手作珍珠丸子(NT168)
如嫦 卜卜蜆·港式雞煲的珍珠丸相當軟糯，米香豐盈，餡料紮實又水潤，大人小孩都很適合，這顆吃完姊妹們讚不絕口。
招牌花枝玉米煎餅(NT228)
滿滿切成塊狀彈牙花枝和甜香玉米，不過這個煎餅稍微偏厚一些，外層油亮，軟西個人比較喜歡韭菜餅跟珍珠丸子!
嬌鹽酸白菜脆皮肥嫦(NT368)
跟一般坊間看到的肥腸圈圈樣式不太一樣，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲把肥腸拉長了，吃起來更像培根或是臘肉的厚實鹹香口感，辣度相當足超帶勁。
手作韭菜餅(NT168)
外層相當酥爽不油，內餡滿滿韭菜濃厚鮮香撲鼻，當作下酒小點恰到好處。
娃娃菜(NT88)
高麗菜(NT88)
吃火鍋各種青菜也是不能少的重要配角，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲有很多蔬菜選擇。
手作杏角芋泥捲(NT138)
這款服務生上菜時就說是他最喜歡的一款，推薦芋泥控都要吃!外層顆粒感增加脆口，咬下去皮還會卡滋脆裂，內餡芋泥綿細不膩，愛吃芋頭的我超想四個自己包辦。
現打香芒果汁(NT160)
百香/芒果/鳳梨/蘋果
港式鹹檸七(NT88)
現打野莓果汁(NT160)
蔓越莓/草莓/鳳梨/蘋果
來到港式火鍋怎麼能不搭配經典的鹹檸七，有著汽水的清爽還有鹹甜檸檬，搭配重鹹有辣度火鍋相當解膩。另外之前在如嫣喝過的真材實料現打果汁在如嫦也能喝到，果香酸甜滿滿果泥感，喝得出水果本身的甘美，吃到辣嗆後喝一口真的如降甘霖。
港式火鍋推薦 如嫦 卜卜蜆·港式雞煲菜單
如嫦 卜卜蜆·港式雞煲
這次吃到如嫦 卜卜蜆·港式雞煲，海鮮控真的超級滿足，爆量的蛤蜊浸在蒜香鮮甜的湯底中，還有香麻夠味的港式雞煲，暖暖的冬天吃完暖心又暖胃。除了經典特色港式火鍋外，還有各種港式小點、燒臘飯等，讓人一秒置身香港。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲很適合朋友、家庭聚餐，非常建議大家要先線上訂位以免向隅，港式火鍋 台北新開幕推薦給軟絲們。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣收錄在軟西的台北火鍋、台北包廂餐廳推薦中。
「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」
※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※
如嫦 卜卜蜆·港式雞煲
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲地址：臺北市中山區民權東路三段60巷11號1樓(地圖點我)
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲交通：捷運文湖線(BR號線、棕色線)中山國中站
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲電話：02-25047777
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲營業時間：一到五17:00-23:30、六日12:00-23:30
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲臉書粉絲團：如嫦 卜卜蜆·港式雞煲 FB
✓備註：可線上訂位、有包廂(VIP圓桌包廂可容納8-10人，低消NT8000)
