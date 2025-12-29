京都的廚房在這裡！「京都錦市場」小吃＆伴手禮店推薦

屋台村 錦。圖／IG, scent_of_sense_

錦市場擁有四百多年歷史，是觀光客造訪的京都熱門景點之一，位於最繁華的四條河原町區，旁邊就是錦天滿宮，非常熱鬧！除了觀光客喜歡來這邊尋找在地小吃、熱門美食之外，當地人也會來到這裡採購生鮮魚貨、醃漬醬菜等各類食材，又被稱為「京都的廚房」，已然成為京都重要的商店街。接下來就跟著FunTime小編一起來看錦市場有什麼絕對不能錯過的美食和伴手禮吧～想看更多關於京都吃喝玩樂的資訊，京都旅遊全攻略整理給你！

京都錦市場。圖／IG, ajtff505

錦市場一覽圖

京都錦市場地圖

交通：1.阪急京都線「烏丸站」下車，步行約3分鐘 2.阪急京都線「河原町站」下車，步行約4分鐘 3.地鐵烏丸線「四條站」下車，步行約3分鐘

營業時間：10:00-18:00（因店鋪而異）

小編小提醒：錦市場是有規定不可以邊走邊吃的喔！買好食物一定要記得到飲食區享用完再離開～

必吃美食推薦

鱧秀 錦本店

鱧秀-錦本店。圖／IG, eatqueenll_foodie

鐵板上滋滋作響地烤著大蝦，不只看著誘人，聞起來更是讓人忍不住停下腳步，鱧秀是一間鐵板烤大蝦專門店，他們會先用獨家高湯將蝦燙熟，撒上鹽和檸檬汁提味後再放上鐵板烤出香氣，一串烤大蝦會串上三隻，每隻蝦都又肥美又紮實，肉質Q彈，吃完超滿足！

營業時間：11:00-18:00（週一公休）

富美家

富美家。圖／IG, elisa_c_k.tw

富美家在京都錦市場開業了七十幾個年頭，原先由甜點起家，後因為創始人推出「富美家鍋」的鍋燒烏龍麵爆紅，才改以烏龍麵作為主打商品。富美家的烏龍麵價低味美，配料豐富，特別的是還有加入烤過的麻糬，讓口感更多元，再配上熬煮過後香醇的湯頭，讓人忍不住一口接一口，而且富美家還有貼心隔出個人座位，獨旅的人放心吃不尷尬！

營業時間：11:00-17:00（週一至週三公休）

豆乳甜甜圈 こんなもんじゃ

豆乳冰淇淋。圖／IG, eatqueenll_foodie

來到以製作出美味的豆腐而聞名的京都，怎麼可以沒有吃到豆製餐點！推薦這間豆乳甜甜圈こんなもんじゃ，有販售豆腐、豆皮、豆乳冰淇淋、豆乳甜甜圈等，尤其推薦給帶著小孩的家庭～豆乳甜甜圈小小一個方便食用，不油膩又越咬越有豆乳的香味，冰淇淋則是帶著豆乳的清香，是其他地方很少見的口味，也可以試試看拿甜甜圈沾著冰淇淋吃，一定也超適合！

營業時間：10:00-18:00

木村鮮魚店

木村鮮魚店。圖／IG, foodie.hsin

木村鮮魚店是錦市場內的老牌名店，從江戶時代營業至今，原先主要是批發及零售海鮮漁貨，後漸漸朝觀光化轉型。木村鮮魚店的價格都直接清楚標明，海鮮也是現場公開處理，品質在網友們的評論中獲得肯定，漁貨鮮甜，有機會到錦市場絕對要試試！

營業時間：10:00-17:00（週日公休）

茶和和 錦店

茶和和。圖／IG, frankisfoodie

抹茶控絕對不能錯過的抹茶專門店！門口有師傅現做的抹茶蕨餅，店內還有販售各種濃度的抹茶冰淇淋，蕨餅份量不少且抹茶粉給的超大方，抹茶冰淇淋濃郁、不苦澀，又帶著奶香，另外走進店內還有販售抹茶相關的伴手禮，這裡完全就是抹茶愛好者的天堂！

營業時間：10:00-18:00

必逛伴手禮推薦

打田漬物 錦店

打田漬物。圖／adobe stock

在吃日式餐廳時經常可以看見主食旁邊會附上醃漬小菜，這是日本非常常見的飲食文化，而京都特產的京漬物因為非常注重外觀與色澤，更是日式漬物中的上等品。打田漬物是錦市場中最大間的醃漬物專賣店，門口擺放一大桶一大桶漬物，超多種類可以慢慢挑，無論是買回家自己吃或當作伴手禮都可以～

小編小提醒：醃漬物想帶回台灣一定要購買真空包裝，並放置於托運行李喔！

營業時間：09:30-18:00

月待庵 錦市場店

月待庵-東店。圖／IG, berry_wang0425，圖片僅供參考

月待庵是駄菓子專賣店，駄菓子又稱粗菓子，不同於和菓子精緻小巧的樣貌，駄菓子外型不修邊幅，色澤也不鮮豔，古時候是平民百姓吃的食物。月待庵販售各式各樣的手工駄菓子，簡單的滋味就很好吃，且大包裝、小包裝都有，非常適合拿來送禮～

營業時間：10:00-18:00

加碼推薦：錦市場周邊景點

錦天滿宮

錦天滿宮。圖／IG, easypeasy.tw

錦天滿宮就位在錦市場旁邊，門口放置著一隻金牛，這隻牛被封為御神牛，象徵著勤勉、健康，許多人進宮前會先摸摸牠的頭以求保佑。宮內供奉著學習之神菅原道真，且裡面還有天然的地底湧泉，每天都有許多人來祈求學業進步、事業順利，並舀水飲用。錦天滿宮含有另外四個小神社可以參拜、祈願，來到錦市場吃喝過後，可以來到錦天滿宮感受日本傳統文化。另外建議喜歡購物的朋友，也可以順便到附近的京都高島屋S.C.逛逛，集結美食、潮牌於一身，必衝！

營業時間：08:00-20:00

新京極商店街

新京極商店街。圖／IG, mvp55660236

新京極商店街位於京都河原町站附近，開業至今已有約150年的歷史，商店街有餐廳、藥妝店、服裝店、日常用品店等，也是本地人經常逛街的區域，網路上有許多人推薦可以來這裡的藥妝店採購，東西齊全且價格最便宜，剛好這商店街內有多間藥妝店，遊客可以互相比價過後擇價低者購買～如果還有逛不夠的朋友，小編推薦到附近的京都BAL繼續逛，非常多設計品和日式雜貨，很適合來挖寶！

營業時間：10:00-22:00

佛光寺

佛光寺。圖／IG, johnny__to

佛光寺距錦市場步行約6分鐘，是位於京都鬧區的寺院，觀光客不多，可以遇見許多當地人來參拜。佛光寺在春天及秋天時尤其美麗，春天櫻花滿開，襯著寺院，肅穆中帶點粉嫩的可愛，秋天時樹葉漸枯，滿地金黃尤其顯眼，吸引許多人來這裡拍照。同樣的地方，不同的感覺，有機會來到京都不妨來看看你遇到的佛光寺是什麼樣的風景吧～

營業時間：09:00-15:30

祇園

祇園。圖／adobe stock

逛完錦市場，散步走到「祇園」剛剛好！這裡是京都最有名的花街，也是欣賞傳統町家建築、藝伎文化的最佳地點。石板路兩旁都是木造老屋，傍晚點燈後特別有氛圍，超適合拍照打卡。如果運氣好，還能在巷弄間遇見盛裝的舞妓走過，那一瞬間真的有穿越時空的感覺。白天可以逛逛祇園商店街，裡面有不少和菓子、茶具小店；晚上則建議來花見小路，點燈後整條街浪漫到不行~

交通：搭地鐵至「祇園四条站」，步行約5分鐘

