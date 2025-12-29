2026臺中住宿推薦｜草悟道文旅：高CP值、出門就是勤美誠品

這幾天在中部工作，白天被行程切割得細碎，心裡卻一直惦記著，能不能在忙碌與責任之間，塞進一點只屬於家人的小小節日感。

於是這一次，沒有選擇郊區的飯店，而是把落腳處放在城市的心臟：草悟道一帶。

❤️草悟道文旅

草悟道文旅的外觀不張揚，卻有一種「你一走近就會被懂」的氣質。

不是那種華麗的大門，而是像一本設計良好的小眾詩集，封面看似低調，翻開卻別有世界。

走進大廳的瞬間，就能感覺到那種結合現代文青感與工業風的調性：清水模、金屬線條、溫暖色溫的燈光，彼此交織出一種舒適而不冷淡的城市氛圍。

❣️價格實惠，卻不廉價。

真正讓人放鬆的，是那種「花得起，又住得心安」的平衡感。加上交通位置幾乎是精準插在生活與觀光的交界處；一出門就是草悟道、勤美誠品綠園道與審計新村的生活半徑，對帶著酪梨和小孩的我來說，這根本是「走路就能抵達幸福感」的起點。

❤️房間裡，那些為生活準備的細節

打開房門的第一個瞬間，小孩最先衝進去，發出「哇」的一聲。房間不只是乾淨，而是有「被好好設計過」的漂亮。

線條俐落，卻不會過度極簡到失去溫度。

工業風的元素搭配木質與暖色光源，讓整個空間既有現代感，又帶著一點像咖啡館般的文青氣息。

❣️燈光

最讓人有感的，是燈光系統的多段電子設計。可以全亮、可以局部、可以只留一盞柔和的光陪你整理行李、哄小孩入睡。

這種燈光的層次，讓一天的節奏有了很微妙的轉場：從外面城市的霓虹，走進房內的柔光，彷彿提醒自己也要把心情從「工作模式」切換成「家人模式」。

❣️浴室

浴室乾濕分離，地面不會一片濕滑；水壓充足，熱水來得快又穩，洗去的不只是一路奔波的疲憊，也洗掉一些日常累積的小壓力。

洗完澡走出來，看見酪梨坐在床邊滑手機，孩子們趴在窗邊看街景。

原來「住得舒服」，其實就是一家人都在各自放鬆，卻又自然靠近在一起。

❤️夜色裡，走在城市的溫柔光暈中

入住安頓好，我牽著老婆與小孩的手，走出草悟道文旅；冬日的台中夜晚不太冷，只帶著一點輕鬆的涼意，剛好適合散步。

❣️草悟道聖誕村

草悟聖誕村的聖誕樹亮著，每一個經過的人，都像臨時被加上了節慶的濾鏡。

孩子們看到聖誕樹眼睛發光，繞著拍照、轉圈，仿佛那棵樹不是裝飾，而是一個可以短暫住進去的夢。

❣️審計新村的聖誕樹與老建築。

夜晚的審計新村像慢慢收起喧鬧後的溫柔版本。老舊的樓房、改造後的店家，巷弄裡時不時冒出的燈光與香氣，都讓人想放慢腳步。

附近的小店很多：選物店、咖啡館、小酒吧、甜點店，每一家都像在向你輕聲招手。

❣️散步的修復

我喜歡那種「會議結束後，不是只能癱在旅館裡，而是可以用散步替自己做一點生活修復」的感覺。

工作與陪伴，不再是互相拉扯的兩端，而是在這一帶，奇妙地找到了重疊的方式。

❤️清晨，從窗邊開始的療癒

隔天一早，我們搭電梯到六樓吃早餐。

自助吧不浮誇，卻恰到好處，有西式麵包與沙拉，也有中式清粥小菜與熱騰騰的料理，還有飲品、時蔬、水果點綴出一張色彩溫和的餐盤。

孩子最好哄的時候，就是可以自己拿水果的時候；酪梨則幫自己配了一份看起來「既健康又好看」的早餐。

我們選了靠窗的座位。

台中的街景在玻璃另一端慢慢甦醒，車流還不算擁擠，行人也帶著一種沒有完全被時間催促的步伐。邊吃早餐邊看著這座城市醒來，有種在別人的生活裡暫時按下慢速播放鍵的錯覺。

那一刻，工作只是今天的其中一個行程，而不是全部的重心。

重心，是桌上這幾雙筷子、幾個盤子，是孩子邊吃邊跟我討論等一下還能去哪裡走走，是酪梨偶爾抬頭對我笑說：「這次選這裡真的選對了。」

❤️草悟道文旅，像一個為生活預留的逗點

如果要用一句話形容這次的入住感受，大概會是：「這是一間讓人願意再回來、而不是只打個勾就算完成的旅店。」

地理位置出色，讓生活與旅行自然接軌；房間設計感十足，卻不會讓人有壓力，反而像住進一本編排精良、充滿留白的書裡。

它的吸引力，不是浮在表面的華麗，而是在每一個細節裡替旅人著想：燈光可以依心情調整，在房間裡舒適又享受，早餐讓你看見城市的早晨，也讓你記起慢慢吃飯是一件多麼奢侈又必要的事。

對這幾天都在中部奔波工作的我來說，草悟道文旅不只是睡一晚的地方，而是讓「工作中的出差」稍微往「和家人的小旅行」那一頭傾斜了一點的起點。那種微微傾斜，就是生活重新變得有溫度的角度。

🏮草悟道文旅

🚗地址：臺中市西區英才路512號

☎️電話：04-35019388

📝喃喃：

1️⃣、沒有附設停車場，但附近很多停車場和路邊停車格（20:00-08:00不收費）

2️⃣、地點超棒，旁邊就是勤美誠品綠園道。

3️⃣、CP值超高，不用為了省錢就不顧居住品質。

4️⃣、早餐坐在窗邊看著臺中街景超療癒。

5️⃣、棉被很保暖，怕熱可以冷氣調冷一點，或不要蓋棉被。





