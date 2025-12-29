2026阿里山日出印象音樂會「雲上之夢」音樂饗宴

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

10月中去找捲餅 #孤獨的潤餅獵人

也順道去友人介紹的湖南菜、酸菜白肉鍋吃到飽的老店「士官長」野地餐廳

我夾滷味動不動就超過三、四百的，所以連滷味都能吃到飽正是最吸引我的原因

雖然吃後感想是重口味我果然無法吃多，且用餐方式不習慣，但也是個特別體驗囉





相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0988104380 週二三四16:30-20:00；週五六日16:30-21:00；週一休

餐點介紹：內用吃到飽/飲料單點

用餐日期：2025.10

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 店面

門口處、騎樓下有一個固定的攤車，也是料理烹飪區和外帶點餐的地方

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲士官長酸菜白肉鍋 用餐環境

內用空間不大、桌間距離近，但因為人客只需要乖乖待在座位上，像嗷嗷待哺的小鳥等待作為鳥爸媽的服務人員主動拿餐點到桌邊。客人不用頻繁離桌，而且看起來是每個時段只接一批人客，所以不會因為空間略狹隘而感覺不便，就只是會聽到隔壁客人正常聲量的談話而已

士官長酸菜白肉鍋 菜單(拍攝日期：2025.10)

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲用餐方式就是無菜單、免點餐，等服務人員依序上菜，送來什麼就吃什麼。當然可以選擇拒絕不想吃的，或直接向服務人員續點想吃的

這種用餐模式可增加店員和客人互動，當然更重要的是控管份量，避免多拿浪費。但這種過於高頻率跟服務人員社交，又不能自行(不用其他人)決定吃甚麼、份量如何，對我這只想安靜投入用餐跟好好把嘴巴用在咀嚼的人，會覺得很累跟將很不自由(吃飯還要跟店員social也太累了吧！)

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​滷味系列

剛入座就先送上的綜合滷味盤，是事先裝好封膜、直接從冰箱拿出上桌。有海帶、豆干、豬肉(應該是豬腱)和豬耳朵。肉類入味但醬味偏甜且濃重，儘管我超愛吃豬腱跟海帶，這一盤卻吃完就膩、不想再吃

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲後來由店員陸續送來的滷味則是熱的，由店員夾接夾進冷滷味的盤子內。雖然本意是為了環保節省，但調味就會混到，而且感覺若盤中還有剩，店員也就給得比較少，也比較不那麼頻繁來補。

當天的熱滷味有大腸(含大腸頭)、豬皮、筍乾。這三道都滷得很透，大腸柔軟好嚼，沒有過重腥味；豬皮的皮下油層完全剔除，只有膠質談嫩口感，而且又不會太Q、略黏而不沾牙；筍乾也滷得軟中帶脆，滷香滿溢。這三樣我都很喜歡跟回味，儘管覺得熱量不低也還是貪嘴、續了一次

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​涼菜系列

本日有豆干絲、蘿蔔絲

豆干絲似蒟蒻的Q脆；白蘿蔔則是被刨成半透明薄條狀，漬汁酸甜適中，是這餐所有餐點中唯一可解膩的，所以每次店員有賴我都會主動加點





202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​酸菜白肉鍋系列

鍋料有大白菜酸菜鍋底、豬肉片、獅子頭、高麗菜、胡蘿蔔、木耳、杏鮑菇、(未在照片中)板豆腐、豬血、豬血糕

湯頭酸度合宜，濃而爽口開胃，多喝也不鹹膩；肉片非常見三層肉，而是瘦多肥少的梅花肉片；「獅子頭」約十圓硬幣大，豬肉比例高，也沒有甚麼肥肉顆粒，吃得到荸薺的酥脆和芹菜香氣

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​煎炒系列

有蔥油餅、豬肉餡餅、韭菜盒這三種餅類和香腸、臘肉和臘肉炒飯，全是無限量可續點

「臘肉」和「香腸」切片會配甜椒和洋蔥一起料理，臘肉和香腸煎得表面乾但不至硬韌，剛咀嚼時覺得稍鹹不適，但後來越嚼越有燻肉香；「蔥油餅(二切片/ 人)」外薄微脆、內韌，蔥多而香氣明顯

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲「炒飯」無過重油感、飯粒分明，臘肉、酸豇豆(酸豆角)、洋蔥、青蔥花和蛋等佐料都切得粒徑和米粒接近，因此整體口感均一、適口

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲「豬肉餡餅(一顆/ 人)」肉餡會爆汁肉末偏糊但摻入其中的蔥花仍有脆度，餅皮則外脆但沾附油而油味油感重，餅皮的內層則可能因為多汁的肉餡而變得軟軟糊糊的

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​▲ 「韭菜盒(半顆/ 人)」跟餡餅一樣沒有吸油所以外層油味油感重餅皮也沒有特別脆；內餡不只有韭菜跟常見的冬粉蛋肉末，甚至還有加高麗菜和洋蔥，導致韭菜味被稀釋

202510 台中北區 士官長酸菜白肉鍋

​老闆特色菜 👍

本日是青龍炒蹄膀肉，是限量、無法加點(但若還有剩，店員還是會讓人客續點)；蹄膀肉多且十分柔嫩，和青龍椒拌炒，不會太油膩又十分好吃

總結來說，

鍋物美味、滷味調味偏重、煎炒物(餅類)偏油

服務很好、非常好、極度熱情，但不適合我，反而感覺受限又用餐中一直被打擾

總之，就是一種體驗囉





以上。