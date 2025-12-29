2025-12-29 10:13 造咖
冬季必吃7款開心果新品！承繼「開心果提拉米蘇」奶香濃厚，亞尼克「開心果慕斯」酸甜浪漫
如果冬季有一種味道能讓心情自帶濾鏡，那大概就是開心果的香氣了。濃郁卻不張揚、堅果味和奶香交織的那種療癒，總讓人忍不住一口接一口。這陣子台灣甜點圈簡直被開心果洗版，各大品牌紛紛推出新品，比的不是浮誇，而是誰能做出「最讓人一吃就想豎起大拇指」的開心果風味。以下就帶你看看今年冬天有哪些必吃的開心果新品，一起把年底吃得更開心。
1.承繼聖誕限定「開心果提拉米蘇」
承繼今年的聖誕甜點直接把經典提拉米蘇升級，將夏季版本的美味「承繼」到冬季，但這次換上濃郁又優雅的開心果，馬斯卡彭起司混合堅果奶香，再透過品牌獨家的同步融化工法，讓巧克力片、開心果奶醬與手指餅乾在口中同步展開，一口下去不只滑順，還有堆疊起來的濃厚香氣，加上森林綠與極光銀點相間的聖誕包裝，儀式感滿滿，送禮或自肥都非常合理。承繼仍然秉持他們「在經典中創新」的座右銘，把提拉米蘇的靈魂抓緊，再用開心果創造新高度，是今年一定會掀起搶購潮的甜點之一！
2.Beard Papa’s人氣王「開心果泡芙」回歸，綿密卡士達+堅果香氣太邪惡
Beard Papa’s在12月一次端出3款人氣口味，而粉絲最敲碗的No.1「開心果泡芙」也終於回歸，選用義大利開心果慢火烘焙製成醬，再與招牌卡士達融合，入口後先是濃郁堅果香，再接著蛋奶香氣整個推上來，尾韻還帶著微微焦香，讓泡芙變得更立體、更大人味。
3.COLD STONE冬季限定「開心極濃巧」巧克力控一定要朝聖
COLD STONE把招牌極濃巧克力冰淇淋再升級，加入可可粉讓苦甜更有層次，再搭配焦糖醬與比利時焦糖脆餅，口感從濃郁到脆香都兼顧。最後撒上一層開心果碎粒，帶來堅果香的跳躍感，一整杯就是冬季版的奢華巧克力，吃一口會覺得自己像坐在杜拜的甜點沙龍裡，奢侈程度直接破表。
4.全家 Fami!ce精品級「開心果霜淇淋」金線包裝超加分
全家這次與Brillante星忱甜點合作，由獲獎無數的主廚陳星緯監製冬季新品開心果霜淇淋，使用美國開心果細磨成果醬，奶香與堅果香融合得非常均衡，口感細緻又不甜膩，真的很像在吃「冰的開心果奶霜」，再加上低調金線幾何紙套，把霜淇淋升級成精品，端在手上都有種在逛法式甜點店的錯覺。
5.亞尼克「開心果覆盆莓慕斯」冬天的酸甜浪漫代表作
亞尼克聖誕新品走的是優雅路線，把開心果做成絲滑慕斯，裡面再藏入酸甜的覆盆莓庫利，整體像是把濃郁與清爽做成一首甜點序曲，蛋糕體由開心果杏仁蛋糕打底，淋上一層開心果白巧克力，再用金箔點綴，外型完全就是節慶限定的奢華代表，每一層都有自己的角色，不只是漂亮，更是好吃又不膩。
6.85℃ 生甜甜圈研究所「開心果爆餡甜甜圈」強勢排隊款
一路從台北紅到台中，85℃的生甜甜圈研究所今年可說是人氣破表。除了招牌爆餡系列外，最新加入的「開心果爆餡」讓甜點迷們再度暴動，Q軟甜甜圈裡塞滿濃郁堅果餡，一口咬下會直接爆漿，甜香與堅果味同步炸裂，研究所拓點後，搭配限定加價購、買四送二活動，更讓人忍不住一次買滿六顆帶回家。
7.美福飯店聖誕「開心果巧克力蛋糕」高級飯店才吃得到的大人味
由日本知名甜點主廚西川健司打造的聖誕蛋糕系列，今年最吸睛的就是「開心果巧克力蛋糕」，用法芙娜巧克力的苦甜做基底，包裹著濃厚開心果內餡，苦甜、香濃與堅果油脂交織出成熟風味，一吃就知道是飯店級的細膩，非常適合想把聖誕節過得「有點高級、有點儀式感」的朋友。
今年冬天的甜點世界大概被開心果包圍了，而我們只需要抱著一顆開心的心情，把每一款都試過一遍。從泡芙到冰淇淋、從提拉米蘇到慕斯，每一家都端出自己的開心果哲學，而你只要負責選哪一種幸福最合你口味！
【本文為造咖授權提供】
