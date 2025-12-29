港式火鍋推薦「如嫦 卜卜蜆·港式雞煲」麻辣雞煲+鮮度爆表蛤蜊鍋

2025-12-29 23:00 軟西，遊記

如嫦 卜卜蜆·港式雞煲

位於中山國中站附近，新開幕的如嫦 卜卜蜆·港式雞煲，是之前知名雞湯火鍋如嬌 花膠雞．鍋物的姊妹店，更是「如嬌餐飲集團」的全新品牌。揉合老闆先前待過香港工作的經驗，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲推出經典特色港式火鍋，一個是海味爆棚的卜卜蜆，另一款是香麻辣的港式雞煲。再搭配各種活體海鮮、溫體牛等，還有港式小點、燒臘飯等，保證讓客人吃得飽足又滿意，維持如嬌集團一貫的真材實料和霸氣用料。難怪如嫦 卜卜蜆·港式雞煲才剛開幕沒多久，就已經座無虛席，一位難求呀，非常建議大家要先線上訂位以免向隅。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲沉穩時尚裝潢，搭配港鐵站名小巧思裝飾，讓人客彷彿一秒踏入香港火鍋店，整間店撲鼻而來蒜香鮮味，還有瀰漫在空氣中的麻辣香氣讓人食慾大開，台北港式火鍋推薦給軟絲們。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣收錄在軟西的台北火鍋台北包廂餐廳推薦中。

▻原文:港式火鍋推薦》如嫦 卜卜蜆·港式雞煲

港式火鍋推薦 如嫦 卜卜蜆·港式雞煲用餐環境

搶眼橘色港鐵站裝飾搭配沉穩墨綠色沙發椅，質感時尚裝潢中帶點復古港式風情，用餐時刻一到，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲可是座無虛席人聲鼎沸，放著90年代流行樂，看著會心一笑的標語，人客邊吃飯邊回憶著去過香港的各種旅遊趣事，搭著各種經典港式火鍋，別有一番韻味，也難怪如嫦 卜卜蜆·港式雞煲才剛開幕沒多久，就已經是老饕們口耳相傳的必訪名店了。

如嫦 卜卜蜆·港式雞煲除了4-6人座外，還有一個可以容納8-10人的包廂，低消NT8000，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣收錄在軟西的台北包廂餐廳推薦中。

強烈建議大家先如嫦 卜卜蜆·港式雞煲線上訂位，會有小驚喜手寫卡片超有溫度的。

港式火鍋推薦 如嫦 卜卜蜆·港式雞煲美食介紹

嫦嫦正宗招牌卜卜蜆(NT980)

看到上面鋪滿金蒜銀蒜，就知道如嫦 卜卜蜆·港式雞煲絕對是用料實在，有著金黃酥香的油炸香氣，也有生蒜獨特的嗆辣感，混合出豐富香氣，霸氣又大手筆，跟如嫣一樣，保證讓客人吃得滿足又飽足。另外還有超爆量肥美文蛤，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲非常搞工的讓蛤蜊吐沙3次，確保不會有殘留沙子影響口感跟鮮甜，顆顆吃起來飽滿鮮香。

開鍋的那瞬間真的滿滿蒜香隨煙霧一股腦兒地衝出來，湯底鮮到彷彿住在海邊，滿滿海味甘甜，又有濃烈蒜香，但喝起來卻是意外清甜很是順口，不愧是用老母雞、唐排、豬肉和蔬菜熬煮的湯頭阿。

嫦嫦招牌港式麻辣雞煲(小辣)(NT1280)

加炸豬皮(+NT88)

這就是如嫦 卜卜蜆·港式雞煲招牌麻辣雞煲，悶煮後把香氣牢牢鎖住，再加入香菜拌炒，濃郁香麻醬汁巴在雞肉上，開鍋後陣陣撲鼻勁辣香氣，有著洋蔥的嗆度也有香菜的清新爽口，把港式火鍋特色發揮得更淋漓盡致，很像台灣的宮保雞丁，但更加辣香過癮。

除了飽滿肥嫩雞肉外，還有鮑魚跟另外加的炸豬皮，滑潤軟彈口感很像海參，只不過吸滿辣度，直接入喉會被嗆得口鼻紅通通，馬上飆淚，嗜辣者絕對會愛的重口味雞煲!

待吃了一些雞肉後，服務生會再來加入變成蛤蜊湯底，從雞煲瞬間化身麻辣雞肉火鍋，一鍋兩吃，濃濃港式火鍋湯底風味，冷冷冬天吃一碗保證從腳底暖到手心。

黃金兩面米粉煎(NT128)

單吃絲絲條條金黃酥脆，沾著如嫦 卜卜蜆·港式雞煲招牌麻辣雞煲醬汁，瞬間吸飽辣度，更顯米香，外層濕潤內裡爽脆，相當特別的煎餅感。

特選限量溫體牛肉(NT780)

沒想到在如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣能吃到溫體牛，切得薄嫩，涮入滿溢鮮香的蛤蜊鍋中，帶有海鮮鮮美跟肉本身的甜口，雙重爆擊鮮度爽度都破表。

還有另一種更台南道地吃法，直接把牛肉鋪在碗中，沖入鮮甜蛤蜊湯飄散出蒜香氣，這吃法太誘人啦。

炸魚皮(NT88)

這個炸魚皮可以單吃或是泡入卜卜蜆鍋裡，魚皮本身薄酥脆，吸滿湯汁精華更鮮潤。

太陽蛋椒麻出前一丁(NT138)

店員上菜時表示他的賣點就是那個表情，真的直接噴笑出來，這戲謔的臉很無奈要被吃掉的感覺。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲加了藤椒油拌入，麵體吃起來有點麻香辣度，替出前一丁增添了點香氣趣味。

鹹蛋臭豆腐肉餅飯(NT188)

結合臭豆腐做成的肉餅，隨著肉餅跟飯拌勻，濃厚發酵味道衝鼻而來，外國朋友聞到鐵定要嚇破膽，雖然邊拌邊覺得味道真的超級重，但這正是台灣人從小聞到大的臭豆腐味，入口滿滿衝擊肉鹹香很是下飯，肉香混著米Q，只能形容這道香臭兼具，推薦來如嫦 卜卜蜆·港式雞煲必點!

港式臘味飯(NT188)

經典港式臘腸飯，鹹香入味的臘腸帶點淡雅酒香，吃的時候再倒入醬油，拌著飯吃滿溢肉香。搭配如嫦 卜卜蜆·港式雞煲自製菜脯，在嘴裡咖咖作響辣度溫潤，又忍不住扒了兩口飯。

酸辣土豆絲(NT158)

作為各種重口味菜餚間的轉換，酸爽清香開胃，只不過尾韻是從喉嚨燒回來的微微香辣，豐富層次感超級涮嘴。

港式辣味咖哩雙蛋(NT168)

港式餐廳必點的咖哩魚蛋，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲做成雙蛋組合更驚豔，咖哩辣口辛香，有魚蛋的Q彈又有鳥蛋的滑嫩，兩種口味一次滿足。

蒸手作珍珠丸子(NT168)

如嫦 卜卜蜆·港式雞煲的珍珠丸相當軟糯，米香豐盈，餡料紮實又水潤，大人小孩都很適合，這顆吃完姊妹們讚不絕口。

招牌花枝玉米煎餅(NT228)

滿滿切成塊狀彈牙花枝和甜香玉米，不過這個煎餅稍微偏厚一些，外層油亮，軟西個人比較喜歡韭菜餅跟珍珠丸子!

嬌鹽酸白菜脆皮肥嫦(NT368)

跟一般坊間看到的肥腸圈圈樣式不太一樣，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲把肥腸拉長了，吃起來更像培根或是臘肉的厚實鹹香口感，辣度相當足超帶勁。

手作韭菜餅(NT168)

外層相當酥爽不油，內餡滿滿韭菜濃厚鮮香撲鼻，當作下酒小點恰到好處。

娃娃菜(NT88)

高麗菜(NT88)

吃火鍋各種青菜也是不能少的重要配角，如嫦 卜卜蜆·港式雞煲有很多蔬菜選擇。

手作杏角芋泥捲(NT138)

這款服務生上菜時就說是他最喜歡的一款，推薦芋泥控都要吃!外層顆粒感增加脆口，咬下去皮還會卡滋脆裂，內餡芋泥綿細不膩，愛吃芋頭的我超想四個自己包辦。

現打香芒果汁(NT160)


百香/芒果/鳳梨/蘋果

港式鹹檸七(NT88)

現打野莓果汁(NT160)


蔓越莓/草莓/鳳梨/蘋果

來到港式火鍋怎麼能不搭配經典的鹹檸七，有著汽水的清爽還有鹹甜檸檬，搭配重鹹有辣度火鍋相當解膩。另外之前在如嫣喝過的真材實料現打果汁在如嫦也能喝到，果香酸甜滿滿果泥感，喝得出水果本身的甘美，吃到辣嗆後喝一口真的如降甘霖。

港式火鍋推薦 如嫦 卜卜蜆·港式雞煲菜單

如嫦 卜卜蜆·港式雞煲

這次吃到如嫦 卜卜蜆·港式雞煲，海鮮控真的超級滿足，爆量的蛤蜊浸在蒜香鮮甜的湯底中，還有香麻夠味的港式雞煲，暖暖的冬天吃完暖心又暖胃。除了經典特色港式火鍋外，還有各種港式小點、燒臘飯等，讓人一秒置身香港。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲很適合朋友、家庭聚餐，非常建議大家要先線上訂位以免向隅，港式火鍋 台北新開幕推薦給軟絲們。如嫦 卜卜蜆·港式雞煲一樣收錄在軟西的台北火鍋台北包廂餐廳推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

如嫦 卜卜蜆·港式雞煲
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲地址：臺北市中山區民權東路三段60巷11號1樓
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲交通：捷運文湖線(BR號線、棕色線)中山國中站
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲電話：02-25047777
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲營業時間：一到五17:00-23:30、六日12:00-23:30
✓如嫦 卜卜蜆·港式雞煲臉書粉絲團如嫦 卜卜蜆·港式雞煲 FB
✓備註：可線上訂位、有包廂(VIP圓桌包廂可容納8-10人，低消NT8000)


軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，雖然說是遊記，但是食記偏多。立志吃遍行天宮站美食，常跑咖啡廳但不喝咖啡，沒毛孩卻特愛寵物友善餐廳，歡迎大家常常來玩!

#火鍋 #美食探店 #台北美食 #港式料理 #港式餐廳

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

2025-12-20 22:57 Belinda的玩美甜蜜窩

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

2025-12-20 22:17 Rhsuan

高雄市區的觀光非常活躍也非常多元，活動一個接著一個，前鎮、亞洲新灣區，甚至旗津的各景點已經是前往高雄輪流必去的地方，最近預約了算是比較新的景點高雄時空之城，堪稱是亞洲最大3D立體彩繪，很適合安排於小空檔或吹冷氣殺時間，重點是還有免費點心跟飲品。


高雄時空之城 鄰近夢時代購物中心 位於台糖物流園區 免費停車

時空之城位於前鎮區的台糖物流園區內，離好市多、夢時代、台鋁、IKEA都非常近，開到台糖物流園區門口千萬別懷疑，沒錯！就直接開進去向警衛表明來意，他就會指導你怎麼停車(有一區專屬停車區，而預約方式在文末)


停好車到一樓報到，服務人員就會帶領你坐電梯往上，迎接你的是個非常可愛的畫面~


贈送每人一瓶護手消毒噴霧劑以及一包益生菌小軟糖(小朋友也有哦)



詩舒曼蠶絲文化園區 提供蠶絲被套相關產品製程知識

入門後看到蠶寶寶介紹及滿滿的床單被套大概了解這裡在做什麼啦(其實當初真的是為了3D彩繪牆來的~)


各個星座的代表花色



短短幾分鐘的步行時間，走得很迂迴，但卻可以了解產品的製程知識


高雄時空之城 免費吃甜點、咖啡 無限供應

經過了一排教室後來到我們目的地，如同Google評論，服務人員很熱情的招呼我們享用甜點及茶點(當天是蛋塔跟咖啡)，一旁就是類藍晒圖的彩繪空間


這裡不僅提供桌椅，還可以充電，重點是茶點都是無限量供應，當你手嘴空空時，服務人員還會熱情招呼，著實非常不好意思(笑。


高雄時空之城 超大3D立體彩繪牆 彷彿置身奇幻世界

享用完小點後，往目的地前進啦，打造得很科技感，服務人員簡單解說後就可以自行前往拍照啦~


整個戶外空間都是3D彩繪，也有最佳拍攝位置的提示。


聽說屋頂及大螢幕3D螢幕都是後來增加的，我們非常幸運免於曬太陽




 




高雄時空之城｜亞洲最大3D立體彩繪 預約方式及預約網址

線上預約網址： https://yoyaku.toreta.in/boyaliving/#/





人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#高雄 #景點 #咖啡

2025-12-28 14:19 女子漾 ／編輯周意軒
再過不久，我們就要正式迎接 2026 年。如果你已經默默把「首爾賞櫻」、「釜山看海」、「濟州島放空」放進未來旅遊清單，那這個消息你一定要知道，而且最好現在就存起來。因為從 2026 年 1 月 1 日起，韓國入境規則有一個關鍵改變，而且跟每一個要去韓國的台灣旅客都直接相關。

一、2026 年起，韓國「正式取消紙本入境卡」

全面改用 e-Arrival Card 電子入境卡

從 2026 年開始，入境韓國將不再發放傳統紙本入境卡，統一改為線上填寫的 電子入境卡（e-Arrival Card）。也就是說，以後不會再有「在飛機上填卡、落地邊排隊邊寫」這件事。電子入境卡必須在入境前 72 小時內完成填寫，內容包含個人資料、護照資訊與韓國住宿資訊，填寫完成後會產生 QR Code，入境時直接出示即可。這個制度已從 2025 年底開始在仁川機場第一、第二航廈試辦，目的就是為了分流人潮，替 2026 年全面上路做準備。

二、台灣人先不用緊張：免 K-ETA免簽延長到 2026 年底

好消息是，台灣旅客的免簽待遇沒有縮水，反而更穩定。目前已確定，台灣人免申請 K-ETA的措施延長至 2026 年 12 月 31 日，可直接免簽入境韓國，停留最長 90 天，同時也不需要填寫 Q-Code 健康申報，整體流程比疫情期間簡化許多。台灣旅客記得填電子入境卡就好。

三、2026 入境韓國必備文件一次整理

實際入境時，需要準備的東西其實不多，但少一樣都可能拖慢通關速度。

第一，台灣護照效期需至少 6 個月以上，且必須是「晶片護照」。

第二，電子入境卡的 QR Code，需於入境前 3 天內完成填寫。

第三，若沒有攜帶需申報物品，可免填海關申報單。

整體來說，比以前「紙本入境卡＋健康申報」的時代更精簡，但前提是必須事先完成線上填寫。

四、想更快通關？這兩種「自助通關」很值得先申請

如果是常飛韓國，或不想在機場排隊排到懷疑人生的旅客，以下兩種制度可以提前評估。

SeS 自動通關

適用於年滿 17 歲、持晶片護照、且無不良入境紀錄者，採用人臉辨識通關，申請一次最長可使用 5 年。

Smart Pass

年滿 7 歲即可申請，7 至 13 歲需法定代理人同意，適用於出入境流程。

韓國官方也已明確表示，未來將鼓勵更多旅客使用自助通關，以減輕人工櫃檯壓力，因此若行程已確定，提前申請確實能節省不少時間。

五、重點來了：如果忘了填電子入境卡，會被擋在韓國外面嗎？

答案是：不會被直接拒絕入境，但會花更多時間。

若未在入境前完成電子入境卡填寫，抵達後仍可在機場或機上索取紙本填寫，但會被導引至人工處理流程，通關時間明顯拉長。

在旅遊旺季或夜間尖峰時段，排隊時間差距可能非常明顯，因此官方仍建議在出發前就完成填寫，最保險、也最省事。

六、面對 2026 數位化入境，出發前這樣準備最安心

隨著 2026 年起韓國入境流程全面數位化，台灣旅客若要確保通關順暢，建議掌握以下重點。

核心準備是於入境前 72 小時內完成 電子入境卡（e-Arrival Card） 填寫，事先準備好護照、住宿地址與聯絡方式，並保存好產生的 QR Code。

同時確認持有的是效期至少 6 個月以上的晶片護照，並留意免簽與免 K-ETA 的有效期限。目前台灣旅客可免申請 K-ETA 入境至 2026 年 12 月 31 日，且不需填寫 Q-Code 健康申報。

若希望在尖峰時段加速通關，可提前申請 SeS 自動通關或 Smart Pass，降低人工櫃檯排隊的不確定性。

七、最後提醒：資訊務必以官方公告為準

由於入境制度屬於官方規範，未來仍可能依實際狀況微調，建議出發前再次確認 韓國 e-Arrival Card 官方平台 或相關官方公告，避免因資訊落差影響行程。

對於已經把 2026 年韓國旅遊列入計畫的人來說，提前了解並完成這些準備，就是讓旅程更順、更安心的關鍵一步。

#機場 #統一 #賞櫻 #保險 #免簽 #第二航廈 #入境韓國 #電子入境卡 #K-ETA

2025-12-23 13:56 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
10月中去找捲餅 #孤獨的潤餅獵人

也順道去友人介紹的湖南菜、酸菜白肉鍋吃到飽的老店「士官長」野地餐廳

我夾滷味動不動就超過三、四百的，所以連滷味都能吃到飽正是最吸引我的原因

雖然吃後感想是重口味我果然無法吃多，且用餐方式不習慣，但也是個特別體驗囉



商家名稱：士官長酸菜白肉鍋(台中市北區天津路一段203號)

相關連結：FB粉絲專頁  

營業資訊：0988104380 週二三四16:30-20:00；週五六日16:30-21:00；週一休

餐點介紹：內用吃到飽/飲料單點

用餐日期：2025.10

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

門口處、騎樓下有一個固定的攤車，也是料理烹飪區和外帶點餐的地方

​▲士官長酸菜白肉鍋 用餐環境

內用空間不大、桌間距離近，但因為人客只需要乖乖待在座位上，像嗷嗷待哺的小鳥等待作為鳥爸媽的服務人員主動拿餐點到桌邊。客人不用頻繁離桌，而且看起來是每個時段只接一批人客，所以不會因為空間略狹隘而感覺不便，就只是會聽到隔壁客人正常聲量的談話而已


士官長酸菜白肉鍋 菜單(拍攝日期：2025.10)  

​▲用餐方式就是無菜單、免點餐，等服務人員依序上菜，送來什麼就吃什麼。當然可以選擇拒絕不想吃的，或直接向服務人員續點想吃的

這種用餐模式可增加店員和客人互動，當然更重要的是控管份量，避免多拿浪費。但這種過於高頻率跟服務人員社交，又不能自行(不用其他人)決定吃甚麼、份量如何，對我這只想安靜投入用餐跟好好把嘴巴用在咀嚼的人，會覺得很累跟將很不自由(吃飯還要跟店員social也太累了吧！)


滷味系列

剛入座就先送上的綜合滷味盤，是事先裝好封膜、直接從冰箱拿出上桌。有海帶、豆干、豬肉(應該是豬腱)和豬耳朵。肉類入味但醬味偏甜且濃重，儘管我超愛吃豬腱跟海帶，這一盤卻吃完就膩、不想再吃

​▲後來由店員陸續送來的滷味則是熱的，由店員夾接夾進冷滷味的盤子內。雖然本意是為了環保節省，但調味就會混到，而且感覺若盤中還有剩，店員也就給得比較少，也比較不那麼頻繁來補。

當天的熱滷味有大腸(含大腸頭)、豬皮、筍乾。這三道都滷得很透，大腸柔軟好嚼，沒有過重腥味；豬皮的皮下油層完全剔除，只有膠質談嫩口感，而且又不會太Q、略黏而不沾牙；筍乾也滷得軟中帶脆，滷香滿溢。這三樣我都很喜歡跟回味，儘管覺得熱量不低也還是貪嘴、續了一次


​涼菜系列

本日有豆干絲、蘿蔔絲

豆干絲似蒟蒻的Q脆；白蘿蔔則是被刨成半透明薄條狀，漬汁酸甜適中，是這餐所有餐點中唯一可解膩的，所以每次店員有賴我都會主動加點



酸菜白肉鍋系列

鍋料有大白菜酸菜鍋底、豬肉片、獅子頭、高麗菜、胡蘿蔔、木耳、杏鮑菇、(未在照片中)板豆腐、豬血、豬血糕

湯頭酸度合宜，濃而爽口開胃，多喝也不鹹膩；肉片非常見三層肉，而是瘦多肥少的梅花肉片；「獅子頭」約十圓硬幣大，豬肉比例高，也沒有甚麼肥肉顆粒，吃得到荸薺的酥脆和芹菜香氣


煎炒系列

有蔥油餅、豬肉餡餅、韭菜盒這三種餅類和香腸、臘肉和臘肉炒飯，全是無限量可續點

「臘肉」和「香腸」切片會配甜椒和洋蔥一起料理，臘肉和香腸煎得表面乾但不至硬韌，剛咀嚼時覺得稍鹹不適，但後來越嚼越有燻肉香；「蔥油餅(二切片/ 人)」外薄微脆、內韌，蔥多而香氣明顯

​▲「炒飯」無過重油感、飯粒分明，臘肉、酸豇豆(酸豆角)、洋蔥、青蔥花和蛋等佐料都切得粒徑和米粒接近，因此整體口感均一、適口

​▲「豬肉餡餅(一顆/ 人)」肉餡會爆汁肉末偏糊但摻入其中的蔥花仍有脆度，餅皮則外脆但沾附油而油味油感重，餅皮的內層則可能因為多汁的肉餡而變得軟軟糊糊的

​▲ 「韭菜盒(半顆/ 人)」跟餡餅一樣沒有吸油所以外層油味油感重餅皮也沒有特別脆；內餡不只有韭菜跟常見的冬粉蛋肉末，甚至還有加高麗菜和洋蔥，導致韭菜味被稀釋


老闆特色菜 👍

本日是青龍炒蹄膀肉，是限量、無法加點(但若還有剩，店員還是會讓人客續點)；蹄膀肉多且十分柔嫩，和青龍椒拌炒，不會太油膩又十分好吃


總結來說，

鍋物美味、滷味調味偏重、煎炒物(餅類)偏油

服務很好、非常好、極度熱情，但不適合我，反而感覺受限又用餐中一直被打擾

總之，就是一種體驗囉



以上。

#孤獨的潤餅獵人󠀠
夢想是收集全台 春捲、潤餅、苜蓿芽捲！
󠀠
喜歡跑傳統市場、喜歡統整圖鑑
能邊吃捲邊認識各地民情文化與捲餅同好
是我致力吃遍全台春捲潤餅的原因啦
󠀠󠀠󠀠
🐱圖文彩蛋 #J哥和Na哥客串演出中

#鍋物 #吃到飽 #美食探店 #打卡景點 #台中美食

