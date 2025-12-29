2025-12-29 20:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
獲「品保優旅選」肯定！讓旅行像動漫闖關 玩轉新中越秘境
【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行不只是移動，更是一場故事，而且參與者除了自己，更可以加入家人、朋友，享受跨世代的歡樂時光！從動漫的笑料與熱血中汲取靈感，跟著現代國際（迷戀旅遊）走進中越秘境，用不同視野把旅程玩成闖關任務，感受壯麗山水與奇景交織的文化冒險，跨國遊程收穫更多精彩回憶。（金旅獎獲獎遊程專頁：https://pse.is/8ge2m5）
動漫元素ｘ跨世代共享
為了打破「傳統路線只適合長輩」的印象，現代國際將熱門動漫元素融入行程，讓親子、年輕族群與熟齡旅客都能一起享受。創意擷取時下超夯動漫《鬼滅之刃》，以「無限列車」幻想包裝懷舊夜寢列車，到經典漫畫《蠟筆小新》的親子冒險，將旅行化身任務闖關，行程包裝角度也突顯活潑性與年輕化，跨越年齡層，讓行程更具「萌化」特色，打破傳統印象，營造老少咸宜的氛圍，不再讓人覺得行程只是為長輩量身打造，而是能同時吸引年輕人、親子家庭與熟齡族群，共同享受跨世代的旅遊樂趣。
品質保證ｘ獲獎肯定ｘ網紅推薦
獨特與用心規劃，也讓中越跨境遊程榮獲品保協會2025「第三屆品保優旅選」認證，品質保證、放心出遊。此外，也透過網紅推薦與串流分享，讓更多網友、粉絲認識北越、廣西、雲南迷人景致，擴大行銷力度，掀起話題熱潮！一趟出遊，攝影、美食、旅遊一次滿足，更是老少咸宜暢玩新中越。（透過鏡頭，看網紅「煮菜的奶爸gogo」介紹玩中越秘境8/9日：https://tw.psee.ly/8hglsa）
行程亮點一：「新中越秘境-北越・雲霧沙壩＋德天瀑布8日」
北越・雲霧沙壩＋廣西・德天瀑布，集合飛瀑、群山、古街、村落與梯田，風情獨特。行程安排河內進、澳門出，不走回頭路，無購物壓力，輕鬆暢玩。亮點包含：深度體驗沙壩與亞洲最美梯田、沙壩最美村莊「吉吉村 Cat Cat Village」、攀登越南最高峰番西邦峰，感受雲霧繚繞的特色、搭乘印度支那古董列車，沉浸懷舊氛圍，同時廣西段安排德天瀑布、小桂林明仕田園、通靈大峽谷等自然奇景，對於喜愛山水、攝影或豐富遊程的旅人，不可錯過。
行程亮點二：「中越奇境～越戀雲霧+雲南彌勒普者黑紅土地9日」
越戀雲霧＋雲南彌勒普者黑紅土地，涵蓋越南北境與中國滇東南，串連自然與文化。亮點包含：雲南彌勒東風韻小鎮、普者黑濕地國家公園、東川紅土地、建水古城、蒙自先鋒書店與北越懷舊印度支那夜寢列車、沙壩梯田美景、番西邦跨山纜車、貓貓村、雲龍玻璃橋，全程無購物、雙點進出，適合喜愛風土民情、藝術建築與自然景觀的旅客。
彩色任務ｘ冒險出發
旅行不只是「到此一遊」，而是一場彩色任務：在湖泊尋找平靜，在紅土地感受壯麗，在民族村落體驗異域風情。現代國際（迷戀旅遊）以「新中越秘境8日」與「中越奇境9日」，帶你完成跨國冒險，召集夥伴，一起出發！
