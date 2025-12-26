2025-12-26 12:02 FunTime旅遊比價
不能錯過知名的世界遺產！「京都清水寺」一日遊指南
來到京都旅行，當然不能錯過知名的世界遺產「清水寺」啦！往清水寺的路上有非常多京都特色小店、日式木造建築及小路、伴手禮專賣店和充滿特色的小吃等，建議大家可以從八坂神社開始出發散步，慢慢走到清水寺，如果是春夏秋之季，還可以留下來夜間參拜，打上燈光的清水寺也別有一番風味呢！除了清水寺推薦路線外，FunTime小編整理的京都旅遊全攻略，還可以找到清水寺周邊的和服租借推薦、必吃抹茶甜點、熱門住宿等資訊，帶你更深度玩遍清水寺！
清水寺介紹
清水寺是京都最著名的古老寺院，同時也是京都必訪的景點之一。前幾年都因外在整修不能拍到完整的清水寺，近期已整修完工且全面開放！清水寺位在景致超棒的半山腰上，可以俯瞰整個京都市區及京都塔。除了四季美景外，清水寺還有特別開放三次夜間參拜時間，每年都不同，通常都會配合花季而有所更動。而清水寺周邊的二年坂／三年坂，也有許多販售土產及日式小物的古樸風味店家，想體驗穿和服、浴衣的朋友這裡也有許多選擇呦～
地址：1 Chome-294 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862
門票：日間參拜全票300日圓／夜間特別參拜全票400日圓
開放時間：06:00-18:00（7、8月開放至18:30）
夜間參拜：06:00-21:30（最後入場時間21:00，限於春季、夏季、秋季）
【春季】3/25～4/2（夜櫻）
【夏季】8/14～8/16
【秋季】11/18～11/30（楓葉）
清水寺交通
JR京都站出發
1.搭乘市營巴士206路／100路至「五條坂站」步行約10分鐘
2.搭乘京都巴士18路至「五條坂站」步行約10分鐘（只在週六和節假日運行）
阪急電鐵河原町站／京阪電鐵祇園四條站出發
1.搭乘市營巴士207路至「清水道站」步行約10分鐘
2.搭乘京阪巴士83、85、87、88路至「清水道站」或「五條坂站」步行約10分鐘
清水寺推薦路線地圖
八坂神社–石塀小路–法觀寺 八坂之塔–二年坂／三年坂–清水寺
這次的散步地圖路線規劃，是從八阪神社出發，沿路經過石塀小路、二年坂、三年坂、清水坂，最後步行抵達清水寺，來回需預留約4.5個鐘頭，如果有要體驗和服或用餐的話，時間可能會再拉得更長一些。想要從容體驗的話可以考慮住在附近，有不少清水寺住宿可以選，這樣就不用擔心還要搭車的時間問題囉！
八坂神社
八坂神社在日本共有3,000多間分社，而位於京都的八坂神社便是總社，因為在祇園，所以又稱為祇園神社。每年夏日，八坂神社都會舉辦祇園祭，是京都著名的三大祭典之一。到了春秋之季，還會有滿滿的櫻花與紅楓，非常漂亮！
地址：625 Gionmachi Kitagawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0073
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「祗園站」步行約5分鐘
石塀小路
八坂神社出來順著走會經過這人煙較為稀少的石塀小路，在日本大正時期便形成，距今也有約百年的歷史了！走起來特別能感受到寧靜和意境呢！另外沿途走到石塀小路時，會經過許多和服出租店，小編建議可以租借一套和服體驗漫步京都的感覺，而且不用擔心租借語言問題，有些甚至有中文服務人員呢！
小編小提醒：石塀小路內是不允許拍照的！若想拍出日系美照，不如選個美美的京都日式飯店，在飯店就能一次拍個夠！
地址：463-34 Shimokawaracho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0825
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路路至「東山安井站」步行約5分鐘
法觀寺 八坂之塔
石塀小路走完不久後即可這座46公尺高的五重塔，是京都東山區知名的地標，看到這個法觀寺八坂塔就知道是朝清水寺的方向準沒錯啦！照片是早晨人煙非常稀少的時候，這裡平時可是遊客絡繹不絕，兩旁都是京都點心、伴手禮的名店喔！
地址：388 Yasaka Kami-machi, Kiyomizu Higashiyama-ku, Kyoto City
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「清水道站」步行約3分鐘
開放時間：10:00-15:00
門票：400日圓（12歲以下兒童不得進入寶塔）
二年坂／三年坂
這裡的「坂」是斜坡的意思，二年坂又名二寧坂、三年坂又名三寧坂，也就是沿著斜坡走就可以到這次的目的地清水寺了！這條坂之路在櫻花和楓葉季的時候，人潮可是滿滿滿，在石板路兩旁可都是各式各樣的餐廳、商店，每一間都各有特色，非常好逛！這種具有傳統特色的商店街，把京都這個古都的特色完全嶄露無遺。如果在前面走累、肚子餓了，這裡也可以邊走邊吃補充體力！
地址：605-0826 Kyoto, Higashiyama Ward, Masuyacho, 2 Chome Shimizu
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「清水道站」步行約7分鐘
清水寺園區景點介紹
三重塔
清水寺三重塔是全日本最高的三重塔，塔高31公尺，就位在任王門的後方，規模與外在建築都非常壯觀，同時也是清水寺相當重要的象徵建築。
清水寺本堂
京都清水寺是日本著名的古老寺院之一，所參拜的主像是十一面千手觀世音菩薩。據說這位觀音擁有11種表情與42隻手，自古以來因受許多來祈求平安、良緣、事業的人民所崇敬，因次又被稱為「清水觀音山」，但是要注意殿堂裡面是禁止拍攝的呦！
清水舞台
清水寺本堂外突出的景觀平台就是清水舞台，整座舞台是由139根巨大櫸木排列支撐，縱橫交錯的建築結構，並未使用到任何鋼釘固定就非常穩固。春秋之季，還能站在清水舞台上欣賞周圍的櫻花與楓葉呢～
音羽之瀧
音羽之瀧就位在奧之院的正下方，有著「延命水」、「金色水」的美稱，據說喝起來甘甜，被列為日本十大名泉之一。音羽之瀧共有三道，順序由左至右，代表學業、戀愛與長壽，每人只能選擇一種喝一口，貪心的話願望的成效可能就會減半甚至無效喔！
到清水寺能玩什麼？
來到清水寺一定要先到附近的商店，租一件美美的和服後，享受漫步在清水寺的時光，典雅的和服搭配古色古香的清水寺，絕對能拍出許多詩情畫意的美照，如果覺得穿和服太普通，也可以試試看乘坐人力車，讓當地的車夫帶您走過最深度的京都路線，絕對能讓你有一個難忘的回憶。
清水寺推薦美食
藤菜美 三年坂本店
藤菜美醬油糰子位在三年坂的商店街上，主要販售醬油團子、洛水（抹茶）、蕨餅三種小點，可以選擇單點或是組合套餐。其中小編最推薦的就是醬油團子，軟糯的口感加上滿滿的醬油香氣，最後沾上黃豆粉一起吃超享受～
地址：338 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「清水道站」步行約7分鐘
營業時間：10:00-17:30（週六、日營業至18:00）
創作麺工房めん蔵人 清水店
位在清水坂與五條坂分岔路口的創作麵工房めん蔵人，在這裡除了可以吃到正宗的蕎麥麵以外，還有採用京都宇治產抹茶製作的抹茶蕎麥麵（茶そば）和烏龍麵等各種麵食料理，是個平價又美味的清水寺美食。
地址：605-0862 Kyoto, Higashiyama Ward, Kiyomizu, 2 Chome−218-1 2F
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「清水道站」步行約8分鐘
營業時間：11:30-17:00
清水順正 Okabe家
來到京都當然不能錯過鼎鼎大名的「順正湯豆腐」啦！清水順正 Okabe家位在三年坂轉入清水坂的第一個巷子內，主要販售豆腐相關料理，除了可以看到豆腐的製作過程以外，還可以品嘗到新鮮豆漿所製成的「撈豆腐皮」和「朧豆腐」，搭配著小菜與醬汁一起入口，滿滿的豆香既香醇又滑順，超推！
地址：2 Chome-239 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「清水道站」步行約8分鐘
營業時間：11:00-15:00
GOKAGO
從八坂神社一路逛到清水寺，肯定會走到口渴，小編超推薦去GOKAGO買一杯抹茶拿鐵！這裡的每一杯都是新鮮出品，店員會現場手刷抹茶、現場沖泡，比例會依照不同風味而微調，加入鮮奶後，口感滑順又濃郁，還能喝出抹茶的細膩茶香～想要更不一樣的話，推薦可以點加冰淇淋的版本，濃郁抹茶搭上綿密口感的冰淇淋，層次直接大升級！抹茶之旅絕對必訪這一站！
地址：2 Chome-258 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862
交通：距離清水寺步行約1分鐘
營業時間：10:30-18:00
音羽茶寮
音羽茶寮不只有招牌的抹茶甜點套餐，還能吃到道地的蕎麥麵！推薦中午來碗清爽的蕎麥麵，再配上酥脆的炸蝦天婦羅，口感清爽又滿足，第一次體驗日本蕎麥麵的人一定會愛上～如果是下午茶時段，那更不能錯過他們的抹茶甜點，每一道都精緻得像藝術品，連餐具都美得讓人忍不住狂拍照，根本捨不得吃啊！坐在窗邊邊吃邊看半山腰的風景，真的有種偷得浮生半日閒的幸福感，小編私心覺得這裡超適合安排在行程裡！
地址：1 Chome-287-1 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「清水道站」步行約10分鐘
營業時間：10:00-16:30
清水寺周邊景點
八坂庚申堂
八坂庚申堂是最近清水寺週邊的熱門打卡點，正式名稱其實是「大黒山金剛寺庚申堂」，這座小寺廟供俸的是青面金剛，最知名的就是整片的彩色布球牆，這些布球叫作「くくり猿」，象徵著結緣、平安，據說願意放下一個內心貪婪的慾望，就能換來一個願望能獲得神明保佑。大家可以根據自己的願望選擇相對應的顏色，寫上願望後綁在牆上，特別有紀念意義。
地址：390 Kinencho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0828
交通：【JR京都站】搭乘市營巴士206路至「清水道站」步行約5分鐘
營業時間：9:00-17:00
祇園圓山公園（円山公園）
如果你是在三、四月祇園祭的季節來到京都賞櫻，那麼小編一定要大推你去 「祇園圓山公園」！這裡是京都最古老的公園，而最具代表性的就是公園中心的「祇園枝垂櫻」，不管白天還是晚上都超壯觀，但小編私心最推薦一定要來看夜櫻～當燈光打亮整棵櫻花樹時，氛圍真的浪漫到不行，走進去就像掉進櫻花的夢幻世界一樣。而且祇園祭時，公園裡還會出現一整排的小吃攤，大家坐在櫻花樹下邊吃邊聊，完全就是最完美的賞櫻約會聖地！
地址：Maruyamacho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0071
交通：搭京阪電車至「祇園四条站」，步行約5分鐘
營業時間：24小時
抹茶控天堂：京都人氣抹茶店9選
京都拍和服：8間清水寺周邊和服店推薦
京都貴船神社攻略：吃流水麵、抽水占卜
