台北市南港區｜餐點選擇豐富的義大利餐廳BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店
位於南港CITYLINK的義大利餐廳BELLINI Pasta Pasta，
假日經過生意都很好，
今天詢問不需要等候可以直接入座，
整體餐廳的空間很寬敞，
座位超級多，
不過這邊很棒的一點是不限時，
很適合找三五好友來這邊聚餐聊天。
這邊主要提供從沙拉、開胃菜、披薩、義大利麵、燉飯、牛排、甜點、飲品等等，
還有提供蔬食料理。
我們這次點了開胃菜 : 鄉村辣味牛肉醬口袋餅 $280
是有點小辣的，
以披塔餅包裹辣味牛肉醬、墨西哥辣椒、番茄丁、酸奶油、核桃，
口味簡單但層次豐富，很喜歡餅皮的我們都吃得津津有味。
主餐我點的是職人風奶油蛋黃培根麵 $280
最近吃到的培根都是厚切款的，
其實個人沒有很喜歡，因為都比較重鹹，
奶油醬和義大利麵表現中規中矩，
麵體是可以吃到義式風味的彈牙口感，
咬到後面會有淡淡小麥香氣，
並使用特擊初榨橄欖油，
雖然不到印象深刻，但還是有到及格分數。
另一份義大利麵是蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵 $280
基底是清炒能吃到淡淡酒香，
但青蔥和大蒜的味道就立刻撲鼻而來，
可以吃到蛤蠣和淡菜兩種貝類，
裡面也有加入辣椒粉，是一盤看似清淡，
但很有滋味的一盤義大利麵，
推薦給喜歡海鮮的朋友們。
最後是兩種口味二合一的特選雙拼義式披薩$420
我們選的是BBQ醬雞肉鳳梨起司披薩，
雙拼羅勒青醬鮮蝦野菇起司口味，
青醬乍看很像蔬食口味，
上面鋪了慢滿的野菇，可以吃到很小但不多的鮮蝦，
另一種BBQ醬口味較甜，
雞肉有炭烤香氣，還有紅洋蔥和青蔥提味，
義式餅皮為薄片的，
可以折或捲起來吃，
吃之前可以再淋上特製辣油提味。
這一餐吃下來我們都覺得BELLINI Pasta Pasta的表現中規中矩，
每一樣餐點口味都還OK，都不到驚豔的程度，
但是如果想找適合聚會，或是逛街累了能好好休息吃飯，
有豐富選項的餐廳，那這邊就是很不錯的選擇，
推薦給喜歡義式料理的朋友可以過來嘗鮮。
ELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店
地址：C棟 8樓 忠孝東路七段369號 CityLink南港店, 南港區臺北市11561
營業時間：週一至五11:00-21:30 / 週六.日 11:00-22:00
電話號碼： 02 2651 0811
