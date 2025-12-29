翻轉布丁、香菜多力多滋...2025十大7-ELEVEN話題美食　你吃過哪幾樣？

7-ELEVEN提供

這一年，真正能把社群洗到滿版的美食，未必是排隊名店，而是那些「順手就能買到」的小東西。一顆甜點、一包零食，早上剛上架，下午就被開箱實測，到了晚上，整個社群都在討論值不值得回購、到底好不好吃。追話題美食，早就不只是在拚味覺，更是在比誰手速快、資訊跟得上。

從為了翻轉布丁跑遍超商，到香菜多力多滋引爆辦公室正反派論戰，這些日常場景，才是瘋美食網路聲量最真實的發源地。《網路溫度計 DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，依據7-ELEVEN 2025年年度商品清單，盤點出年度討論度最高的「十大7-ELEVEN話題美食」，一次揭曉今年最有聲量、最會製造討論的美食主角。

No.10 黑糖粉粿剉冰

統一超商提供

統一超商提供

這款完全是「回憶殺」！7-ELEVEN把夏天最消暑的冰果室風景，直接濃縮進門市裡。

No.9 動福滷蛋、黃金水煮蛋

統一超商提供

這杯「黑糖粉粿剉冰」選用傳統黑砂糖熬製濃郁醬汁，淋在細緻綿密的剉冰上，一入口那股焦香甘甜直接在舌尖炸開，最受網友好評的是那Q彈滑嫩的黃粉粿，配上紅豆和花生仁，層次感爆棚！網友吃完讚嘆「那個黑糖味真的很冰果店！！！吃得到粉粿紅豆花生本人」、「我也買了！！那個ㄘㄨㄚˋㄘㄨㄚˋ聲音好療癒」。

統一超商提供許多人習慣到超商購買茶葉蛋當作早餐或配餐，從茶葉蛋到滷蛋白丁都各有愛好者，根據7-ELEVEN統計，每年可賣出上億顆雞蛋，各式蛋品選擇方便又美味。

其中，7-ELEVEN推出「動福滷蛋」，以多種中藥材慢滷入味，切開就能看到滷汁吃進蛋裡，最被討論的就是免剝殼、免沾手的設計，網友表示「不用剝殼好吃又方便」。在這股「隨手就能吃」的便利風潮下，同樣走即拿即食路線的「黃金水煮蛋」也悄悄累積人氣。主打少調味、無蛋腥味，口感清爽不負擔，加上口味與型態選擇多，成了不少飲控族、健身族的早餐標配或運動後補給，小小一顆卻意外有存在感。

除了各式蛋品，像蒸玉米這類原型食物，現在也能在超商隨手買到，讓「想吃得簡單、健康一點」變得更方便實現。

No.8 黑金燒仙草

統一超商提供

統一超商提供半夜突然想來點熱的，又不想為了一碗甜湯換衣服、找店、排隊？這時候巷口超商根本就是冬夜救星，一碗熱甜品就能把幸福值直接拉滿。

這款黑金燒仙草本身帶點焦香尾韻，喝起來不死甜，搭配脆花生、芋圓和地瓜圓，口感一層一層堆疊，再加上紅豆與仙草本體，整碗吃完相當有飽足感。網友提到「豆子保留了一定的口感」、「整體甜度感較低，天冷暖暖來一杯就是讚」、「料蠻大顆，記得要咀嚼」。

No.7 統一布丁冰沙

統一超商提供

統一超商提供統一布丁幾乎可以說是2025年的話題保證，常佔據社群版面。除了翻轉系列狂刷存在感，這杯「統一布丁冰沙」也成功接手夏天的流量密碼。冰沙本體就有濃濃布丁香氣，最犯規的是上面直接霸氣放上一整顆完整統一布丁，視覺衝擊感瞬間拉滿。吸管吸得到、湯匙也挖得到，喝的同時還能「吃布丁」，甜點控幾乎很難不一口接一口。

不管是用吸管吸，還是拿湯匙挖著吃，都讓人忍不住一口接一口，網友大讚，「滿滿的布丁香氣甜味，追一波～就是這熟悉布丁味」、「太誇張！居然還有整顆布丁」、「統一布丁一定要喝一下的吧」。

No.6 延世大學生乳包

翻攝FB／Sunfriend Mouth 上友吃心生乳包（Maritozzo）原本是義大利羅馬的日常甜點，把鬆軟甜麵包一刀切開，豪邁塞進一大坨鮮奶油，看起來越簡單，反而越考驗功力。奶油太甜會膩、太少不過癮，麵包一硬就直接扣分。也因為「輕輕一壓就爆出來」的畫面實在太犯規，加上第一口就溢出的口感，近來在下午茶圈被狂刷存在感。

這次7-ELEVEN端出的藍莓優格風味，走的是清爽不膩路線，酸甜平衡剛剛好，奶油控普遍評價「一口接一口停不下來」。再加上吉伊卡哇包裝助攻，直接把可愛值跟話題度一起拉滿，不只吃的是甜點，還順便被療癒了一下。「酸酸甜甜的更不易膩，好喜歡」、「立馬買2顆~包裝＆貼紙很可愛」。

No.5 元進莊薑母鴨

統一超商提供

統一超商提供天氣一轉涼，腦袋自動跳出「羊肉爐、薑母鴨」的畫面，但現實卻常常很骨感，不是訂不到位，就是一定得揪一桌人才成行，獨食族只能默默放棄。現在這個難題終於被解鎖，想進補不用等人，一個人也能隨時開鍋。

7-ELEVEN攜手老字號「元進莊」，把薑母鴨濃縮成剛剛好的個人份。老薑與黑麻油先鋪出香氣底盤，再以高湯慢慢堆疊層次，湯頭濃而不膩；搭配雲林在地土番鴨與特製鴨肉丸，小碗卻誠意滿滿，喝一口就知道，這鍋暖的不只是胃，還順便安撫了想補又怕麻煩的心。網友滿足表示「7-11真的很厲害，這些碗裝的湯品都很好喝」、「裡面的肉還滿好吃的不柴不硬」、「料也很豐富～微波的時候就聞到～超香的」。

No.4 蛋黃酥霜淇淋

統一超商提供

統一超商提供超商霜淇淋一直是社群的流量開關，只要新口味一亮相，拍照、打卡、試吃心得立刻洗版。這次中秋節，7-ELEVEN再度出招，直接找來被暱稱為「台灣甜點界香奈兒」的法朋烘焙甜點坊，把經典中秋甜點變成人人都買得到的霜淇淋。

法朋的蛋黃酥禮盒向來是搶手貨，曾創下15分鐘完售紀錄，沒跟上排隊節奏根本無緣一嚐。這回聯名消息一出，討論度立刻飆升。霜淇淋呈現誘人的鵝黃色，原料真的加入鹹蛋黃粉，入口先是甜、接著帶出鹹香，尾韻還留著蛋黃酥特有的炒焙香氣，把中秋限定的靈魂，完整融進這一支冰裡。不少人直呼「還原度超高」、「鹹甜鹹甜口感一吃困惑，再吃停不下」。

No.3 開心果霜淇淋、拿鐵

統一超商提供

統一超商提供開心果熱潮從2024一路燒到2025，幾乎成了甜點與飲料界的年度關鍵字，各種「開心果限定」輪番登場。像是年初掀起討論的碳烤開心果霜淇淋，主打濃厚堅果香氣，還能灑上金箔，視覺與味覺一次到位，被粉絲直接封為「7-11霜淇淋最好吃口味」，直呼「開心果味超濃超過癮」。

飲品也沒缺席，開心果風味拿鐵把堅果的醇厚感和咖啡的滑順融合在一起，意外收穫不少好評；更有趣的是，這款飲料還搭配「抽好運」互動活動，加贈不同寓意的開心陀螺，像是財運、事業、健康、幸福等，讓不少人邊喝邊在社群分享自己抽到哪一款，順勢替這波開心果風潮再添話題。有人笑說「我抽到財運好可愛」，貼文下方也陸續出現其他人的分享，默默蓋起一棟「陀螺大樓」，成了一場輕鬆又療癒的小型社群接力。

No.2 香菜多力多滋

翻攝FB／Doritos、Threads授權／高雄美食走跳-刁嘴公主7-ELEVEN率先通路引進「香菜口味多力多滋」，才剛上架就被網友火速捕捉，瞬間在社群掀起一波試膽式討論。畢竟香菜本來就是美食界的極端選項，吃麵線、花生捲一定要加爆的人，和看到香菜就秒退的人，向來壁壘分明。這回香菜直接變身零食，全台立刻進入「香菜派vs.反香菜派」開戰模式。

實測心得也相當兩極，有網友大讚「一打開就是香啊啊啊」；也有人從抗拒到吃完改口，「雖然不喜歡香菜，但吃下去也覺得欸好吃啊」。

更有網友在社團分享，把香菜多力多滋敲碎加進麵線，意外對味，掀起一波討論，也引來留言笑稱「最近香菜貴，這個很可以」、「麵線老闆應該會傻眼」；也有人推薦捏碎加進蝦鬆，直說超搭；但也有人受夠「香菜宇宙」，直說拜託別再有香菜產物了！

No.1 統一布丁翻轉布丁、雪糕

統一超商提供

統一超商提供2024年愚人節玩笑「翻轉丁布」竟在2025年順利成真，統一布丁把大家熟到不能再熟的甜點直接顛倒比例，讓焦糖當主角、布丁變配角，推出話題十足的「翻轉布丁」，用經典口味玩出全新吃法。

厚厚一層焦糖搭配少量布丁，開賣沒多久就被掃光，不少人為了它跑遍超商，「超想吃也超難買」、「丁布吃起來就是…濃郁的焦糖仙草」、「焦糖的地方比原版的硬，拿來加在奶茶就變焦糖奶了，好像也不錯餒」。

統一超商再加碼推出進化版「翻轉統一布丁雪糕」，把比例翻得更極端，整枝冰品五分之四都是焦糖，五分之一是布丁，12月24日起陸續上架，限量供應，能不能吃到，全看手速與運氣。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

