臺北創新結合國際IP 點亮大型活動 觀光表現穩居六都之首

數度經《CNN》評為「全球十大跨年晚會」的「臺北最 High 新年城」。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在 IP 與演唱會經濟浪潮下，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）以「活動帶動城市觀光」為核心策略，持續尋求創新與突破，今年大型活動結合多個重量級 IP，並與民間攜手合作，推出 IP 打卡活動，推廣臺北魅力景點。大型演唱會期間，觀傳局透過城市妝點與粉絲共同應援，搭配攜手161家旅宿推出憑票根享優惠的「大巨蛋好宿 PASS」，吸引粉絲進一步留宿臺北。根據交通部觀光署數據，2025臺北國外旅客數穩居六都第一，旅宿業平均住用率、住宿餐飲產值皆為六都第一，展現臺北市為國內外旅客首選觀光目的地的堅強實力。

▲「臺北最 High 新年城」攜手 PEANUTS™ 漫畫家族，於臺北市政府東南廣場設置6座史努比及其兄弟姊妹的大型氣偶。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲「2025大稻埕夏日節」參與達29萬人次，較去年成長4萬人次。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，今年多項大型活動在既有人氣基礎上全面升級，結合國際知名 IP 打造多層次體驗，擴大活動聲量與觀光效益。7至8月「大稻埕夏日節」結合迪士尼玩具總動員與「千輪煙火」，參與達29萬人次、較去年成長4萬人次，大稻埕遊客中心來客數亦較去年同期成長3.8倍，還拿下2025年美國「繆思創意獎」鉑金獎的殊榮；數度經《CNN》評為「全球十大跨年晚會」的「臺北最 High 新年城」，此次攜手 PEANUTS™ 漫畫家族，於臺北市政府東南廣場設置6座史努比及其兄弟姊妹的大型氣偶，並結合臺北城市意象推出多款跨年限定周邊商品。明年「2026台北燈節」將首度創新以雙 IP、雙展區呈現，為城市節慶注入亮點話題。

▲Super Junior 演唱會期間，觀傳局於臺北大巨蛋周邊設置藍色燈海等應援。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

隨著大巨蛋的啟用，演唱會成為風潮，觀傳局表示，截至2025年11月，臺北市舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造約94.5億元觀光產值。觀傳局透過多元管道行銷臺北，如11月 Super Junior 演唱會期間，於臺北大巨蛋周邊設置藍色燈海及捷運站內播放經典歌曲等，營造城市應援氛圍；另更聯手本市161家旅宿業者推出「大巨蛋好宿 PASS」，透過憑票根享優惠的方式，吸引粉絲留宿臺北。同時在大型活動期間，成立房價稽查小組，在觀光熱區加大力度稽查，也加強查察日租套房，保障旅客安全與維護合理旅宿消費環境。

根據交通部觀光署數據推估，2025年截至9月來臺國外旅客達605萬7,907人次，其中有514萬134人次造訪臺北，穩居六都之首；北市旅宿業收入達476億元、住宿人次約1,099萬人次、平均住用率66.41%，皆列六都第一。同時，臺北於「2025全球百大旅遊城市指數」排名第15、「2025全球最值得旅遊城市」第11名，並奪得「全球最安全女性數位遊牧者首選城市」冠軍，在國際評比表現亮眼，臺北的安全便利與多元旅遊魅力深受肯定。

▲透過與民間合作，長期補助指標性活動「臺北溫泉季」。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，今年北投溫泉榮獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」，作為國內外遊客泡湯勝地，觀傳局亦透過與民間合作，長期補助指標性活動「臺北溫泉季」，結合表演、文化、公益與在地產業，深化北投觀光品牌。同時整合「台灣好行」路線、主題公車及優惠套票，攜手在地業者串聯多處具溫泉特色與文化深度的觀光景點，強化景點辨識度並有效提升旅遊動線完整性與便利性，帶動區域觀光整體發展。

▲「臺北開齋節歡慶活動」獲2025年美國泰坦創新獎-活動創新類金獎的肯定。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，觀傳局積極推動多元文化與友善觀光，已輔導百家業者取得穆斯林友善認證，為全臺最多。今年臺北不僅拿下「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」，「臺北開齋節歡慶活動」亦獲2025年美國「泰坦創新獎」－活動創新類金獎的肯定。

觀傳局指出，今年各項觀光成果顯示臺北城市魅力顯著升溫，活動規模、旅遊數據或國際表現皆穩健成長；展望明年，多家國際知名品牌旅宿業者將陸續進駐，包括凱悅集團旗下Andaz 安達仕酒店與 Park Hyatt 柏悅酒店落腳信義區，臺北大巨蛋旁洲際酒店，以及元利建設與 Four Seasons 四季酒店打造的豪華大型旅館將在明年完工，顯見業界高度看好臺北觀光前景。未來將在現有基礎上，持續精進大型活動、強化城市品牌形象並深化國際鏈結，透過公私協力打造更多元且具吸引力的觀光旅遊體驗，優化旅遊環境，吸引國內外旅客一遊再遊、留宿並愛上臺北，鞏固臺北作為旅遊首選城市的地位。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野