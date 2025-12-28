【三重美食實測】夜市旁隱藏版串燒！滿屋電影海報牆超好拍🎬 必吃爆漿布朗尼巧克力與炭烤巨大魷魚🦑 銅板價20元起！OL與姊妹下班後的微醺天堂，邱比特串燒帶你找回消失的靈魂，視覺與味覺的雙重饗宴！😋

下班鐘聲響起的那一刻，我整個人像被抽乾的抹布一樣癱在辦公椅上🔔

這時候如果不找個地方躲起來犒賞一下靈魂，真的對不起我辛勤工作、敲打鍵盤一整天的雙手💪

說到這雙手，我回家最療癒的事就是摸摸我家那隻六歲的賓士貓點點🐾

點點今天大概又在客廳睡成一個「黑白大福」了吧？想到她那對圓滾滾、充滿靈氣的眼睛，加班的疲憊感瞬間消失了一半。😍

不過光有貓咪的呼嚕聲是不夠的，肚子也得填飽才行，畢竟胃袋空空的靈魂是無法支撐明天的。😋

今天約了兩位交情超好的姐姐，我們決定去三重的三和夜市附近晃晃。

那邊的煙火氣息一直是我很喜歡的，總覺得特別接地氣，有一種大都市裡難得的溫柔。

我們在巷弄轉角發現了一間名字超浪漫的店，叫做邱比特串燒。💘

這間店的位置就在三和夜市旁邊，交通超級方便，簡直是下班族的救星。遠遠就能看到那個亮晃晃的紅黃招牌，寫著「串烤 20 起」，這價格簡直比看見點點乖乖不搗蛋還要讓人欣慰呀！💰 (^_<)





推開門的那一瞬間，我還以為自己不小心走進了哪間私人收藏的復古電影院🎬

牆上貼滿了各式各樣的電影海報，從深沉的《教父》到星爺的《喜劇之王》，甚至還有我們童年回憶的《數碼寶貝》🖼️

這裝潢風格簡直是把「質感」兩個字直接刻在牆上，每一角都好拍到不行。

對我這種電影迷來說，這裡簡直是個藏寶庫，連空氣都充滿了故事感。🌈 (≧▽≦) 店內掛著一個超顯眼的霓虹燈，上面寫著「AFTERWORK BY Heineken」，這簡直是在對我們這群剛逃離辦公室枷鎖的靈魂發出最深情的告白，讓我們暫時忘掉那些惱人的報表。

選擇串燒的過程其實跟寫程式沒什麼兩樣，你得先設定好邏輯，知道自己今天想走海鮮風還是肉食系，然後再一串一串地把代碼跑起來。💻 如果你像我一樣有嚴重的選擇障礙，看著菜單上密密麻麻的品項，真的會覺得每一種都在對你拋媚眼。

兩位姐姐倒是很乾脆，拿著籃子就開始瘋狂掃貨，動作快到我差點跟不上。

籃子裡疊得高高的食材，看起來就像是我們今天辛勞工作的戰利品。

挑選的過程中，炭火的香氣不斷飄過來，那種焦香味簡直是世界上最迷人的香水味。

香噴噴的氣味在空氣中跳舞，撩撥著我們早就不受控的食慾，讓人好想趕快開動。😋

我們第一輪點了滿滿的海鮮，特別是那個巨大的魷魚，端上來時還散發著誘人的光澤🦑

那口感簡直是彈牙界的天花板，每一口咬下去都能感受到來自大海的韌性。

處理魷魚就像是在做數據清理，你得把雜質去掉，才能留下最精華的鮮甜，而這間店顯然是個數據高手。搭配上店家特調的微甜醬汁，那種層次感真的會讓人想多叫幾串來吃。

章魚腳也表現得非常出色，烤得恰到好處，完全不會像在嚼橡皮筋一樣費勁。🐙

特選白蝦更是誠意十足，蝦殼帶點焦香味，裡面的蝦肉卻依舊保持著鮮甜多汁的狀態，新鮮度沒話說。🦐

最讓我驚艷的是白帶魚卷，這在一般的串燒店真的超級少見，簡直是隱藏版寶藏🐟

外皮烤得微脆，魚肉卻細緻得像是會在舌尖上化開一樣，讓人忍不住一口接一口。

這鮮美的程度，我想點點如果看到，肯定會興奮地狂搖尾巴，甚至想衝過來分一杯羹。

這些海鮮串在炭火上跳動的樣子，簡直比我看點點玩逗貓棒還要療癒人心。

如果你是海鮮控，真的不能錯過這幾樣，那種層次感就像是在看一場精彩的 IMAX 電影。

在這種充滿質感的空間裡用餐，感覺自己連拿著串燒的手都變得高級了起來，心情好到想原地轉圈圈💃

肉食者的狂歡時刻接著登場，這裡的肉類真的會讓人吃到瘋掉🥩

尤其是那個鹹豬肉，肥而不膩的比例抓得剛剛好，簡直是藝術品。

咬下去的那一刻，豬油的香氣在嘴裡炸裂開來，這不就是我們辛勤工作一天後最需要的熱量補給嗎？🐷

這肉質的分布就像一個完美的 Excel 報表，比例精確到讓人想站起來鼓掌，完全沒有多餘的累贅。

脆皮肥腸更是邪惡到不行，外皮酥脆到會發出喀滋聲，裡面卻還保留著那種獨特的Ｑ彈感

多汁香腸則像是個低調的王者，外表樸實但內涵豐富，咬開還有肉汁流出來🌭 (´﹃｀)

沙朗牛肉跟孜然羊肉則是走一個香氣濃郁的路線，尤其是羊肉，那種孜然味簡直是把人瞬間帶到了壯闊的大漠🐑

松阪豬肉的口感則是那種爽脆的驚喜，每一口都充滿了嚼勁與細膩的油脂香

如果你喜歡口感變化的話，雞三角軟骨絕對是首選，那種碎裂的聲音在腦海裡迴盪，真的超抒壓。

這時候再來一份鹹酥雞跟炸甜不辣，那種靈魂被救贖的感覺真的會讓人想感動流淚。

炸甜不辣那種膨膨嫩嫩的口感，摸起來跟點點的小肉墊竟然有幾分神似，吃著吃著都有點想家裡的貓了🍗

這家店不只是肉多海鮮多，連蔬菜類的表現都很有趣，完全不馬虎。🥬

像是花椰菜肉捲，這組合簡直是給那些想吃肉又想假裝健康的人的一大福音，心理負擔直接歸零。

金針菇肉捲跟青蔥肉捲也是經典中的經典，肉片的油脂包覆著蔬菜的清爽，平衡感做得極好。

我個人特別喜歡培根麻糬，那種鹹甜交織的味道，就像是生活中的小意外，雖然突如其來但卻讓人回味無窮。🥓

最特別的莫過於彈牙豬舌了，這口感真的是一絕，既有韌性又帶點柔嫩，層次感分明。

雞翅包飯更是誠意滿滿，裡面的米飯吸收了雞肉的精華，吃一隻就有強烈的飽足感🍚

這裡還有一個隱藏亮點，就是他們的醬料，那種獨門比例真的無敵🍯

醬汁鹹甜適中，均勻地刷在每一串食材上，透過炭火的洗禮，昇華成一種難以言喻的美味。

看著兩位姐姐吃得一臉滿足、完全不顧形象，我也覺得這次的踩點大成功。

在三重這種充滿人情味的地方，能找到一間裝潢這麼有格調、食物又好吃的店，真的不容易。

我們三個人就這樣聊著公司的八卦和生活中的瑣事，感覺所有的壓力都在這一串串的美食中消散了。

吃串燒有時候就像是在讀一本短篇小說集，每一串都是一個獨立的故事，有辣有甜📖

如果你以為串燒店只有鹹食，那就太小看邱比特的實力了。

最後的甜點時間，簡直是讓我的少女心瞬間噴發，完全無法抵抗🍮

煉乳銀絲卷炸得金黃酥脆，淋上煉乳的那一刻，我真的覺得世界和平了，煩惱是什麼我全忘了(♥ω♥)

黑糖炸湯圓更是充滿了古早味的驚喜，每一顆都滾滿了香噴噴的花生粉，那是童年的味道

黑糖烤麻糬則是另一種口感，軟糯到不行，黑糖的甜味一點都不膩口，溫柔地包裹著舌尖🍡

但我最想推薦的是爆漿布朗尼球，這絕對是今晚最邪惡、也最完美的結尾🍫

熱騰騰的巧克力漿流出來的那一刻，所有的煩惱都被溶化了，這種療癒感無可取代。

這甜點的魅力，就像是在這繁忙的都市中，突然有人遞給你一個溫暖的擁抱。

這種甜點的驚喜感，就像是在修補程式時，突然發現一個超好用的外掛，讓原本枯燥的工作瞬間變簡單。

我們三個人分食著這些甜點，嘴角都不自覺上揚，甜點果然是另一個胃裝的。🍩

這裡的服務也讓人覺得很舒服，店員整理環境的速度很快，讓整間店看起來清爽乾淨

✨ 店內居然還有提供代駕資訊

，這種貼心程度，真的很有溫度，考慮得很周全。

這裡的氛圍真的會讓人不自覺地放鬆下來，你可以跟朋友大聲聊天，也可以自己一個人靜靜地享受美食。

對我來說，這不只是一個吃飯的地方，它更像是一個可以切換心情的時空隧道。

每當我想到點點在家裡等我，而我在這裡享受著美食，就會覺得這就是生活最真實、也最美好的樣子。

雖然工作很辛苦，生活有很多不如意，但只要有這些美食，我們就還有力氣繼續走下去🌈

說了這麼多，其實最好的方式還是你自己親自走一趟，感受那份熱氣騰騰的幸福🏃‍♀️

建議你可以先從幾串最感興趣的開始點起，不要給自己太大的壓力，想吃什麼就拿什麼

這裡的每一樣食物，都是老闆用心準備的，就像是我們對待生活一樣，只要用心，一定能品嚐到最真實的味道。

下次當你覺得累到想放棄世界的時候，別忘了在三重的三和夜市旁，還有這樣一個地方等著你。

帶上你的好姊妹，讓這裡的炭火幫你取暖，讓這裡的美味幫你修復靈魂。

相信我，當你吃完最後一口布朗尼球，走在回家的路上，你會覺得晚風都變得溫柔了。

這時候再回家抱抱我的點點，這一天就真的完美無缺了。🐈

🍢 邱比特串燒｜三重靈魂補給站 🍢

這間店真的讓我重新定義了什麼叫做「下班後的幸福」。

不管你是想吃海鮮還是想大口吃肉，甚至是想被甜點療癒，這裡都能滿足你。

電影牆的裝潢讓用餐心情加分不少，而且價格真的非常親民，點滿一桌也不心疼。

三重三和夜市旁的這個角落，絕對值得你特地過來一趟。

趁著周末或是下班後的空檔，趕快約上你的好朋友，來一場味蕾的冒險吧！✨