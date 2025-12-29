2025-12-29 12:14 夫子。旅食趣
桃園大溪 月眉人工濕地生態公園 落羽映照 湖光倒影浸山青
冬至後北風起，桃園大溪「月眉人工濕地生態公園」池畔落羽松美麗換裝，嫣紅映襯藍天白雲，幻畫絢麗多彩的湖光水色，落羽松倒影有著絕美畫面，妝點水塘無限美麗的驚豔，有「落羽映照，湖光倒影浸山青」的美景。
冬至 (通常落在12月21日至23日之間) 過後北風起，陣陣冷空氣「準冷氣團」開始報到，落羽松開始轉紅凋零形成「落羽」，一張張落羽松美圖轉傳於網路社群平台，台灣各地平時人跡罕至的落羽松景點一夕車水馬龍。
月眉人工濕地生態公園，由南到北呈現一字型，依水質淨化過程與功能區分，共有四個調整池、一個草澤濕地、一個埤塘濕地、二個林澤濕地與一個生態池等九個水池，外加一個次生林區 (註)。
註：經人工種植、自然成形的森林稱做天然林，而天然林又可區分為原始林與次生林。當原始林因天然災害或人為濫墾等，導致森林受到破壞，又再度重新演替直到再度形成森林。此時的森林被稱做次生林。
月眉人工濕地生態公園入口在桃園市大溪水資源回收中心前方，有汽機車停車場可停車，停車場出入口正前方次生林區旁，有一小徑可直達公園的林澤濕地與埤塘濕地。
落羽松，小羽葉，葉互生，小羽葉上的線形葉，為 2 列羽狀，冬季落葉前變成紅褐色。
林澤濕地的落羽松，經過多年的成長，樹幹長粗了、也長高了，部份靠近水塘的落羽松根部向四周隆起形成板根，並從根部生出瘤狀或膝蓋狀的膝根 (又稱呼吸根)，以吸收空氣中的氧氣。
落羽松步道
池畔落羽松美麗換裝，嫣紅映襯藍天白雲，幻畫絢麗多彩的湖光水色，落羽松倒影有著絕美畫面，妝點水塘無限美麗的驚豔，有「落羽映照，湖光倒影浸山青」的美景。
桃園大溪 月眉人工濕地生態公園
地址：桃園市大溪區月湖路36號
停車場：月眉第二停車場 (月眉人工濕地生態公園入口，大溪水資源回收中心前方)
公共運輸：
1. 桃園後火車站桃園客運總站，搭桃園客運 5096 路線，往大溪方向於 [觀音寺站] 下車後，再步行前往。
2. 中壢後站搭乘桃園客運 5098 路線，往大溪方向於 [觀音寺站] 下車後，再步行前往。
3. 桃園高鐵站，搭乘台灣好行 501 大溪快線，於 [大溪老街站] 下車後，再步行乘前往。
